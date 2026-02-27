Ciolacu se laudă cu investițiile din Buzău. „Menținem ritmul investițiilor deja începute”
Lumea Politică, 27 februarie 2026 09:40
Marcel Ciolacu anunță un buget orientat spre investiții pentru anul 2026 la Buzău, cu accent pe dezvoltare. Excedentul bugetar va sprijini proiectele europene și menținerea ritmului investițiilor curente. Sănătatea, infrastructura și educația sunt prioritare. Bugetul județului Buzău pentru anul 2026 este axat pe investiții, conform declarațiilor președintelui Consiliului Județean, Marcel Ciolacu. Cea mai mare parte […]
Acum 5 minute
09:50
Atunci când scriam despre interdependențele economice și politice în secolul 21, acum mai bine de zece ani, având ca studiu de caz relațiile dintre Germania/Austria și Federația Rusă, avertizam despre vulnerabilitatea extrem de mare la care Europa se expunea, prin acești doi actori și nu numai. Mai ales pentru că Federația Rusă este o excepție […]
Acum 15 minute
09:40
Ciolacu se laudă cu investițiile din Buzău. „Menținem ritmul investițiilor deja începute” # Lumea Politică
Marcel Ciolacu anunță un buget orientat spre investiții pentru anul 2026 la Buzău, cu accent pe dezvoltare. Excedentul bugetar va sprijini proiectele europene și menținerea ritmului investițiilor curente. Sănătatea, infrastructura și educația sunt prioritare. Bugetul județului Buzău pentru anul 2026 este axat pe investiții, conform declarațiilor președintelui Consiliului Județean, Marcel Ciolacu. Cea mai mare parte […]
Acum o oră
09:10
Polonia, pregătită pentru amenințarea rusă. Sikorski avertizează asupra riscului unui conflict major # Lumea Politică
Vicepremierul și ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a lansat un avertisment dur în Parlamentul polonez privind amenințările Rusiei. El a subliniat că țara trebuie să fie pregătită pentru un posibil conflict de amploare. Sikorski a evidențiat și importanța sprijinului pentru Ucraina în fața agresiunii ruse. Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a transmis […]
09:00
O fostă aliată îl trădează pe Donald Trump și vine cu o serie de dezvăluiri care produc un mic cutremur # Lumea Politică
Marjorie Taylor Greene, fosta congresmană și aliată a lui Trump, lansează acuzații dure la adresa Partidului Republican. Ea susține că strategia acestuia pentru alegerile de la jumătatea mandatului este doar o manipulare electorală. Greene subliniază că liderii GOP pun accent pe mesaje superficiale, nu pe acțiuni concrete. Marjorie Taylor Greene, cunoscută pentru susținerea sa anterioară […]
Acum 2 ore
08:50
Un fost şef din Poliţie, pensionar special, pus şef la fabrica de armament. Cine e “sprânceana lui Batman” # Lumea Politică
Viorel Salvador Caragea, fost șef al Poliției Gorj, cunoscut pentru conflictele din trecut, a fost numit administrator la Uzina Mecanică Sadu de ministrul USR al Economiei, Irinel Darău. Numirea a stârnit controverse, Caragea fiind anterior implicat în scandaluri. Viorel Salvador Caragea, pensionar special și fost comandant al Poliției Gorj, a fost numit administrator la Uzina […]
08:50
Guvernul modifică legislația fiscală ca să reducă pierderile din accize și TVA. Companiile vizate de schimbări # Lumea Politică
Guvernul analizează modificări fiscale și bugetare, precum și plafonarea cheltuielilor pentru prefecți și subprefecți. Totodată, se discută măsuri pentru biometan și despăgubiri în județul Gorj. Agenda include și modificări privind drumurile publice. Guvernul României analizează vineri, într-o ședință, modificări în domeniul fiscal-bugetar și stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor pentru locuința de serviciu, cazare și deplasare […]
08:50
Un primar PNL solicită Electrica să taie curentul în toate școlile și instituțiile din localitate # Lumea Politică
Primarul Aron Zaharie din Almașu Mare a cerut Electrica Furnizare să oprească energia electrică în comună. Decizia vine după ce consilierii locali au refuzat să aprobe noile taxe și impozite în șapte ședințe consecutive, lăsând bugetul fără fonduri pentru plata energiei. Primarul Aron Zaharie, reprezentant PNL al comunei Almașu Mare, județul Alba, a trimis o […]
08:50
Ministrul Dezvoltării reacționează după ce doi primari au anunțat interzicerea păcănelelor în orașele lor # Lumea Politică
