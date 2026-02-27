Excedent bugetar în ianuarie. Nazare: Execuția arată reziliență în administrarea finanțelor publice
Jurnalul.ro, 27 februarie 2026 23:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent bugetar de 0,85 miliarde lei, respectiv 0,04% din PIB, fiind prima lună ianuarie cu excedent din 2019, după ce în ianuarie 2025 România înregistra un deficit de 11 miliarde lei.
Acum 5 minute
23:40
Bill Clinton explică în faţa unei comisii parlamentare de anchetă legătura sa cu Jeffrey Epstein # Jurnalul.ro
Fostul preşedinte american Bill Clinton a început vineri să dea explicaţii în faţa unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein, numeroase şi documentate, în timp ce democraţii continuă să ceară ca la audieri să fie chemat şi preşedintele Donald Trump, şi el un fost apropiat al infractorului sexual, transmite AFP.
Acum 15 minute
23:30
Acum o oră
23:10
Cazul Lukoil. Ce înseamnă de fapt amânarea termenului de aplicare a sancțiunilor internaționale? # Jurnalul.ro
Specialiștii în drept consultați de Mediafax au explicat ce presupune o nouă amânare a termenului-limită de aplicare a sancțiunilor internaționale în cazul activelor gigantului rus Lukoil, decisă joi de Trezoreria Statelor Unite ale Americii.
23:00
Preşedintele Donald Trump ar fi luat în considerare opţiuni pentru a declara stare de urgenţă şi a controla alegerile # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump ar fi luat în considerare proiectul unui ordin executiv redactat de avocaţi apropiaţi care i-ar acorda prerogative de urgenţă pentru a exercita control asupra alegerilor pe baza unei interferenţe dezminţite a Chinei în scrutinul prezidenţial din 2020, potrivit informaţiilor apărute în mass-media, transmite vineri EFE.
22:50
Pregătiri de război: România aduce acasă personalul neesenţial din Ambasada de la Tel Aviv, Consulatul de la Haifa şi Oficiul de la Ramallah # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat vineri că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv, Consulatul General al României la Haifa şi Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah.
Acum 2 ore
22:40
Accident grav în Milano: Un tramvai a intrat într-o clădire. Două persoane au murit și 40 au fost rănite. MAE: Niciun român implicat # Jurnalul.ro
Un tramvai aglomerat de pe linia 9 a deraiat vineri, în jurul orei 16:00 (ora locală), pe Viale Vittorio Veneto, în centrul Milano. Vehiculul, unul dintre cele mai noi modele bidirecționale introduse recent în flotă, a ieșit de pe șine, a lovit un semafor, apoi s-a izbit de vitrina unui restaurant. Rezultatul: o persoană decedată (un pieton de 60 de ani) și până la 40 răniți, majoritatea pasageri.
22:40
Universitatea Cluj a învins categoric Oțelul Galați, scor 4-0 (2-0), vineri seară, în etapa a 29-a din Superliga de fotbal României, rezultat care asigură matematic prezența ardelenilor în play-off, dar complică și calculele de calificare pentru campioana FCSB.
22:40
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 promite că returnează diferențele de impozit: „Asta este cel mai important” # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat la Antena 3 CNN că va aplica pragul minim de impozitare și va returna diferențele încasate în plus față de noua formulă de calcul.
22:30
Fritz, îngrijorat de buget: Nu putem să facem cadouri electorale pe caiet. USR nu va creşte deficitul # Jurnalul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că nu poate "din păcate" să ofere informaţii despre buget şi asta îl "îngrijorează", precizând că "USR nu va creşte deficitul" pentru că "nu putem să facem cadouri electorale pe caiet".
22:20
Șoc în Grecia: cadavrele victimelor COVID nu s-au descompus după cinci ani. 150 de morți exhumați # Jurnalul.ro
Autoritățile din Kavala, nordul Greciei, vor exhuma aproximativ 150 de morminte COVID-19. Motivul: trupurile nu s-au descompus nici după cinci ani de la înmormântare.
