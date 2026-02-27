MAE anunţă repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah
News.ro, 27 februarie 2026 20:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, că a fost aprobată repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
20:30
Oana Gheorghiu anunţă selecţie pentru CA al Carpatica Feroviar: Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează restructurarea companiilor aflate în subordinea ministerelor, le solicită cetăţenilor să se implice în distribuirea anunţurilor de selecţie pentru Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat, întrucât ”fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuţi oameni cu competenţe şi dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate şi în companiile de stat”. ”Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii”, afirmă Gheorghiu, arătând că în prezent se face selecţia pentru membri în CA al Carpatica Feroviar România, compania creată după falimentul CFR Marfă.
20:30
Lupte: Argint pentru România la Ranking Series Tirana. Kriszta Incze a urcat pe treapta a doua a podiumului # News.ro
Componenta lotului naţional de lupte feminine, Kriszta Incze, a câştigat argintul la puternicul turneu Ranking Series desfăşurat la Tirana, Albania.
Acum 30 minute
20:20
Oana Gheorghiu: Ce am de făcut ca membru al Guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează restructurarea companiilor aflate în subordinea ministerelor, le solicită cetăţenilor să se implice în distribuirea anunţurilor de selecţie pentru Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat, întrucât ”fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuţi oameni cu competenţe şi dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate şi în companiile de stat”. ”Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicaţi şi voi, cetăţenii”, afirmă Gheorghiu, arătând că în prezent se face selecţia pentru membri în CA al Carpatica Feroviar România, compania creată după falimentul CFR Marfă.
20:20
MAE anunţă repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, că a fost aprobată repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.
Acum o oră
20:10
Un omagiu discret, pe un pod lângă Kremlin, adus opozantului Boris Nemţov, asasinat în urmă cu 11 ani. ”Toată lumea este îngrozită”. 30 de ambasadori şi diplomaţi din Occident, de trei ori mai mulţi decât ruşii prezenţi, au depus garoafe roşii la memorial # News.ro
Aproximativ zece persoane şi-au depăşit frica şi i-au adus un omagiu opozantului Boris Nemţov, pe un pod situat în apropiere de Kremlin, pe care a fost asasinat în urmă cu 11 ani, relatează AFP.
20:00
Cadillac a ales numele campionului din 1978, Mario Andretti, pentru prima sa maşină de Formula 1, ceea ce acesta consideră „cel mai mare omagiu” înaintea cursei inaugurale a echipei, care va avea loc săptămâna viitoare: Marele Premiu al Australiei, relatează AP.
Acum 2 ore
19:30
Regtul Unit anunţă că şi-a retras temporar personalul diplomatic din Iran, din cauza ”situaţiei securităţii” # News.ro
Ministerul britanic de Externe anunţă vineri retragerea personalului diplomatic din Iran, în contextul unor ameninţări cu atacuri americane, care alimentează temeri cu privire la izbucnirea unui război în Orientul Mijlociu, relatează AFP.
19:10
Un bărbat suspectat de vandalizarea statuii lui Churchill de la Parlament, arestat la Londra. Pe soclul statuii scria ”criminal de război sionist”, iar pe statuie, stropită cu vopsea roşie, scria ”Free Palestine” # News.ro
Poliţia britanică anunţă vineri că a arestat un bărbat suspectat de degradarea, în noaptea de joi spre vineri, o statuie a fostului premier Winston Churchill, la Londra, acoperită cu inscripţii propalestiniene, relatează AFP.
19:10
Ministrul Sănătăţii: Sperăm ca în prima parte a acestui an să avem, pentru prima dată în ultimii 36 de ani, Strategia naţională de screening şi prevenţie, un document strategic # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că şi-a propus ca în prima parte a acestui an România să aibă o strategie naţională de screening şi prevenţie, prima din ultimii 36 de ani. Alexandru Rogobete anunţă că, în bugetul pentru acest an, vor primi fonduri programele naţionale de screening pentru cancerul de sân, pentru cancerul de col uterin şi pentru cel colo-rectal.
19:00
Formaţia Hermannstadt a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii.
18:50
Un bărbat de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reţinut de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Deva, fiind suspectat că a spart geamurile sediului din Deva al PNL. El le-a spus poliţiştilor că a făcut acest gest după ce a consumat alcool.