Primarii din Brăila și Slatina anunță măsuri drastice împotriva sălilor de jocuri de noroc, susținute de Ministerul Dezvoltării. Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, afirmă că acordă sprijinul necesar autorităților locale pentru a implementa aceste schimbări. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că susține inițiativele primarilor din Slatina și Brăila de a interzice sau muta sălile de […]
08:40
PSD cere retragerea numirii pensionarului special Salvador Caragea din fruntea Uzinei Mecanice Sadu. Singura „competență” este prietenia cu Miruță # Lumea Politică
Partidul Social Democrat solicită USR să revoce urgent numirea lui Salvador Caragea la Uzina Mecanică Sadu. PSD critică dur alegerea, acuzând USR de ipocrizie și dublu standard. PSD a lansat un comunicat în care solicită retragerea lui Salvador Caragea din funcția de conducere a Uzinei Mecanice Sadu. Social-democrații consideră că numirea acestuia, un pensionar special, […]
08:30
Serviciile secrete din SUA contrazic informațiile lansate de către Donald Trump, în discursul despre Starea Națiunii # Lumea Politică
Președintele Trump a declarat că Iranul dezvoltă rachete ce pot lovi SUA, însă surse din serviciile de informații contestă afirmația. Casa Albă nu a comentat subiectul, iar experții avertizează asupra riscurilor unei posibile intervenții militare. Președintele Donald Trump a susținut că Iranul va avea în curând o rachetă capabilă să lovească Statele Unite. Totuși, trei […]
08:10
Ursula von der Leyen prezintă planul pentru regiunile de frontieră estică, inclusiv România. Miliarde de euro pentru securitate și dezvoltare economică # Lumea Politică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit un plan ambițios de consolidare a securității și dezvoltării economice pentru regiunile estice ale Uniunii Europene. În contextul războiului din Ucraina, Comisia va mobiliza fonduri semnificative pentru apărare și investiții economice. Ursula von der Leyen a subliniat efectele devastatoare ale invaziei rusești asupra securității Europei, menționând […]
Acum 4 ore
07:40
Monica Macovei a pierdut la CEDO împotriva României. Care a fost obiectul procesului # Lumea Politică
Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a pierdut procesul intentat României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Aceasta a contestat sancțiunile primite de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru campania electorală din 2014. Curtea a declarat cererea inadmisibilă. În 2015, AEP a descoperit patru încălcări ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale de către Monica […]
07:10
Dorian Popa, pedeapsă definitivă cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor. A adus caracterizări la dosar ca să scape # Lumea Politică
Influencerul Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea sub influența drogurilor. Curtea de Apel București a menținut decizia Judecătoriei Cornetu, respingând cererea Parchetului pentru o pedeapsă mai aspră. Popa va fi supravegheat timp de doi ani și va presta muncă în folosul comunității. Dorian Popa a primit o […]
06:40
USR a numit un administrator de sexshop la compania de stat IPROCHIM. „Cred că s-a strecurat o greșeală” # Lumea Politică
USR este acuzat de perpetuarea sinecurilor în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Un exemplu notabil este numirea lui George Boroda la IPROCHIM, deși nu are experiență în domeniu. George Boroda, numit pe 31 iulie 2025 de ministrul Economiei, Radu Miruță, în Consiliul de Administrație al IPROCHIM, ar putea rămâne în funcție după expirarea […]
06:10
Cum ar vota la referendumul de unire cu România cetățenii Republicii Moldova. Peste jumătate se opun aderării la NATO # Lumea Politică
Un sondaj IMAS relevă că majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii cu România. În plus, peste jumătate se opun aderării la NATO, iar o treime sunt contra intrării în UE. Un sondaj recent realizat de IMAS, la cererea Independent News, dezvăluie că 52% dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România dacă s-ar […]
Acum 24 ore
17:40
În noaptea alegerilor, cele două Românii s-au uitat una la cealaltă și nu s-au recunoscut. Nu în rezultate — ci în reacții. Comentariile care au urmat au spus mai multe despre această țară decât orice statistică electorală: fiecare jumătate era șocată că cealaltă există, că votează, că are altă logică și alte așteptări. Șocul acela […]
