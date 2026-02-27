Primarul din Păuleşti, decizie în privinţa echipei de fotbal, după scandaul meciurilor aranjate
Antena Sport, 27 februarie 2026 12:50
Scandalul meciurilor trucate ia amploare iar Sandu Tudor, primarul din Păulești, se delimitează de ce s-a întâmplat la echipa de fotbal. "Puneți-vă în locul meu, n-ați rămâne șocați să vedeți ce se întâmplă, să face tam-tam și spune că doar sunt martori? Și i-a luat până la poliție și un sfert de oră le-a dat
• • •
Jucătorii de la Universitatea Cluj joacă petru o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi. Dacă vor trece de gălăţeni, atunci jucătorii lui Cristiano Bergodi sunt matematic în play-off. Pentru această performanţă fiecare jucători ar urma să fie recompensat cu o sumă de aproximativ 15.000 de euro. "Există niște bonusuri de play-off și modul cum se premiază
UEFA Conference League și-a stabilit, joi seară, toate cele 16 echipe care vor juca în optimile competiției. Printre ele, o echipă care în urmă cu numai șase sezoane plutea în a treia ligă și „cocheta" chiar cu falimentul: Samsunspor. În play-off-ul pentru optimi, turcii au eliminat-o pe Shkëndija, echipa care a scos-o pe FCSB din
Cristiano Ronaldo a decis să devină acționar la o divizionară secundă din Spania, Almeria, preluând 25% din club. Jurnaliștii de la Daily Mail au interpretat această alegere a starului lusitan drept un pas important către retragerea de pe gazon făcut de "CR7", care chiar spunea în trecut că și-ar dori să devină proprietar de club.
Scandalul blaturilor a luat amploare în România, după ce CS Păulești, echipă de Liga 3 este anchetată în prezent pentru trucare de meciuri. Sabin Ilie a venit şi el cu o dezvăluire uluitoare. El a povestit despre un meci trucat care a avut loc în perioada în care se afla la Daco-Getica, anterior Juventus București.
Ziua de vineri va fi marcată de trei trageri la sorți care urmează să aibă loc la Nyon, la sediul UEFA. Pe lângă evenimentul ce vizează Liga Campionilor, urmează să se stabilească în această după-amiază și tabloul complet al fazelor eliminatorii din Europa League și Conference League. Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele
Situaţie tensionată în Rwanda, unde Laurenţiu Reghecampf face scandal la adresa conducătorilor fotbalului nemulţumit de data în care a fost programul meciului de campionat, cu Rayon Sport. Antrenorul formației Al Hilal Omdurman a reproșat organizatorilor din Rwanda faptul că partida a fost fixată în plină perioadă a Ramadanului. Atunci jucătorii musulmani sunt în post, iar
Disputat în Puerto Rico, un meci amical joi seara dintre Inter Miami şi Independiente del Valle a fost marcat de un incident. Mai mulţi suporteri au intrat pe teren pe finalul partidei, iar unul dintre ei l-a făcut pe Lionel Messi să cadă. Messi, dărâmat după ce un fan l-a luat în brațe La cinci
Alexandru Bourceanu, omul care a cucerit șapte trofee în carieră alături de FCSB, a vorbit recent despre transferul lui Adrian Șut de la formația roș-albastră și a tras o concluzie: echipa lui Elias Charalambous ar fi avut nevoie în anumite momente de jucătorul care a plecat la Al-Ain în schimbul a 1,5 milioane de euro.
