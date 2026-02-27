Excedent bugetar în ianuarie. Nazare: Execuția arată reziliență în administrarea finanțelor publice

23:40

Fostul preşedinte american Bill Clinton a început vineri să dea explicaţii în faţa unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein, numeroase şi documentate, în timp ce democraţii continuă să ceară ca la audieri să fie chemat şi preşedintele Donald Trump, şi el un fost apropiat al infractorului sexual, transmite AFP.