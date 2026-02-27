Șoc în Grecia: cadavrele victimelor COVID nu s-au descompus după cinci ani. 150 de morți exhumați

13:40

Locuințele costă mult, astfel că decizia de cumpărare trebuie bine gândită. Este astfel important să verificăm dacă existe probleme ascunse pentru a nu suporta ulterior costuri uriașe pentru remedierea lor. Într-o piață dinamică, unde ofertele dispar rapid, graba și lipsa de informare pot transforma o investiție promițătoare într-o pierdere serioasă.