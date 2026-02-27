Lovitură înainte de inaugurare: hoțul a furat echipamente din fostul cinematograf Dacia din Galați
Newsweek.ro, 27 februarie 2026 08:20
Lovitură chiar înainte de inaugurare la fostul cinematograf Dacia din Galaţi, aflat în plin proces de modernizare. Un hoţ a reuşit să intre nestingherit şi să plece cu echipamente din camera de sunet, în valoare de trei mii de lei.
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
08:40
Alertă în România: dronă intrată în spațiul aerian, patru avioane de vânătoare ridicate # Newsweek.ro
Pentru a doua zi la rând, războiul din Ucraina s-a simțit și în România. Aseară, o dronă s-a apropiat, iar alta chiar a intrat în spațiul aerian al țării noastre. Localnicii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin două mesaje RO-ALERT.
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:10
BREAKING A început războiul între Pakistan și Afganistan. Bombardamente masive la Kabul # Newsweek.ro
A început războiul între Pakistan și Afganistan. Pakistanul a lansat atacuri aeriene asupra marilor orașe afgane, inclusiv Kabul, iar ministrul apărării Khawaja Asif afirmă că Islamabadul se află în „război deschis” cu Afganistanul, după luni de ciocniri violente la frontieră.
08:10
Guvernul analizează restricții bugetare și limite pentru locuința de serviciu și deplasările prefecților # Newsweek.ro
Guvernul analizează în ședința de vineri modificări în domeniul fiscal-bugetar, stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, precum şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare ale prefecţilor şi subprefecţilor.
08:00
2000 de parașutiști britanici și francezi, „în fază operațională” pentru misiuni în Ucraina # Newsweek.ro
2.000 de soldați britanici și francezi participă la exercițiul Orion, o misiune menită să „sprijine un aliat NATO”, un test înaintea unei misiuni de menținere a păcii în Ucraina. Rusia amenință cu un „conflict pe scară largă”.
08:00
FMI confirmă un nou ajutor uriaș pentru Ucraina: 8,1 miliarde de dolari în următorii patru ani # Newsweek.ro
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a confirmat joi că va aloca Ucrainei un nou program de ajutor de 8,1 miliarde de dolari pe parcursul a patru ani pentru a stabiliza economia ţării în război, transmite AFP.
07:50
Ruptură de politica anterioară: Babis anunță că Cehia nu va crește bugetul apărării la nivelul cerut de NATO # Newsweek.ro
Premierul Andrej Babis a declarat joi că Cehia „cu siguranţă nu” urmăreşte să atingă noile niveluri mai ridicate de cheltuieli pentru apărare propuse în cadrul NATO, marcând o schimbare clară faţă de politica administraţiei precedente, transmite Reuters.
Acum 2 ore
07:40
Traian Băsescu: Bolojan este premierul României, nu al coaliției. El face, Grindeanu dă din gură # Newsweek.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că ”nu este posibil” ca PSD să ameninţe cu ruperea Coaliţiei sau cu demiterea premierului în timp ce Ilie Bolojan se află la Bruxelles pentru a negocia ca România să piardă cât mai puţini bani din PNRR.
07:30
Sarea vărsată sau oglinda spartă? Semnele populare care prevestesc necazuri și pericole. Sunt superstiții? # Newsweek.ro
Sarea vărsată, oglinda spartă sau pisica neagră care îți taie calea – semne pe care tradiția le leagă de necazuri și pericole. Sunt simple superstiții sau avertismente cu rădăcini adânci în credințele populare? Află ce spun poveștile din bătrâni și cum le interpretăm azi.
Acum 4 ore
06:40
Decizia care ar putea arunca în aer finanțele țării. Ajutoarele la pensie și pensiile în general, în pericol # Newsweek.ro
Acuzațiile care au loc între principalele partide din coaliția de guvernare pun în pericol nu doar ajutoarele la pensie, dar și acordarea pensiilor în general. Căderea guvernului ar putea arunca țara la „junk” unde împrumuturile pentru plata pensiilor devin imposibile.
Acum 12 ore
22:30
Zelenski vorbește despre o reuniune SUA - Ucraina - Rusia, la începutul lunii martie. Unde? # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că o întâlnire trilaterală între țara sa, Rusia, și Statele Unite va avea loc în Emiratele Arabe Unite, la începutul lunii martie.
22:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este esențial ca România să respecte PNRR, însă, când sunt luate decizii, guvernanții trebuie să se asigure că sistemul energetic național funcționează în condiții stabile.
21:50
Azi, au fost iarăşi controale la firmele de ride-sharing. Au fost confiscaţi bani încasaţi cash, la negru # Newsweek.ro
Astăzi, au avut loc iarăşi controale la firmele de ride-sharing. DGAF şi ANAF au confiscat bani încasaţi cash, la negru, fără documente justificative.
21:30
Ilie Bolojan speră să recupereze mare parte din banii pe PNRR pierduţi prin blocajul cu pensiile magistraţilor # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan speră să recupereze mare parte dintre banii de pe PNRR pierduţi prin blocajul care a existat, cu pensiile magistraţilor.
21:10
Rusia a trimis o dronă să spioneze un portavion nuclear al Franței, aflat într-un port suedez. A fost doborâtă # Newsweek.ro
Portavionul nuclear Charles de Gaulle, aflat în serviciul Franței, a fost ancorat în orașul suedez Malmö timp de câteva zile, în cadrul exercițiului militar NATO Orion-26. O dronă rusească a fost trimisă să-l spioneze.
20:50
Sorin Grindeanu răspunde ultimatumului dat de PNL, acuzându-l pe Ilie Bolojan că "a fost premierul USR-ului" # Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns ultimatumului dat de PNL, acuzându-l din nou pe Ilie Bolojan. De data asta, că "a fost premierul USR-ului".
20:40
Care români pot primi 20.000 € de la statul român, ca să înceapă o afacere. Ce condiții se cer? # Newsweek.ro
Care dintre români pot să primească 20.000 €, de la statul român, ca să îşi înceapă o afacere. Ce condiții se cer pentru asta?
20:30
Sisteme antirachetă de 4.000.000.000 $ în portul Anvers. Protejează de Rusia armele aduse din SUA spre Ucraina # Newsweek.ro
Belgia a comandat sisteme de apărare aeriană NASAMS, pe care intenționează să le implementeze pentru a proteja portul Anvers. Acesta este un centru logistic cheie al NATO, inclusiv pentru fluxul de echipamente militare ale SUA către Europa.
20:10
Toată lumea își face patul dimineața, dar e o mare greșeală! Avertismentul unui expert în igienă # Newsweek.ro
Îți începi dimineața făcând patul, convins că astfel păstrezi dormitorul curat și ordonat? Specialiștii spun însă că acest obicei aparent banal ar putea favoriza dezvoltarea bacteriilor și a acarienilor.
19:50
Cum stă România cu "şomajul ascuns", flagelul care face ravagii în Europa? Unde sunt Ungaria şi Bulgaria? # Newsweek.ro
Cum stă România cu "şomajul ascuns", flagelul tăcut care face ravagii în Europa? Unde sunt din acest punct de vedere vecinele noastre,Ungaria şi Bulgaria?
Acum 24 ore
19:30
Misterul comorii ascunse sub o insulă din Mediterană. Ce vrea, de fapt, Europa să scoată la suprafață? # Newsweek.ro
Pe o insulă mediteraneană, Europa vrea să-și reia extracția resurselor. Mulți locuitori ai insulelor se tem că mineritul la scară largă va reveni.
19:20
Persoanele născute în acești ani au puteri speciale. Atrag noroc, bani și dragoste în orice context # Newsweek.ro
Se spune că persoanele născute în anumiți ani au un magnetism aparte: atrag norocul, banii și dragostea fără efort și transformă orice context în oportunitate. Coincidență sau destin? Descoperă ce îi face atât de speciali și dacă te numeri printre ei.
19:00
Avem mai puţini bani. Până acum, am trăit pe datorie. Cifra de afaceri din serviciile către populaţie a scăzut # Newsweek.ro
Avem mai puţini bani, în valoare absolută, chiar dacă nu ne dăm seama. Până acum, am trăit pe datorie. Acum, cifra de afaceri din serviciile către populaţie a scăzut. Simptomatic.
18:50
Cum poți afla dacă ai prea multă sare în organism cu ajutorul mâinilor? Sodiul ascuns din alimente # Newsweek.ro
Prea multă sare în organism poate lăsa semne vizibile chiar la nivelul mâinilor: umflături, senzație de tensiune în piele sau inele care devin strâmte peste noapte. Sodiul „ascuns” din alimente procesate îți poate afecta silențios echilibrul.
