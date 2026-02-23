Senatul a respins moțiunea împotriva ministrului de externe

Veridica.ro, 23 februarie 2026 20:50

Oana Țoiu a fost acuzată că a reprezentat „defectuos și ideologizat” interesele României în negocierea acordului UE - Mercosur.

Acum o oră
20:50
Acum 2 ore
20:20
Parlamentul UE amână acordul comercial cu SUA Veridica.ro
Parlamentul European a înghețat luni ratificarea acordului comercial dintre UE și Statele Unite, pe fondul îngrijorărilor că ultima măsură tarifară a președintelui Donald Trump încalcă termenii acordului transatlantic încheiat vara trecută.
20:00
Fostul ambasador britanic în SUA a fost arestat Veridica.ro
Fostul ambasador al Marii Britanii la Washington, Peter Mandelson, a fost arestat luni, sub suspiciunea de abatere de la funcție publică.
19:40
Olandezii au un nou guvern Veridica.ro
Cel mai tânăr prim-ministru al Olandei, Rob Jetten, a depus jurământul luni, promițând să pună capăt paraliziei și polarizării care au afectat guvernul anterior, cel mai de extremă dreapta din politica olandeză.
Acum 8 ore
14:30
Stare de urgență în nord-estul Statelor Unite din cauza unei furtuni de zăpadâ Veridica.ro
La New York se așteaptă 70 de cm de zăpadă, școlile au fost închise și cursele aeriene anulate.
14:30
Val de violențe în Mexic după uciderea unui important traficant de droguri Veridica.ro
Liderul Cartelului Jalisco Noua Generație, Nemesio Oseguera Cervantes - „El Mencho”, a fost împușcat mortal într-o operațiune a armatei mexicane.
13:50
Trump cere intens sfaturi despre un posibil succesor Veridica.ro
O soluție tot mai vehiculată este tandemul Vance-Rubio cu actualul vicepreședinte în fotoliul principal.
Acum 12 ore
12:20
FAKE NEWS: Ucraina construiește o stațiune de lux cu bani românești Veridica.ro
Autoritățile de la Kiev construiesc o stațiune de schi de lux cu fondurile donate de România, potrivit unei narațiuni false lansate de o publicație din România cunoscută pentru promovarea de fake news.
11:00
S-a încheiat o ediție record a Jocurilor Olimpice de Iarnă Veridica.ro
Italia a predat drapelul olimpic Franței care va găzdui competiția peste patru ani.
10:50
Breaking fake news: Se pregătește Europa de război? (TVR1) Veridica.ro
Europa trebuie să își construiască propria putere militară și să pună la punct un nou cadru se securitate european, aceasta ar fi una din concluziile Conferinței de Securitate de la Munchen. Mesajul liderilor europeni este distorsionat de propaganda rusă, care vorbește despre iminența unui atac al Europei asupra Rusiei. România este și ea ținta dezinformării Kremlinului – țara noastră s-ar pregăti de război, sub autoritatea unei puteri militare străine.
10:40
Marea dezvăluire: Putin, acest cavaler al copiilor? - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
10:20
Interviurile pentru conducerea parchetelor încep astăzi Veridica.ro
Pentru cele 8 funcții de conducere și adjuncți candidează, în total, 19 procurori.
10:00
UE nu acceptă creșterea taxelor vamale americane Veridica.ro
Donald Trump a anunțat tarife globale de 15% după ce Curtea Supremă le-a anulat pe cele motivate de o urgență națională
09:20
„Trezirea” Europei: semnele bune și problema de fond Veridica.ro
Atâta cât se poate spune la scara prezentului, istoria a avut un punct de inflexiune la discursul de la Davos al lui Mark Carney din 20 ianuarie 2026, rezumabil printr-o frază a premierului canadian: „Vechea ordine mondială nu se mai întoarce”. Europa trebuie să facă cel mai substanțial efort de adaptare la noul context multipolar și dictat de interese, păstrându-și stima de sine. Problema e în ce măsură va reuși continentul nostru să se reașeze în consecință.
08:40
Zelenski spune că Putin a început deja al Treilea Război Mondial și trebuie oprit Veridica.ro
Liderul de la Kiev afirmă că victoria țării sale va fi a întregii lumi pantru că Putin nu se va opri la Ucraina.
Ieri
19:20
Ungaria amenință că blochează noile sancțiuni UE pentru Rusia Veridica.ro
Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat duminică Péter Szijjártó, după o întâlnire cu Consiliul pentru Securitate Energetică.
