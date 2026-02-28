Pajura, perla coroanei verzi din Bucureștii Noi, cartierul unde a stat Emil Constantinescu. Paradoxal, în comunism, unii au avut voie să-și facă vile prntre blocuri
B365.ro, 28 februarie 2026 03:10
Se spune că numele cartierului Pajura vine din vechime, cândva acolo a fost un codru cu păsări răpitoare. O legendă potrivită și optimistă pentru singurul cartier din București în care, pe alocuri, coronamentul arborilor ajunge […] Articolul Pajura, perla coroanei verzi din Bucureștii Noi, cartierul unde a stat Emil Constantinescu. Paradoxal, în comunism, unii au avut voie să-și facă vile prntre blocuri apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 2 ore
03:10
Pajura, perla coroanei verzi din Bucureștii Noi, cartierul unde a stat Emil Constantinescu. Paradoxal, în comunism, unii au avut voie să-și facă vile prntre blocuri # B365.ro
Se spune că numele cartierului Pajura vine din vechime, cândva acolo a fost un codru cu păsări răpitoare. O legendă potrivită și optimistă pentru singurul cartier din București în care, pe alocuri, coronamentul arborilor ajunge […] Articolul Pajura, perla coroanei verzi din Bucureștii Noi, cartierul unde a stat Emil Constantinescu. Paradoxal, în comunism, unii au avut voie să-și facă vile prntre blocuri apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
20:00
Aeroportul Otopeni va avea propriul parc fotovoltaic și lucrările vor dura 2 ani. CNAB caută acum constructor, licitația a fost lansată # B365.ro
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, principala poartă aeriană a României, va beneficia de un parc fotovoltaic modern, dotat cu sisteme de stocare a energiei. Poriectul este susținut prin finanțare europeană nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare. […] Articolul Aeroportul Otopeni va avea propriul parc fotovoltaic și lucrările vor dura 2 ani. CNAB caută acum constructor, licitația a fost lansată apare prima dată în B365.
19:30
Guvernul a redus taxele și impozitele pentru persoanele cu handicap și proprietarii de locuințe vechi. Dacă au plătit deja, pot primi banii înapoi # B365.ro
Se reduc impozitele la locuințele mai vechi de 50 de ani, după ce Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanță de urgență în acest sens. Actul normativ vine în contextul în care, de la 1 ianuarie […] Articolul Guvernul a redus taxele și impozitele pentru persoanele cu handicap și proprietarii de locuințe vechi. Dacă au plătit deja, pot primi banii înapoi apare prima dată în B365.
18:30
VIDEO | Asfaltul pe Autostrada Bucureștiului se bătătorește cu călcâiul învârtit în groapă, așa cum fac turiștii la Milano, în mallul cu taur din mozaic și magazine de fițe # B365.ro
Sectorul de autostradă A0, situat între Jilava și A2, a devenit recent teatrul unei demonstrații de forță tehnologică neașteptată, unde compactarea mixturii asfaltice nu se mai face cu utilaje de tonaj, ci cu…adidașii din dotare. […] Articolul VIDEO | Asfaltul pe Autostrada Bucureștiului se bătătorește cu călcâiul învârtit în groapă, așa cum fac turiștii la Milano, în mallul cu taur din mozaic și magazine de fițe apare prima dată în B365.
18:10
FOTO | Lucrările de la malul sudic al Lacului Morii pot fi reluate, Apele Române și-a dat acordul. PS6 anunță că șantierul se redeschide în această primăvară # B365.ro
Lucrările de la malul sudic al Lacului Morii pot fi reluate. Primăria Sectorului 6 a primit acordul de la Apele Române. Am putea vedea muncitori la treabă pe șantier din această primăvară, imediat ce vremea […] Articolul FOTO | Lucrările de la malul sudic al Lacului Morii pot fi reluate, Apele Române și-a dat acordul. PS6 anunță că șantierul se redeschide în această primăvară apare prima dată în B365.
