Prietenii lui Trump au câștigat cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery. Paramount va cheltui 111 miliarde de dolari, după ce Netflix s-a retras

11:50

Piața imobiliară de lux din Manhattan funcționează pe o anumită deviză: Cu cât este mai scump cu atât este mai căutat. Apartamentele de lux se vând destul de rapid și cu 20 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă cam 70 de mii de dolari pe metrul pătrat. Mai exact, o garsonieră într-o zonă bună […]