„Nu așteptați ca regimul din Rusia să cadă”. Budanov conturează unicul scenariu sigur pentru Ucraina
Adevarul.ro, 27 februarie 2026 13:00
Șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat într-un interviu recent că „nu ar trebui să ne așteptăm” ca regimul din Rusia să se schimbe, avertizând că ambițiile sale imperiale reprezintă o amenințare de durată pentru Europa, Ucraina și întreaga lume.
Acum 10 minute
13:15
Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv după ce a condus beat. Ceruse amânare motivând că este o persoană „blândă” # Adevarul.ro
Starețul mănăstirii Hlincea a fost condamnat, cu suspendare, pentru refuzul prelevării probelor biologice. El a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei.
Acum 30 minute
13:00
„Nu așteptați ca regimul din Rusia să cadă”. Budanov conturează unicul scenariu sigur pentru Ucraina # Adevarul.ro
Șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat într-un interviu recent că „nu ar trebui să ne așteptăm” ca regimul din Rusia să se schimbe, avertizând că ambițiile sale imperiale reprezintă o amenințare de durată pentru Europa, Ucraina și întreaga lume.
13:00
Vasile Dîncu, la Interviurile Adevărul: De la vulnerabilitățile Armatei, la negocierile pentru Serviciile de informații # Adevarul.ro
Vasile Dîncu, eurodeputat PSD și fost ministru al Apărării, vine la Interviurile Adevărul. Social-democratul va vorbi despre ultimele probleme din coaliție, dar si despre subiecte ce țin de apărare și securitate națională, precum numirea șefilor de serviciilor secrete.
Acum o oră
12:45
USR vrea ca la toate concursurile din Sănătate pentru ocuparea posturilor vacante să existe observatori externi # Adevarul.ro
Deputata USR Oana Murariu a depus un proiect de lege ce prevede ca observatori independenți acreditați să poată participa la concursurile de angajare în spitalele de stat.
12:45
Dronă a Guvernului SUA, doborâtă din greșeală de armata americană la granița cu Mexicul # Adevarul.ro
Armata SUA a folosit un sistem laser de mare energie pentru a doborî o dronă în apropiere de granița cu Mexicul, pentru ca ulterior să afle că aparatul aparținea Guvernului american.
12:45
Încăierare între două eleve din Slatina, în toaleta școlii. Un coleg a apelat 112. Una dintre fete a ajuns la spital # Adevarul.ro
Două eleve și-au „reglat conturile” în toaleta liceului, sub privirile unei alte colege pe care agresoarea ar fi obligat-o să filmeze. A fost apelat 112 iar una dintre elevele implicate a fost transportată la spital. Starea sa de sănătate nu este gravă, conform reprezentanților școlii.
12:30
Când vine vorba de somnul odihnitor, paturile cu saltea integrată sunt soluția ideală pentru cei care doresc un confort optim și o experiență de somn fără compromisuri.
Acum 2 ore
12:15
Războiul din umbră: sabotajul rusesc și vulnerabilitățile României. „Rusia are pe tavă jumătate din populație” # Adevarul.ro
România nu a fost în vizorul Rusiei din perspectiva unor acțiuni de sabotaj, însă acest lucru nu este exclus deoarece din punct de vedere logistic aprovizionarea Ucrainei are „doi plâmâni”, Polonia și România, susține comandorul (r) cu experiență în intelligence Sandu-Valentin Mateiu.
12:15
Claudiu Năsui îl acuză pe Sorin Grindeanu că vrea să blocheze orice reformă. „Dacă i-ar fi păsat, ar fi propus el reforme” # Adevarul.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a acuzat, vineri, 27 februarie, PSD, că vrea să blocheze orice potențială reformă, după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat o serie de critici și amenințări la adresa premierului Ilie Bolojan.
12:15
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște # Adevarul.ro
Defileul Dunării înșiră, de-a lungul său, o mulțime de locuri cu istorii stranii, care continuă să stârnească uimire și fascinație. Porțile de Fier, Cazanele Dunării, dar și o peșteră misterioasă săpată deasupra fluviului au dat naștere celor mai tulburătoare legende.
