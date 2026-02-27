Daniel Paraschiv, reacție fermă despre șansele la titlu ale Rapidului: „Nu are rost să facem calcule”
Antena Sport, 27 februarie 2026 18:50
Daniel Paraschiv a oferit o reacție fermă privind șansele Rapidului de a cuceri titlul, în acest sezon de Liga 1. Atacantul giuleștenilor nu-și face calcule pentru moment, mărturisind că este cu gândul doar la următorul meci, cu Unirea Slobozia. "Mai sunt multe etape de jucat, campionatul adevărat începe în play-off, aşa că nu are rost […]
• • •
Acum 30 minute
18:50
Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: “Atât pot să spun că vreau” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă îl mai interesează echipa în condiţiile în care FCSB nu ar prinde play-off-ul în acest sezon. Becali a transmis că e în continuare interesat, că va încerca să facă în aşa fel încât echipa lui să meargă în Europa. Dacă nu prinde play-off-ul, singura şansă ca […]
18:50
Acum o oră
18:20
Veste proastă pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Decizia luată de Igor Tudor, după umilința cu Arsenal # Antena Sport
Radu Drăgușin (24 de ani) a primit o veste proastă din partea englezilor. Aceștia anunță că fundașul român urmează să fie scos din echipa de start a lui Tottenham de Igor Tudor, noul său antrenor. Radu Drăgușin a fost integralist în ultimul meci disputat de Tottenham. Spurs a fost umilită în derby-ul cu Arsenal, scor […]
Acum 2 ore
18:00
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Tabloul campionilor S-a tras la sorți tabloul complet al fazelor eliminatorii din Liga Campionilor. Capul de afiș din optimi e Real Madrid – Manchester City. Putem avea un El Clasico în marea finală. 2. Povești cu blaturi Sabin Ilie a povestit […]
18:00
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City o va înfrunta din nou pe Real Madrid în Champions League: „Asta e important” # Antena Sport
Pep Guardiola a reacționat, după ce a aflat că Manchester City o va înfrunta din nou pe Real Madrid, în Champions League. Cele două echipe se vor duela în faza optimilor din acest sezon. În ultimii șase ani, Manchester City și Real Madrid s-au întâlnit de nu mai puțin de 11 ori. Ultima dată, cele două s-au duelat […]
18:00
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni” # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) a reacţionat furibund când a auzit că ferma de vite Black Angus a lui Gigi Neţoiu (66 de ani) ar funcţiona fără aviz de la Apele Române, iar instituţia ar urma să închidă afacerea fostului acţionar al lui Dinamo. Gigi Neţoiu se află în conflict cu Apele Române, după ce […]
17:10
Gigi Becali, detalii de ultim moment despre situația lui Florin Tănase. Ce se va întâmpla la UTA – FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înaintea duelului dintre UTA și FCSB, din penultima etapă a sezonului regular. Patronul campioanei a anunțat că mijlocașul e apt pentru partida de la Arad de duminică, de la ora 21:00. Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase a efectuat un RMN iar rezultatele […]
17:10
Apelul lui Mihai Covaliu după ce s-a spus că Ana Bărbosu nu a răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping! # Antena Sport
Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut apel să nu se emită ipoteze, după ce s-a spus că Ana Bărbosu nu ar fi răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping. Covaliu a subliniat că COSR aşteaptă o comunicare oficială, nefiind, până în acest moment, nimic comunicat de la WADA. Mihai Covaliu, după informaţiile "bombă" care au […]
Acum 4 ore
16:40
„E cel mai important meci”. Gigi Becali, ședință cu jucătorii de la FCSB înaintea ultimelor etape: „Așa mi-au zis” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit declarații înaintea ultimelor două etape de Liga 1, decisive pentru FCSB în vederea luptei pentru play-off. Patronul campioanei a transmis că cel mai important meci din această rundă este cel dintre U Cluj și Oțelul, care se va disputa azi, de la ora 20:00. În cazul în care U Cluj se […]
