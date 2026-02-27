(P) Salubrizare 5: Importanța respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor
Gândul, 27 februarie 2026 15:50
În contextul obiectivelor naționale și europene referitoare la tranziția către economia circulară, autoritățile locale, împreună cu operatorii de salubrizare, subliniază cu fermitate importanța esențială a respectării regulilor de colectare selectivă a deșeurilor, transmite Salubrizare Sector 5. Potrivit opreratorului de salubrizare, aceasta constituie un element fundamental pentru creșterea gradului de reciclare și pentru reducerea cantităților de […]
• • •
Acum 10 minute
16:20
Românii au început pregătirile pentru începutul de primăvară, iar în goana după mărțișoare ei se opresc și pentru câteva preparate tradiționale. Poalele-n brâu, zacusca, dulceața și chipsurile de șorici sunt vedetele Târgului, chiar dacă postul a început deja în calendar. Ce cumpără românii de la Târgul de Mărțișor din București A mai rămas foarte puțin până […]
Acum 30 minute
16:10
Nicușor Dan, contraatac la AEP în dosarul finanțării campaniei electorale. “Se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”. “Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, reacționează după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei prezidențiale. Liderul de la Cotriceni afirmă că importantă nu este persoana sa, ci funcționarea instituțiilor, care „nu văd fapte vizibile de pe Lună”. „Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, […]
16:10
Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intens de intervenții locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele zile, echipele Infrastructură Sector 5 au finalizat noi lucrări de reparații locale pe străzile Mihail Mirinescu, Gorjului și Jiliste nr. 1. „Continuăm să îmbunătățim infrastructura din sectorul nostru! Am realizat reparațiile […]
16:00
Papa Leon a pus gând rău Inteligenței Artificiale. Le cere preoților să nu falsifice predicile cu ajutorul ”ispitei” # Gândul
Încă de la întronizare, succesorul Papei Francisc s-a remarcat prin declarații curajoase și dorința de a face o reformă blândă în rândul clericilor. În cea mai recentă intervenție a sa, Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment cu privire la utilizarea inteligenței artificiale pentru a scrie predici. „A ține o predică adevărată înseamnă a […]
16:00
Cum s-a văzut de la pușcăria Chilia Veche doborârea unei drone în Dunăre. Ce spune directorul Penitenciarului Tulcea despre riscurile din zonă # Gândul
Vineri dimineaţă, un mesaj Ro-Alert anunţa populaţia din zona Tulcea de apariţia a două drone, la 100 km de graniţa cu România, la intervale foarte scurte de timp una de alta. Imediat, Ministerul Apărării a transmis o informare prin care anunţa că au fost ridicate de la sol şi două avioane F-16, iar una dintre […]
16:00
Rețeaua de transport public din București se reorganizează. Ce linii de tramvai vor fi desființate de luni # Gândul
Bucureștenii care circulă în zonele de sud și est ale Capitalei trebuie să se pregătească pentru schimbări majore în transportul public. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat o amplă reorganizare a liniilor, motivată de începerea unor lucrări de reabilitare a infrastructurii de tramvai pe artere cheie precum Calea […]
Acum o oră
15:50
Prietenii lui Trump au câștigat cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery. Paramount va cheltui 111 miliarde de dolari, după ce Netflix s-a retras # Gândul
Peisajul media de la Hollywood a fost zguduit de victoria Paramount Skydance în cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery, după ce Netflix a decis să se retragă din cursă. Consorțiul condus de David Ellison, fiul lui Larry Ellison, prietenul lui Donald Trump, a câștigat după ce a prezentat o ofertă considerată „superioară” celei de la […]
15:50
15:50
Paradă militară grandioasă la Phenian: Kim Jong Un s-a lăudat cu armata și fiica în Piața Kim Il Sung. Liderul nord-coreean promite că va consolida programul nuclear al țării # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis, săptămâna aceasta, că va consolida programul nuclear al țării sale. Afirmația a fost făcută înaintea unei parade militare nocturne, la care a participat împreună cu fiica sa Kim Ju Ae și care a încheiat congresul la care Kim Jong Un a fost reales lider suprem al partidului de […]
15:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu caută pe Facebook candidați pentru Consiliul de Administrație al noii companii Carpatica Feroviar # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat chiar pe pagina de Facebook un anunț de angajare pentru noua companie de stat Carpatica Feroviar, o alternativă la CFR Marfă, care a dat faliment. Funcția se referă la o poziție de vârf, mai exact cea de membru în Consiliul Administrației. Selecția pentru membrii Consiliului de Administrației a companiei Carpatica […]
15:30
Cum a reușit o femeie să zboare fără bilet, de două ori în doi ani, din SUA până în Italia. Pasagera clandestină a evitat mereu agenții de securitate # Gândul
O femeie a fost arestată în Italia după ce s-a îmbarcat fără bilet într-un zbor United Airlines, pe ruta SUA-Milano. Ea a fost condamnată și anul trecut pentru același lucru. Svetlana Dali a plecat clandestin într-un zbor internațional în 2025 fără pașaport sau bilet a fost arestată și reținută în Italia, după ce a călătorit […]
15:30
Culturistul cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului” a murit la 30 de ani. Acesta a fost împușcat în ochi # Gândul
Davood Sohrabi, cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului”, a murit la vârsta de 30 de ani după ce a fost împușcat în ochi și a intrat în comă. Tânărul a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale, iar la scurt timp după operație starea sa s-a agravat […]
15:30
România înregistrează primul excedent bugetar din ultimii 7 ani. Nazare: „Bugetul pe 2026 va urmări să îmbine prudența fiscală cu dinamismul economic” # Gândul
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a transmis pe Facebook că România a început anul 2026 cu o premieră financiară pentru ultima perioadă: prima lună de excedent bugetar din 2019 până în prezent. Nazare a explicat că acest rezultat se datorează unei combinații între colectarea eficientă a taxelor și o prudență sporită în gestionarea banilor publici. Potrivit […]
15:30
Șefa Inspecției Judiciare din România, reacție după promulgarea legii pensiilor speciale: ”Nu are cum să ne mulțumească o scădere a statutului” # Gândul
Invitată vineri la emisiunea OFF The Record, judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, a vorbit despre statutul magistraților și promulgarea legii pensiilor speciale ale magistraților. Șefa Inspecției Judiciare a vorbit despre reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea privind pensiile speciale ale magistraților, în ciuda solicitărilor venite din […]
Acum 2 ore
15:10
Șomajul continuă să facă ravagii. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri avertizează că 6.700 de angajați rămân pe drumuri # Gândul
România are oficial cea mai mare rată a șomajului la nivelul Uniunii Europene, acesta fiind accentuat de măsurile de austeritate ale Guvernului. Unul dintre cei mai importanți antreprenori români, patronul Chimcomplex, Ștefan Vuza, amenință că va opri din liniile de producție ale combinatului și acuză statul că nu susține industria chimică, deși Guvernul se laudă cu […]
15:00
O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă # Gândul
Aproximativ 100 de tineri schiori concurează pe 5 și 6 martie în cea de-a VIII-a ediție a competiției care a reînviat o tradiție din anii ’70. Cei mai buni tineri schiori din România vor concura pentru podium în probele de Slalom Uriaș și Slalom pe 5 și 6 martie, pe Pârtia Lupului Superior din Poiana […]
15:00
Discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei # Gândul
S-au născut discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de cadourile pentru 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. În general, pentru mulţi părinţi, mărţişorul nu mai reprezintă simbolul primăverii, ci mai degrabă un subiect de discuții și scandal. Unii dintre ei doresc ca […]
14:50
Lovitură pentru Keir Starmer al Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt” # Gândul
Partidul Laburist al prim-ministrului britanic Keir Starmer a suferit, vineri, o înfrângere electorală jenantă, într-o zonă din Greater Manchester pe care o dominase timp de aproape un secol, relatează Reuters și CNN. Hannah Spencer, din Partidul Verde de stânga, a câștigat alegerile pentru locul vacant din parlament. Laburiștii au ieșit de fapt pe locul al […]
14:50
Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării # Gândul
Vineri, un vagon USR plin de „eminențe” s-a îndreptat spre Sibiu, spre congresul partidului. În descrierea pozei postate pe Facebook, fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu glumea cu mândrie: „Un vagon USR spre congresul de la Sibiu. Weekendul ăsta avem de muncă la statut.” O imagine optimistă, dar pe fundalul căreia se profilează… mai multe […]
14:40
Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată # Gândul
Administrația Străzilor București a fost obligată, după aproape 12 ani de procese, să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui biciclist care și-a pierdut splina în urma unui accident provocat de o groapă nesemnalizată pe Calea Știrbei Vodă. Acum, apărătorul bărbatului a explicat la Digi 24 ce pași trebuie să facă persoanele care se accidentează […]
14:40
Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție # Gândul
Momente tensionate au avut loc la stațiunea Big Bear Mountain din California. O schioare de doar 21 de ani a fost filmată atârnată de un telescaun ridicat deasupra solului. Pe imagini se obervă cum femeia se ține cu ambele mâini de bara de protecție, care ar fi putut ceda în orice moment. Personalul Big Bear […]
Acum 4 ore
14:20
Fenomenul „bombardierilor” de pe pârtia de schi. Un bărbat aflat pe jet ski a spulberat o femeie în Sinaia la cota 2000 # Gândul
Un accident grav a avut loc pe pârtia din Sinaia, la cota 2000, vineri la prânz, după ce un bărbat aflat pe jet ski a dat peste o femeie care schia. Un echipaj în elicopter a ajuns la fața locului. Momentan nu se cunoaște starea victimei. Bărbatul ar fi circulat cu viteză, iar victima nu […]
14:20
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută # Gândul
În 2025, Gândul dezvăluia, în exclusivitate, faptul că banii primiţi de Nicuşor Dan pentru campania la prezidenţiale ridică mari semne de întrebare referitoare la sursa acestora. Preşedintele a declarat, în repetate rânduri, că acestea sunt donaţii de la persoane fizice care îi susţin candidatura. Autoritatea Electorală Permanentă a înaintat în aprilie 2025 o sesizare către […]
14:20
Rețetele gustoase și sănătoase sunt la mare căutare în rândul românilor care țin Postul Paștelui, preparatele care sunt inspirate din bucătăria mănăstirească au devenit tot mai populare în rândul gospodinelor. Află cum poți să pregătești cea mai delicioasă tocăniță ca la mănăstire din doar câteva ingrediente simple și sănătoase. Tocănița de post ca la mănăstire […]
14:10
Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar # Gândul
Dați Cezarului ce este al Cezarului. Legendarul actor Jim Carrey a fost recompensat, seara trecută, la cea de-a 51-a gală a Premiilor Cesar de la Paris, cu un premiu pentru întreaga carieră, relatează France 24. Actorul canadiano-american a acceptat trofeul Cesar în limba franceză, a glumit pe seama cunoștințelor sale lingvistice și a amintit de […]
14:00
PSD cere lămuriri din partea USR, după numirea lui Caragea la UM Sadu: ”Miruță insistă să-l susțină în pofida incompetenței sale evidente” # Gândul
Prin intermediul unui comunicat de presă, PSD a solicitat partidului USR să dispună de urgență o verificare a circumstanțelor în care Viorel Salvador Caragea a fost numit în funcția de administrator special al UM Sadu. PSD cere explicații din partea USR: ”Conducerea USR are obligația să lămurească public cum a fost posibil ca miniștrii săi […]
13:50
Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de numai 23 de ani a murit la câteva minute după ce a intrat în tură # Gândul
O asistentă medicală de 23 de ani, a murit vineri dimineață, la doar câteva momente după ce a intrat în tură la clinica unde lucra. Din primele informații, ea lucra la o clinică privată, relatează Antena 3 CNN. Aceasta a ajuns la serviciu la ora 8:00 și la scurt timp i s-a făcut rău și a […]
13:50
Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului # Gândul
Celebrul actor Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolurile sale din „The Wire” și „Law and Order: Special Victims Unit”, a murit la vârsta de 62 de ani. El a suferit mai multe arsuri și a inhalat fum după izbucnirea unui incendiu pe proprietatea sa. Fiica aestuia a fost cea care a confirmat vestea tristă, cerând […]
13:50
A avut loc tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor, dar s-a stabilit și traseul până în finala de la 30 mai, de la Budapesta. Meciurile din optimile Ligii Campionilor: Real Madrid – Manchester City, Bodo/Glimt, care a eliminat Inter, echipa lui Cristi Chivu, va juca împotriva lui Sporting, apoi avem PSG – Chelsea, Newcastle […]
13:20
Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului Mercosur, în ciuda sesizării Curții de Justiție a UE de către Parlamentul European # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, vineri, că Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul comercial cu țările Mercosur, relatează BFMTV. „În ultimele săptămâni, am discutat pe larg această chestiune cu statele membre și cu deputații din Parlamentul European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a declarat ea într-o […]