16:40
VIDEO | Muncitori care deszăpezeau trotuarele de pe Calea Victoriei aruncau zăpada pe pista de biciclete și pe șosea. Operatorul de salubritate din Sectorul 3 a primit amendă # B365.ro
Câțiva muncitori care deszăpezeau joi, 26 februarie, pe Calea Victoriei, au fost surprinși pe camere de Poliția Locală în timp ce depozitau zăpada pe pista de biciclete și pe șosea. Pentru această faptă, operatorul de […] Articolul VIDEO | Muncitori care deszăpezeau trotuarele de pe Calea Victoriei aruncau zăpada pe pista de biciclete și pe șosea. Operatorul de salubritate din Sectorul 3 a primit amendă apare prima dată în B365.
16:20
Cea mai veche angajată de la Metrorex a ieșit la pensie după 46 de ani. A lucrat la metrou încă de la înființarea lui # B365.ro
Cea mai veche angajată a companiei Metrorex, doamna Elena, și-a încheiat oficial cariera de peste patru decenii în funcția de inspector, marcând un moment istoric pentru transportul subteran bucureștean. De la primele trenuri IVA, la […] Articolul Cea mai veche angajată de la Metrorex a ieșit la pensie după 46 de ani. A lucrat la metrou încă de la înființarea lui apare prima dată în B365.
15:50
Hopincă, despre compania municipală pe care vrea să o înființeze: „Nu este un mod de a fenta vreo reformă și în niciun caz o structură paralelă” # B365.ro
Rareș Hopincă a venit cu clarificare privind compania municipală, pe care vrea să o înființeze pentru probleme de infrastructură și parcări în Sectorul 2. El spune că nu este un mod de a fenta vreu […] Articolul Hopincă, despre compania municipală pe care vrea să o înființeze: „Nu este un mod de a fenta vreo reformă și în niciun caz o structură paralelă” apare prima dată în B365.
15:40
Un bărbat a înșelat 7 persoane, promițându-le că le dezmembrează și radiază mașinile. Oamenii nu au mai primit nici banii, nici autoturismele înapoi. Acum e în arest preventiv # B365.ro
Un bărbat din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost acuzat că a înșelat șapte persoane după ce le-a preluat mașinile sub pretextul dezmembrării și radierii din circulație, fără să […] Articolul Un bărbat a înșelat 7 persoane, promițându-le că le dezmembrează și radiază mașinile. Oamenii nu au mai primit nici banii, nici autoturismele înapoi. Acum e în arest preventiv apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
15:00
Turul ghidat „Bucureștii și Cutremurele” e în weekend și e organizat în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Înscrierile se fac online, participarea e gratuită # B365.ro
Bucureștiul se pregătește să comemoreze evenimentele seismice din istoria sa printr-un amplu tur ghidat, „Bucureștii și Cutremurele”, care va avea loc sâmbătă, pe 28 februarie, începând cu ora 12:00. Turul ghidat va avea ca punct […] Articolul Turul ghidat „Bucureștii și Cutremurele” e în weekend și e organizat în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Înscrierile se fac online, participarea e gratuită apare prima dată în B365.
14:30
ESENȚIAL | Începe modernizarea șinelor de tramvai din zona Șerban Vodă, Dudești, 1 Decembrie. Mai multe linii vor fi suspendate, TPBI anunță toate modificările # B365.ro
TPBI a anunțat mai multe schimbări pe trasee STB. Acestea sunt necesare pentru că se vor face lucrări la șinele de tramvai de pe Calea Șerban Vodă, Strada Nerva Traian, Calea Dudești (tronsonul cuprins ȋntre […] Articolul ESENȚIAL | Începe modernizarea șinelor de tramvai din zona Șerban Vodă, Dudești, 1 Decembrie. Mai multe linii vor fi suspendate, TPBI anunță toate modificările apare prima dată în B365.