18:50
Fritz, întrebat de ce PSD susţine că Ilie Bolojan este premierul USR-ului: A făcut mai multe concesii PSD-ului decât USR-ului. E mai degrabă un joc retoric decât realitate # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că premierul Ilie Bolojan a făcut mai multe concesii social-democraţilor decât USR şi de aceea consideră că afirmaţia PSD că Bolojan este premierul USR-ului este mai degrabă un joc retoric decât realitate.
18:50
Preşedintele USR: Trebuie să ne decidem care sunt priorităţile din buget / Nu mai putem să facem cadouri electorale pe caiet # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că în cadrul coaliţiei trebuie să se decidă care sunt priorităţile pentru realizarea bugetului şi că nu mai pot fi făcute cadouri electorale pe caiet. El a precizat că se aşteaptă din partea partenerilor de coaliţie să vină cu propuneri, dar să menţioneze şi de unde vor fi luaţi banii respectivi pentru diversele proiecte.
Acum 4 ore
18:40
Un tramvai a deraiat vineri la Milano, din motive încă necunoscute, provocând moartea unei persoane şi rănirea gravă a mai multor altora, relatează BFMTV.
18:40
Invitată în emisiunea „Viitor pentru România”, de la Prima News, profesoara Monica Anisie – fost ministru al Educaţiei şi Cercetării – a schiţat un posibil plan de acţiune pentru primele luni de mandat, dar şi o radiografie a problemelor cronice ale sistemului românesc de educaţie.
18:40
J. D. Vance suspendă plata a 259 mil. $ destinaţi Medicaid în Minnesota, prima sa acţiune la conducerea noii campanii ”război împotriva fraudei” decretată de Trump la începutul anului. Guvernatorul Tim Walz, fostul său rival, denunţă o ”campanie de reprea # News.ro
Guvernul Trump a decis să suspende o parte a finanţării federale a programului Medicaid plătite statului Minnesota, invocând suspiciuni de fraudă la ”scară industrială” în gestionarea fondurilor sociale de stat, scrie pesa americană.
18:40
Fritz, despre propunerea USR pentru Avocatul Poporului: Rizoiu este extrem de calificată, este una dintre cele mai importante experte pentru drepturile omului / Există un scepticism din partea unora pentru că nu ascultă comenzi politice # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru Avocatul Poporului, este extrem de calificată, a fost de două ori agent guvernamental pentru România la CEDO şi este una dintre cele mai importante experte pentru drepturile omului. Fritz consideră că există un anumit scepticism din partea unora în privinţa ei tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice.
18:30
Un tramvai a deraiat vineri la Milano, din motive încă necunoscute, provocând moartea unei persoane şi rănirea gravă a mai multor altora, relatează BFMTV.
18:30
Cătălin Cîrstoveanu: Cea mai mare mortalitate în România se găseşte în zona prematurităţii. Mortalitatea în rândul copiilor oglindeşte inechităţile sociale # News.ro
Medicul Cătălin Cîrstoveanu afirmă, la prezentarea Registrului Naţional de Screening pentru nou-născuţi, că statisticile arată că în România cel mai mare grad de mortalitate se înregistrează în rândul copiilor născuţi prematur, iar din anul 2021 mortalitatea inflantilă în România creşte, inclusiv cea neonatală, precoce. Cîrstoveanu a arătat că rata de vaccinare rămâne ”o mare problemă” în România.
18:30
Fritz, despre numirea lui Caragea ca administrator special la UM Sadu: Nu este o numire politică, ci una făcută de un minister / Toată agitaţia publică e suspectă / Poate sunt interese să nu meargă mai departe această numire # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că numirea lui Salvador Caragea în funcţia de adminsitrator special la Uzina Mecanică Sadu nu este una politică, ci făcută de un minister. El consideră că toată agitaţia publică legată de acest subiect este suspectă şi bănuieşte că poate are legătură cu faptul că atunci când Caragea era poliţist a făcut nişte arestări în fabrica de armament. Fritz a mai declarat că poate sunt interse să nu meargă mai departe această numire.