18:40
Cum să-ți albești dinții natural, fără laser? Ai tot ce-ți trebuie acasă, costă doar 3 lei # Newsweek.ro
Poți să-ți albești dinții acasă, rapid și natural, fără să cheltuiești pe laser sau tratamente scumpe. Cu doar 3 lei și ingrediente pe care le ai deja în bucătărie, poți reda strălucirea zâmbetului tău într-un mod simplu și sigur.
18:20
Scandal în parcarea unui supermarket din București. Un bărbat a scos o armă și a amenințat că trage # Newsweek.ro
A fost scandal în parcarea unui supermarket din București. Un clinet nervos a scos arma din portbagaj și a amenințat șoferul unui tir care aproviziona magazinul.
18:20
Horoscopul ultimelor zile din februarie. Berbec – succes profesional, Săgetător – oboseală, Pești – emoții # Newsweek.ro
Finalul lunii februarie aduce schimbări și provocări pentru toate zodiile. Berbecii au parte de reușite profesionale, Săgetătorii resimt oboseala acumulată, iar Peștii traversează o perioadă intensă din punct de vedere emoțional. Vezi ce îți rezervă astrele în aceste zile.
18:10
Pe Orban l-a apucat spiritul războinic în ajun de alegeri. Ce armată are Ungaria contra „atacurilor Ucrainei”? # Newsweek.ro
Viktor Orbán a trimis o scrisoare deschisă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și l-a acuzat că duce o „politică antiungară”. La 25 februarie, Orbán a ordonat desfășurarea de trupe împotriva „amenințării ucrainene” la adresa sistemului energetic al țării.
18:10
Bolojan anunță bani pentru centre sociale în comunităţi defavorizate şi programe de recalificare # Newsweek.ro
Boljan anunţă, în urma vizitei făcute la Bruxelles, că două dintre priorităţile Guvernului în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) sunt legate de centre sociale pentru comunităţile defavorizate şi recalificarea forţei de muncă.
17:50
Un bărbat a rămas fără splină în urma unui accident produs din cauza unei gropi. A primit 100.000 euro # Newsweek.ro
După 12 ani de procese şi tratamente medicale, un bărbat din Capitală a obţinut despăgubiri morale de 100.000 de euro de la Administraţia Străzilor Bucureşti. Victima şi-a pierdut splina în urma unui accident cu bicicleta - a căzut într-o groapă adâncă şi nesemnalizată.
17:30
CCR a motivat de ce a fost de acord să taie pensie speciale cu 7.000 de lei. Care judecători s-au opus? # Newsweek.ro
CCR a motivat de ce a fost de acord cu tăierea pensiilor speciale în medie cu 7.000 de lei. Doi dintre judecătorii CCR nu au fost de acord cu tăierea pensiilor speciale.
17:30
Minune medicală la București: o pacientă de 71 de ani, salvată printr-o operație extrem de rară # Newsweek.ro
Operaţie rară şi extrem de dificilă reuşită d emedicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală împreună cu o echipă sosită din Polonia. Aceştia au salvat viaţa unei paciente de 71 de ani despre care spun acum că are o evoluţie favorabilă.
17:20
Plan dur al UE împotriva armelor ilegale. În România se confiscă anual peste 4.000 de arme deținute ilegal # Newsweek.ro
UE vrea să elimine lacunele legale care au împiedicat până acum sancțiuni dure pentru deținerea sau fabricarea de arme de foc ilegale. România face parte din acest fenomen fiind confiscate anual mii de arme.
17:20
„Meseriașul” fantomă din Cluj: promitea reparații la centrale și dispărea cu banii. A fost depistat de poliție # Newsweek.ro
Un bărbat dintr-o comună clujeană a fost arestat preventiv pentru înşelăciune în formă continuată, după ce a încasat peste 20.000 de lei de la persoane cărora le promitea că le repară centralele termice.
17:10
Surpriză: Apare o nouă clădire de spital în România. Costă 500.000.000€ și are 320 paturi. Ce boli tratează? # Newsweek.ro
România nu a reușit să facă niciun spital regional, deși promisiunile datează de 12 ani. O investiție importantă a fost anunțată de guvern în cursul zilei azi. Apare o nouă clădire de spital în România care costă 500.000.000 euro și are 320 de paturi.
17:10
Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.
