VIDEO Atac în stil mafiot la 10 ani. Banda de minore face legea în magazine
Cotidianul de Hunedoara, 27 februarie 2026 13:50
O bandă de minore cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani terorizează magazinele din Buzău și Râmnicu Sărat. Tinerele fură din magazine, iar dacă sunt prinse, atacă angajații. The post VIDEO Atac în stil mafiot la 10 ani. Banda de minore face legea în magazine appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
14:30
Moarte fulgerătoare într-un spital. Asistentă de 23 de ani găsită moartă în timpul turei # Cotidianul de Hunedoara
O asistentă de 23 de ani a fost găsită moartă în timpul turei, într-un spital privat din Constanța. Poliția a deschis dosar pentru moarte suspectă, iar cauza decesului urmează să fie stabilită prin necropsie. The post Moarte fulgerătoare într-un spital. Asistentă de 23 de ani găsită moartă în timpul turei appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Măsurile fac parte dintr-o strategie mai amplă a orașului de a gestiona fluxul mare de vizitatori și de a proteja patrimoniul. The post Reguli mai stricte pentru turiștii din Florența appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„Pe raza municipiului Iași, cât îmi dă Dumnezeu putere, nu vor fi jocuri de noroc”, a spus Chirica despre interzicerea păcănelelor. The post Fără păcănele în Iași: Bugetul nu stă în jocurile de noroc appeared first on Cotidianul RO.
14:30
În această sâmbătă, de la ora 13.00, la Prima TV, “România, cine ești?”, emisiunea moderată de Mădălina Dobrovolschi, aduce în prim-plan soluțiile reale care pot schimba destinul copiilor de la marginea societății. The post Copiii săraci ai României – o realitate ce nu trebuie ignorată appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:00
Franța nu a votat acordului Mercosur, președintele francez afirmând că acesta este „un acord dintr-o altă epocă, negociat de prea mult timp pe baze prea vechi”. The post Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu appeared first on Cotidianul RO.
13:50
DNA a pornit o anchetă după ce o firmă din bosnia a denunțat faptul că apare printre firmele din consorțiul care a câștigat licitația, deși nu a acceptat niciodată asta. The post Boc și-a denunțat unilateral centura appeared first on Cotidianul RO.
13:50
VIDEO Atac în stil mafiot la 10 ani. Banda de minore face legea în magazine # Cotidianul de Hunedoara
O bandă de minore cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani terorizează magazinele din Buzău și Râmnicu Sărat. Tinerele fură din magazine, iar dacă sunt prinse, atacă angajații. The post VIDEO Atac în stil mafiot la 10 ani. Banda de minore face legea în magazine appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Turul optimilor va avea loc în 10-11 martie, în timp ce meciurile din retur se vor juca în 17-18 martie. Meciurile pot fi urmărite și pe canalele Prima Sport. The post Guardiola dă de Real Madrid. Sorții au decis optimile UCL appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:10
Capodopere pe Scena Operei: O incursiune în magia operei, baletului și a teatrului de elită # Cotidianul de Hunedoara
De la Mozart la Saint-Saëns, de la Ceaikovski la Caragiale, fiecare titlu propus în această săptămână este o invitație la descoperirea unor lumi artistice diferite, unite de pasiunea pentru spectacolul total. The post Capodopere pe Scena Operei: O incursiune în magia operei, baletului și a teatrului de elită appeared first on Cotidianul RO.
13:10
DIICOT l-a trimis în judecată pe Alexandru Bălan, fost șef în serviciile secrete moldovenești, pentru trădare. Acesta este acuzat că a oferit informații secrete despre România unor ofițeri KGB din Belarus și că a deținut ilegal documente de stat găsite la percheziții. The post Șeful spionilor din Moldova, trimis în judecată de DIICOT appeared first on Cotidianul RO.
