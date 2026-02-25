AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii
Veridica.ro, 25 februarie 2026 13:20
Opoziția suveranistă îi reproșează lui Andras Istvan Demeter „lipsa de responsabilitate”.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 30 minute
13:20
Întâlnirea de la Geneva ar pregăti şi următoarea rundă de negocieri trilaterale cu Rusia
13:20
Opoziția suveranistă îi reproșează lui Andras Istvan Demeter „lipsa de responsabilitate”.
Acum o oră
13:00
Guvernarea de la Chișinău intenționează să rupă relațiile cu Rusia și să-l expulzeze pe ambasadorul acesteia, afirmă un propagandist de la Tiraspol care îl citează eronat pe premierul moldoven Alexandru Munteanu.
Acum 2 ore
12:30
Preşedintele republican contraatacă într-un an electoral în care democraţii speră să obţină majoritatea în Congres.
Acum 4 ore
10:00
Drujba și vrajba
Acum 24 ore
16:30
Comisia Europeană vrea să modifice regulile extinderii pentru a grăbi aderarea Ucrainei # Veridica.ro
Comisarul pentru extindere spune că este însă nevoie de acordul tuturor țărilor membre
15:00
Statele Unite amenință că vor ataca Iranul în lipsa unui acord nuclear
14:40
Moscova acuză Kievului de încălcare a Memorandumului de la Budapesta care garanta integritatea teritorială a Ucrainei
Ieri
12:30
Rusia a atacat de mii de ori sistemul energetic ucrainean de la începutul războiului
12:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Va fi pace doar dacă Ucraina va fi administrată de o putere străină # Veridica.ro
Ucraina trebuie pusă sub administrare externă ca să se poată face pace, potrivit unui fost premier care a fugit la Moscova. Acesta mai spune și că Marea Britanie, Germania și Franța vor să prelungească războiul.
11:30
Numeroși lideri străini marchează la Kiev patru ani de începutul războiului declanșat de Rusia # Veridica.ro
O slujbă în memoria victimelor are loc la Catedrala Sfânta Sofia din capitala ucraineană
07:50
Pe 24 februarie 2022, trupele ruse au declanşat o invazie la scară largă asupra teritoriului ucrainean.
07:00
Clădirea legislativului de la Bucureşti va fi luminată în culorile drapelului ucrainean.
06:50
Exclusă de zece ani din competiţiile olimpice – mai întâi din cauza dopajului sponsorizat de stat, apoi pentru invadarea Ucrainei – Rusia s-a evidenţiat la Olimpiada de Iarnă abia încheiată în Italia la „disciplinele” sale nesportive favorite: falsurile şi dezinformările online.
23 februarie 2026
20:50
Oana Țoiu a fost acuzată că a reprezentat „defectuos și ideologizat” interesele României în negocierea acordului UE - Mercosur.
20:20
Parlamentul European a înghețat luni ratificarea acordului comercial dintre UE și Statele Unite, pe fondul îngrijorărilor că ultima măsură tarifară a președintelui Donald Trump încalcă termenii acordului transatlantic încheiat vara trecută.
20:00
Fostul ambasador al Marii Britanii la Washington, Peter Mandelson, a fost arestat luni, sub suspiciunea de abatere de la funcție publică.
19:40
Cel mai tânăr prim-ministru al Olandei, Rob Jetten, a depus jurământul luni, promițând să pună capăt paraliziei și polarizării care au afectat guvernul anterior, cel mai de extremă dreapta din politica olandeză.
14:30
La New York se așteaptă 70 de cm de zăpadă, școlile au fost închise și cursele aeriene anulate.
14:30
Liderul Cartelului Jalisco Noua Generație, Nemesio Oseguera Cervantes - „El Mencho”, a fost împușcat mortal într-o operațiune a armatei mexicane.
13:50
O soluție tot mai vehiculată este tandemul Vance-Rubio cu actualul vicepreședinte în fotoliul principal.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Autoritățile de la Kiev construiesc o stațiune de schi de lux cu fondurile donate de România, potrivit unei narațiuni false lansate de o publicație din România cunoscută pentru promovarea de fake news.
11:00
Italia a predat drapelul olimpic Franței care va găzdui competiția peste patru ani.
10:50
Europa trebuie să își construiască propria putere militară și să pună la punct un nou cadru se securitate european, aceasta ar fi una din concluziile Conferinței de Securitate de la Munchen. Mesajul liderilor europeni este distorsionat de propaganda rusă, care vorbește despre iminența unui atac al Europei asupra Rusiei. România este și ea ținta dezinformării Kremlinului – țara noastră s-ar pregăti de război, sub autoritatea unei puteri militare străine.
10:40
Marea dezvăluire: Putin, acest cavaler al copiilor? - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu # Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
10:20
Pentru cele 8 funcții de conducere și adjuncți candidează, în total, 19 procurori.