Cu Radu Drăguşin titular Tottenham pierdea cu 4-1 meciul cu Arsenal. Spurs ocupă acum locul 16 în clasamentul din Premier League, cu 29 de puncte, iar Thierry Henry crede că formaţia engleză are şanse minime să scape de retrogradare în acest sezon. Cu toate că echipa este antrenată acum de Igor Tudor, Thierry Henry crede
Cosmin Petrescu (Madrid) Real Madrid a trecut de Bayern Munchen cu 93-70 în runda cu numărul 29 din Euroligă, la capătul unui meci controlat în totalitate și în care nemții nu s-au putut baza pe câțiva jucători din rotația de bază, afectați de un virus gripal. La o zi după calificarea în runda următoare a
Meciul Universitatea Cluj – Oţelul este decisiv atât pentru ardeleni, cât şi pentru FCSB. Un eventual egal sau eşec al ardelenilor ar conta pentru bucureşteni, care ar păstra şanse de play-off. Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a luat o decizie controversată însă la acest meci. Forul condus de Kyros Vassaras l-a delegat în camera VAR
Universitatea Cluj întâlneşte pe Oţelul, vineri seara, pe Cluj Arena, într-un duel care se anunţă decisiv pentru accederea în play-off-ul Ligii 1. Meciul îl poţi vedea în format LIVE TEXT pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport. Ardelenii sunt pe locul 4 înaintea acestei etape, cu 48 de puncte, iar o victorie în această
Kevin Durant a devenit joi al şaselea jucător din istoria NBA care a depăşit borna de 32.000 de puncte înscrise pe parcursul carierei sale. Durant a reuşit această performanţă în victoria obţinută în deplasare de echipa sa, Houston Rockets, cu scorul de 113-108, în faţa celor de la Orlando Magic, în cursul căreia a înscris
Meciul din Europa League de joi seara dintre Nottingham Forest și Fenerbahce nu a fost marcat doar de calificarea "pădurarilor" în optimile competiției, ci și de o accidentare teribilă. Ryan Yates, mijlocașul englezilor, și-a dislocat degetul mic după doar șapte minute și a avut nevoie de îngrijiri, dar a continuat partida ulterior fără probleme. Nottingham
Claudiu Blaga, presupusul finanțator de la CS Păulești, a fost reținut 30 de zile în dosarul blaturilor din România. El s-ar fi lăudat în lumea fotbalului că este impresarul lui Adi Mutu, dar în realitate lucrurile ar sta altfel. Mutu nu a negat că-l cunoaşte pe Blaga, mai mult între Academia de fotbal pe care
Ziua de vineri urmează să fie marcată de tragerea la sorți a tabloului complet al fazelor eliminatorii din Champions League. După meciurile jucate marți și miercuri în play-off-ul pentru optimile de finală, toate cele 16 cluburi rămase sunt gata să își afle adversara din optimi, precum și posibilele rivale din sferturi și semifinale. Liga Campionilor
La Mondialul din 1938, disputat în Franța, a participat singura țară colonială ajunsă vreodată la turneele finale. Culmea, s-a calificat fără să joace niciun meci în preliminarii, iar aventura ei mondială a însumat un drum de 11.000 de kilometri, făcut pentru o singură partidă! Cum au ajuns Indiile de Est Olandeze la Cupa Mondială Mondialul
Ziua de vineri urmează să fie marcată de tragerea la sorți a tabloului complet al fazelor eliminatorii din Champions League. După meciurile jucate marți și miercuri în play-off-ul pentru optimile de finală, toate cele 16 cluburi rămase sunt gata să își afle adversara din optimi, precum și posibilele rivale din sferturi și semifinale. Liga Campionilor
FC Hermannstadt primește vizita celor de la FC Botoșani vineri, 27 februarie, de la ora 17:00. Meciul poate fi urmărit în format LIVE SCORE pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport. Sibienii vin după o perioadă dificilă, cu un singur succes în ultimele 18 etape, iar cu Dorinel Munteanu sub presiunea demiterii în cazul
09:10
Cristi Chivu şi Inter au avut parte de o eliminare surprinzătoare din UEFA Champions League. Înaintea duelului din Serie A, dintre Inter și Genoa, Daniele De Rossi a făcut câteva declaraţii care îl vizează pe tehnicianul român. De Rossi consideră că eliminarea europeană schimbă rapid modul în care sunt percepuţi antrenorii. O dovadă în acest
09:00
Neymar, “dublă” spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian # Antena Sport
Neymar a fost decisiv pentru Santos în primul meci disputat de starul brazilian în campionat după accidentarea la genunchi care l-a ținut departe de teren ceva timp. Jucătorul de 34 de ani a reușit o "dublă", iar după unul dintre goluri a început să danseze la colțul terenului pe modelul "Vinicius", spunând după meci că
08:50
De ce Cristi Chivu are uşa închisă la naţionala României. Mircea Lucescu l-ar fi vrut, dar a fost refuzat: “Ăsta nu!” # Antena Sport
Cristi Chivu este antrenorul momentului în Italia, are şanse mari să devină campion, iar performanţele lui vin într-un moment în care naţionala României are nevoie de un selecţioner în contextul în care Mircea Lucescu se va retrage după barajul cu Turcia. Dacă Gică Hagi este favorit să preia naţionala României, numele lui Cristi Chivu este
08:40
Cum a luat naștere rețeaua de blaturi de la Păulești? Detalii din anchetă: “Gabi Matei, de acord de la început” # Antena Sport
Încep să apară noi detalii din ancheta ce vizează modul în care CS Păulești a trucat meciuri din Liga a 3-a pentru a obține sume de bani din pariuri. Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu, identificați drept finanțatorii clubului, ar fi intrat în club cu ideea clară că este nevoie să "trântească" meciuri pentru a strânge
