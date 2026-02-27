De la patrimoniu industrial la Industria 5.0: Timișoara testează orașul circular

14:20

PNL anunţă joi că a luat act de declaraţiile lui Grindeanu privind consultarea din partid privind păstrarea coaliţiei în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR şi fără premierul Ilie Bolojan şi îi cere să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie, Liberalii mai transmit că nu vor ceda niciunui şantaj politic, iar în cazul în care PSD doreşte schimbarea Acordului, să se gândească că PNL îşi rezervă dreptul să acţioneze în consecinţă plecând de la principiu ”un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat”.