14:30
FOTO | 1 Martie cu iz de „bun-simț” și reguli pentru comercianții de mărțișoare din Piața Romană. Cele 8 puncte pe care vânzătorii trebuie să le respecte # B365.ro
Primăria Capitalei a anunțat că bucureștenii pot cumpăra mărțișoare din zona Piața Romană, însă comercianții trebuie să respecte câteva reguli simple. Toate acestea încât zona să arate îngrijit și organizată. Primăria Capitalei a transmis bucureștenilor […] Articolul FOTO | 1 Martie cu iz de „bun-simț” și reguli pentru comercianții de mărțișoare din Piața Romană. Cele 8 puncte pe care vânzătorii trebuie să le respecte apare prima dată în B365.
14:10
Îndrăgostiții din Sectorul 6 care vor să-și programeze online cununia o pot face din aprilie. Primăria anunță că, deocamdată, înscrierile nu sunt disponibile # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat că viitorii miri se vor putea programa online pentru cununia civilă de la începutul lunii aprilie. Înscrierile nu sunt disponibile momentan Programările online nu sunt disponibile Primăria Sectorului 6 a […] Articolul Îndrăgostiții din Sectorul 6 care vor să-și programeze online cununia o pot face din aprilie. Primăria anunță că, deocamdată, înscrierile nu sunt disponibile apare prima dată în B365.
14:00
FOTO | La mulți ani, Corul Madrigal! S-au împlinit 63 de ani de activitate neîntreruptă. Actorul Victor Rebengiuc, distins cu premiul „Marin Constantin” în cadrul galei # B365.ro
Actorul Victor Rebengiuc fost premiat joi, 26 februarie 2026, cu prestigiosul premiu „Marin Constantin”, ediția 2026, în cadrul Galei Madrigal 63, desfășurată la Senatul României. Evenimentul de ieri a marcat o dublă celebrare pentru cultura […] Articolul FOTO | La mulți ani, Corul Madrigal! S-au împlinit 63 de ani de activitate neîntreruptă. Actorul Victor Rebengiuc, distins cu premiul „Marin Constantin” în cadrul galei apare prima dată în B365.
13:10
Întreținerea tramvaielor Imperio costă cu 60% mai mult în București față de alte orașe. Motivul: șinele sunt foarte degradate # B365.ro
Liniile de tramvai din Capitală se află într-o stare agravată de degradare. Cazul cel mai critic fiind al liniei de tramvai 32. Acest lucru împovărează bugetul producătorului de tramvaie Astra Vagoane Călători din Arad care […] Articolul Întreținerea tramvaielor Imperio costă cu 60% mai mult în București față de alte orașe. Motivul: șinele sunt foarte degradate apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | Școala din București cu teren de baschet pe acoperiș. Cum arată Gimnaziala 190. E refăcută din fonduri europene # B365.ro
Extinderea Școlii Gimnazială nr. 190 din București a intrat într-o nouă etapă de execuție. Poriectul vizează construcția unui nou corp de clădire care va include 13 săli de clasă, două săli de sport și un […] Articolul FOTO | Școala din București cu teren de baschet pe acoperiș. Cum arată Gimnaziala 190. E refăcută din fonduri europene apare prima dată în B365.
13:00
Schimbare majoră în parcările albastre ale PMB: a dispărut complet o modalitatea de plată. Ce opțiuni au rămas # B365.ro
Dispare o modalitate de plată a parcării pe locurile administrate de Compania Municipală Parking București, cele albastre. Începând cu 28 februarie, șoferii nu mai pot plăti cash la taxatori. Șoferii nu mai pot plăti cash […] Articolul Schimbare majoră în parcările albastre ale PMB: a dispărut complet o modalitatea de plată. Ce opțiuni au rămas apare prima dată în B365.
12:30
Parcul Bazilescu se modernizează, proiectul a fost aprobat. Va avea mai mulți copaci, alei, piste de biciclete, terenuri de sport. Teatrul de Vară, gata până la finalul anului # B365.ro
Administrația locală a anunțat că Parcul Bazilescu va fi reamenajat cu mai mult spațiu verde și mai mulți arbori, după cum au cerut mai mulți bucureșteni din zonă. În total, numărul arborilor va crește la […] Articolul Parcul Bazilescu se modernizează, proiectul a fost aprobat. Va avea mai mulți copaci, alei, piste de biciclete, terenuri de sport. Teatrul de Vară, gata până la finalul anului apare prima dată în B365.