08:30
Formaţia Celta Vigo, la care joacă Ionuţ Radu, a eliminat, joi seară, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, în play-off-ul Ligii Europa. Echipa lui Radu s-a impus cu 1-0 în returul play-off-ului şi s-a calificat în optimi. A marcat Swedberg, în minutul 63. Ionuţ Radu a fost integralist şi a avut o evoluţie bună. În
Răzvan Lucescu a fost eliminat din play-off-ul UEFA Europa League, după ce a pierdut și manșa retur a dublei cu Celta Vigo, echipă unde este legitimat și Ionuț Radu. Gruparea din Superliga Greciei a avut dificultăți în a pune probleme la poarta apărată de român, neavând niciun șut pe spațiul porții în cele 90 de
Gigi Becali (67 de ani) a folosit unul dintre cuvintele sale preferate pentru a-l caracteriza pe Denis Alibec (35 de ani), după ce jucătorul l-a ironizat. Este vorba despre "cuminte", cuvânt pe care Becali l-a folosit în trecut pentru a caracteriza şi alţi oameni din fotbal, precum Dan Şucu, Mihai Rotaru sau Valeriu Iftime. Denis
Ferencvaros – Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană # Antena Sport
Ferencvaros – Ludogorets 2-0, partidă care a dus echipa maghiară în optimile Europa League, a consemnat o premieră istorică în campaniile europene. A fost a cincea oară când cele două echipe s-au întâlnit în Europa în acest sezon, un record. Până acum, două echipe s-au întâlnit într-o campanie europeană de maximum 4 ori, lucru care
22:50
După ce a retrogradat cu Gloria Buzău în Liga 2, Ilie Stan a luat o pauză de la antrenorat. Tehnicianul care a pregătit-o și pe FCSB a primit o ofertă din Oman, acolo unde a mai antrenat și în 2022. Concret, acesta a bătut palma cu cei de la Saham, locul opt în campionat, cu
22:50
Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar # Antena Sport
Fiorentina a fost aproape de o umilinţă în play-off-ul Conference League. După ce a învins-o cu 3-0, în deplasare, pe Jagiellonia, din Polonia, returul a fost unul cu totul şi cu totul neaşteptat pentru formaţia din Serie A. Polonezii au marcat 3 goluri şi au dus meciul în prelungiri. Bartosz Mazurek a reuşit un hattrick,
22:40
Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul român, salariu important la noua sa echipă # Antena Sport
După ce a retrogradat cu Gloria Buzău în Liga 2, Ilie Stan a luat o pauză de la antrenorat. Tehnicianul care a pregătit-o și pe FCSB a primit o ofertă din Oman, acolo unde a mai antrenat și în 2022. Concret, acesta a bătut palma cu cei de la Saham, locul opt în campionat, cu
22:30
Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină” # Antena Sport
Preşedintele clubului CS
22:10
OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român # Antena Sport
Kurt Zouma a avut nevoie de mai puțin de două luni pentru a-și găsi echipă, după ce s-a despărțit de CFR Cluj. Stoperul francez va juca în Emiratele Arabe Unite, acolo unde va fi adversarul lui Adrian Șut. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a fost prezentat oficial în cursul zilei de joi la […] The post OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român appeared first on Antena Sport.
21:50
Delegare controversată! Ruda unui oficial al FCSB-ului, în camera VAR la un duel crucial pentru play-off # Antena Sport
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a decis ca Iulian Dima să fie în camera VAR la duelul dintre Universitatea Cluj şi Oţelul Galaţi, foarte important şi pentru FCSB în lupta pentru play-off. Iulian Dima este rudă prin alianţă cu Marius Ianuli, team-managerul FCSB-ului. Dima şi Ianuli sunt veri de gradul doi, bunicul oficialului FCSB-ului fiind […] The post Delegare controversată! Ruda unui oficial al FCSB-ului, în camera VAR la un duel crucial pentru play-off appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Cei mai tari schiori din ţară se întrec în Poiana Braşov appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Becaliga Campionilor appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal AntenaSport | Voluntari a trecut de Blaj în sfertul fantastic al româncelor din Europa # Antena Sport
The post Jurnal AntenaSport | Voluntari a trecut de Blaj în sfertul fantastic al româncelor din Europa appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Oase de campioni appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Un actor grăbit la sală appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Bella Santiago şi Pepe rup sacii de box la sala lui Doroftei appeared first on Antena Sport.
20:50
“Ce şanse avem cu Turcia?” Răspunsul lui Gică Craioveanu înaintea duelului tricolorilor cu echipa lui Montella # Antena Sport
Gică Craioveanu a prefaţat duelul României cu Turcia, din semifinala barajului pentru Mondial, de luna viitoare. Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea duelului dintre Turcia şi România va întâlni, în finala barajului pentru World Cup 2026, învingătoarea disputei dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele […] The post “Ce şanse avem cu Turcia?” Răspunsul lui Gică Craioveanu înaintea duelului tricolorilor cu echipa lui Montella appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Ianis Tarbă a jucat cu Yamal şi a venit să-i facă pe dinamovişti campioni # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ianis Tarbă a jucat cu Yamal şi a venit să-i facă pe dinamovişti campioni appeared first on Antena Sport.