16:40
Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a ajuns să fie criticat chiar și de susținătorii săi, printre care și jurnalistul Moise Guran. Acesta a postat pe Facebook un mesaj dur, cerând măsuri clare și acuzând lipsa de direcție în politica externă românească. Moise Guran, un susținător al președintelui Nicușor Dan, a lansat critici aspre la adresa acestuia. Guran […]
16:40
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară” # Lumea Politică
Kim Jong Un sugerează o deschidere către dialog cu administrația Trump, cu condiția recunoașterii Coreei de Nord ca putere nucleară. În contrast, retorica împotriva Coreei de Sud se înăsprește. Kim Jong Un a afirmat că relațiile cu Statele Unite ar putea fi „normalizate” dacă Washingtonul recunoaște Coreea de Nord ca putere nucleară, conform presei de […]
16:40
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia # Lumea Politică
O fotografie cu Stephen Hawking alături de două femei pe o plajă a fost inclusă în documentele din cazul „Epstein.” Familia fizicianului explică proveniența imaginii și subliniază participarea acestuia la un eveniment științific finanțat de Epstein. O imagine cu Stephen Hawking, însoțit de două femei, a fost publicată în cadrul documentelor legate de ancheta asupra […]
16:30
Gazele din Marea Neagră nu vor scădea prețul în România. Cristian Bușoi demontează așteptările premierului. # Lumea Politică
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, avertizează că gazele extrase din Marea Neagră nu vor reduce semnificativ prețurile. Declarațiile sale contrazic promisiunile premierului Ilie Bolojan, care a prelungit plafonarea prețului gazelor până în 2027, așteptând scăderi odată cu noile resurse. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat la ZF Power […]
16:30
Eroare în CV-ul ministrului PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban. „A fost exmatriculat”, susține universitatea # Lumea Politică
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, este acuzat că a furnizat informații inexacte în CV-ul său privind studiile la Universitatea „Petre Andrei” din Iași. Instituția a confirmat că acesta a fost exmatriculat în 2006, deși el susținea că a studiat în perioada 2008-2009. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, este criticat pentru informații inexacte în CV-ul său. Acesta a […]
16:30
PSD îi numără zilele Dianei Buzoianu în funcția de ministru al Mediului. Social-democrații îi vor cere demisia dacă nu primesc ce își doresc # Lumea Politică
PSD amenință cu demisia pe Diana Buzoianu dacă nu oferă soluții pentru Barajul Mihăileni. Consiliul Județean Hunedoara atrage atenția asupra pericolului social și economic pe care îl presupune abandonarea proiectului. Instanța a anulat autorizația de construcție, blocând lucrările. PSD solicită demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, dacă nu prezintă soluții pentru Barajul Mihăileni săptămâna viitoare în […]
16:30
Situație halucinantă: Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor în ianuarie pentru incompetență, iar acum l-a adus înapoi și l-a numit vicepreședinte # Lumea Politică
Alexandru Bogdan Bălan, fost președinte al Autorității Vamale Române, a fost urmărit penal într-un dosar legat de fostul patron Romprest, Florian Walter. Deși premierul Ilie Bolojan l-a demis în ianuarie 2026, Bălan a fost numit ulterior vicepreședinte al aceleași instituții. În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan a decis să-l demită pe Alexandru Bogdan Bălan din […]
16:20
Tragedie în Timișoara. Un bărbat a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună # Lumea Politică
Un bărbat de 75 de ani a murit după ce a intrat într-o saună la o bază sportivă din Timișoara. Salvatorii au încercat să-l resusciteze, dar fără succes. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragicului incident. Un bărbat de 75 de ani a intrat într-o saună la baza sportivă de pe strada […]
16:20
Primarul care arată cum poate fi păcălită „legal” reforma administrativă a premierului Bolojan # Lumea Politică