12:00
FOTO | Revoluția La Cocoș, deznodământul. Cum arată celebrul supermarket din Vitan, din Centrul Vitantis, după reamenajare și ce zic bucureștenii # B365.ro
Supermarketul La Cocoș Vitantis din Centrul Vitantis s-a redeschis după reamenajare. Acesta oferă clienților acum un spațiu mai mare, mai modern și primitor. Cum arată celebrul supermarket La Cocoș din Vitan, din Centrul Vitantis, după […] Articolul FOTO | Revoluția La Cocoș, deznodământul. Cum arată celebrul supermarket din Vitan, din Centrul Vitantis, după reamenajare și ce zic bucureștenii apare prima dată în B365.
12:00
De cele mai multe ori, între București și locuitorii lui este o relație mai degrabă complicată. Îl iubești, dar te scoate din sărite în fiecare zi cu câte ceva. Ai vrea să pleci, te trezești […] Articolul București, tare mă mai obosești! 10 motive pentru care o zi prin oraș este epuizantă apare prima dată în B365.
11:40
FOTO | Cum arată craterul de pe DN1, de la Fântâna Miorița, unde s-a surpat asflatul în zona Șantierului M6. Metrorex: S-a spart o conductă de apă # B365.ro
Reprezentanții Metrorex au transmis că s-a intervenit imediat strada Tipografilor, în zona șantierului Magistralei M6, după ce s-a surpat asfaltul. O conductă de apă s-a fisurat. O conductă de apă a fost avariată Reprezentanții Metrorex […] Articolul FOTO | Cum arată craterul de pe DN1, de la Fântâna Miorița, unde s-a surpat asflatul în zona Șantierului M6. Metrorex: S-a spart o conductă de apă apare prima dată în B365.
11:40
Pantelimonul bagă ASI Doner La Jar aproape toată noaptea. Gust, aromă de fum și frig în cea mai nouă șaormerie la jar din București # B365.ro
Slăbiciunea mea sunt șaormeriile ai căror patroni și angajați vorbesc foarte puțin, spre deloc, limba română, sau o vorbesc stâlcit și fără diacritice, ca Micuțul Will. Ăsta e primul semn că turcii, libanezii sau sirienii […] Articolul Pantelimonul bagă ASI Doner La Jar aproape toată noaptea. Gust, aromă de fum și frig în cea mai nouă șaormerie la jar din București apare prima dată în B365.
11:30
VIDEO | Dl. Negoiță, un nou episod „Despre Gropi”, de care zice că ne salvează cu viteză warp. Promite asfalt superb de lângă una în care încap cal și călăreț # B365.ro
Robert Negoiță a transmis bucureștenilor că problema gropilor din asfalt nu este ignorată de administrația locală. Edilul a explicat că degradarea carosabilului a fost provocată de cantitățile mari de sare folosite pentru deszăpezire. El a […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, un nou episod „Despre Gropi”, de care zice că ne salvează cu viteză warp. Promite asfalt superb de lângă una în care încap cal și călăreț apare prima dată în B365.
11:20
VIDEO | Plimbare cu drona peste Lotul 3 al A0 Nord, tronsonul cu pasaje și viaducte pe care îl fac chinezii. Cum arată podul DN3, crucial pentru Autostrada Bucureștiului # B365.ro
Pasionații de infrastructură au încarcat noi imagini de la lucrările de la pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului A0. Construcția face parte din Lotul 3 Nord al A0. Șantierul de aici a avansat. Noi imagini de […] Articolul VIDEO | Plimbare cu drona peste Lotul 3 al A0 Nord, tronsonul cu pasaje și viaducte pe care îl fac chinezii. Cum arată podul DN3, crucial pentru Autostrada Bucureștiului apare prima dată în B365.
