Tensiuni în creștere între SUA și Iran: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel

StiriDiaspora.ro, 27 februarie 2026 20:20

Tensiuni în creștere între SUA și Iran: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel 

Acum 30 minute
20:20
Acum 2 ore
19:30
Șofer de TIR din Uzbekistan, prins de polițiștii germani cu documente românești false
Șofer de TIR din Uzbekistan, prins de polițiștii germani cu documente românești false
Acum 4 ore
18:40
Spania alertează OMS cu privire la o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine varianta A(H1N1)v
Spania alertează OMS cu privire la o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine varianta A(H1N1)v
17:50
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Mai mulți pietoni au rămas blocați sub vehicul
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Mai mulți pietoni au rămas blocați sub vehicul
17:00
Atac cibernetic major în Franța: datele personale a 15 milioane de pacienți au fost furate
Atac cibernetic major în Franța: datele personale a 15 milioane de pacienți au fost furate
Acum 6 ore
16:10
Plângere penală în legătură cu campania electorală a lui Nicușor Dan. Mesajul președintelui
Plângere penală în legătură cu campania electorală a lui Nicușor Dan. Mesajul președintelui
15:30
Un român din Anglia și-a ridicat ilegal un garaj uriaș în fața casei. Refuză să-l demoleze, deși vecinii spun că le-a distrus viețile
Un român din Anglia și-a ridicat ilegal un garaj uriaș în fața casei. Refuză să-l demoleze, deși vecinii spun că le-a distrus viețile
14:50
Un sat întreg din Spania a fost scos la vânzare. Oricine are 380.000 de euro îl poate cumpăra
Un sat întreg din Spania a fost scos la vânzare. Oricine are 380.000 de euro îl poate cumpăra
Acum 8 ore
14:30
Deputații germani au adoptat noile reguli UE privind azilul
Deputații germani au adoptat noile reguli UE privind azilul
Acum 12 ore
10:10
O româncă de 21 de ani a păcălit un italian de 52 de ani, cunoscut pe Tinder, că-l iubește. Ce a urmat la întâlnire
O româncă de 21 de ani a păcălit un italian de 52 de ani, cunoscut pe Tinder, că-l iubește. Ce a urmat la întâlnire 
09:20
Nicușor Dan a promulgat tăierea pensiilor magistraților, cu scurt timp în urmă: "Vreau să-i asigur pe magistrați"
Nicușor Dan a promulgat tăierea pensiilor magistraților, cu scurt timp în urmă: "Vreau să-i asigur pe magistrați"
09:10
Doi români au oprit o mașină civilă a poliției elvețiene pentru o escrocherie. Ce a urmat
Doi români au oprit o mașină civilă a poliției elvețiene pentru o escrocherie. Ce a urmat
08:30
Germania schimbă regulile la încălzire: cade „legea Habeck", dar facturile tot cresc. Orașele anunță că renunță la rețelele de gaze
Germania schimbă regulile la încălzire: cade „legea Habeck”, dar facturile tot cresc. Orașele anunță că renunță la rețelele de gaze
Acum 24 ore
21:30
Femeile din Franţa câştigă cu 21,8% mai puţin decât bărbaţii. În Germania, procentul e de 16%
Femeile din Franţa câştigă cu 21,8% mai puţin decât bărbaţii. În Germania, procentul e de 16%
Ieri
20:40
Cutremur cu magnitudinea 4.4 în Vrancea
Cutremur cu magnitudinea 4.4 în Vrancea
20:30
Italia a crescut transferurile de migranţi către tabăra din Albania
Italia a crescut transferurile de migranţi către tabăra din Albania
19:50
Românul care a jefuit o bătrână în centrul orașului Cremona a fost prins
Românul care a jefuit o bătrână în centrul orașului Cremona a fost prins
19:00
Italia sporește controalele la angajații aflați în concediu medical. Cine nu e acasă poate fi concediat
Italia sporește controalele la angajații aflați în concediu medical. Cine nu e acasă poate fi concediat
18:20
Bolojan spune că îmbunătăţirea serviciilor consulare rămâne o prioritate pentru Guvern
Bolojan spune că îmbunătăţirea serviciilor consulare rămâne o prioritate pentru Guvern
17:40
Vameșii din orașul german Ulm au confiscat 184 de mașini. Cea mai scumpă: un Lamborghini condus de un român
Vameșii din orașul german Ulm au confiscat 184 de mașini. Cea mai scumpă: un Lamborghini condus de un român
17:00
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii
16:00
După Therian urmează Hobby Dogging, alt fenomen cu priză la tineri
După Therian urmează Hobby Dogging, alt fenomen cu priză la tineri
15:40
Austria, lege împotriva hipermarketurilor: "Gata cu șmecheriile de la rafturi"
Austria, lege împotriva hipermarketurilor: "Gata cu șmecheriile de la rafturi"
14:30
Unde sunt cele mai scumpe apartamente din România. Prețurile ajung până la 13 000 euro pe metrul pătrat
Unde sunt cele mai scumpe apartamente din România. Prețurile ajung până la 13 000 euro pe metrul pătrat
14:20
Ilie Bolojan, vizită neanunțată la un consulat de peste hotare: "Vrem să vedem cum sunt tratați oamenii"
Ilie Bolojan, vizită neanunțată la un consulat de peste hotare: "Vrem să vedem cum sunt tratați oamenii"