16:30
Gică Hagi (61 de ani) s-a înţeles cu FRF pentru a fi următorul selecţioner al echipei naţionale, după ce Mircea Lucescu (80 de ani) îşi va încheia mandatul. Mircea Lucescu va conduce naţionala la barajul cu Turcia. Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea […]
16:20
Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid. Giovanni Becali a confirmat: „Suntem acolo, la o centime” # Antena Sport
Andrei Borza (20 de ani) e la un pas să-și prelungească înțelegerea cu Rapid. Actualul contract al fundașului va expira în vara lui 2027, însă giuleștenii și-au dorit să evite scenariul în care acesta ar fi intrat în ultimul sezon de contract. Giovanni Becali a confirmat faptul că negocierile privind prelungirea contractului lui Andrei Borza […]
15:30
Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic # Antena Sport
În anul 2011, FCSB îl cumpăra pe Gabriel Matei de la Pandurii Târgu Jiu pentru suma de 600.000 de euro. Meme Stoica îl vedea atunci drept viitorul fundaş al naţionalei României. Aventura sa la clubul din București nu a fost însă foarte lungă, parcursul acestuia fiind marcat de o serie de accidentări. Gabi Matei a […]
15:10
Venirea lui George Puşcaş la Dinamo a bucurat suflarea dinamovistă. Dacă iniţial erau vehiculate sume impresionante pentru ca Puşcaş să semneze, fotbalistul a ales să vină în Ştefan cel Mare pe un salariu mult mai mic! Fotbalistul a semnat un contract valabil pe un an și jumătate, până în vara lui 2027, iar salariul lunar […]
Acum 6 ore
14:30
Ce rentă viageră are Marius Urzică. A pierdut premiul cel mare la Power Couple, dar nu duce lipsă de bani # Antena Sport
Cuplul format din Marius și Simona Urzică a impresionat în finala Power Couple 2026. Ultima ediție a show-ului de la Antena 1 a adus "la luptă" trei cupluri, formate din Marius și Simona Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, respectiv Oase și Maria Pitică. Cu toții au dat dovadă de ambiție, curaj și spirit de […]
14:30
Șase “regine” ale Europei și 31 de trofee VS Barcelona. Tabloul complet dezechilibrat din Champions League # Antena Sport
Tragerea la sorți pentru tabloul fazelor eliminatorii din Champions League a avut loc vineri după-amiaza, iar unul dintre lucrurile care au ieșit în evidență se leagă de cum arată cele două jumătăți de tablou. Cele două părți sunt complet dezechilibrate, pe una fiind cluburi de renume care au scris deja istorie în această competiție, în […]
14:10
“Gigi venea la meciuri şi dormea!” Milionarul care l-a făcut celebru pe Becali, dezvăluiri uluitoare # Antena Sport
Gigi Becali nu a fost pasionat de fotbal, dar acum controlează inclusiv schimbările la FCSB. Cel care l-a dat în vileag pe latifundiar a fost Giovanni Becali. El spune că vărul lui l-a imitat şi aşa a intrat în fotbal. În tinereţe, Gigi Becali şi-a investit toţi banii în terenuri şi aşa s-a îmbogăţit, dar […]
14:00
Real Madrid – Barcelona poate fi finala Champions League. “Galacticii” au un drum infernal, catalanii au noroc # Antena Sport
Ziua de marți a fost marcată de tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Champions League, iar toate cele 16 echipe și-au aflat traseul virtual spre finală. Un aspect interesant este că Real Madrid și Barcelona se pot întâlni în marea finală a competiției, ele fiind pe jumătăți diferite pe tablou. Tragerea la sorți pentru […]
13:40
Fiul lui Dan Şucu s-a lăsat de fotbal şi a intrat într-o afacere de zeci de milioane de euro # Antena Sport
Matei Șucu s-a lăsat de fotbal, dar face paşi spre cariera tatălui, el alegând să intre lumea afacerilor. Mai exact, Matei Şucu va face parte dintr-un advisory board la compania Redport, ce operează în zona imobiliară. Dezvoltatorul imobiliar Redport a ales acest advisory board pentru a sprijini compania în procesul de scalare şi de pregătire […]
13:20