10:30
VIDEO | Adorabilul corcodel salvat din zăpadă de un polițist din București s-a întors la viața lui liberă. Și-a luat zborul pe Lacul Tineretului # B365.ro
Primăria Capitalei a a transmis bucureștenilor că o pasăre dintr-o specie protejată, salvată zilele trecute din zăpadă de un polițist local, a fost readusă în natură după ce a primit îngrijiri medicale. Este vorba despre […] Articolul VIDEO | Adorabilul corcodel salvat din zăpadă de un polițist din București s-a întors la viața lui liberă. Și-a luat zborul pe Lacul Tineretului apare prima dată în B365.
10:30
FOTO | Japonezii, în inspecție pe Șantierul M6, metroul spre Otopeni, să vadă cum se cheltuiesc banii pe care îi investesc. Cât din finanțarea Magistralei 6 vine de la Tokyo # B365.ro
În cursul acestei săptămâni, o delegație a Agenției de Cooperare Internațională a Japoniei (JICA) a făcut mai multe vizite și întâlniri la Metrorex. Ei au fost și pe șantierele de la viitoarea Magistrală de metrou […] Articolul FOTO | Japonezii, în inspecție pe Șantierul M6, metroul spre Otopeni, să vadă cum se cheltuiesc banii pe care îi investesc. Cât din finanțarea Magistralei 6 vine de la Tokyo apare prima dată în B365.
10:00
Reparațiile la Podul Basarab încep în aprilie, anunță Ciucu. Terminat acum 15 ani și niciodată recepționat, pasajul e aproape un pericol public. Costul e neclar, deocamdată # B365.ro
Podul Basarab, care este într-o teribilă stare de degradare, cu probleme multiple, poate intra în reparații, iar acest lucru se va întâmpla în luna aprilie, anunță, printr-o postare pe Facebook, primarul general Ciprian Ciucu. Marea […] Articolul Reparațiile la Podul Basarab încep în aprilie, anunță Ciucu. Terminat acum 15 ani și niciodată recepționat, pasajul e aproape un pericol public. Costul e neclar, deocamdată apare prima dată în B365.
09:40
VIDEO | Dl. Negoiță, supărat pe „iarna grea”, promite că „reface gropile” din S3 și, după ce rezolvă sectorul, se ocupă și de străzile administrate de PMB+dl. Ciucu # B365.ro
Robert Negoiță a anunțat că s-a pornit campania de astupare a gropilor formate prin Sectorul 3, pe care-l conduce. El a spus că din cauza iernii grele nu s-au putut ocupa de problemele de pe […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, supărat pe „iarna grea”, promite că „reface gropile” din S3 și, după ce rezolvă sectorul, se ocupă și de străzile administrate de PMB+dl. Ciucu apare prima dată în B365.
09:30
Primăvara e drăguță e punctuală în București☀️Vremea va fi frumoasă în weekendul cu 1 Martie, cu temperaturi de 14 grade Celsius # B365.ro
Weekendul acesta vremea se menține frumoasă. Atât sâmbătă, cât și duminică vremea va fi mult mai călduroasă. Prima zi din luna martie aduce cu ea temperaturi mai ridicate în Capitală. Weekendul acesta vremea se menține […] Articolul Primăvara e drăguță e punctuală în București☀️Vremea va fi frumoasă în weekendul cu 1 Martie, cu temperaturi de 14 grade Celsius apare prima dată în B365.
09:20
Președintele Nicușor Dan a anunțat, cu câteva minute în urmă, că a promulgat, în această dimineață, legea privind pensiile magistraților, după ce decizia Curții Constituționale, care a dat undă verde actului normativ, a fost publicată […] Articolul BREAKING | Nicușor Dan a promulgat dimineață legea privind pensiile magistraților apare prima dată în B365.
09:00
Pas înainte pentru Parcul Grozăvești: o nouă etapă, votată în Consiliul Local S6. Când va fi gata, un metrou va fi lăsat la suprafață, drept spațiu de relaxare # B365.ro
Administrația locală a anunțat că a mai făcut un alt pas pentru Parcul Grozăvești, din Sectorul 6. Consilierii locali au aprobat proiectul tehnic, devizul general şi indicatorii tehnico-economici aferente planurilor. Au fost mai aprobate documentații […] Articolul Pas înainte pentru Parcul Grozăvești: o nouă etapă, votată în Consiliul Local S6. Când va fi gata, un metrou va fi lăsat la suprafață, drept spațiu de relaxare apare prima dată în B365.