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, susține că reforma administrației locale poate fi evitată prin înființarea unor societăți subordonate consiliilor locale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, cere respectarea legii și avertizează împotriva găsirii de portițe legale. Primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, a explicat o metodă prin care administrațiile locale pot evita reducerile de personal impuse de reforma administrativă. […]
10:50
România este primul partener transatlantic al americanilor care implementează un model avansat de analiză legislativă # Lumea Politică
România a devenit primul partener transatlantic al organizației americane The Institute for Legislative Analysis(ILA) în implementarea unui model avansat de analiză legislativă bazat pe date, evaluare obiectivă și instrumente moderne de monitorizare a politicilor publice. Institutul pentru Cercetare Legislativă (ICL – România) şi The Institute for Legislative Analysis au realizat o fuziune în scopul predictibilităţii […]
10:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru toți pensionarii. Unii seniori vor avea parte chiar și de două majorări # Lumea Politică
Florin Manole, Ministrul Muncii, asigură pensionarii că pensiile vor fi indexate cu 12% la începutul anului 2027. În plus, contribuția de asigurări de sănătate pentru pensiile peste 3.000 de lei va fi eliminată, aducând beneficii suplimentare pentru această categorie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că indexarea pensiilor planificată pentru 1 ianuarie 2027 va fi […]
10:30
Alarmă pe piața muncii: România importă muncitori necalificați, dar duce lipsă de profesioniști -avertisment dur al mediului de afaceri # Lumea Politică
Președinta CONAF, Cristina Chiriac, trage un semnal de alarmă privind lipsa unei strategii coerente pe piața muncii din România. În cadrul unei conferințe, ea a subliniat că economia nu se bazează pe industrii competitive, iar politicile sunt axate pe termene scurte. Piața muncii din România se confruntă cu probleme majore, susține Cristina Chiriac, președinta CONAF. […]
10:30
O pagină de silvicultori dezvăluie că Diana Buzoianu a anunțat reorganizarea Romsilva înainte ca aceasta să aibă loc: „Studioul de film al USR a reorganizat Romsilva înaintea Guvernului” # Lumea Politică
Silvicultorii de la „Din Pădure” au criticat-o dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, după ce aceasta a anunțat reorganizarea Romsilva printr-un clip video postat înainte de adoptarea oficială a hotărârii de Guvern. Clipul a fost șters ulterior, dar discuțiile continuă. Pagina de silvicultori „Din Pădure” a lansat un atac asupra Dianei Buzoianu, după ce aceasta […]
10:30
Premierul Ilie Bolojan a purtat discuții la Bruxelles cu europarlamentari din coaliția de guvernare, pregătindu-se pentru întâlnirile cu oficiali europeni. Temele au inclus recuperarea fondurilor PNRR și măsurile fiscale. Participanții au fost europarlamentari de marcă, menționați de Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu europarlamentari români la Bruxelles, discutând despre agenda viitoarelor […]
10:20
Ministra Mediului, despre zăpada neagră din București: „Asta ajunge în plămânii noștri” # Lumea Politică
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a subliniat la Digi24 că zăpada neagră din București reflectă gravitatea poluării aerului. Ea a avertizat că particulele din trafic și șantiere ajung în plămânii locuitorilor, cerând măsuri stricte pentru îmbunătățirea situației. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că zăpada murdară din București este un simbol al […]
10:20
Viktor Orban desfășoară armata maghiară: acuză Ucraina pentru o posibilă sabotare a sistemului energetic # Lumea Politică
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, susține că Ucraina pregătește acțiuni împotriva sistemului energetic ungar, determinând desfășurarea armatei. Tensiunile dintre cele două țări cresc, în contextul opririi tranzitului de petrol prin conducta Drujba. Premierul Viktor Orbán a declarat miercuri că Ucraina ar intenționa să perturbe sistemul energetic al Ungariei. În acest context, armata va fi desfășurată pentru […]
10:20
Liderul AUR, George Simion, a anunțat intenția partidului de a prelua Ministerul Agriculturii. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu liderii Asociației Profesionale a Ciobanilor, subliniind sprijinul formațiunii pentru crescătorii de ovine. Președintele AUR, George Simion, a declarat că partidul său își dorește să conducă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Anunțul a fost […]
