Chişinăul propune crearea unui Fond de convergenţă pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului

10:20

Un cal din Virginia a intrat oficial în istorie după ce a fost certificat drept cel mai bătrân cal în viață din lume. La vârsta de 37 de ani și 329 de zile, Fancy a primit recunoașterea din partea Guinness World Records, spre bucuria stăpânei sale, Paige Sigmon Blumer. Fancy s-a născut pe 1 aprilie […] © G4Media.ro.