08:40
Nefericitul din Berceni, cu marele lui necaz: a plătit 900 de lei impozit pe mașina pe care a vându-o imediat după și speră să recupereze din bani. Veștile sunt proaste # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 4 se întreabă dacă mai poate recupera o parte din impozitul pe mașină după ce și-a vândut-o la începutul lunii februarie. El spune că a achitat suma integrală pentru întregul an. […] Articolul Nefericitul din Berceni, cu marele lui necaz: a plătit 900 de lei impozit pe mașina pe care a vându-o imediat după și speră să recupereze din bani. Veștile sunt proaste apare prima dată în B365.
08:20
Alertă de țeapă în parcare Lidl din Rahova Un el și-o ea cu un copil în brațe păcălesc oameni cu clasica minciună „Ajutor, am probleme cu benzina!” La ce să fii atent în poveste # B365.ro
O bucureșteancă povestește despre o posibilă țeapă dintr-o parcare. Un cuplu a păcălit-o pe ea, care era și cu iubitul ei alături, să le alimenteze mașina, dar nu le-au mai trimis banii înapoi. Cum funcționează […] Articolul Alertă de țeapă în parcare Lidl din Rahova Un el și-o ea cu un copil în brațe păcălesc oameni cu clasica minciună „Ajutor, am probleme cu benzina!” La ce să fii atent în poveste apare prima dată în B365.
08:10
ESENȚIAL | S-a surpat asfaltul pe DN1, lângă Șantierul M6 de la Fântâna Miorița, restricții de circulație suplimentare în zonă, până la rezolvarea problemei # B365.ro
Un incident grav afectează suplimentar traficul rutier din din București: s-a surpat asfaltul de pe DN1 – Șoseaua București-Ploiești, la Fântâna Miorița,în zona Șantierului de la Magistrala M6 – metroul de la gara de Nord […] Articolul ESENȚIAL | S-a surpat asfaltul pe DN1, lângă Șantierul M6 de la Fântâna Miorița, restricții de circulație suplimentare în zonă, până la rezolvarea problemei apare prima dată în B365.
06:10
E șantier arheologic la Obor, doar așa se explică săpăturile nonstop. „M-am uitat pe geam, o nouă prăpastie, Termoenergetica o să ajungă la vetrele dacice” # B365.ro
Dacă n-aș ști sigur că locuiesc în Obor aș zice că m-am mutat peste noapte într-un sit protejat de UNESCO. De prin august, cartierul meu a devenit un fel de Pompeii contemporan. Doar că în […] Articolul E șantier arheologic la Obor, doar așa se explică săpăturile nonstop. „M-am uitat pe geam, o nouă prăpastie, Termoenergetica o să ajungă la vetrele dacice” apare prima dată în B365.
Ieri
03:10
Mesaje de Mărțișor. Ce le spui de 1 Martie femeilor din București, în funcție de cartierele în care locuiesc # B365.ro
Mai vine o primăvară peste București, uau, ce bine. După ultimii ani cred că ar putea să se inventeze și un anotimp nou, că entuziasmul meu tot s-ar târî pe jos ca o râmă care-și […] Articolul Mesaje de Mărțișor. Ce le spui de 1 Martie femeilor din București, în funcție de cartierele în care locuiesc apare prima dată în B365.
26 februarie 2026
19:30
Panouri de informare în stațiile STB vor fi instalate, curând, și la noi în oraș. Trei asocieri de firme vor să le furnizeze și să le monteze # B365.ro
Perioada de depunere a ofertelor pentru panourile de informare care vor fi montate în stațiile STB s-a încheiat, iar trei asocieri de firme și-au depus dosarele la licitația lansată de Primăria Capitalei în SEAP. Trei […] Articolul Panouri de informare în stațiile STB vor fi instalate, curând, și la noi în oraș. Trei asocieri de firme vor să le furnizeze și să le monteze apare prima dată în B365.