12:00
Studentă de la Columbia, eliberată după intervenția primarului New York-ului la Casa Albă. Trump ar fi autorizat personal măsura # Adevarul.ro
O studentă a Universității Columbia, reținută de poliția anti-imigrare din SUA (ICE), a fost eliberată după ce primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a discutat direct cazul cu președintele Donald Trump.
12:00
Cine sunt bărbații din Florida care au deschis focul asupra unei nave de patrulă cubaneze. Liderul misiunii, reținut de autoritățile din Cuba # Adevarul.ro
Un activist cubanez stabilit în Florida, care visa de mult timp să „elibereze Cuba”, se află în arest pe insulă după o confruntare mortală între grupul său și autoritățile cubaneze, în urma căreia patru bărbați au murit și alți șase au fost răniți, potrivit oficialilor și membrilor familiei.
11:45
Data la care Gică Hagi ar urma să fie anunțat oficial ca selecționer al României. Antrenorul a ajuns la un acord cu FRF # Adevarul.ro
FRF ar fi vrut, inițial, ca Gică Hagi să preia naționala înaintea barajului cu Turcia, însă antrenorul a refuzat vehement.
11:45
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un dosar de trafic de persoane și spălarea banilor # Adevarul.ro
O operațiune a procurorilor DIICOT la Clubul „The Buddhist” din București a scos la iveală o grupare condusă chiar de patronul localului, care ar fi obținut peste 19 milioane de lei din trafic de persoane și proxenetism. Printre cei prinși în flagrant se numără și actorul Vlad Marinescu.
11:30
Finanțarea campaniei lui Nicușor Dan, sub lupa procurorilor după o sesizare a Autorității Electorale Permanente # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan.
11:30
Relația cu banii, o grijă normală sau traumă transgenerațională. Psiholog: „Suntem programați să facem ce am văzut în familie” # Adevarul.ro
În primul episod din podcastul „Adevărul despre bani" aflăm că anxietatea financiară nu vine doar din contextul economic, ci și din povești vechi, transmise din generație în generație, deseori fără să ne dăm seama.
11:30
Orbán transformă Ucraina în „dușmanul Ungariei” folosind inteligența artificială înaintea alegerilor # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orbán și-a centrat campania electorală pe un mesaj dur împotriva Ucrainei, prezentând Kievul drept principala amenințare la adresa Ungariei.
Acum 4 ore
11:15
În al 250-lea an de existență, Statele Unite – țara care s-a definit prin valuri succesive de imigranți – par să traverseze un moment de cotitură: tot mai mulți americani aleg să plece, iar pentru prima dată după deceniile de după Marea Criză Economică, bilanțul migrației a devenit negativ, scrie Th
11:00
Scandal în Rwanda. Reghechampf contestă meciurile programate în timpul Ramadanului. „Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?” # Adevarul.ro
Laurențiu Reghecampf a criticat programarea meciurilor care nu țin cont de condițiile impuse de Ramadan.
11:00
Serghei Glinka și Andrei Scobioală, acționarii companiei Automecanica Mediaș, cea care ar trebui să producă vehicule blindate pentru Armata Română, au transmis către Adevărul un drept la replică referitor la dezvăluirile dintr-un material publicat în această săptămână.
11:00
Premieră după 7 ani: Statul a încasat în ianuarie mai mult decât a cheltuit, pentru prima dată din 2019 # Adevarul.ro
Ianuarie 2026 este prima lună din ultimii șapte ani în care veniturile colectate la bugetul de stat au fost mai mari decât cheltuielile, reiese din execuția bugetară publicată vineri de Ministerul Finanțelor.
11:00
Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Vedem un declin al competenţei lor intelectuale” # Adevarul.ro
Polonia intenţionează să introducă o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către copiii sub 15 ani şi va face platformele responsabile pentru verificarea vârstei, a anunţat ministra educaţiei, Barbara Nowacka.
10:45
Prefectul județului Olt, cercetat într-un dosar penal, a demisionat. Guvernul discută astăzi schimbarea unor prefecți și subprefecți # Adevarul.ro
Prefectul județului Olt, Cosmin Floreanu, a anunțat vineri, 27 februarie 2026, că demisionează. Pe de altă parte, pe lista ședinței de guvern de astăzi se află un proiect de eliberare din funcție de prefecți și subprefecți. Floreanu este vizat, alături de subprefect, într-un dosar penal.
