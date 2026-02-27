Orașele Potemkin în era Putin: cuceririle imaginare ale armatei ruse

Veridica.ro, 27 februarie 2026 12:20

Generalii se laudă la Putin că au cucerit orașe pe care, de fapt, le controlează armata ucraineană, apoi sacrifică militarii în asalturi disperate ca să își transforme poveștile în realitate, scrie presa independentă rusă. Tot acolo, povestea unei prostituate ruse recrutate de FSB ca să se infiltreze printre opozanți ruși și analiști din Statele Unite.