19:20
VIDEO | Bărbat înarmat cu un cuțit, încătușat de Poliția Locală după ce a agresat o femeie la Unirii. Voia să scape urcând în tramvai, dar a fost dat jos și dus la sediu # B365.ro
Un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice, care purta asupra lui un cuțit cu o lamă de aproximativ 10 centimetri, a fost imobilizat și reținut de o patrulă a Poliției Locale a Municipiului București, în […] Articolul VIDEO | Bărbat înarmat cu un cuțit, încătușat de Poliția Locală după ce a agresat o femeie la Unirii. Voia să scape urcând în tramvai, dar a fost dat jos și dus la sediu apare prima dată în B365.
18:20
FOTO | Mesajul lamentabil de la toaletele din parcarea Decebal care-i întâmpină pe șoferi: „WC-uri defecte, vă rugăm nu folosiți!” # B365.ro
WC-urile din parcarea subterană Decebal nu sunt funcționale, iar oamenii află acest lucru dintr-un afiș lipit pe ușile toaletelor. De-a lungul timpului, primarul Sectorului 3 a lăudat cu saț această construcție pe două etaje, care […] Articolul FOTO | Mesajul lamentabil de la toaletele din parcarea Decebal care-i întâmpină pe șoferi: „WC-uri defecte, vă rugăm nu folosiți!” apare prima dată în B365.
17:40
Certificatul fiscal, obligatoriu de azi și pentru cumpărători, nu numai pentru vânzătorii de mașini, casă și teren. Cum pot bucureștenii din S1 să îl obțină # B365.ro
Începând de astăzi, nicio tranzacție de vânzare-cumpărare a unei case, teren sau mașini nu mai poate fi finalizată fără prezentarea certificatului fiscal de către cumpărător. Această condiție este obligatorie atât pentru vânzători, cât și pentru […] Articolul Certificatul fiscal, obligatoriu de azi și pentru cumpărători, nu numai pentru vânzătorii de mașini, casă și teren. Cum pot bucureștenii din S1 să îl obțină apare prima dată în B365.
17:00
Primarul S2 vrea o companie pentru infrastructură și parcări, un coleg de partid explică că așa se fentează restructurările lui Bolojan. Hopincă: Toate primăriile mari funcționează așa # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, vrea să înființeze o societate pe acțiuni, cu acționar Consiliul Local Sector 2, care se va ocupa de intervenții asupra infrastructurii, amenajarea de parcări și atragerea de finanțări și investiții. […] Articolul Primarul S2 vrea o companie pentru infrastructură și parcări, un coleg de partid explică că așa se fentează restructurările lui Bolojan. Hopincă: Toate primăriile mari funcționează așa apare prima dată în B365.
16:30
Bucureștiul înflorește creativ. Târgul Primăverii aduce la 1up Gamers Pub bijuterii și accesorii handmade, ateliere și boardgames # B365.ro
Târgul Primăverii își deschide porțile în perioada 28 februarie – 1 martie 2026 la 1up Gamers Pub, invitând bucureștenii să descopere farmecul creațiilor realizate manual și al brandurilor locale românești, într-un cadru plin de culoare. […] Articolul Bucureștiul înflorește creativ. Târgul Primăverii aduce la 1up Gamers Pub bijuterii și accesorii handmade, ateliere și boardgames apare prima dată în B365.
16:10
ESENȚIAL | Pasajul Basarab ar putea intra în șantier în iunie, anunță PMB. Nerecepționat de 15 ani, are probleme mari de structură și siguranță # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat azi cu reprezentanții constructorilor Pasajului Basarab pentru a stabili toate detaliile pentru punerea în siguranță a construcției. Lucrările ar putea să înceapă la vară și ar urma […] Articolul ESENȚIAL | Pasajul Basarab ar putea intra în șantier în iunie, anunță PMB. Nerecepționat de 15 ani, are probleme mari de structură și siguranță apare prima dată în B365.
