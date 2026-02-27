Vecinii, supărați pe un român din Marea Britanie care nu vrea să își dărâme garajul construit ilegal. „Este revoltător. Simt că nu mai vreau să locuiesc aici”
Adevarul.ro, 27 februarie 2026 14:30
Un român, care lucrează ca șofer de ambulanță privată în Marea Britanie, refuză să demoleze un garaj uriaș pe care l-a construit ilegal, deși vecinii furioși s-au plâns că această structură impunătoare le-a „distrus” viața.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
14:30
Vecinii, supărați pe un român din Marea Britanie care nu vrea să își dărâme garajul construit ilegal. „Este revoltător. Simt că nu mai vreau să locuiesc aici” # Adevarul.ro
Un român, care lucrează ca șofer de ambulanță privată în Marea Britanie, refuză să demoleze un garaj uriaș pe care l-a construit ilegal, deși vecinii furioși s-au plâns că această structură impunătoare le-a „distrus” viața.
14:30
Fotografii și e-mailurile recent făcute publice recent de Departamentul de Justiție al SUA aruncă lumină asupra relațiilor între fostul președinte american Bill Clinton și Jeffrey Epstein, finanțistul decedat și infractor sexual condamnat.
Acum o oră
14:15
SUA le-a cerut angajaților ambasadei din Israel să părăsească țara. „Ar trebui să o facă astăzi”. Măsura a fost decisă dintr-o „prudență excesivă” # Adevarul.ro
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Ierusalim le-a comunicat angajaților săi că pot părăsi Israelul, în contextul amenințării a unui atac american asupra Iranului.
14:15
Legalizarea parteneriatelor civile este o obligație pentru România, în condițiile în care România a fost condamnată la CEDO și CJUE.
14:15
Mesaj urgent al ambasadorului SUA în Israel: „Găsiți un avion către orice destinație. ASTĂZI” # Adevarul.ro
Ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a transmis angajaților că pot părăsi Israelul imediat, pe fondul speculațiilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului.
14:00
Armistițiu temporar la Zaporojie: Rusia și Ucraina opresc focurile de armă pentru repararea celei mai mari centrale nucleare din Europa # Adevarul.ro
Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind un armistițiu temporar și local în zona centralei nucleare Zaporojie pentru a permite repararea liniilor electrice de rezervă.
14:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, informează un comunicat al executivului european.
14:00
Duelul granzilor în UCL, inevitabil. Real vs. City se anunță memorabil. Programul complet al meciurilor până în finală # Adevarul.ro
Real Madrid se va întâlni din nou cu Manchester City în Liga Campionilor, după mai multe dueluri memorabile din ultimii ani.
14:00
Amenințată cu moartea pentru un refuz pe Facebook. Un bărbat a intrat cu forța în casa fostei partenere # Adevarul.ro
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi pătruns fără drept în locuința fostei partenere și ar fi amenințat-o cu moartea pentru că aceasta a refuzat să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook.
14:00
PSD cere USR să explice numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei Mecanice Sadu # Adevarul.ro
PSD le cere membrilor USR să explice numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. „Ministerul Apărării Naționale, condus de ministrul Radu Dinel Miruță, este clientul principal al companiei la care a fost instalat prietenul său de familie”, acuză PSD.
Acum 2 ore
13:45
Transparența salarială: cea mai importantă schimbare de paradigmă din piata muncii, din ultimii 20 de ani # Adevarul.ro
Din 7 iunie 2026, directiva europeană privind transparența salarială devine obligatorie inclusiv în România. La Interviurile Adevărul, Oana Botolan, expert HR explică de ce să ne așteptăm la cea mai importantă schimbare de paradigmă din piața muncii.
13:45
Probabilitatea ca Iranul să dezvolte o armă nucleară se apropie de 50%. Think tank: „Chiar și o probabilitate de 2% ar fi considerată inacceptabilă” # Adevarul.ro
Probabilitatea ca Iranul să construiască cu succes o armă nucleară care nu poate fi lansată cu ajutorul unei rachete, într-o perioadă de 5 până la 6 luni, este de circa 34–42%, arată Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, un think tank american care studiază programele nucleare.