17:00
Joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Reportul la Joker # Newsweek.ro
Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.
16:50
Rusia spune că Ucraina pune în pericol securitatea energetică a Europei prin oprirea petrolului pe Drujba # Newsweek.ro
Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat joi Ucraina că pune în pericol securitatea energetică a Europei, după oprirea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba, către Ungaria și Slovacia.
16:40
Institutul Național de Sănătate Publică: Cazurile de gripă scad, dar bilanțul deceselor ajunge la 83 # Newsweek.ro
Numărul cazurilor de infecţii respiratorii şi al celor de gripă a continuat să scadă, în săptămâna 16-22 februarie, faţă de cea anterioară, fiind raportate aproape 88.000 de cazuri de infecţii respiratorii, circa 2.500 de cazuri de gripă clinică şi 117 cazuri de gripă confirmate.
16:20
Ciprian Ciucu propune o dezbatere privind măsuri de reducere a traficului în condiții de ninsoare abundentă # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu propune o dezbatere privind măsuri de reducere a traficului în condiții de ninsoare abundentă. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, propune inițierea unei discuții privind introducerea unor măsuri de reducere a traficului în zilele cu ninsoare abundentă.
16:00
Proces cu daune de sute de mii de euro după ce s-a semnat contractul: cumpărătorul își blestemă zilele # Newsweek.ro
Achiziționarea unei case într-o zonă mult râvnită a Iașului s-a transformat într-un coșmar pentru cumpărător.
16:00
Ministrul Agriculturii: România vizează 2,7 milioane ha irigate până în 2027 și supremația agricolă în UE # Newsweek.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că România „a devenit grânarul Europei”, susținând că extinderea sistemelor de irigații va consolida poziția țării în fruntea producătorilor agricoli din Uniunea Europeană.
15:50
Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere # Newsweek.ro
Președintele CCIR, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială cu Nicolás Botero-Páramo Gaviria, directorul Consiliului Directiv al Confederației Camerelor de Comerț din Columbia, și Enrique Vargas Lleras, Președintele Consiliului de Administrație al Camerei de Comerț din Bogotá.
15:50
Bolojan poate face să devină istorie pensia specială record de 10.000€. Județul cu pensii de 100.000.000€ # Newsweek.ro
România ar putea câștiga 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dacă reforma pensiilor speciale (de serviciu) va fi dusă până la capăt.
15:40
Valentin, fiul lui Nicu Ceaușescu, câștigă procesul cu statul pentru decontarea unei injecții de 7.500 lei # Newsweek.ro
Valentin Ceaușescu a obținut în instanță obligarea statului să îi deconteze un tratament medical costisitor, după ce autoritățile au respins inițial solicitarea sa. O singură injecție necesară terapiei ajunge la peste 7.500 de lei.
15:20
Consilierii lui Trump vor ca Israelul să atace mai întâi Iranul. Un atac american ar consuma munițiile # Newsweek.ro
Consilierii principali ai președintelui Donald Trump preferă ca Israelul să atace Iranul înainte ca SUA să înceapă atacurile împotriva Republicii Islamice, potrivit Politico.
15:20
Alertă maximă în țările nordice. Avertisment privind un atac rusesc iminent asupra infrastructurii energetice # Newsweek.ro
Autoritățile din țările nordice sunt în stare de alertă după informații privind un posibil atac asupra infrastructurii energetice, pus la cale de o putere străină și care ar putea avea loc în „viitorul apropiat”.
15:10
Înalta Curte a decis cine judecă procesele pentru anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii # Newsweek.ro
Decizie foarte impoartantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Instanța supremă a anunțat cine este în măsură să judece cererile pensionarilor de anulare a CASS la pensie și de recuperare a banilor plătiți deja ca asigurări de sănătate. Un pensionar a recuperat deja banii.
15:00
O avalanșă de mari dimensiuni s-a declanșat joi, în jurul orei 11.00, în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, pe fondul unui risc mare de producere a avalanșelor, cotat la gradul 4 din 5.
14:50
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în SUA, la Consiliul lui Trump. Diferența față de vizita lui Iohannis # Newsweek.ro
Administrația Prezidențială a făcut publice costurile deplasării președintelui Nicușor Dan la Washington, unde a participat la reuniunea Consiliului de Pace condus de președintele Donald Trump, datele fiind comparate cu o vizită similară a lui Klaus Iohannis.