22:10
MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a familiilor din Israel # Jurnalul.ro
Ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa și Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
22:00
Jurnalista Teodora Tompea se alătură echipei Observator Antena 1. O nouă dimensiune a ştirilor după-amiezii, la Observator 16, din 2 martie # Jurnalul.ro
Din această primăvară, Teodora Tompea, jurnalist cunoscut pe piața media pentru cariera construită cu rigoare și profesionalism, aduce, de luni până vineri, de la ora 16.00, la Antena 1, informații clare și povești puternice.
22:00
„Green Connectivity”: România își propune să devină hub regional al energiei regenerabile # Jurnalul.ro
Tranziția energetică a României intră într-o nouă etapă de dezbatere strategică odată cu organizarea conferinței naționale Income Corporate „Green Connectivity / România – Hub regional al energiei regenerabile: rețele inteligente, reglementări coerente și piață europeană”, de marți, 3 martie 2026, ora 9:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN – THE MARK, Clădirea Turn (Calea Griviței nr. 84–98, etaj 2), București.
22:00
Tensiuni în Coaliție. USR critică PSD care nu e de acord cu numirea pentru Avocatul Poporului: Au primit ceva la schimb # Jurnalul.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, îi arată obrazul lui Sorin Grindeanu, președinte PSD, după ce social-democrații au spus că nu susțin numirea făcută de USR pentru Avocatul Poporului. „Au primit ceva la schimb”, spune Fritz, referindu-se la faptul că USR a votat membrii CCR din partea PSD.
Acum 4 ore
21:40
O voluntară ISU a reușit să salveze viața unui bărbat inconștient la Baia Mare. Predase tehnica cu o oră înainte să o folosească pe bune # Jurnalul.ro
Maria Petrișor, voluntară ISU Maramureș, a resuscitat un bărbat inconștient pe stradă. Tocmai se întorsese de la un curs de prim ajutor când a trebuit să aplice tehnica pentru prima dată pe o persoană reală.
21:30
Mascarada cuvintelor goale: comunicarea instituțională a devenit un spectacol al incompetenței # Jurnalul.ro
Trăim într-o epocă în care a vorbi a devenit sinonim cu a exista, o iluzie care a transformat spațiul public într-o piață asurzitoare.
21:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag iubirea și abundența pe 28 februarie 2026. Sâmbăta poartă energia unei Zile Periculoase a Cocoșului de Apă.
21:00
Oficialii Direcției Cultură, învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București au transmis, la solicitarea MEDIAFAX, care este fluxul de turiști pe care în estimează pentru acest an, dar și nivelul încasărilor din taxa specială de promovare turistică.
21:00
Ce se întâmplă cu Luna? Schimbările neobișnuite prin care trece satelitul natural al Terrei # Jurnalul.ro
Astronomii au descoperit că Luna se confruntă cu un fenomen ma puțin obișnuit.
20:30
Incident la Magistrala 6 de metrou: carosabil surpat lângă Gara Băneasa. Ce spune Metrorex și cum a fost afectat traficul # Jurnalul.ro
O surpare a carosabilului a avut loc pe șantierul Magistralei 6 de metrou, în zona Gării Băneasa. Află cauzele, reacția Metrorex și impactul asupra traficului.
20:30
Întrebat, vineri, de ce PSD îl numește pe Bolojan „premierul USR", președintele Uniunii, Dominic Fritz, a răspuns că realitatea este inversă.
20:00
Alimente cu mucegai și produse expirate, în urma controalelor ANCP. Amenzi de peste 5,7 milioane de lei # Jurnalul.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a anunțat că, în urma unor controale la nivel național, au fost verificate peste 1.900 de firme, iar valoarea acestor amenzi s-a ridicat la 5,72 milioane de lei.
19:50
Statul taie impozitele: Reduceri de până la 25% pentru clădirile vechi de peste 50 de ani și bani înapoi pentru români # Jurnalul.ro
Guvernul reduce impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și oferă facilități importante pentru persoanele cu dizabilități. Află cine primește bani înapoi și cum se aplică noile reguli.
Acum 6 ore
19:40
Marjorie Taylor Greene îl acuză pe Trump că „manipulează” alegătorii și că se concentrează pe mesaje electorale de fațadă, nu pe politici reale.