13:45
Stadionul „Ion Oblemenco”, o povară pentru bugetul Primăriei Craiova: consumă mai mult decât produce # Adevarul.ro
Stadionul din Craiova, cu o capacitate de aproape 31.000 de locuri, este o arenă modernă destinată meciurilor internaționale.
13:45
O asistentă în vârstă de 23 de ani din Constanța a murit la locul de muncă. Abia intrase în tură # Adevarul.ro
O asistentă medicală de 23 de ani a murit, vineri dimineață, la scurt timp după ce a intrat în tură la clinica unde lucra.
13:30
Anthropic respinge solicitarea Pentagonului de a permite armatei americane să utilizeze fără restricții modelele sale de inteligența artificială # Adevarul.ro
Startup-ul californian Anthropic a respins joi solicitarea administraţiei Trump de a permite armatei americane utilizarea fără restricţii a modelelor sale de inteligenţă artificială, invocând preocupări etice, în pofida unui ultimatum emis de Washington, relatează agențiile internaționale de presă.
13:30
Fostul șef al Contraspionajului din Moldova, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare # Adevarul.ro
Fostul şef al Direcţiei de Contraspionaj a Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) Moldova, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de către procurorii DIICOT pentru „de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat”.
13:30
Guvernul a redus taxele locale pentru persoanele cu handicap și pentru imobilele vechi # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat proiectului care prevedea reducerea taxelor locale pentru persoanele cu handicap, atât pentru mașini, cât și pentru locuințe, dar și reducerea impozitelor pentru imobilele mai vechi de 50 sau chiar 100 de ani.
13:30
Ministrul Dragoș Pîslaru, despre reforma pensiilor speciale: „Vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon” # Adevarul.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru declară, după promulgarea legii pensiilor magistraţilor, că România va comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR în valoare de 231 milioane euro.
13:15
Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv după ce a condus beat. Ceruse amânare motivând că este o persoană „blândă” # Adevarul.ro
Starețul mănăstirii Hlincea a fost condamnat, cu suspendare, pentru refuzul prelevării probelor biologice. El a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei.
13:00
„Nu așteptați ca regimul din Rusia să cadă”. Budanov conturează unicul scenariu sigur pentru Ucraina # Adevarul.ro
Șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat într-un interviu recent că „nu ar trebui să ne așteptăm” ca regimul din Rusia să se schimbe, avertizând că ambițiile sale imperiale reprezintă o amenințare de durată pentru Europa, Ucraina și întreaga lume.
13:00
Vasile Dîncu, la Interviurile Adevărul: De la vulnerabilitățile Armatei, la negocierile pentru Serviciile de informații # Adevarul.ro
Vasile Dîncu, eurodeputat PSD și fost ministru al Apărării, vine la Interviurile Adevărul. Social-democratul va vorbi despre ultimele probleme din coaliție, dar si despre subiecte ce țin de apărare și securitate națională, precum numirea șefilor de serviciilor secrete.
Acum 4 ore
12:45
USR vrea ca la toate concursurile din Sănătate pentru ocuparea posturilor vacante să existe observatori externi # Adevarul.ro
Deputata USR Oana Murariu a depus un proiect de lege ce prevede ca observatori independenți acreditați să poată participa la concursurile de angajare în spitalele de stat.
12:45
Dronă a Guvernului SUA, doborâtă din greșeală de armata americană la granița cu Mexicul # Adevarul.ro
Armata SUA a folosit un sistem laser de mare energie pentru a doborî o dronă în apropiere de granița cu Mexicul, pentru ca ulterior să afle că aparatul aparținea Guvernului american.
12:45
Încăierare între două eleve din Slatina, în toaleta școlii. Un coleg a apelat 112. Una dintre fete a ajuns la spital # Adevarul.ro
Două eleve și-au „reglat conturile” în toaleta liceului, sub privirile unei alte colege pe care agresoarea ar fi obligat-o să filmeze. A fost apelat 112 iar una dintre elevele implicate a fost transportată la spital. Starea sa de sănătate nu este gravă, conform reprezentanților școlii.