16:00
Târgul de Viniluri și CD-uri e în acest weekend, la Bazar de Muzică. Bucureștenii își vor putea găsi albumul preferat la doar 10 lei # B365.ro
Weekendul acesta iubitorii de muzicăp sunt așteptați la Bazar de Muzică. Aici va avea loc evenimentul „Târg de discuri vinil și CD-uri”. Intrarea este liberă, iar prețurile sunt foarte bune. Târgul de discuri vinil și […] Articolul Târgul de Viniluri și CD-uri e în acest weekend, la Bazar de Muzică. Bucureștenii își vor putea găsi albumul preferat la doar 10 lei apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Blânda Ella caută o familie iubitoare. Cățelușa are doar trei luni și este la adăpostul ASPA Mihăilești # B365.ro
ASPA prezintă cățelușii din adăposturi pentru ca iubitorii de animale să-i vadă și printre ei ar putea fi chiar viitorul lor stăpân. Astăzi, este rândul cățelușei Ella, care nu poate să inspire decât blândețe. Micuța […] Articolul FOTO | Blânda Ella caută o familie iubitoare. Cățelușa are doar trei luni și este la adăpostul ASPA Mihăilești apare prima dată în B365.
15:30
FOTO | Băluță vrea ca primăriile de sector să repare și străzile administrate de PMB. Proiectul, pus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare CGMB din 10 martie # B365.ro
Un proiect de hotărâre care va permite tuturor primarilor de sector să intervină simultan, coordonat și integrat pentru refacerea asfaltului și, implicit, repararea gropilor, inclusiv pe străzile administrate de Primăria Capitalei, se află pe ordinea […] Articolul FOTO | Băluță vrea ca primăriile de sector să repare și străzile administrate de PMB. Proiectul, pus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare CGMB din 10 martie apare prima dată în B365.
15:30
Un nou parc se face în București, în Cartierul Aviației. Va avea 1,2 hectare și amenajarea lui a fost aprobată în Consiliul Local S1 # B365.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat hotărârea de amenajare a unui nou parc pe Strada Gheorghe Pripu din Cartierul Aviației. Acest proiect reprezintă o investiție ce va transforma o suprafață de aproximativ 12.000 de […] Articolul Un nou parc se face în București, în Cartierul Aviației. Va avea 1,2 hectare și amenajarea lui a fost aprobată în Consiliul Local S1 apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | Un copac uscat și bătrân de pe Strada Pajura stă să cadă peste mașini. E fix în curtea promisei creșe de 220 de locuri, care nici azi nu e gata # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei, un bătrân copac uscat stă să cadă. Acesta se află chiar pe Strada Pajura nr. 15 A. Până în acest moment autoritățile nu au intervenit în niciun fel. Copac bătrân […] Articolul FOTO | Un copac uscat și bătrân de pe Strada Pajura stă să cadă peste mașini. E fix în curtea promisei creșe de 220 de locuri, care nici azi nu e gata apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | 7 stații de încărcare electrică și bacomate, schimburi valutare și alte servicii bancare vor apărea la Aeroportul Otopeni. CNAB a scos spațiile la licitație # B365.ro
CNAB a lansat mai multe licitații pentru închirierea de spații. O parte sunt pentru stații de încărcare pentru mașini electrice, la Otopeni. Acestea ar urma să fie amplasate lângă Terminalul Plecări al Aeroportului „Henri Coandă”. […] Articolul FOTO | 7 stații de încărcare electrică și bacomate, schimburi valutare și alte servicii bancare vor apărea la Aeroportul Otopeni. CNAB a scos spațiile la licitație apare prima dată în B365.
14:20
Donald Trump e invitat de Nicușor Dan la București, la Summitul B9 din mai. Nu știm dacă vine, dar folosim prilejul să mai punem o dată singura poză cu cei doi # B365.ro
Președintele american Donald Trump este invitat la Summitul B9+, care va avea loc în data de 13 mai, la București, potrivit unor surse de la Cotroceni. Și alți lideri importanți din spațiul euroatlantic sunt invitați […] Articolul Donald Trump e invitat de Nicușor Dan la București, la Summitul B9 din mai. Nu știm dacă vine, dar folosim prilejul să mai punem o dată singura poză cu cei doi apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.