19:30
Optimile Ligii Campionilor aduc dueluri uriașe: PSG – Chelsea, Real – City, Barcelona – Newcastle # Jurnalul.ro
Tragerea la sorți a optimilor Ligii Campionilor a adus confruntări spectaculoase: PSG – Chelsea, Real Madrid – Manchester City și Barcelona – Newcastle. Vezi toate duelurile de foc.
19:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că acordul de liber schimb cu Mercosur va fi aplicat în statele UE cu titlu provizoriu. Această declarație vine în contextul în care Uruguay a devenit prima țară care a ratificat acordul cu o zi înainte, cu undă verde.
19:00
Șefa Inspecției Judiciare despre corupția din justiție: nu cunosc, poate există mai puțină # Jurnalul.ro
Șefa Inspecției Judiciare a vorbit despre suspiciunile de corupție din sistemul de justiție. Eu nu cunosc, poate există, poate există mai puțină, a comentat Roxana Petcu. Ea a menționat și problemele cu care se confruntă magistrații.
19:00
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, parte din rețeaua europeană a excelenței: dialog strategic cu Dr. Colm O’Reilly, președintele European Council for High Ability # Jurnalul.ro
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, afiliată internațional la European Council for High Ability (ECHA), a realizat un interviu-eveniment cu Dr. Colm O'Reilly, președintele ECHA și una dintre cele mai influente figuri la nivel mondial în domeniul educației pentru tinerii cu potențial înalt (gifted education). Dialogul s-a concentrat pe necesitatea unor noi strategii de identificare și susținere a potențialului românesc, în contextul provocărilor educaționale actuale din Europa.
19:00
Comisia Europeană deschide o investigație aprofundată în materie de ajutoare de stat în ceea ce privește planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia, au transmis, vineri, oficialii Executivului comunitar.
18:30
Premieră în medicina românească: Implant revoluționar pentru a evita operația pe cord deschis la Spitalul Floreasca # Jurnalul.ro
Medicii de la Spitalul de Urgență Floreasca din București au realizat cu succes o operație extrem de rară și complicată, salvând viața unei paciente de 71 de ani.
18:30
Schimbare majoră pentru șoferii din Capitală: reguli noi din 27 februarie 2026 pentru parcarea în centrul Bucureștiului. Cum se plătește și ce trebuie să știi # Jurnalul.ro
Află cum se plătește parcarea în București din 2026, ce metode sunt acceptate, ce se întâmplă cu plata cash și ce alternative există pentru șoferi.
18:20
De pe ultimul loc, la Tribunalul București: promovarea Cameliei Bogdan, după ce a ratat un concurs # Jurnalul.ro
În mai 2009, Camelia Bogdan s-a clasat pe ultimul loc la concursul de promovare pentru Tribunalul București, organizat de CSM, spune Mugur Ciuvică în cartea sa „Singur împotriva tuturor”, care urmează să apară în curând la editura Rao.
18:00
Liderii PSD solicită conducerii USR să explice cum un fost șef de centru chinologic a fost numit la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, o unitate strategică pentru securitatea națională # Jurnalul.ro
PSD solicită conducerii USR să dispună, în regim de urgență, o verificare a circumstanțelor în care prietenul de familie al ministrului USR al Apărării, Radu Dinel Miruță, a fost numit la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, de către colegul său de partid, ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău.
18:00
În 2026, treningul feminin nu mai are nimic în comun cu imaginea clasică a hainelor exclusiv sport. Granița dintre confort și eleganță s-a estompat, iar compleurile lejere au devenit piese centrale în garderoba urbană. Diferența o fac croiala, materialul, detaliile inspirate din croitorie și modul în care fiecare set este construit pentru a flata silueta.
18:00
Te afli printre cei pentru care cafeaua este un ritual? Pentru unii este doar o băutură, dar nu și pentru tine. Nu-ți poți închipui nicio zi fără ea.
18:00
Căștile bluetooth sunt supuse unor noi reguli la călătoriile cu avionul. Patru companii aeriene au decis că acestea nu mai pot fi transportate în bagajul de cală.