13:10
Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală/Ţuţuianu: „Aşteptăm să fim citaţi” # Gândul
Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General cu privire la sursa finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. AEP a depus sesizarea încă din perioada în care Zsombor Vajda era şef al instituţiei, scrie G4Media. UPDATE Adrian Ţuţuianu: „Aşteptăm să fim citaţi în instanţă” Actualul preşedinte al Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat, pentru […]
13:10
În ciuda sesizării Curții de Justiție a UE de către Parlamentul European, Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului Mercosur # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, vineri, că Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul comercial cu țările Mercosur, relatează BFMTV. „În ultimele săptămâni, am discutat pe larg această chestiune cu statele membre și cu deputații din Parlamentul European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a declarat ea într-o […]
13:10
Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele # Gândul
Un român care este șofer pe ambulanță privată în Marea Britanie refuză să își demoleze garajul imens pe care l-a construit ilegal în casa lui scumpă, deși vecinii revoltați spun că structura le blochează ferestrele și le-a „distrus” viețile au depus numeroase plângeri la autorități. Românul stabilit în UK care și-a dus vecinii la disperare Daniel Toma, […]
13:00
A murit Eugen Brătucu, unul dintre cei mai respectați chirurgi din România. Colegiul Medicilor: „Un reper de profesionalism” # Gândul
Profesorul universitar doctor Eugen Brătucu, unul dintre cei mai respectați chirurgi ai României, a încetat din viață și lasă în urmă o carieră impresionantă și generații întregi de medici formați sub îndrumarea sa. Anunțul a fost făcut de Colegiul Medicilor din Municipiul București, care a transmis un mesaj de condoleanțe în care subliniază rolul esențial […]
13:00
Pîslaru, după promulgarea legii pensiilor magistraților: Vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, a anunțat că, după publicarea în Monitorul Oficial a noii legi a pensiilor magistraților, MIPE va anunța Comisia Europeană de îndeplinirea acestui jalon, transmite Mediafax. „Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR in valoare de 231 milioane Euro, respectând procedura […]
12:50
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil” # Gândul
Vicepreședintele AUR Adrian Axinia consideră că trebuie declanșată o procedură de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, asta după ce Autoritatea Electorală Permanentă a făcut o sesizare către Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale. Axinia susține că, din momentul acesta, Nicușor Dan devine un președinte șantajabil pentru că el riscă închisoarea după ce își va […]
12:50
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului” # Gândul
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR, a transmis că, după părerea sa, va trebui declanșată o procedura de suspendare din funcție a Președintelui României, Nicușor Dan, după ce Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale. Vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan este un Președinte ilegitim al României” Axinia a punctat că există suspiciuni grave […]
12:50
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte # Gândul
Statuia fostului premier britanc Winston Churchill din Piața Parlamentului din Westminster a fost vandalizată peste noapte, relatează Sky News. Pe exteriorul acesteia au apărut inscripții precum „criminal de război sionist” și „opriți genocidul“. Ofițerii de la Poliția Metropolitană au fost alertați puțin după ora 4 dimineața, vineri. Potrivit sursei citate, un bărbat de 38 de […]
12:40
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă” # Gândul
A nins acum o săptămâna în România cât pentru zece ierni. S-au format troiene de zăpadă, iar copiii au ieșit la bulgăreală și au făcut oameni de zăpadă. Aflat la mii de kilometri distanță de țară, în Canada, la Montreal, Lucian Bute, multiplu campion mondial la box profesionist și-a amintit de zăpezile copilăriei de la […]
12:40
Proiect de lege AUR: limitarea la 30% a popririlor pentru debitorii cu venituri de până la 5.000 de lei, în cazul urmăririlor multiple # Gândul
Deputatul AUR Lucian Mușat a depus o propunere legislativă pentru completarea art. 729 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, în vederea consolidării protecției debitorilor cu venituri lunare nete de până la 5.000 de lei. Inițiativa prevede reducerea plafonului maxim de reținere la 30% din venitul lunar net în cazul în care există […]