10:10
Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5, a fost numit consilier personal al primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre Băluță și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Piedone va avea un rol cheie în relațiile cu Primăria Municipiului București și cetățenii sectorului. Cristian Popescu Piedone, cunoscut pentru experiența sa […]
10:10
Cât a costat avionul cu care a zburat Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump # Lumea Politică
Președinția a dezvăluit costurile deplasării președintelui Nicușor Dan în SUA pentru summitul Consiliului de Pace al lui Donald Trump. Închirierea unui avion privat a costat 200.000 de euro, iar cazarea 7.700 de dolari. Detalii despre avion și planuri de viitor au fost oferite de președinte. Administrația Prezidențială a informat HotNews că președintele Nicușor Dan a […]
Ieri
09:40
ONU se confruntă cu o criză financiară gravă, având datorii de 4 miliarde de dolari din partea SUA. În timp ce organizația se luptă cu relevanța în conflictele globale, profesorul Gabriela Ciot explică provocările și impactul Consiliului Păcii, inițiativa lui Donald Trump. La patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, ONU trece printr-o perioadă […]
08:40
Rachetele nucleare din Coreea de Nord, pe mâinile unei puștoaice de 13 ani. Kim Jong Un i-a încredințat fiicei sale programul nuclear # Lumea Politică
Fiica liderului nord-coreean, Kim Ju-ae, preia coordonarea forțelor nucleare ale țării la doar 13 sau 14 ani. Surse sud-coreene confirmă rolul său în cadrul programului de rachete, alături de tatăl său, Kim Jong Un. Kim Jong Un i-a încredințat fiicei sale adolescente, Kim Ju-ae, responsabilitatea coordonării forțelor nucleare, a relatat The Chosun Daily, citând surse […]
08:10
Pensiile speciale amenință munca a milioane de români. Avertismentul unui consilier BNR # Lumea Politică
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, trage un semnal de alarmă privind impactul pensiilor speciale asupra economiei românești. Aproape 5 milioane de români ar putea fi forțați să muncească până la 65–70 de ani. Rădulescu subliniază și povara datoriei publice tot mai mari. Numărul pensionarilor speciali din România a depășit 200.000, iar povara asupra bugetului […]
07:40
Chiar subordonații lui Bolojan cer să fie cercetat penal. Acuzațiile sindicaliștilor sunt punctuale # Lumea Politică
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului și sindicatele din penitenciare solicită declanșarea urmăririi penale împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Acuzațiile sunt legate de ordonanța privind reforma administrativă, care ar încălca legea și Constituția, conform liderilor sindicali. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a anunțat că va […]
07:40
Lista datornicilor la stat, explicată de primarul Oradiei: cei care nu pot plăti din lipsă de bani și cei care nu vor să-și achite datoriile # Lumea Politică
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care permite publicarea locală a listei datornicilor la bugetul local. Primarul Oradiei, Florin Birta, a susținut utilitatea măsurii, subliniind diferențele dintre contribuabili. Ministrul Cseke Attila a detaliat direcțiile reformei administrative. Guvernul a adoptat marți seara o ordonanță de urgență privind reforma administrației publice, care include posibilitatea publicării la […]
07:10
Soarta lui Bolojan, în votul PSD. Propunerea lui Grindeanu pentru eliminarea tensiunilor # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide viitorul coaliției de guvernare. Acesta vrea să afle dacă partidul său susține menținerea lui Ilie Bolojan ca premier sau dorește un alt lider din partea PNL. Decizia vine pe fondul neînțelegerilor din coaliție și a criticilor la adresa USR. Președintele […]
07:10
Țepe cu decontarea cazării și hranei pentru ucraineni, în Buzău. Sunt implicați funcționari și localnici # Lumea Politică
Polițiștii buzoieni au desfășurat miercuri zece percheziții într-un dosar de fraudă și fals în declarații privind decontarea ilegală a cazării și hranei pentru refugiați ucraineni. Prejudiciul estimat este de 335.000 de lei, iar ancheta vizează funcționari publici și localnici. Miercuri, polițiștii din Buzău au efectuat zece percheziții domiciliare și una la sediul unei instituții publice, […]