18:20
Alexandru Rogobete: Din păcate, zona de prevenţie nu este acolo unde ar fi putut să fie. Împreună putem dezvolta şi putem recupera acest timp preţios pentru sănătatea tuturor # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că prevenţia şi punerea la punct a unor registre de screening în domeniul sanitar reprezintă o prioritate pentru România, pentru că astfel de instrumente ajută la stabilirea politicilor publice. ”Din păcate, zona de screening, de prevenţie nu este acolo unde ar fi putut să fie, însă eu cred că împreună cu profesioniştii din sănătate şi cu toate celelate autorităţi din domeniu putem dezvolta şi putem recupera acest timp preţios pentru sănătatea tuturor”, arată Alexandru Robogete.
18:20
Preşedinţia poloneză pune la îndoială rolul Franţei în orice plan nuclear european şi susţine SUA. Polonia ar trebui să solicite NATO partajarea armelor nucleare şi să ia în considerare propria sa forţă de descurajare, spune consilierul lui Karol Nawrocki # News.ro
Polonia este sceptică cu privire la rolul Franţei într-un potenţial plan european de descurajare nucleară şi consideră că, deocamdată, doar Statele Unite sunt un partener nuclear credibil, a declarat consilierul principal al preşedintelui Karol Nawrocki în materie de securitate, Slawomir Cenckiewicz, în condiţiile în care preşedintele Emmanuel Macron se pregăteşte să ţină luni un discurs important pe tema descurajării nucleare, relatează Reuters.
18:20
Americanii de la Advent, care administrează active de peste 85 miliarde euro, au primit undă verde pentru achiziţia tbi bank # News.ro
tbi bank, bancă challenger, şi Advent Internaţional, unul dintre cei mai mari investitori globali de private equity, anunţă finalizarea tranzacţiei prin care banca intră în portofoliul fondului american de investiţii.
18:10
Retailerul eMAG anunţă că vânzările de mărţişoare au crescut cu 54% faţă de 2025, iar interesul pentru mărţişoare a început încă din luna ianuarie.
18:10
Mirabela Grădinaru, la lansarea Registrului de Screening Neonatal şi a Programului de Screening şi Prevenţie: Un pas esenţial pentru viitorul copiilor noştri, ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat # News.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că lansarea Registrului Naţional de Screening Neonatal şi a Programului Naţional de Screening şi Prevenţie reprezintă un pas esenţial pentru viitorul copiilor, ”pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă”. Ea a vorbit despre proiectul ”România în lumină”, care îşi propune să creeze un spaţiu de dialog între autorităţi, ONG-uri şi comunitate, pentru a asigura accesul categoriilor vulnerabile la sănătate, educaţie şi un trai decent. ”Cred cu tărie, pentru noi, ca societate, este esenţial să cultivăm empatia şi sprijinul reciproc, să ne respectăm unii pe ceilalţi, să ne unim forţele pentru a construi o Românie în lumină, o Românie în care fiecare copil, fiecare om are şansa la viaţă şi la viitor”, a subliniat Grădinaru.
18:00
China, ”profund îngrijorată” de ostilităţile între pakistan şi Afganistan, anunţă că încearcă să medieze # News.ro
China se declară vineri ”profund îngrijorată” de ostilităţile între vecinii săi afgan şi pakistanez şi îndeamnă la o încetare a focului ”cât mai rapid posibil”, anunţând totodată că depune eforturi în vederea unei medieri, relatează AFP.
17:50
Preşedintele USR: PSD-ul lui Ciolacu a mai încercat să fie un partid dominant, PNL să fie doar brelocul lui şi nu s-a sfârşit bine / PSD trebuie să se obişnuiască cu gândul că în viitor nu va mai putea să decidă totul singur # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afimat că PSD-ul condus de Marcel Ciolacu a încercat să fie un partid dominant, să dorească toată puterea, PNL fiind atunci doar brelocul social-democraţilor, iar acea situaţie nu s-a sfârşit bine nici pentru PSD, nici pentru România. Fritz a subliniat că PSD trebuie să se obişnuiască cu gândul că în viitor nu va mai putea să decidă totul de unul singur.