12:40
Proiect de lege AUR în Parlament: înăsprirea pedepselor pentru infracțiunile sexuale împotriva minorilor # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus pe circuitul parlamentar un proiect de lege pentru întărirea cadrului sancționator aplicabil infracțiunilor sexuale împotriva minorilor, prin modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Inițiativa legislativă vizează majorarea limitelor de pedeapsă și corelarea acestora cu gravitatea excepțională a faptelor. Potrivit inițiatorilor, „evoluția fenomenului infracțional, în special prin utilizarea […]
12:30
După mai bine de doi ani de așteptare, Dorian Popa și-a aflat pedeapsa după ce s-a urcat drogat la volan în toamna anului 2023. Artistul a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, însă vestea pare că nu a afectat activitatea din medul online a bărbatului. La câteva ore de la aflarea […]
12:30
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic # Gândul
Discordia publică pe tema întârzierii Guvernului Bolojan de a adopta bugetul pe 2026 a fost completată de reacția consilierului lui Nicușor Dan. Potrivit lui Radu Burnete, Guvern va identfica o soluție de a utiliza bani europeni cu scopul de a finanța unele măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile, cu condiția ca bugetul să fie adoptat […]
12:30
Proiect AUR depus în Parlament pentru transparentizarea surselor de finanțare a organizațiilor non-profit # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament inițiativa legislativă pentru transparentizarea surselor de venit și finanțare ale asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, în conformitate cu principiile transparenței și libertății de informare promovate la nivel european. Proiectul de lege instituie obligația pentru asociații, fundații și federații de a întocmi anual o listă care să „evidențieze […]
12:30
AUR vrea suspendarea lui Nicușor Dan. Parchetul General a găsit nereguli în finanțarea campaniei # Gândul
Vicepreședintele AUR Adrian Axinia consideră că trebuie declanșată o procedură de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, asta după ce Autoritatea Electorală Permanentă a făcut o sesizare către Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale. Potrivit știripesurse, Axinia susține că, din momentul acesta, Nicușor Dan devine un președinte șantajabil pentru că el riscă închisoarea după ce își va încheia […]
Acum 6 ore
12:20
Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume # Gândul
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat, vineri, că se opune modificării regulilor de succesiune ale familiei imperiale, care permit doar bărbaților să moștenească tronul, în contextul în care presiunea asupra parlamentarilor pentru a aborda problema supraviețuirii monarhiei este din ce în ce mai mare, relatează France 24. În prezent, numai descendenții de sex masculin, din […]
11:50
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui. Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi Șoferii din Marea Britanie sunt încurcați de un semn de circulație format dintr-un cerc cu margini roșii și interior alb. Indicatorul interzice accesul vehiculelor. Deși pare un semn binecunoscut, mulți șoferi l-au interpretat […]
11:50
Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București # Gândul
Piața imobiliară de lux din Manhattan funcționează pe o anumită deviză: Cu cât este mai scump cu atât este mai căutat. Apartamentele de lux se vând destul de rapid și cu 20 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă cam 70 de mii de dolari pe metrul pătrat. Mai exact, o garsonieră într-o zonă bună […]
11:50
Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală # Gândul
Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General cu privire la sursa finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. AEP a depus sesizarea încă din perioada în care Zsombor Vajda era şef al instituţiei, scrie G4Media. În documentul consultat de ziariştii de la G4Media se arată că: „Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor […]
11:50
Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie # Gândul
Construcția turnului 2 World Trade Center va începe în această primăvară, la aproape 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Noul zgârie-nori de 374 de metri va deveni sediul central American Express și va completa reconstrucția complexului din Manhattan. La aproape un sfert de secol de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, […]