12:30
Când vine vorba de somnul odihnitor, paturile cu saltea integrată sunt soluția ideală pentru cei care doresc un confort optim și o experiență de somn fără compromisuri.
12:15
Războiul din umbră: sabotajul rusesc și vulnerabilitățile României. „Rusia are pe tavă jumătate din populație” # Adevarul.ro
România nu a fost în vizorul Rusiei din perspectiva unor acțiuni de sabotaj, însă acest lucru nu este exclus deoarece din punct de vedere logistic aprovizionarea Ucrainei are „doi plâmâni”, Polonia și România, susține comandorul (r) cu experiență în intelligence Sandu-Valentin Mateiu.
12:15
Claudiu Năsui îl acuză pe Sorin Grindeanu că vrea să blocheze orice reformă. „Dacă i-ar fi păsat, ar fi propus el reforme” # Adevarul.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a acuzat, vineri, 27 februarie, PSD, că vrea să blocheze orice potențială reformă, după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat o serie de critici și amenințări la adresa premierului Ilie Bolojan.
12:15
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște # Adevarul.ro
Defileul Dunării înșiră, de-a lungul său, o mulțime de locuri cu istorii stranii, care continuă să stârnească uimire și fascinație. Porțile de Fier, Cazanele Dunării, dar și o peșteră misterioasă săpată deasupra fluviului au dat naștere celor mai tulburătoare legende.
12:00
Studentă de la Columbia, eliberată după intervenția primarului New York-ului la Casa Albă. Trump ar fi autorizat personal măsura # Adevarul.ro
O studentă a Universității Columbia, reținută de poliția anti-imigrare din SUA (ICE), a fost eliberată după ce primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a discutat direct cazul cu președintele Donald Trump.
12:00
Cine sunt bărbații din Florida care au deschis focul asupra unei nave de patrulă cubaneze. Liderul misiunii, reținut de autoritățile din Cuba # Adevarul.ro
Un activist cubanez stabilit în Florida, care visa de mult timp să „elibereze Cuba”, se află în arest pe insulă după o confruntare mortală între grupul său și autoritățile cubaneze, în urma căreia patru bărbați au murit și alți șase au fost răniți, potrivit oficialilor și membrilor familiei.
11:45
Data la care Gică Hagi ar urma să fie anunțat oficial ca selecționer al României. Antrenorul a ajuns la un acord cu FRF # Adevarul.ro
FRF ar fi vrut, inițial, ca Gică Hagi să preia naționala înaintea barajului cu Turcia, însă antrenorul a refuzat vehement.
11:45
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un dosar de trafic de persoane și spălarea banilor # Adevarul.ro
O operațiune a procurorilor DIICOT la Clubul „The Buddhist” din București a scos la iveală o grupare condusă chiar de patronul localului, care ar fi obținut peste 19 milioane de lei din trafic de persoane și proxenetism. Printre cei prinși în flagrant se numără și actorul Vlad Marinescu.
11:30
Finanțarea campaniei lui Nicușor Dan, sub lupa procurorilor după o sesizare a Autorității Electorale Permanente # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan.
11:30
Relația cu banii, o grijă normală sau traumă transgenerațională. Psiholog: „Suntem programați să facem ce am văzut în familie” # Adevarul.ro
În primul episod din podcastul „Adevărul despre bani" aflăm că anxietatea financiară nu vine doar din contextul economic, ci și din povești vechi, transmise din generație în generație, deseori fără să ne dăm seama.
11:30
Orbán transformă Ucraina în „dușmanul Ungariei” folosind inteligența artificială înaintea alegerilor # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orbán și-a centrat campania electorală pe un mesaj dur împotriva Ucrainei, prezentând Kievul drept principala amenințare la adresa Ungariei.
11:15
În al 250-lea an de existență, Statele Unite – țara care s-a definit prin valuri succesive de imigranți – par să traverseze un moment de cotitură: tot mai mulți americani aleg să plece, iar pentru prima dată după deceniile de după Marea Criză Economică, bilanțul migrației a devenit negativ, scrie Th
11:00
Scandal în Rwanda. Reghechampf contestă meciurile programate în timpul Ramadanului. „Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?” # Adevarul.ro
Laurențiu Reghecampf a criticat programarea meciurilor care nu țin cont de condițiile impuse de Ramadan.