10:00
Donald Trump a anunțat tarife globale de 15% după ce Curtea Supremă le-a anulat pe cele motivate de o urgență națională
09:20
Atâta cât se poate spune la scara prezentului, istoria a avut un punct de inflexiune la discursul de la Davos al lui Mark Carney din 20 ianuarie 2026, rezumabil printr-o frază a premierului canadian: „Vechea ordine mondială nu se mai întoarce”. Europa trebuie să facă cel mai substanțial efort de adaptare la noul context multipolar și dictat de interese, păstrându-și stima de sine. Problema e în ce măsură va reuși continentul nostru să se reașeze în consecință.
08:40
Liderul de la Kiev afirmă că victoria țării sale va fi a întregii lumi pantru că Putin nu se va opri la Ucraina.
22 februarie 2026
19:20
Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat duminică Péter Szijjártó, după o întâlnire cu Consiliul pentru Securitate Energetică.
18:50
Secretarul Consiliului Național al apărării, Ali Larijani, va prelua, din ordinul liderului suprem, Ali Khamenei, misiunea de a asigura supraviețuirea structurii politice și de a gestiona condițiile de război.
18:40
Peste 1.000 de kenyeni au fost atrași să lupte pentru Rusia în războiul acesteia cu Ucraina, potrivit unui raport al serviciilor de informații către parlamentul kenyan, care evidențiază amploarea unei operațiuni rusești care duce bărbați africani pe linia frontului.
17:10
Acesta ar fi încercat să intre ilegal în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago din Florida.
16:20
Comunitățile de români din Ucraina se tem că reforma educaţională a Kievului ar putea închide majoritatea şcolilor româneşti.
14:00
Guvernele arabe și musulmane au condamnat remarcile făcute de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, care a sugerat că Israelul ar fi justificat să preia o vastă porțiune din Orientul Mijlociu pe motive biblice.
13:50
Președintele american Donald Trump a anunțat că va trimite o navă-spital în Groenlanda, insula arctică pe care liderul de la Casa Albă a spus că dorește să o achiziționeze.
13:40
O femeie a fost arestată în legătură cu un presupus atac terorist, despre care oficialii ucraineni cred că a fost ordonat de Rusia, care a ucis un ofițer de poliție și a rănit alte 25 de persoane în orașul vestic Lviv, duminică dimineața.
13:20
Presa germană vorbește despre negocieri secrete care ar putea relansa proiectul Nord Stream sub comandă americană.
12:30
Dronele și rachetele balistice lansate de ruși au vizat capitala Kiev și suburbii ucigând cel puțin o persoană.
12:10
Studenții de la mai multe universități din Iran au organizat proteste antiguvernamentale, primele astfel de mitinguri de această amploare de la represiunea violentă de luna trecută.
12:00
Pakistanul a efectuat mai multe atacuri aeriene peste noapte asupra Afganistanului, despre care talibanii spun că au ucis și rănit zeci de oameni, inclusiv femei și copii.
21 februarie 2026
14:10
SUA a anunțat că armata sa a efectuat vineri seară un alt atac asupra unei nave acuzate de trafic de droguri în Oceanul Pacific de Est, ucigând trei persoane.
14:00
Drone ucrainene au lovit sâmbătă un sit industrial din interiorul Rusiei, iar un canal de știri rusesc a relatat că ținta a fost o importantă fabrică de rachete deținută de stat.
13:50
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă împotriva sărbătoririi prea rapide după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele vamale radicale impuse de președintele Donald Trump, menționând că Washingtonul a luat deja măsuri pentru a impune noi taxe.
13:40
Ungaria a anunțat că va bloca un împrumut de urgență de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, acuzând țara sfâșiată de război de „șantaj” din cauza unei conducte avariate folosite pentru tranzitul petrolului rusesc, escaladând confruntarea înaintea alegerilor generale din aprilie.
12:10
Rusia vrea să străpungă blocada „corsarilor” europeni iar statele baltice amenință Kaliningradul # Veridica.ro
Kremlinul acuză statele baltice că se pregătesc să invadeze Kaliningradul iar Europa, „vicleană” și subordonată intereselor „elitelor globaliste locale”, se pregătește de război. Rusia va sparge blocada „piraților occidentali” care arestează vasele flotei fantomă rusești și va răspunde cu aceeași monedă, amenință Nikolai Patrușev, fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. În acest timp, Igor Dodon, o acuză pe Maia Sandu că șantajează Bruxellul cu unirea Republicii Moldova cu România.
09:20
Guvernul britanic vrea eliminarea lui Andrew Mountbatten din linia de succesiune regală # Veridica.ro
Fratele regelui a rămas unul din pretendenții la tron deși a fost deposedat de titluri și este în ancheta poliției din cauza dosarului Epstein
08:50
Cea mai înaltă instanță americană i-a declarat ilegale tarifele impuse pe baza unei legi rezervate urgențelor naționale
20 februarie 2026
19:50
Poliția a percheziționat din nou fosta locuință a lui Andrew Mountbatten-Windsor vineri, la o zi după ce acesta a fost arestat și reținut timp de aproape 11 ore sub suspiciunea de abatere în funcție publică, legată de legăturile sale cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.
19:00
Președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare un atac limitat asupra Iranului după ce a ordonat o consolidare navală majoră în Orientul Mijlociu, menită să pună presiune suplimentară asupra Teheranului pentru a încheia un acord de limitare a programului său nuclear.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.