18:50
Schimbări la vârful apărării Iranului Veridica.ro
Secretarul Consiliului Național al apărării, Ali Larijani, va prelua, din ordinul liderului suprem, Ali Khamenei,  misiunea de a asigura supraviețuirea structurii politice și de a gestiona condițiile de război.  
18:40
Rusia a recrutat kenyeni pentru războiul din Ucraina Veridica.ro
Peste 1.000 de kenyeni au fost atrași să lupte pentru Rusia în războiul acesteia cu Ucraina, potrivit unui raport al serviciilor de informații către parlamentul kenyan, care evidențiază amploarea unei operațiuni rusești care duce bărbați africani pe linia frontului.
17:10
Bărbat împuşcat mortal de agenţi ai Secret Service în apropierea reşedinţei lui Trump Veridica.ro
Acesta ar fi încercat să intre ilegal în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago din Florida.
16:20
MAE solicită Ucrainei să mențină numărul de școli cu predare în limba română Veridica.ro
Comunitățile de români din Ucraina se tem că reforma educaţională a Kievului ar putea închide majoritatea şcolilor româneşti.
14:00
Ambasadorul SUA în Israel supără țările arabe Veridica.ro
Guvernele arabe și musulmane au condamnat remarcile făcute de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, care a sugerat că Israelul ar fi justificat să preia o vastă porțiune din Orientul Mijlociu pe motive biblice.
13:50
Trump anunță că trimite o navă-spital în Groenlanda Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că va trimite o navă-spital în Groenlanda, insula arctică pe care  liderul de la Casa Albă a spus că dorește să o achiziționeze.
13:40
Atac terorist la Lviv Veridica.ro
O femeie a fost arestată în legătură cu un presupus atac terorist, despre care oficialii ucraineni cred că a fost ordonat de Rusia, care a ucis un ofițer de poliție și a rănit alte 25 de persoane în orașul vestic Lviv, duminică dimineața. 
13:20
Proiectul Nord Stream negociat în secret Veridica.ro
Presa germană vorbește despre negocieri secrete care ar putea relansa proiectul Nord Stream sub comandă americană.
12:30
Atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei Veridica.ro
Dronele și rachetele balistice lansate de ruși au vizat capitala Kiev și suburbii ucigând cel puțin o persoană.
12:10
Studenții iranieni reiau protestele Veridica.ro
Studenții de la mai multe universități din Iran au organizat proteste antiguvernamentale, primele astfel de mitinguri de această amploare de la represiunea violentă de luna trecută. 
12:00
Pakistanul atacă Afganistan Veridica.ro
Pakistanul a efectuat mai multe atacuri aeriene peste noapte asupra Afganistanului, despre care talibanii spun că au ucis și rănit zeci de oameni, inclusiv femei și copii.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Atac al SUA asupra unei nave cu narcotice Veridica.ro
SUA a anunțat că armata sa a efectuat vineri seară un alt atac asupra unei nave acuzate de trafic de droguri în Oceanul Pacific de Est, ucigând trei persoane.
14:00
Ucraina atacă un sit industrial cheie în interiorul Rusiei Veridica.ro
Drone ucrainene au lovit sâmbătă un sit industrial din interiorul Rusiei, iar un canal de știri rusesc a relatat că ținta a fost o importantă fabrică de rachete deținută de stat.
13:50
Franța reacționează precaut la tarifele lui Trump Veridica.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă împotriva sărbătoririi prea rapide după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele vamale radicale impuse de președintele Donald Trump, menționând că Washingtonul a luat deja măsuri pentru a impune noi taxe.
13:40
Ungaria blochează un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina Veridica.ro
Ungaria a anunțat că va bloca un împrumut de urgență de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, acuzând țara sfâșiată de război de „șantaj” din cauza unei conducte avariate folosite pentru tranzitul petrolului rusesc, escaladând confruntarea înaintea alegerilor generale din aprilie.
12:10
Rusia vrea să străpungă blocada „corsarilor” europeni iar statele baltice amenință Kaliningradul Veridica.ro
Kremlinul acuză statele baltice că se pregătesc să invadeze Kaliningradul iar Europa, „vicleană” și subordonată intereselor „elitelor globaliste locale”, se pregătește de război. Rusia va sparge blocada „piraților occidentali” care arestează vasele flotei fantomă rusești și va răspunde cu aceeași monedă, amenință Nikolai Patrușev, fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. În acest timp, Igor Dodon, o acuză pe Maia Sandu că șantajează Bruxellul cu unirea Republicii Moldova cu România.