17:40
Talibanii afgani se declară dispuşi să negocieze, după ce Pakistanul a bombardat oraşele Kabul şi Kandahar. Qatarul încearcă să rezolve noua criză # News.ro
Liderii talibanilor din Afganistan au declarat vineri că sunt dispuşi să negocieze după ce Pakistanul le-au bombardat forţele în marile oraşe şi zeci de soldaţi au fost ucişi în cele mai grave ciocniri dintre foştii aliaţi deveniţi duşmani, relatează Reuters.
17:40
Guvernul a stabilit plafonul maxim al cheltuielilor lunare privind locuinţa de serviciu, cazarea şi deplasarea prefecţilor şi subprefecţilor: 18.000 de lei şi, respectiv, 1.500 lei, similar celui de anul trecut # News.ro
Guvernul a aprobat, vineri, o hotărâre care stabileşte plafonul maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu cazarea şi deplasarea prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2026. Astfel, în cazul prefecţilor limita este de 18.000 de lei, iar pentru subprefecţi de 15.000 de lei lunar, similar celui din 2025.
17:40
Dominic Fritz, ironic la adresa PSD: Alte partide fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare. Noi am făcut o consultare privind cele mai relevante teme pentru viitorul ţării şi lansăm campania ”România 2036 # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă lansarea campaniei ”România 2036”, afirmând, ironic, că, în timp ce alte partide ”fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare”, partidul pe care îl conduce a făcut o consultare privind cele mai relevante teme pentru viitorul României în următorii 10 ani, el făcând aluzie la PSD care a anunţat în repetate rânduri conultări interne privind oportunitatea rămânerii la guvernare. De asemenea, Dominic Fritz a mai precizat că vineri şi sâmbătă, la Congresul USR de la Sibiu, vor avea loc şi dezbateri pentru modificarea statutului formaţiunii politice. El a precizat că USR s-a fondat acum zece ani, atunci a fost realizat un statut, dar a menţionat că de atunci partidul s-a mai maturizat şi a învăţat nişte lucruri. Fritz a adăugat că cei de la USR trebuie să se adapteze, să devină mai deschişi şi mai primitori pentru oameni din societate.
17:30
Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil # News.ro
Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil, conform anunţului Organizaţiai Mondiale a Sănătăţii, care recunoaşte astfel angajamentul susţinut al ţării de a se asigura că fiecare copil se naşte fără aceste infecţii.
17:30
MAE iniţiază un grup de lucru pentru studierea limbii române în străinătate: În contextul unor comunităţi româneşti tot mai numeroase, menţinerea şi dezvoltarea identităţii lingvistice şi culturale a noilor generaţii reprezintă o prioritate esenţială # News.ro
MAE anunţă că a iniţiat un grup de lucru interinstituţional pentru studierea limbii române în străinătate, argumentând că, ”în contextul unor comunităţi româneşti tot mai numeroase în diferite ţări, menţinerea şi dezvoltarea identităţii lingvistice şi culturale a noilor generaţii de români reprezintă o prioritate esenţială”. ”Dorim să asigurăm o bună colaborare şi să sprijinim celelalte instituţii de resort în promovarea limbii române în diaspora şi comunităţile istorice”, afirmă secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale, cooperare pentru dezvoltare şi drepturile omului, Clara Volintiru.
17:30
Agenţia Internaţională a Energiei Atomice cere Iranului, într-un raport confidenţial, să colaboreze ”în mod constructiv” şi să răspundă ”cu cea mai mare urgenţă” unei cereri de verificare a tuturor instalaţiilor nucleare iraniene # News.ro
Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) cere vineri Iranului să coopereze ”în mod constructiv” şi să răspundă ”cu cea mai mare urgenţă” cererii agenţiei ONU de verificare a tuturor instalaţiilor nucleare iraniene, într-un raport confidenţial, pe care AFP scrie că l-a consultat vineri.
17:20
Volum record de ţigarete de contrabandă capturate de autorităţi în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior # News.ro
Autorităţile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de ţigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piaţa neagră de peste 197 de milioane de lei, potrivit datelor agregate pe platforma StopContrabanda.ro. În 2024 au fost capturate circa 55,5 milioane de ţigarete în valoare de 53,7 milioane lei, ceea ce indică o creştere semnificativă a capturilor şi a activităţilor de combatere a contrabandei. Potrivit studiul Novel, media comerţului ilicit cu produse din tutun în 2025 se situează la 10,6%, fiind cea mai mare creştere anuală din 2014 până în prezent. Piaţa neagră a ţigaretelor a atins în noiembrie 2025 nivelul de 12,6% din totalul consumului, un nivel record pentru ultimii şase ani.