Jucătorii de la Universitatea Cluj joacă petru o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi. Dacă vor trece de gălăţeni, atunci jucătorii lui Cristiano Bergodi sunt matematic în play-off. Pentru această performanţă fiecare jucători ar urma să fie recompensat cu o sumă de aproximativ 15.000 de euro. "Există niște bonusuri de play-off și modul cum se premiază […]
Acum 8 ore
12:50
Primarul din Păuleşti, decizie în privinţa echipei de fotbal, după scandaul meciurilor aranjate # Antena Sport
Scandalul meciurilor trucate ia amploare iar Sandu Tudor, primarul din Păulești, se delimitează de ce s-a întâmplat la echipa de fotbal. "Puneți-vă în locul meu, n-ați rămâne șocați să vedeți ce se întâmplă, să face tam-tam și spune că doar sunt martori? Și i-a luat până la poliție și un sfert de oră le-a dat […]
12:40
Echipa cu trecut românesc uimește Europa! Acum șase ani era în liga a treia, acum joacă în optimile Conference League # Antena Sport
UEFA Conference League și-a stabilit, joi seară, toate cele 16 echipe care vor juca în optimile competiției. Printre ele, o echipă care în urmă cu numai șase sezoane plutea în a treia ligă și „cocheta" chiar cu falimentul: Samsunspor. În play-off-ul pentru optimi, turcii au eliminat-o pe Shkëndija, echipa care a scos-o pe FCSB din […]
12:30
Cristiano Ronaldo se pregătește de retragere! Ultima decizie luată de “CR7”, indiciul major # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a decis să devină acționar la o divizionară secundă din Spania, Almeria, preluând 25% din club. Jurnaliștii de la Daily Mail au interpretat această alegere a starului lusitan drept un pas important către retragerea de pe gazon făcut de "CR7", care chiar spunea în trecut că și-ar dori să devină proprietar de club. […]
12:10
Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” # Antena Sport
Scandalul blaturilor a luat amploare în România, după ce CS Păulești, echipă de Liga 3 este anchetată în prezent pentru trucare de meciuri. Sabin Ilie a venit şi el cu o dezvăluire uluitoare. El a povestit despre un meci trucat care a avut loc în perioada în care se afla la Daco-Getica, anterior Juventus București. […]
12:00
Tragerea la sorți a tabloului din Europa League și Conference League (LIVE TEXT, 14:00). Cum pot pica românii # Antena Sport
Ziua de vineri va fi marcată de trei trageri la sorți care urmează să aibă loc la Nyon, la sediul UEFA. Pe lângă evenimentul ce vizează Liga Campionilor, urmează să se stabilească în această după-amiază și tabloul complet al fazelor eliminatorii din Europa League și Conference League. Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele […]
11:30
Laurenţiu Reghecampf face scandal în Rwanda: “Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?” # Antena Sport
Situaţie tensionată în Rwanda, unde Laurenţiu Reghecampf face scandal la adresa conducătorilor fotbalului nemulţumit de data în care a fost programul meciului de campionat, cu Rayon Sport. Antrenorul formației Al Hilal Omdurman a reproșat organizatorilor din Rwanda faptul că partida a fost fixată în plină perioadă a Ramadanului. Atunci jucătorii musulmani sunt în post, iar […]
11:30
Lionel Messi, dărâmat pe teren din cauza unui fan. Un bodyguard l-a pus la pământ și pe argentinian # Antena Sport
Disputat în Puerto Rico, un meci amical joi seara dintre Inter Miami şi Independiente del Valle a fost marcat de un incident. Mai mulţi suporteri au intrat pe teren pe finalul partidei, iar unul dintre ei l-a făcut pe Lionel Messi să cadă. Messi, dărâmat după ce un fan l-a luat în brațe La cinci […]
11:20
Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el” # Antena Sport
Alexandru Bourceanu, omul care a cucerit șapte trofee în carieră alături de FCSB, a vorbit recent despre transferul lui Adrian Șut de la formația roș-albastră și a tras o concluzie: echipa lui Elias Charalambous ar fi avut nevoie în anumite momente de jucătorul care a plecat la Al-Ain în schimbul a 1,5 milioane de euro. […]
Acum 12 ore
11:00
Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: “Misiune grea” # Antena Sport
Cu Radu Drăguşin titular Tottenham pierdea cu 4-1 meciul cu Arsenal. Spurs ocupă acum locul 16 în clasamentul din Premier League, cu 29 de puncte, iar Thierry Henry crede că formaţia engleză are şanse minime să scape de retrogradare în acest sezon. Cu toate că echipa este antrenată acum de Igor Tudor, Thierry Henry crede […]
10:50
Cosmin Petrescu (Madrid) Real Madrid a trecut de Bayern Munchen cu 93-70 în runda cu numărul 29 din Euroligă, la capătul unui meci controlat în totalitate și în care nemții nu s-au putut baza pe câțiva jucători din rotația de bază, afectați de un virus gripal. La o zi după calificarea în runda următoare a […]
10:40
Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB # Antena Sport
Meciul Universitatea Cluj – Oţelul este decisiv atât pentru ardeleni, cât şi pentru FCSB. Un eventual egal sau eşec al ardelenilor ar conta pentru bucureşteni, care ar păstra şanse de play-off. Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a luat o decizie controversată însă la acest meci. Forul condus de Kyros Vassaras l-a delegat în camera VAR […]
10:30
Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi LIVE TEXT (ora 20:00). FCSB, cu ochii în Ardeal. Meci decisiv pentru play-off! # Antena Sport
Universitatea Cluj întâlneşte pe Oţelul, vineri seara, pe Cluj Arena, într-un duel care se anunţă decisiv pentru accederea în play-off-ul Ligii 1. Meciul îl poţi
10:30
Kevin Durant, bornă fabuloasă atinsă în NBA. Starul lui Rockets s-a alăturat unui club select din baschet # Antena Sport
Kevin Durant a devenit joi al şaselea jucător din istoria NBA care a depăşit borna de 32.000 de puncte înscrise pe parcursul carierei sale. Durant a reuşit această performanţă în victoria obţinută în deplasare de echipa sa, Houston Rockets, cu scorul de 113-108, în faţa celor de la Orlando Magic, în cursul căreia a înscris […] The post Kevin Durant, bornă fabuloasă atinsă în NBA. Starul lui Rockets s-a alăturat unui club select din baschet appeared first on Antena Sport.
10:00
Accidentare greu de privit în Europa League. Un jucător și-a dislocat degetul de la mâna la 90 de grade # Antena Sport
Meciul din Europa League de joi seara dintre Nottingham Forest și Fenerbahce nu a fost marcat doar de calificarea “pădurarilor” în optimile competiției, ci și de o accidentare teribilă. Ryan Yates, mijlocașul englezilor, și-a dislocat degetul mic după doar șapte minute și a avut nevoie de îngrijiri, dar a continuat partida ulterior fără probleme. Nottingham […] The post Accidentare greu de privit în Europa League. Un jucător și-a dislocat degetul de la mâna la 90 de grade appeared first on Antena Sport.
09:50
Patronul ajuns în cătuşe în dosarul blaturilor, impresarul lui Adi Mutu? “Să fie de capul lui cu ce a făcut” # Antena Sport
Claudiu Blaga, presupusul finanțator de la CS Păulești, a fost reținut 30 de zile în dosarul blaturilor din România. El s-ar fi lăudat în lumea fotbalului că este impresarul lui Adi Mutu, dar în realitate lucrurile ar sta altfel. Mutu nu a negat că-l cunoaşte pe Blaga, mai mult între Academia de fotbal pe care […] The post Patronul ajuns în cătuşe în dosarul blaturilor, impresarul lui Adi Mutu? “Să fie de capul lui cu ce a făcut” appeared first on Antena Sport.
09:40
Tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Champions League (LIVE TEXT, 13:00). Posibilele meciuri “de foc” # Antena Sport
Ziua de vineri urmează să fie marcată de tragerea la sorți a tabloului complet al fazelor eliminatorii din Champions League. După meciurile jucate marți și miercuri în play-off-ul pentru optimile de finală, toate cele 16 cluburi rămase sunt gata să își afle adversara din optimi, precum și posibilele rivale din sferturi și semifinale. Liga Campionilor […] The post Tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Champions League (LIVE TEXT, 13:00). Posibilele meciuri “de foc” appeared first on Antena Sport.