13:10
„În cazul în care aţi interacţionat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizaţi date personale şi să raportaţi imediat aceste situaţii autorităţilor competente”, transmite BNR despre deepfakeul cu Isărescu. The post Un deepfake cu Isărescu, imaginea unei tentative de fraudă financiară appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Risc de inundații pe râuri din sudul și vestul României. INHGA a emis cod portocaliu și cod galben pentru mai multe județe, pe fondul viiturilor și al topirii zăpezii. The post Risc de inundaţii pe râuri din sudul şi vestul ţării appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Giroud a devenit cel mai bătrân marcator din istoria eliminatoriilor Europa League # Cotidianul de Hunedoara
În topul celor mai în vârstă marcatori din Liga Europa în toate fazele, Olivier Giroud ocupă locul 3 după reușita de joi seară. The post Giroud a devenit cel mai bătrân marcator din istoria eliminatoriilor Europa League appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:30
„Încercăm cum putem. Dar am nevoie de profesori care să lucreze gratis, că n-am cum să-l plătesc. Trebuie să învățăm să facem VOLUNTARIAT”, a spus Șoșoacă despre încercarea de a oferi cursuri pentru doritori. The post Șoșoacă: Legionarii au inventat voluntariatul în lume appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Iniţiatoarea proiectului, deputata Oana Murariu, afirmă că mulţi dintre tinerii medici vor să rămână în România şi să profeseze aici. The post USR vrea observatori externi la concursurile din Sănătate appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Wiz Khalifa a pierdut apelul la Curtea de Apel Constanța și rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Artistul american a fost condamnat definitiv pentru deținere de canabis, după ce a fumat pe scenă la un festival din România în 2024. The post Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare în România appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Perspectiva de gen și identitatea de gen rămân subiecte extrem de sensibile în societatea românească. Problema ridicată de critici este transformarea școlii într-un laborator ideologic The post Ministerul Educaţiei introduce perspectiva de gen în școlile din România appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Magistrala M6 va fi metroul direct spre aeroporturile din București și va facilita conexiunea directă cu Aeroportul Internațional Henri Coandă. The post Inspecție japoneză pe M6: Cum se cheltuiesc banii? appeared first on Cotidianul RO.
12:10
SURSE Reducerile la impozitele locale, introduse într-o ordonanță care vizează biometanul # Cotidianul de Hunedoara
Decizia fusese stabilită în coaliția de luni și urma să fie adoptată vineri, într-o Ordonanță de urgență separată. The post SURSE Reducerile la impozitele locale, introduse într-o ordonanță care vizează biometanul appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Instituția culturală Madrigal, cea care ține pe fronton deviza „Din 1963, schimbăm România prin muzică!”, reprezintă țara noastră mai bine decît o fac diplomații The post Madrigal, acasă și prin toată lumea appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Trecând direct la ora 4.00 pierdem o oră de somn, o rutină stresantă pentru foarte mulți oameni. The post Ora de vară 2026: Când dăm ceasurile înainte appeared first on Cotidianul RO.
11:50
În document apare semnătura actualului președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, însă sesizarea Parchetului a fost făcută în timpul interimatului lui Zsombor Vajda. The post O știre veche de un an a devenit breaking news appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Pensii speciale: câți șefi de la stat ar pleca din funcția publică dacă s-ar aplica regula lui Sorin Grindeanu # Cotidianul de Hunedoara
Șefii mai multor instituții publice puși pe funcție politic ar rămâne fără privilegii dacă s-ar aplica un principiu enunțat de Sorin Grindeanu. Acesta a spus că PSD nu susține propunerea USR pentru Avocatul Poporului pentru că persoana propusă are și pensie specială. Șeful PSD îi cere Roxanei Rizoiu să renunțe la pensie dacă vrea să fie numită. Principiul enunțat de Grindeanu nu a fost aplicat până acum de PSD niciodată. Ba dimpotrivă, partidul are cei mai mulți clienți politici cu pensii speciale, numiți în fruntea unor instituții. Dacă totuși Grindeanu ar aplica principiul pentru toată lumea, atunci mulți și-ar pierde sinecurile. The post Pensii speciale: câți șefi de la stat ar pleca din funcția publică dacă s-ar aplica regula lui Sorin Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Pakistanul a declarat „război deschis” autorităților talibane în urma unei ofensive afgane lansate recent. Conflictul a dus deja la bombardamente aeriene asupra orașelor Kabul și Kandahar. Ambele părți implicate în lupte raportează pierderi umane grele în rândul militarilor și al civililor. The post Iranul se oferă să stingă focul dintre Pakistan și Afganistan appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Ciucu nu știe dacă să interzică păcănelele: Pot fi taxate și aduc bani la buget # Cotidianul de Hunedoara
„Este o discuție pe care va trebui să o avem în Consiliul General cu toți cei afectați, inclusiv reprezentanți ai persoanelor care au avut de suferit din cauza acestor practici”, a mai explicat Ciprian Ciucu. The post Ciucu nu știe dacă să interzică păcănelele: Pot fi taxate și aduc bani la buget appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Grupare destructurată de DIICOT după ce a recrutat tinere pentru un club din Sectorul 5 și le-a obligat să se prostitueze. 11 persoane au fost reținute, iar prejudiciul depășește 19 milioane de lei. The post Tinere recrutate ca dansatoare într-un club, obligate să se prostitueze appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Meciul amical dintre americanii de la Inter Miami și ecuadorienii de la Independiente del Valle, jucat în Puerto Rico, s-a terminat cu victoria echipei lui Messi, cu scorul de 2-1. The post VIDEO Messi a fost trântit la pâmânt de un fan appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația, în strânsă cooperare cu aliații din NATO. The post Atacuri rusești la Dunăre: Dronă detectată de radarele MApN appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Mărţişorul a fost înscris, în anul 2017, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii - UNESCO, după o candidatură comună a României, Bulgariei, Macedoniei şi Republicii Moldova. The post Tradiţia Mărţişorului, promovată în străinătate appeared first on Cotidianul RO.
