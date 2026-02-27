Un adolescent de 17 ani, arestat în Norvegia, suspectat de un plan de atentat la Centrul de Război Interarme al NATO Jåttå, la Stavanger. El a fost văzut la şcoală cu steagul grupării Statul Islamic

17:40

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă lansarea campaniei ”România 2036”, afirmând, ironic, că, în timp ce alte partide ”fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare”, partidul pe care îl conduce a făcut o consultare privind cele mai relevante teme pentru viitorul României în următorii 10 ani, el făcând aluzie la PSD care a anunţat în repetate rânduri conultări interne privind oportunitatea rămânerii la guvernare. De asemenea, Dominic Fritz a mai precizat că vineri şi sâmbătă, la Congresul USR de la Sibiu, vor avea loc şi dezbateri pentru modificarea statutului formaţiunii politice. El a precizat că USR s-a fondat acum zece ani, atunci a fost realizat un statut, dar a menţionat că de atunci partidul s-a mai maturizat şi a învăţat nişte lucruri. Fritz a adăugat că cei de la USR trebuie să se adapteze, să devină mai deschişi şi mai primitori pentru oameni din societate.