09:40
Singura țară colonială care a jucat la Cupa Mondială: căpitanul era medic și purta ochelari pe teren! # Antena Sport
La Mondialul din 1938, disputat în Franța, a participat singura țară colonială ajunsă vreodată la turneele finale. Culmea, s-a calificat fără să joace niciun meci în preliminarii, iar aventura ei mondială a însumat un drum de 11.000 de kilometri, făcut pentru o singură partidă! Cum au ajuns Indiile de Est Olandeze la Cupa Mondială Mondialul […] The post Singura țară colonială care a jucat la Cupa Mondială: căpitanul era medic și purta ochelari pe teren! appeared first on Antena Sport.
09:30
Tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Liga Campionilor (LIVE TEXT, 13:00). Posibilele meciuri “de foc” # Antena Sport
Ziua de vineri urmează să fie marcată de tragerea la sorți a tabloului complet al fazelor eliminatorii din Champions League. După meciurile jucate marți și miercuri în play-off-ul pentru optimile de finală, toate cele 16 cluburi rămase sunt gata să își afle adversara din optimi, precum și posibilele rivale din sferturi și semifinale. Liga Campionilor […] The post Tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Liga Campionilor (LIVE TEXT, 13:00). Posibilele meciuri “de foc” appeared first on Antena Sport.
09:30
FC Hermannstadt – FC Botoşani LIVESCORE (ora 17.00). Dorinel Munteanu şi Leo Grozavu, sub presiunea rezultatului! # Antena Sport
FC Hermannstadt primește vizita celor de la FC Botoșani vineri, 27 februarie, de la ora 17:00. Meciul poate fi urmărit în format LIVE SCORE pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport. Sibienii vin după o perioadă dificilă, cu un singur succes în ultimele 18 etape, iar cu Dorinel Munteanu sub presiunea demiterii în cazul […] The post FC Hermannstadt – FC Botoşani LIVESCORE (ora 17.00). Dorinel Munteanu şi Leo Grozavu, sub presiunea rezultatului! appeared first on Antena Sport.
09:10
Cristi Chivu şi Inter au avut parte de o eliminare surprinzătoare din UEFA Champions League. Înaintea duelului din Serie A, dintre Inter și Genoa, Daniele De Rossi a făcut câteva declaraţii care îl vizează pe tehnicianul român. De Rossi consideră că eliminarea europeană schimbă rapid modul în care sunt percepuţi antrenorii. O dovadă în acest […] The post De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier” appeared first on Antena Sport.
09:00
Neymar, “dublă” spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian # Antena Sport
Neymar a fost decisiv pentru Santos în primul meci disputat de starul brazilian în campionat după accidentarea la genunchi care l-a ținut departe de teren ceva timp. Jucătorul de 34 de ani a reușit o “dublă”, iar după unul dintre goluri a început să danseze la colțul terenului pe modelul “Vinicius”, spunând după meci că […] The post Neymar, “dublă” spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian appeared first on Antena Sport.
08:50
De ce Cristi Chivu are uşa închisă la naţionala României. Mircea Lucescu l-ar fi vrut, dar a fost refuzat: “Ăsta nu!” # Antena Sport
Cristi Chivu este antrenorul momentului în Italia, are şanse mari să devină campion, iar performanţele lui vin într-un moment în care naţionala României are nevoie de un selecţioner în contextul în care Mircea Lucescu se va retrage după barajul cu Turcia. Dacă Gică Hagi este favorit să preia naţionala României, numele lui Cristi Chivu este […] The post De ce Cristi Chivu are uşa închisă la naţionala României. Mircea Lucescu l-ar fi vrut, dar a fost refuzat: “Ăsta nu!” appeared first on Antena Sport.
08:40
Cum a luat naștere rețeaua de blaturi de la Păulești? Detalii din anchetă: “Gabi Matei, de acord de la început” # Antena Sport
Încep să apară noi detalii din ancheta ce vizează modul în care CS Păulești a trucat meciuri din Liga a 3-a pentru a obține sume de bani din pariuri. Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu, identificați drept finanțatorii clubului, ar fi intrat în club cu ideea clară că este nevoie să “trântească” meciuri pentru a strânge […] The post Cum a luat naștere rețeaua de blaturi de la Păulești? Detalii din anchetă: “Gabi Matei, de acord de la început” appeared first on Antena Sport.