10:45
Pakistanul a lovit ținte guvernamentale talibane din Kabul și alte orașe din Afganistan # Adevarul.ro
Pakistanul a bombardat în noaptea de joi spre vineri ținte guvernamentale talibane din mai multe orașe importante din Afganistan, marcând o escaladare dramatică a tensiunilor dintre cele două țări vecine.
10:30
Un conflict banal din parcarea unui supermarket din Sectorul 6 s-a transformat într-o scenă de intimidare după ce un șofer a scos un pistol și l-a amenințat pe un alt bărbat.
10:30
Ionuț Radu, jucăuș după ce a scos-o pe PAOK din Europa. Portarul a transmis doar două cuvinte, în ciuda lui Răzvan Lucescu # Adevarul.ro
Celta Vigo s-a impus și în returul cu PAOK, consolidându-și calificarea.
10:15
Cehia „cu siguranţă nu” urmăreşte să atingă noile niveluri mai ridicate de cheltuieli pentru apărare propuse în cadrul NATO, a declarat premierul Andrej Babis, marcând astfel o schimbare clară faţă de politica administraţiei precedente.
10:00
FMI aprobă un împrumut de 8,1 miliarde de dolari pentru Ucraina. Condițiile impuse Kievului # Adevarul.ro
Fondul Monetar Internațional (FMI) a acordat aprobarea finală pentru un împrumut de 8,1 miliarde de dolari destinat Ucrainei, în condiții mai flexibile decât cele stabilite inițial pentru țara afectată de război, scrie Kyiv Independent.
10:00
Primăvară timpurie în România: temperaturi peste medie și puține ploi până la finalul lunii martie # Adevarul.ro
Meteorologii anunță o perioadă cu vreme în general frumoasă și temperaturi peste media obișnuită pentru această perioadă, până la sfârșitul lunii martie.
10:00
Stilul său atipic, considerat de mulți un pariu riscant. A obținut primele puncte ATP la doar 15 ani. Puștiul care joacă altfel decât toți # Adevarul.ro
Uneori, ceea ce pare neobișnuit la început poate deveni, în timp, un mare atu. Aceasta este povestea lui Teodor Davidov.
09:45
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei CCR.
09:30
Incendiu într-o școală din Drobeta-Turnu Severin: 250 de elevi trec la cursuri online după ce un calculator a luat foc # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit într-o unitate de învățământ din Drobeta-Turnu Severin, după ce un calculator din laboratorul de informatică ar fi luat foc.
Acum 6 ore
09:15
Guvernul Bolojan plafonează cheltuielile prefecților și schimbă regulile fiscale. Biometanul, pe agenda Executivului # Adevarul.ro
Miniștrii Cabinetului condus de premierul Bolojan se reunesc vineri pentru a adopta mai multe acte normative cu impact fiscal-bugetar și administrativ.
09:15
Protest spontan la Șantierul Naval Mangalia. Angajații, revoltați după ce nu și-au primit salariile două luni # Adevarul.ro
Angajați ai Șantierului Naval Mangalia au ieșit să protesteze, vineri, într-o acțiune spontană, din cauză că nu și-au primit salariul.
09:15
Erorile de calcul ale Occidentului. Cum a demontat Ucraina previziunile sumbre ale analiștilor, în 4 ani de război # Adevarul.ro
Pe 24 februarie 2022, puțini experți credeau că Ucraina poate rezista, iar analiștii de la centrele de cercetare prognozau că Armata ucraineană va fi zdrobită în câteva zile. Patru ani mai târziu, un raport al CEPA inventariază cele mai răsunătoare eșecuri de prognoză ale acestui război.
08:45
Val de alerte în Tulcea: drone rusești detectate la graniță. Populația, sfătuită să se adăpostească # Adevarul.ro
Persoanele aflate în judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit, vineri dimineaţa, în jurul orei 7:15, un mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.
08:30
Revoltă a jucătoarelor după pedeapsa primită de arbitrul care le filma dezbrăcate în vestiar # Adevarul.ro
Printre victime s-au numărat și minore.
08:00
„Drama Queen” revine: Serena Williams își pregătește întoarcerea în tenis, după 4 ani. „Nimeni nu îndură așa ceva de bunăvoie" # Adevarul.ro
Americanca vrea să fie din nou în atenția reflectoarelor.