10:50
VIDEO Protest la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au mai luat banii de peste două luni # Cotidianul de Hunedoara
Protest spontan la Șantierul Naval Mangalia: angajații reclamă neplata salariilor de două luni și cer soluții urgente din partea conducerii. The post VIDEO Protest la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au mai luat banii de peste două luni appeared first on Cotidianul RO.
10:50
România înregistrează primul excedent bugetar în ianuarie din ultimii șapte ani. Cheltuielile au scăzut cu 6% # Cotidianul de Hunedoara
România începe 2026 cu excedent bugetar de 0,04% din PIB. The post România înregistrează primul excedent bugetar în ianuarie din ultimii șapte ani. Cheltuielile au scăzut cu 6% appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Serialul Grey’s Anatomy i-a adus un ultim omagiu lui Eric Dane, interpretul doctorului Mark Sloan, la o săptămână după moartea sa. The post Grey’s Anatomy. Un ultim omagiu pentru Eric Dane appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Dosarul de candidatură depus de Ilie Covrig pentru șefia Romsilva ar fi fost respins, relatează România Curată, pentru că acesta a trimis o adeverință de la medicina muncii prin care demonstra că este apt medical, în loc de o adeverință simplă. Ilie Covrig a vorbit și în investigația Recorder despre mafia pădurilor. The post Nu poate fi șef la Romsilva pentru că e apt medical appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:30
Femeile care fac mişcare în această perioadă se simt mai bine din punct de vedere fizic, emoţional şi mintal, chiar în timpul tratamentului. The post Studiu: Exercițiile fizice, aliatul pacientelor cu cancer de sân appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Lecția de neuroștiință: de ce pierd liderii controlul în momente de criză și cum se poate repara gândirea sub presiune # Cotidianul de Hunedoara
Pentru a depăși bariera presupunerilor subiective, Institutul BrainMap propune o soluție eficientă: tehnologia qEEG (electroencefalograma cantitativă). The post Lecția de neuroștiință: de ce pierd liderii controlul în momente de criză și cum se poate repara gândirea sub presiune appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Pakistanul a declarat „război deschis” Afganistanului după escaladarea violentă a tensiunilor la frontieră. The post Un nou război. Pakistan a atacat Afganistanul appeared first on Cotidianul RO.
09:30
„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”, a transmis președintele Nicușor Dan. The post Punct final. Nicușor Dan a promulgat reforma pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
09:20
„Miruță are stomac de politician. Adică e capabil să înghită câte broaște e nevoie și în seara asta a dat o probă de înghițit broaște”, a explicat CTP. The post CTP: Miruță îmi amintește de Coldea appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Filipine, SUA și Japonia au desfășurat exerciții maritime comune în Marea Chinei de Sud pentru a consolida cooperarea militară. Manevrele, care au inclus patrule aeriene și realimentări pe mare, vin pe fondul tensiunilor cu China privind drepturile maritime în regiune. The post Filipine, SUA și Japonia, exerciții militare de amploare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:30
Trump, din nou „pe câmpii” cu declarațiile. Serviciile de informații demontează rachetele iraniene # Cotidianul de Hunedoara
Serviciile de informații americane contrazic afirmațiile lui Donald Trump privind capacitatea Iranului de a lovi curând SUA. În timp ce Trump avertizează asupra unei amenințări iminente, rapoartele oficiale estimează că Teheranul nu va avea rachete intercontinentale viabile mai devreme de anul 2035. The post Trump, din nou „pe câmpii” cu declarațiile. Serviciile de informații demontează rachetele iraniene appeared first on Cotidianul RO.