08:30
Formaţia Celta Vigo, la care joacă Ionuţ Radu, a eliminat, joi seară, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, în play-off-ul Ligii Europa. Echipa lui Radu s-a impus cu 1-0 în returul play-off-ului şi s-a calificat în optimi. A marcat Swedberg, în minutul 63. Ionuţ Radu a fost integralist şi a avut o evoluţie bună. În […] The post Nota primită de Ionuţ Radu pentru evoluţia din meciul cu PAOK Salonic appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Celta Vigo – PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat de echipa lui Ionuț Radu din Europa League. Prelungiri la Genk – Dinamo Zagreb # Antena Sport
Răzvan Lucescu a fost eliminat din play-off-ul UEFA Europa League, după ce a pierdut și manșa retur a dublei cu Celta Vigo, echipă unde este legitimat și Ionuț Radu. Gruparea din Superliga Greciei a avut dificultăți în a pune probleme la poarta apărată de român, neavând niciun șut pe spațiul porții în cele 90 de […] The post Celta Vigo – PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat de echipa lui Ionuț Radu din Europa League. Prelungiri la Genk – Dinamo Zagreb appeared first on Antena Sport.
00:00
Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Denis Alibec, după ce fostul lui jucător l-a ironizat! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a folosit unul dintre cuvintele sale preferate pentru a-l caracteriza pe Denis Alibec (35 de ani), după ce jucătorul l-a ironizat. Este vorba despre “cuminte”, cuvânt pe care Becali l-a folosit în trecut pentru a caracteriza şi alţi oameni din fotbal, precum Dan Şucu, Mihai Rotaru sau Valeriu Iftime. Denis […] The post Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Denis Alibec, după ce fostul lui jucător l-a ironizat! appeared first on Antena Sport.
26 februarie 2026
23:30
Ferencvaros – Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană # Antena Sport
Ferencvaros – Ludogorets 2-0, partidă care a dus echipa maghiară în optimile Europa League, a consemnat o premieră istorică în campaniile europene. A fost a cincea oară când cele două echipe s-au întâlnit în Europa în acest sezon, un record. Până acum, două echipe s-au întâlnit într-o campanie europeană de maximum 4 ori, lucru care […] The post Ferencvaros – Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană appeared first on Antena Sport.
22:50
După ce a retrogradat cu Gloria Buzău în Liga 2, Ilie Stan a luat o pauză de la antrenorat. Tehnicianul care a pregătit-o și pe FCSB a primit o ofertă din Oman, acolo unde a mai antrenat și în 2022. Concret, acesta a bătut palma cu cei de la Saham, locul opt în campionat, cu […] The post Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă appeared first on Antena Sport.
22:50
Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar # Antena Sport
Fiorentina a fost aproape de o umilinţă în play-off-ul Conference League. După ce a învins-o cu 3-0, în deplasare, pe Jagiellonia, din Polonia, returul a fost unul cu totul şi cu totul neaşteptat pentru formaţia din Serie A. Polonezii au marcat 3 goluri şi au dus meciul în prelungiri. Bartosz Mazurek a reuşit un hattrick, […] The post Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar appeared first on Antena Sport.
22:40
Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul român, salariu important la noua sa echipă # Antena Sport
După ce a retrogradat cu Gloria Buzău în Liga 2, Ilie Stan a luat o pauză de la antrenorat. Tehnicianul care a pregătit-o și pe FCSB a primit o ofertă din Oman, acolo unde a mai antrenat și în 2022. Concret, acesta a bătut palma cu cei de la Saham, locul opt în campionat, cu […] The post Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul român, salariu important la noua sa echipă appeared first on Antena Sport.
22:30
Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină” # Antena Sport
Preşedintele clubului CSO Vălenii de Munte, Mugurel Bârziloiu, a anunţat că Gabi Matei (36 de ani) e aşteptat la antrenamentele echipei sale, în ciuda scandalului în care e implicat, legat de pariuri. Gabi Matei, fost jucător al FCSB-ului, a semnat în urmă cu o lună cu echipa din Liga a 3-a. Preşedintele lui CSO Vălenii […] The post Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină” appeared first on Antena Sport.