08:00
„Auzeam țipete, dar nu știu dacă era el”: Strategia crudă prin care Rusia șantajează familiile prizonierilor ucraineni # Adevarul.ro
Rusia desfășoară o campanie cinică de presiune și șantaj asupra familiilor prizonierilor de război ucraineni.
07:30
Zelenski anunță o nouă reuniune SUA–Ucraina–Rusia: întâlnirea ar putea avea loc la Abu Dhabi, la începutul lui martie # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că o nouă întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și Statele Unite este în pregătire.
Acum 8 ore
07:15
Motivul pentru care Cristi Chivu are interzis să antreneze naționala României în mandatul lui Răzvan Burleanu # Adevarul.ro
Fostul internațional este antrenorul român al momentului.
07:00
JD Vance respinge scenariul unui conflict de durată: „Nu există nicio șansă” ca un atac asupra Iranului să ducă la un război prelungit # Adevarul.ro
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că un eventual atac împotriva Iranului nu ar declanșa un conflict de lungă durată în regiune
06:45
Top 7 espressoare cu capsule 2026: libertate totală, rapiditate și gust autentic – băuturi perfecte cu un singur buton, acasă # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune espressoare cu capsule din 2026! Top 7 aparate care îți oferă băuturi perfecte, cu gust autentic, rapiditate și libertate totală, totul cu un singur buton, acasă.
06:45
România preia conducerea Iniţiativei Central Europene. Oana Ţoiu: „ICE este acasă pentru 160 de milioane de cetăţeni” # Adevarul.ro
România a lansat oficial, la Bucureşti, mandatul de Preşedinţie-în-Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene pentru anul 2026.
06:15
Fenomenul care „virusează” piața muncii în 2026: „Am trimis peste 200 de CV-uri într-o săptămână. Nu am primit niciun răspuns” # Adevarul.ro
Fenomenul anunțurilor de angajare fictive, numit „ghost jobs”, afectează tot mai mulți români. Unii dintre ei se plâng că au trimis de sute ori CV-uri pentru angajări, însă nu au primit răspuns, dând vina pe firmele care dau anunțuri de angajare fără intenția reală de recrutare.
05:45
Un fost ministru al Educației intervine în scandalul doctoratelor: „doctoratul este pentru excelență, nu pentru spor” # Adevarul.ro
Reducerea sporului de doctorat decisă de Guvern a reaprins o dispută veche despre rolul titlului academic în sistemul public. Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, intervine în dezbatere și subliniază că „doctoratul este pentru excelență, nu pentru spor”.
Acum 12 ore
05:15
„Cu sau fără uniformă”, veșnica dezbatere din educație. Directoare: „Îți îmbraci copilul cum vrei, poți să îi pui și pene de struț, dar nu la școală” # Adevarul.ro
Cu sau fără uniformă la școală? Este un evergreen al educației. Părerile între părinți sunt împărțite, dar mulți cred că uniforma nu rezolvă problema inegalităților financiare și că o soluție mai bună și mai puțin costisitoare ar fi codul vestimentar.
04:45
Semnal de alarmă pentru NATO: Moscova ar putea bloca un atac nuclear european. Rusia își consolidează accelerat scutul aerian și antirachetă # Adevarul.ro
Pe fundalul amenințărilor tot mai sonore venite de la Rusia, un nou raport al think tank-ului britanic Royal United Services Institute (RUSI) lansează un avertisment care zguduie liniștea strategică a Europei.
04:15
Poluarea poate favoriza apariția Alzheimer. Cum luptă cercetătorii împotriva maladiei. Medic: „Devine o sarcină a societății” # Adevarul.ro
Poluarea aerului crește riscul de Alzheimer și poate contribui în mod direct la apariția bolii, arată un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Emory din Statele Unite.
03:45
După bruiajul GPS al Rusiei în Europa, SUA accelerează dezvoltarea navigației cuantice # Adevarul.ro
Pe fondul intensificării bruiajului semnalelor GPS – esențiale pentru ghidarea echipamentelor militare, dar și a vehiculelor, avioanelor comerciale și navelor – tehnologia cuantică începe să ofere o alternativă viabilă.