11:00
Serghei Glinka și Andrei Scobioală, acționarii companiei Automecanica Mediaș, cea care ar trebui să producă vehicule blindate pentru Armata Română, au transmis către Adevărul un drept la replică referitor la dezvăluirile dintr-un material publicat în această săptămână.
11:00
Premieră după 7 ani: Statul a încasat în ianuarie mai mult decât a cheltuit, pentru prima dată din 2019 # Adevarul.ro
Ianuarie 2026 este prima lună din ultimii șapte ani în care veniturile colectate la bugetul de stat au fost mai mari decât cheltuielile, reiese din execuția bugetară publicată vineri de Ministerul Finanțelor.
11:00
Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Vedem un declin al competenţei lor intelectuale” # Adevarul.ro
Polonia intenţionează să introducă o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către copiii sub 15 ani şi va face platformele responsabile pentru verificarea vârstei, a anunţat ministra educaţiei, Barbara Nowacka.
Acum 6 ore
10:45
Prefectul județului Olt, cercetat într-un dosar penal, a demisionat. Guvernul discută astăzi schimbarea unor prefecți și subprefecți # Adevarul.ro
Prefectul județului Olt, Cosmin Floreanu, a anunțat vineri, 27 februarie 2026, că demisionează. Pe de altă parte, pe lista ședinței de guvern de astăzi se află un proiect de eliberare din funcție de prefecți și subprefecți. Floreanu este vizat, alături de subprefect, într-un dosar penal.
10:45
Pakistanul a lovit ținte guvernamentale talibane din Kabul și alte orașe din Afganistan # Adevarul.ro
Pakistanul a bombardat în noaptea de joi spre vineri ținte guvernamentale talibane din mai multe orașe importante din Afganistan, marcând o escaladare dramatică a tensiunilor dintre cele două țări vecine.
10:30
Un conflict banal din parcarea unui supermarket din Sectorul 6 s-a transformat într-o scenă de intimidare după ce un șofer a scos un pistol și l-a amenințat pe un alt bărbat.
10:30
Ionuț Radu, jucăuș după ce a scos-o pe PAOK din Europa. Portarul a transmis doar două cuvinte, în ciuda lui Răzvan Lucescu # Adevarul.ro
Celta Vigo s-a impus și în returul cu PAOK, consolidându-și calificarea.
10:15
Cehia „cu siguranţă nu” urmăreşte să atingă noile niveluri mai ridicate de cheltuieli pentru apărare propuse în cadrul NATO, a declarat premierul Andrej Babis, marcând astfel o schimbare clară faţă de politica administraţiei precedente.
10:00
FMI aprobă un împrumut de 8,1 miliarde de dolari pentru Ucraina. Condițiile impuse Kievului # Adevarul.ro
Fondul Monetar Internațional (FMI) a acordat aprobarea finală pentru un împrumut de 8,1 miliarde de dolari destinat Ucrainei, în condiții mai flexibile decât cele stabilite inițial pentru țara afectată de război, scrie Kyiv Independent.
10:00
Primăvară timpurie în România: temperaturi peste medie și puține ploi până la finalul lunii martie # Adevarul.ro
Meteorologii anunță o perioadă cu vreme în general frumoasă și temperaturi peste media obișnuită pentru această perioadă, până la sfârșitul lunii martie.
10:00
Stilul său atipic, considerat de mulți un pariu riscant. A obținut primele puncte ATP la doar 15 ani. Puștiul care joacă altfel decât toți # Adevarul.ro
Uneori, ceea ce pare neobișnuit la început poate deveni, în timp, un mare atu. Aceasta este povestea lui Teodor Davidov.
09:45
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei CCR.
09:30
Incendiu într-o școală din Drobeta-Turnu Severin: 250 de elevi trec la cursuri online după ce un calculator a luat foc # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit într-o unitate de învățământ din Drobeta-Turnu Severin, după ce un calculator din laboratorul de informatică ar fi luat foc.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.