17:20
Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi sifilisului de la mamă la copil # News.ro
Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi sifilisului de la mamă la copil, conform anunţului Organizaţiai Mondiale a Sănătăţii, care recunoaşte astfel angajamentul susţinut al ţării de a se asigura că fiecare copil se naşte fără aceste infecţii.
17:20
Liverpool a înregistrat venituri record de 703 milioane de lire sterline (947,57 milioane de dolari) pentru anul până în mai 2025, sezonul în care a câştigat al 20-lea titlu în Premier League, a anunţat clubul vineri, potrivit Reuters.
17:10
Ghana spune că 272 de cetăţeni ai săi au fost „atraşi” să lupte în Ucraina, iar 55 au fost ucişi # News.ro
Ministrul afacerilor externe din Ghana a anunţat că estimează că 272 de cetăţeni ai ţării au fost „atraşi” în războiul dintre Rusia şi Ucraina, „dintre care circa 55 ar fi fost ucişi”, relatează AFP.
17:00
Modificare la legea pensiilor magistraţilor, pentru „corelarea termenelor”: Articolele actului normativ vor fi aplicate de la data intrării sale în vigoare, nu de la 1 ianuarie 2026, cum era prevăzut iniţial # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, o modificare la legea pensiilor magistraţilor, în ceea ce priveşte termenul de aplicare a sa, stabilit iniţial pentru 1 ianuarie 2026. Potrivit Executivului, pentru „corelarea termenelor” şi respectarea „principiului neretroactivităţii”, guvernanţii au stabilit că prevederile actului normativ se vor aplica de la data intrării sale în vigoare.
17:00
Nuclearelectrica, administratorul centralei nucleare din Cernavodă, a realizat anul trecut un profit net mai mare cu 40%, de 2,39 miliarde lei # News.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a realizat anul trecut un profit net mai mare cu 40%, de 2,39 miliarde lei, de la 1,7 miliarde lei în 2024, arată raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
17:00
Galaţi - Trei persoane rănite într-un incendiu izbucnit la o vulcanizare din Gara Berheci - FOTO # News.ro
Trei persoane au suferit arsuri şi au fost transportate la spital în urma unui incendiu izbucnit, vineri după-amiază, la o vulcanizare din localitatea Gara Berheci, judeţul Galaţi.
16:50
Acordul Mercosur. Emmanuel Macron denunţă o „surpriză neplăcută” şi o „atitudine lipsită de respect” din partea Comisiei Europene # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a exprimat nemulţumirea după decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur. Preşedintele francez a declarat vineri că acest anunţ a fost „o surpriză neplăcută” pentru Franţa, care s-a opus tratatului, şi „o manifestare a lipsei de respect” faţă de Parlamentul European, relatează AFP.
Acum 6 ore
16:40
Fotbal: Prestianni ar fi mărturisit în faţa colegilor de la Benfica faptul că i-a adresat o insultă rasistă lui Vinicius # News.ro
Jucătorul argentinian Gianluca Prestianni ar fi recunoscut că l-a numit pe Vinicius Jr „maimuţă” în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor, care a opus Benfica şi Real Madrid, potrivit „Correio de manha”.
16:30
Teatrul Naţional de Televiziune celebrează în luna martie marile nume feminine ale scenei, într-o serie-eveniment difuzată, în fiecare miercuri şi sâmbătă, la TVR Cultural.
16:30
Cancelarul german se duce marţi în Statele Unite cu o poziţie europeană comună în privinţa taxelor vamale # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi cu Donald Trump la Washington şi va transmite „o poziţie europeană comună” în privinţa taxelor vamale americane şi a tensiunilor comerciale cu Statele Unite, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al guvernului german, relatează AFP.