06:50
Moment-cheie în PSD: social-democrații hotărăsc dacă vor rămâne în Guvern alături de USR # Lumea Politică
PSD solicită PNL și USR să stopeze conflictele care blochează Programul de relansare economică, avertizând că întârzierea reformelor pune în pericol economia. Sorin Grindeanu își menține amenințarea cu ieșirea din coaliție, cerând un vot intern pentru a decide direcția partidului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță un vot intern pentru a hotărî dacă partidul va continua […]
06:40
Criză în spitale: pacienți în stare critică, tratați în condiții improprii, din lipsa locurilor. „Trebuie să faci improvizații” # Lumea Politică
Secțiile de Terapie Intensivă și Unitățile de Primiri Urgențe sunt copleșite de numărul mare de pacienți în stare critică. Medicii trag un semnal de alarmă, iar bolnavii ajung să fie tratați în camere de gardă. Autoritățile discută măsuri urgente pentru a face față crizei. Secțiile ATI și UPU din întreaga țară se confruntă cu o […]
06:40
Consilierul guvernatorului BNR îi cere lui Bolojan să meargă mai departe cu reforma administrativă: “E nevoie de o reducere substanţială a numărului # Lumea Politică
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, subliniază necesitatea unei reforme administrative profunde. Premierul Ilie Bolojan anunță trimiterea ordonanței de reformă la Monitorul Oficial, cu scopul de a eficientiza administrația publică. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat că reforma administrativă trebuie să includă o reducere semnificativă a numărului de localități și primari. El consideră că […]
06:10
Germania s-a reorientat. Friedrich Merz vizitează China cu o delegație de industriași germani, la Xi Jinping. Neajunsul pe care trebuie să-l depășească # Lumea Politică
Cancelarul german Friedrich Merz se află în China pentru prima vizită oficială de la preluarea mandatului în mai 2025. Scopul principal al vizitei este echilibrarea relațiilor comerciale și abordarea problemelor de securitate globală. Germania se confruntă cu un deficit comercial în creștere față de China, în contextul unei economii europene afectate de presiuni de dezindustrializare. […]
05:10
Argentina, în plin avânt economic sub conducerea lui Javier Milei, un „anarho-capitalist”. Creștere economică neașteptată după un an dificil # Lumea Politică
Economia Argentinei a crescut cu 4,4% în 2025, potrivit Institutului Național de Statistică. Aceasta a urmat unei contracții de 1,8% în 2024. Creșterea a fost susținută de sectorul agricol, în ciuda unor provocări economice majore. Economia Argentinei a înregistrat o creștere de 4,4% în 2025, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (Indec). Acest […]
25 februarie 2026
22:40
Primarul din Slatina, Mario de Mezzo, dorește ca orașul să devină primul din România fără săli de jocuri de noroc. Decizia vine după ce Guvernul a aprobat o ordonanță ce permite autorităților locale să interzică sau să relocheze aceste săli. Primarul Mario de Mezzo a anunțat că Slatina va fi „liberă de păcănele”, printr-un mesaj […]
22:10
Confruntat cu întrebări incomode, Bolojan le-a pus frână jurnaliștilor. A pus greul pe ministrul Cseke Attila # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a evitat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor în timpul unei conferințe de presă tensionate. În loc să ofere clarificări, șeful Executivului a lăsat sarcina pe seama ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Marți seară, premierul Ilie Bolojan a fost vizibil deranjat de întrebările primite în conferința de presă susținută după adoptarea măsurilor de austeritate. Bolojan […]
21:40
Polițistul AUR-ist care va conduce Uzina Mecanică Sadu. Marfa „critică” se produce acolo # Lumea Politică
Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Poliției Gorj, a fost numit administrator special al Uzinei Mecanice Sadu. Decizia, confirmată de Ministerul Economiei condus de Irinel Darău, a stârnit controverse, mai ales că motivele numirii nu au fost clarificate. Viorel Salvador Caragea, fost lider al Poliției Județene Gorj, a fost numit administrator special la Uzina Mecanică […]
