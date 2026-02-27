Retragere tactică în fața valului de extremă dreapta

11:40

Șefii mai multor instituții publice puși pe funcție politic ar rămâne fără privilegii dacă s-ar aplica un principiu enunțat de Sorin Grindeanu. Acesta a spus că PSD nu susține propunerea USR pentru Avocatul Poporului pentru că persoana propusă are și pensie specială. Șeful PSD îi cere Roxanei Rizoiu să renunțe la pensie dacă vrea să fie numită. Principiul enunțat de Grindeanu nu a fost aplicat până acum de PSD niciodată. Ba dimpotrivă, partidul are cei mai mulți clienți politici cu pensii speciale, numiți în fruntea unor instituții. Dacă totuși Grindeanu ar aplica principiul pentru toată lumea, atunci mulți și-ar pierde sinecurile. The post Pensii speciale: câți șefi de la stat ar pleca din funcția publică dacă s-ar aplica regula lui Sorin Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.