20:20
Sorin Cârțu nu a uitat! Președintele Craiovei, săgeți către FCSB după coregrafia controversată din sezonul trecut # Antena Sport
Universitatea Craiova este liderul la zi din Liga 1, iar oltenii sunt la doar un pas de a încheia sezonul regular pe prima poziție. Sorin Cârțu nu a uitat coregrafia celor de la FCSB de la meciul în care aceștia au sărbătorit titlul și a lansat „săgeți” către campioana ultimelor două sezoane. Gruparea antrenată de […] The post Sorin Cârțu nu a uitat! Președintele Craiovei, săgeți către FCSB după coregrafia controversată din sezonul trecut appeared first on Antena Sport.
20:10
Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă” # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a anunţat refacerea miraculoasă a unui fotbalist important al giuleştenilor. Borisav Burmaz (24 de ani) va reveni la antrenamentele Rapidului şi ar putea apărea în echipa antrenată de Costel Gâlcă la ultimele meciuri din play-off ale giuleştenilor. Victor Angelescu a anunţat revenirea lui Burmaz la antrenamentele […] The post Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă” appeared first on Antena Sport.
19:50
Primarul din Clinceni, Adrian Budeanu, i-a propus lui Gigi Becali (67 de ani) ca FCSB să joace la Clinceni meciurile din play-out în cazul în care campioana României va rata play-off-ul. FCSB speră să prindă in extremis play-off-ul. Mai are de jucat cu UTA şi U Cluj, fiind obligată să câştige ambele meciuri. FCSB nu […] The post Ofertă-chilipir pentru Gigi Becali dacă FCSB va merge în play-out: “Atât l-ar costa” appeared first on Antena Sport.
19:40
Steaua București, victorie după trei eșecuri consecutive în Liga 2. „Militarii” s-au chinuit cu CSM Slatina # Antena Sport
Steaua București a pus punct seriei de trei înfrângeri consecutive, asta după ce „militarii” s-au impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la CSM Slatina, în etapa cu numărul 19 din Liga 2. Formația antrenată de Daniel Oprița a ajuns la cota 33 în acest sezon și a egalat în clasament echipa de […] The post Steaua București, victorie după trei eșecuri consecutive în Liga 2. „Militarii” s-au chinuit cu CSM Slatina appeared first on Antena Sport.
19:10
Plecare importantă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat despărţirea: “I-am acceptat demisia” # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a confirmat plecarea lui Daniel Sandu de la clubul giuleştean. Daniel Sandu ocupa funcţia de director al departamentului de scouting al clubului. Daniel Sandu a primit o ofertă din partea clubului Toulouse, din Franţa, înaintându-şi demisia. Angelescu a anunţat acum că demisia lui Sandu a fost […] The post Plecare importantă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat despărţirea: “I-am acceptat demisia” appeared first on Antena Sport.
19:10
Barcelona va primi vizita celor de la Villareal în cadrul următoarei etape de La Liga, însă Hansi Flick se confruntă cu o mare problemă în zona mediană, cu doar câteva zile înaintea partidei. Deși Pedri a revenit de curând pe gazon, acum tehnicianul catalanilor nu se va putea baza pe Frenkie de Jong, care a […] The post Veste cruntă pentru Hansi Flick! S-a „rupt” și va lipsi 5 săptămâni appeared first on Antena Sport.
18:40
Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România # Antena Sport
Povestea de succes a fraţilor Dragoş şi Adrian Pavăl a început în 1992, în Bacău. Dragoş Pavăl lucra ca informatician la o firmă, având cel mai mic salariu de acolo. Atunci s-a hotărât să deschidă o afacere, alături de fratele lui, Adrian, care strânsese 10.000 de mărci. Cei doi fraţi originari din Bacău au deschis […] The post Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România appeared first on Antena Sport.
18:20
Dan Alexa nu are dubii! Care este principala candidată la titlu în Liga 1, în viziunea ”Chirurgului” # Antena Sport
Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid București par echipele înscrise în prezent în lupta pentru titlu din Liga 1, însă situația se poate schimba, în funcție de ce alte formații vor prinde play-off-ul la finalul sezonului regular. Dan Alexa a dat verdictul cu privire la principala candidată pentru câștigarea trofeului, iar ”Chirurgul” a venit și cu […] The post Dan Alexa nu are dubii! Care este principala candidată la titlu în Liga 1, în viziunea ”Chirurgului” appeared first on Antena Sport.