Acum 8 ore
17:30
Fie că planifici o călătorie de afaceri sau un weekend cu prietenii, alegerea unui vehicul potrivit poate face diferența între un drum relaxant și unul stresant.
17:30
Atenție la mașinile second-hand. Autovehiculele care au kilometrajul falsificat. Cum îți dai seama? # Jurnalul.ro
Mașinile second hand cărora vânzătorii le-au falsificat cel mai des kilomerajul în 2025 sunt Audi A8, Toyota Prius și Renault Master.
17:20
Sângerarea anală reprezintă un simptom care provoacă adesea îngrijorare, însă nu întotdeauna indică o afecțiune gravă. Totuși, ignorarea acestui simptom poate duce la complicații, mai ales dacă sângerarea este recurentă sau însoțită de durere intensă.
17:20
Actorul Shia LaBeouf a folosit insulte homofobe în timp ce agresa clienții unui bar din New Orleans # Jurnalul.ro
Actorul Shia LaBeouf, care a filmat și în România, a fost acuzat de agresiune și că a folosit în repetate rânduri insulte homofobe în timp ce lovea mai multe persoane într-un bar din New Orleans în timpul carnavalului Mardi Gras, potrivit unui raport al poliției.
16:50
Război la ușă: de ce au ajuns Pakistanul și Afganistanul în pragul unei confruntări deschise # Jurnalul.ro
Pakistanul a bombardat Afganistanul după atacuri ale talibanilor la frontieră. Analiză completă a conflictului, cauzelor ascunse și riscurilor regionale.
16:40
Ce spune Dragoș Pîslaru despre reforma pensiilor: Vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon # Jurnalul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, a anunțat că, după publicarea în Monitorul Oficial a noii legi a pensiilor magistraților, MIPE va anunța Comisia Europeană de îndeplinirea acestui jalon.
16:30
Zâmbetul nu este doar o expresie estetică, ci și un indicator al sănătății orale. Dinții aliniați, curățați și protejați corespunzător contribuie la încrederea în sine, la comunicarea eficientă și la prevenirea problemelor dentare care pot apărea în timp.
16:20
Moneda naţională s-a apreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0953 lei, în scădere cu 0,02 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0955 lei.
16:10
Nicușor Dan, despre sesizarea AEP: Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Georgescu # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, reacționează după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei prezidențiale. El afirmă că importantă nu este persoana sa, ci funcționarea instituțiilor, care „nu văd fapte vizibile de pe Lună”.
Acum 12 ore
15:40
România importă masiv alimente pe care cu ani în urmă le producea în cantități suficiente să acopere necesaul intern și ajungeau și la export. Însă politicile guvernanților din ultimii ani au adus agricultura într-o situație dezastruoasă. Importăm masiv mâncare, de la carne de porc și lactate, la legume și fructe.
15:30
Descoperă Malawi în numărul 12 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, bancnotă autentică și fișă numismatică. De luni la chioșcuri! # Jurnalul.ro
Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă călătoria pe continentul african și aduce în prim-plan, în numărul 12, statul Malawi - o țară cu istorie recentă, identitate puternică și o monedă națională cu semnificație aparte.
15:20
Actorul din serialul Grey’s Anatomy a vorbit deschis despre primele semne ale bolii care avea să-i curme viața. Eric Dane a murit la 53 de ani, după doar 10 luni de la dagnosticul de scleroză laterală amiotrofică (SLA), o afecțiune neurologică degenerativă.
14:50
Cum a ajuns David Ellison să devină „regele Hollywood-ului”. Tranzacția care rescrie regulile industriei # Jurnalul.ro
David Ellison este la un pas de a deveni cel mai puternic om din Hollywood, după ce a câștigat lupta pentru Warner Bros. Discovery. Află cum această mega-tranzacție va schimba definitiv industria media globală.
14:50
Tragedie la Constanța: Asistentă medicală de 23 de ani, moartă la scurt timp după startul turei # Jurnalul.ro
Tragedie la Euromaterna Constanța: Asistentă de 23 de ani moartă brusc la startul turei vineri. Intrată în tură la 8:00, moartă la 8:20. Poliția investighează, autopsie în curs.