08:20
SUA amână până la 1 aprilie vânzarea activelor Lukoil de 22 miliarde de dolari pentru a pune presiune pe Rusia în negocierile de pace. Banii vor rămâne blocați în conturi americane. The post Activele Lukoil, pârghia lui Trump pentru pace. SUA amână vânzarea appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Melania Trump, la pupitrul ONU. Prima Doamnă va prezida Consiliul de Securitate # Cotidianul de Hunedoara
Melania Trump va deveni prima soție a unui președinte în funcție care prezidează o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Ședința, dedicată educației și păcii, are loc într-un moment tensionat, marcat de restanțele financiare ale SUA și de criticile lui Donald Trump la adresa organizației. The post Melania Trump, la pupitrul ONU. Prima Doamnă va prezida Consiliul de Securitate appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Filmul „L’Attachement” a câștigat marele premiu la a 51-a ediție a Premiilor César. Gala i-a omagiat pe Jim Carrey și Richard Linklater, în timp ce Léa Drucker și Laurent Lafitte au fost desemnați cei mai buni actori. Evenimentul a inclus și un omagiu pentru Brigitte Bardot. The post Premiile César 2026. Lista completă a marilor câștigători appeared first on Cotidianul RO.
07:30
UE confirmă oficial că fondurile comunitare pot fi folosite pentru a asigura accesul la avorturi sigure. Parlamentul European solicită crearea unei linii bugetare speciale în exercițiul financiar 2028-2034 pentru a sprijini inițiativa cetățenească care a strâns pest un milion de semnături. The post „My Voice, My Choice”: Banii UE vor putea plăti pentru avorturi sigure appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:00
Campusul universitar de 28 de milioane de euro a ajuns câmp. Cum explică eșecul primarul-vedetă de la Buzău # Cotidianul de Hunedoara
Constantin Toma este cunoscut în spațiul public drept un critic acerb al conducerii PSD și al fostului premier Marcel Ciolacu, dar și ca un susținător al măsurilor promovate de Ilie Bolojan. The post Campusul universitar de 28 de milioane de euro a ajuns câmp. Cum explică eșecul primarul-vedetă de la Buzău appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:40
Bolojan e premier USR-ist sau populist? Prim-ministrul răspunde cu ironii fine # Cotidianul de Hunedoara
Cum a răspuns premierul Ilie Bolojan întrebat fiind dacă e premierul USR-ului? The post Bolojan e premier USR-ist sau populist? Prim-ministrul răspunde cu ironii fine appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Ce pensie vei primi de la stat dacă muncești pe minimul pe economie, 2.574 lei # Cotidianul de Hunedoara
Bătaie de joc! Cum să trăiești cu acești bani? Vezi aici cât de mică e pensia dacă muncești pe salariul minim pe economie! The post Ce pensie vei primi de la stat dacă muncești pe minimul pe economie, 2.574 lei appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Mircea Geoană, părere tranșantă. Scenariul care-i îngrijorează pe mulți! The post „Va fi un dezastru”. Geoană: NATO nu ar mai exista fără SUA appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) continuă seria de acțiuni de control la nivel național. Un nou domeniu de activitate, luat cu "asalt" de Fiscul românesc. The post ANAF nu mai ia pauză! Alt val de controale-surpriză appeared first on Cotidianul RO.
19:40
A fost sau nu la petrecere? Cum explică Bolojan sustragerea din fața presei și participarea la reuniunea PNL Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Avem explicațiile oficiale după scandalul petrecerii de la PNL Prahova. Acuzat că s-a dus să sărbătorească tăierile, Bolojan răspunde acuzațiilor! The post A fost sau nu la petrecere? Cum explică Bolojan sustragerea din fața presei și participarea la reuniunea PNL Prahova appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.