09:20
Guvernul britanic vrea eliminarea lui Andrew Mountbatten din linia de succesiune regală Veridica.ro
Fratele regelui a rămas unul din pretendenții la tron deși a fost deposedat de titluri și este în ancheta poliției din cauza dosarului Epstein
08:50
Trump impune noi taxe vamale globale după eșecul suferit la Curtea Supremă Veridica.ro
Cea mai înaltă instanță americană i-a declarat ilegale tarifele impuse pe baza unei legi rezervate urgențelor naționale
20 februarie 2026
19:50
Poliția continuă perchezițiile la reședința lui Andrew Mountbatten Veridica.ro
Poliția a percheziționat din nou fosta locuință a lui Andrew Mountbatten-Windsor vineri, la o zi după ce acesta a fost arestat și reținut timp de aproape 11 ore sub suspiciunea de abatere în funcție publică, legată de legăturile sale cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.
19:00
Trump spune că un atac limitat asupra Iranului este o opțiune Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare un atac limitat asupra Iranului după ce a ordonat o consolidare navală majoră în Orientul Mijlociu, menită să pună presiune suplimentară asupra Teheranului pentru a încheia un acord de limitare a programului său nuclear.
18:50
Marea Britanie nu renunță la acordul comercial negociat cu SUA Veridica.ro
Guvernul britanic a declarat că se așteaptă ca „poziția sa comercială privilegiată față de SUA să continue” după ce Curtea Supremă a anulat vineri tarifele impuse de președintele Donald Trump.
18:30
X contestă amenda UE de 120 de milioane de euro Veridica.ro
Amenda a fost prima în temeiul Legii privind serviciile digitale a UE și a marcat un punct fără întoarcere în disputa cu Washingtonul privind regulile platformei.
18:20
UE cere clarificări după decizia Curții supreme din SUA Veridica.ro
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump printr-o decizie de 6-3 la vot.
18:00
Producție europeană comună de drone Veridica.ro
Miniștrii europeni ai apărării din E5, reuniți la Cracovia, promit un sprijin mai puternic pentru Ucraina, producția comună de drone și o pregătire sporită înaintea summitului NATO de la Ankara. 
17:40
Surpriza din WC a lui Nicușor pentru Trump Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 57
17:30
Curtea Supremă a SUA anulează taxele vamale globale impuse de Trump Veridica.ro
Specialiștii spun că sumele colectate până avum vor trebui rambursate
17:10
UE vrea să adopte noile sancțiuni împotriva Rusiei pentru a marca patru ani de război în Ucraina Veridica.ro
Șefa diplomației europene spune că Rusia nu se îndreptă spre pace iar Europa îi răspunde cu o presiune sporită și cu mai mult sprijin pentru Ucraina
16:20
Puterile militare ale Europei vor dezvolta în comun sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse Veridica.ro
Proiectul urmărește fabricarea de drone și rachete autonome care și-au dovedit eficiența în apărarea Ucrainei
15:20
Ucraina anunță dejucarea unui complot de asasinare a unor oficiali de la Kiev Veridica.ro
Liderul grupării care ar fi acționat la comanda Rusiei este din Republica Moldova
14:20
Reuniune politică majoră în Coreea de Nord Veridica.ro
Liderul Kim Jong Un spune că partidul său se confruntă cu sarcini grele și urgente
13:20
Trump anunță că va ordona publicarea documentelor despre OZN-uri și extratereștri Veridica.ro
Predecesosrul său Barack Obama a afirmat recent că extratereștii există, dar că nu i-a văzut
19 februarie 2026
22:30
Andrew a fost eliberat condiționat Veridica.ro
Poliția Thames Valley a oferit o actualizare după Andrew părăsirea unei secții de poliție în urma arestării sale sub suspiciunea de abatere în funcție publică.
21:40
Ultimatum pentru Iran Veridica.ro
Președintele Donald Trump a declarat că lumea va afla „probabil în următoarele zece zile” dacă SUA vor ajunge la un acord cu Iranul sau vor lua măsuri militare.
21:30
Acuzații de spionaj în Portugalia Veridica.ro
Parchetul din Portugalia a confirmat joi că un bărbat care ar fi furat un computer și un iPad de la un oficial NATO, aflat în vizită la Lisabona, a fost acuzat de spionaj. 