13:40
Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan: "Face cel mai mare rău românilor"
Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan: "Face cel mai mare rău românilor"
12:50
Un român condamnat râde de pedepsele din Italia: "Stau ca la hotel. Am spart casa unui mareșal. În România primeam 15 ani"
Un român condamnat râde de pedepsele din Italia: "Stau ca la hotel. Am spart casa unui mareșal. În România primeam 15 ani"
11:00
Donald Trump, jignire pentru Robert de Niro: "E un bolnav cu mintea tulburată"
Donald Trump, jignire pentru Robert de Niro: "E un bolnav cu mintea tulburată"
09:00
Patru români din Germania, arestați după ce au jefuit vila unui manager din Formula 1. Au dat lovituri de milioane de euro
Patru români din Germania, arestați după ce au jefuit vila unui manager din Formula 1. Au dat lovituri de milioane de euro
08:30
Ilie Bolojan merge la Bruxelles, la o întâlnire cu Ursula von der Leyen. Ce vrea să-i ceară
Ilie Bolojan merge la Bruxelles, la o întâlnire cu Ursula von der Leyen. Ce vrea să-i ceară
25 februarie 2026
22:30
Studiu: risc redus de accident vascular la femeile care urmează dieta mediteraneană
Studiu: risc redus de accident vascular la femeile care urmează dieta mediteraneană
22:10
O româncă și o croată au dat zeci de spargeri în locuințe din Viena
O româncă și o croată au dat zeci de spargeri în locuințe din Viena
21:20
Atacuri ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a intrat în spaţiul României, în zona Sf. Gheorghe
Atacuri ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a intrat în spaţiul României, în zona Sf. Gheorghe
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Italianul care a lăsat o româncă fără un ochi s-ar putea întoarce în arest. Inițial, a fost declarat nebun
Italianul care a lăsat o româncă fără un ochi s-ar putea întoarce în arest. Inițial, a fost declarat nebun
19:40
Prima fabrică ucraineană de drone din Anglia şi-a început activitatea
Prima fabrică ucraineană de drone din Anglia şi-a început activitatea
18:40
Ro-Alert la Galați și Tulcea: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Ro-Alert la Galați și Tulcea: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
17:50
Doi frați gemeni au recunoscut că l-au ucis pe Ionel, un român de 45 de ani din Dublin
Doi frați gemeni au recunoscut că l-au ucis pe Ionel, un român de 45 de ani din Dublin 
17:00
Germania înăsprește legea pentru a confisca mai ușor bunurile care nu pot fi justificate
Germania înăsprește legea pentru a confisca mai ușor bunurile care nu pot fi justificate
16:20
Autocar cu elevi români, confiscat în Austria. Avea 14 defecțiuni extrem de grave
Autocar cu elevi români, confiscat în Austria. Avea 14 defecțiuni extrem de grave
15:30
Barcelona dublează taxa turistică
Barcelona dublează taxa turistică
14:40
Elveția, invadată de falși „strângători de donații" români. Sunt zeci de cazuri pe săptămână
Elveția, invadată de falși „strângători de donații” români. Sunt zeci de cazuri pe săptămână 
13:30
A murit Roxana Dascălu, jurnalistă româncă, stabilită în Franța
A murit Roxana Dascălu, jurnalistă româncă, stabilită în Franța
12:40
Concedieri majore la poliția locală. Ministrul Dezvoltării anunță câte persoane își pierd locul de muncă
Concedieri majore la poliția locală. Ministrul Dezvoltării anunță câte persoane își pierd locul de muncă
10:10
Bosch închide o mare fabrică, dă afară toți muncitorii și mută producția în China și Thailanda
Bosch închide o mare fabrică, dă afară toți muncitorii și mută producția în China și Thailanda
09:30
O întreagă echipă de fotbal din România, cu tot cu patron, săltată de mascați într-un dosar legat de meciuri aranjate pentru pariuri
O întreagă echipă de fotbal din România, cu tot cu patron, săltată de mascați într-un dosar legat de meciuri aranjate pentru pariuri
08:40
Donald Trump: "Am primit de la Venezuela 80 milioane de barili de petrol. E noul nostru prieten și partener"
Donald Trump: "Am primit de la Venezuela 80 milioane de barili de petrol. E noul nostru prieten și partener"
24 februarie 2026
23:00
Permis suspendat pentru cei care nu-și plătesc amenzile de circulație
Permis suspendat pentru cei care nu-și plătesc amenzile de circulație
22:20
O clădire cu trei etaje din Verona s-a prăbușit după o explozie: un mort și trei răniți
O clădire cu trei etaje din Verona s-a prăbușit după o explozie: un mort și trei răniți
21:20
Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind relansarea economică şi reforma administraţiei
Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind relansarea economică şi reforma administraţiei
21:10
De ce divorțul trăit în afara țării ajunge să fie resimțit ca traumă pentru românii familiști și tradiționaliști?
De ce divorțul trăit în afara țării ajunge să fie resimțit ca traumă pentru românii familiști și tradiționaliști?