16:30
Guvernul a autorizat autorităţile locale să finanţeze investiţii noi pentru soluţionarea crizei apei potabile din Curtea de Argeş/ Inspectorii sanitari au confirmat prezenţa în reţeaua de apă a unei bacterii periculoase # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de Guvern de vineri, o derogare care autorizează autorităţile locale să aprobe, într-un termen cât mai scurt, finanţarea de obiective de investiţii noi, pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă privind alimentarea cu apă din Curtea de Argeş, înainte de aprobarea bugetului local. Cei peste 25.000 de locuitori ai municipiului se confruntă de mai multă vreme cu o criză acută a apei potabile, după ce inspectorii sanitari au confirmat prezenţa în reţea a bacteriei periculoase Clostridium perfringens.
16:20
BNR: Actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei. Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,8% în iunie şi la 3,9% în decembrie 2026. Banca centrală, preocupată de dinamica viitoare a costurilor cu forţa de muncă # News.ro
Banca Naţonală a României (BNR) arată că actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, mai cu seamă pe segmentul de mijloc al orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să îşi prelungească scăderea lentă în trimestrul I 2026, la fel ca în proiecţia precedent. Potrivit BNR, rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,8% în iunie şi să se situeze la 3,9% în decembrie 2026, faţă de valorile de 9,2%, respectiv, 3,7% anticipate anterior pentru aceleaşi momente de referinţă, iar la finele anului viitor să se reducă la 2,9%, nivel similar celui indicat de prognoza precedentă pentru luna septembrie 2027. Membrii Consiliului BNR spun că activitatea economică va resimţi intens şi în prima jumătate a anului 2026 efectele măsurilor de consolidare bugetară şi ale nivelului ridicat al ratei anuale a inflaţiei, afectând prioritar venitul disponibil real al populaţiei. De asemenea, aceştia şi-au exprimat preocupări legate de dinamica viitoare a costurilor cu forţa de muncă, având în vedere evoluţia recentă şi anticipată a inflaţiei şi a aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt, precum şi majorarea salariului minim brut pe economie din 1 iulie 2026 şi decalajele persistente dintre cererea şi oferta de forţă de muncă în anumite domenii, ce ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din mediul privat.
16:10
ABC-ul integrării unui copil cu autism în şcoala românească. Ce trebuie să ştie profesorii, părinţii şi colegii # News.ro
Cazurile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) sunt tot mai dese în şcoala românească, însă integrarea acestor elevi se face cel mai adesea defectuos, de vină fiind hibele din sistemul nostru educaţional, dar şi unele mentalităţi greşite.
16:10
Conference League: Rakow-ul lui Racoviţan înfruntă Fiorentina în optimi / Duel cu Crystal Palace pentru Răzvan Marin, confruntare cu Samsunspor pentru Andrei Raţiu # News.ro
Tragerea la sorţi a optimilor de finală ale Conference League a avut loc vineri, la Nyon. În competiţie sunt implicaţi trei români: Bogdan Racoviţan (Rakow), Răzvan Marin (AEK Atena) şi Andrei Raţiu (Rayo Vallecano).
16:10
China îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, invocând o „creştere semnificativă a riscurilor externe de securitate” # News.ro
China a cerut vineri cetăţenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, invocând o „creştere semnificativă a riscurilor de securitate externe”, în contextul în care ţara se confruntă cu ameninţări repetate de atacuri americane, relatează AFP.
16:10
Guvernul a adoptat ordonanţa care prevede reduceri la impozite în cazul persoanelor cu handicap, dar şi în cazul clădirilor vechi/ Pentru 2026, autorităţile locale pot reveni asupra deciziilor de mărire a impozitelor şi taxelor locale # News.ro
Guvernul a adoptat, vineri, Ordonanţa de Urgenţă care prevede reduceri de 15% şi 25% la impozitele pentru clădirile vechi şi reduceri de până la 50% a impozitelor pentru clădiri şi maşini datorate pe perssoanele cu handicap. De asemenea, Guvernul a decis că pentru anul 2026 autorităţile publice locale pot reveni, în termen de 15 zile, asupra hotărârilor de mărire a impozitelor şi taxelor locale, pe care le pot reduce, urmând ca sumele majorate plătite deja de contribuabili să fie considerate în contul obligaţiilor fiscale restante sau viitoare ori să le fie restituite conform legii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.