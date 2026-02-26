FOTO | Mesajul lamentabil de la toaletele din parcarea Decebal care-i întâmpină pe șoferi: „WC-uri defecte, vă rugăm nu folosiți!”
B365.ro, 26 februarie 2026 18:20
WC-urile din parcarea subterană Decebal nu sunt funcționale, iar oamenii află acest lucru dintr-un afiș lipit pe ușile toaletelor. De-a lungul timpului, primarul Sectorului 3 a lăudat cu saț această construcție pe două etaje, care […]
• • •
Acum o oră
18:20
FOTO | Mesajul lamentabil de la toaletele din parcarea Decebal care-i întâmpină pe șoferi: „WC-uri defecte, vă rugăm nu folosiți!” # B365.ro
WC-urile din parcarea subterană Decebal nu sunt funcționale, iar oamenii află acest lucru dintr-un afiș lipit pe ușile toaletelor. De-a lungul timpului, primarul Sectorului 3 a lăudat cu saț această construcție pe două etaje, care […]
Acum 2 ore
17:40
Certificatul fiscal, obligatoriu de azi și pentru cumpărători, nu numai pentru vânzătorii de mașini, casă și teren. Cum pot bucureștenii din S1 să îl obțină # B365.ro
Începând de astăzi, nicio tranzacție de vânzare-cumpărare a unei case, teren sau mașini nu mai poate fi finalizată fără prezentarea certificatului fiscal de către cumpărător. Această condiție este obligatorie atât pentru vânzători, cât și pentru […]
17:00
Primarul S2 vrea o companie pentru infrastructură și parcări, un coleg de partid explică că așa se fentează restructurările lui Bolojan. Hopincă: Toate primăriile mari funcționează așa # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, vrea să înființeze o societate pe acțiuni, cu acționar Consiliul Local Sector 2, care se va ocupa de intervenții asupra infrastructurii, amenajarea de parcări și atragerea de finanțări și investiții. […]
Acum 4 ore
16:30
Bucureștiul înflorește creativ. Târgul Primăverii aduce la 1up Gamers Pub bijuterii și accesorii handmade, ateliere și boardgames # B365.ro
Târgul Primăverii își deschide porțile în perioada 28 februarie – 1 martie 2026 la 1up Gamers Pub, invitând bucureștenii să descopere farmecul creațiilor realizate manual și al brandurilor locale românești, într-un cadru plin de culoare. […]
16:10
ESENȚIAL | Pasajul Basarab ar putea intra în șantier în iunie, anunță PMB. Nerecepționat de 15 ani, are probleme mari de structură și siguranță # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat azi cu reprezentanții constructorilor Pasajului Basarab pentru a stabili toate detaliile pentru punerea în siguranță a construcției. Lucrările ar putea să înceapă la vară și ar urma […]
16:00
Târgul de Viniluri și CD-uri e în acest weekend, la Bazar de Muzică. Bucureștenii își vor putea găsi albumul preferat la doar 10 lei # B365.ro
Weekendul acesta iubitorii de muzicăp sunt așteptați la Bazar de Muzică. Aici va avea loc evenimentul „Târg de discuri vinil și CD-uri". Intrarea este liberă, iar prețurile sunt foarte bune. Târgul de discuri vinil și […]
15:50
FOTO | Blânda Ella caută o familie iubitoare. Cățelușa are doar trei luni și este la adăpostul ASPA Mihăilești # B365.ro
ASPA prezintă cățelușii din adăposturi pentru ca iubitorii de animale să-i vadă și printre ei ar putea fi chiar viitorul lor stăpân. Astăzi, este rândul cățelușei Ella, care nu poate să inspire decât blândețe. Micuța […]
15:30
FOTO | Băluță vrea ca primăriile de sector să repare și străzile administrate de PMB. Proiectul, pus pe ordinea de zi a ședinței extraordinare CGMB din 10 martie # B365.ro
Un proiect de hotărâre care va permite tuturor primarilor de sector să intervină simultan, coordonat și integrat pentru refacerea asfaltului și, implicit, repararea gropilor, inclusiv pe străzile administrate de Primăria Capitalei, se află pe ordinea […]
15:30
Un nou parc se face în București, în Cartierul Aviației. Va avea 1,2 hectare și amenajarea lui a fost aprobată în Consiliul Local S1 # B365.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat hotărârea de amenajare a unui nou parc pe Strada Gheorghe Pripu din Cartierul Aviației. Acest proiect reprezintă o investiție ce va transforma o suprafață de aproximativ 12.000 de […]
15:20
FOTO | Un copac uscat și bătrân de pe Strada Pajura stă să cadă peste mașini. E fix în curtea promisei creșe de 220 de locuri, care nici azi nu e gata # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei, un bătrân copac uscat stă să cadă. Acesta se află chiar pe Strada Pajura nr. 15 A. Până în acest moment autoritățile nu au intervenit în niciun fel. Copac bătrân […]
15:20
FOTO | 7 stații de încărcare electrică și bacomate, schimburi valutare și alte servicii bancare vor apărea la Aeroportul Otopeni. CNAB a scos spațiile la licitație # B365.ro
CNAB a lansat mai multe licitații pentru închirierea de spații. O parte sunt pentru stații de încărcare pentru mașini electrice, la Otopeni. Acestea ar urma să fie amplasate lângă Terminalul Plecări al Aeroportului „Henri Coandă". […]
Acum 6 ore
14:20
Donald Trump e invitat de Nicușor Dan la București, la Summitul B9 din mai. Nu știm dacă vine, dar folosim prilejul să mai punem o dată singura poză cu cei doi # B365.ro
Președintele american Donald Trump este invitat la Summitul B9+, care va avea loc în data de 13 mai, la București, potrivit unor surse de la Cotroceni. Și alți lideri importanți din spațiul euroatlantic sunt invitați […]
14:00
VIDEO | O gravidă din București a intrat în travaliu pe Aviatorilor. Soțul văzut o dubă de jandarmi, a cerut ajutorul și-a urmat un drum fulger cu escortă până la Filantropia. Final fericit❤️ # B365.ro
În această dimineață, un echipaj de jandarmi din Capitală au avut parte de o altfel de misiune. Au ajutat o viitoare mămică să ajungă în siguranță la spital. Femeia a intrat în travaliul pe Bulevardul […]
14:00
HARTĂ | Traseul liniei 479 se prelungește până la Complexul Allegria. TPBI: Autobuzrlr vor avea capătul de linie la Piața Sudului # B365.ro
Începând de sâmbătă, 28 februarie 2026, traseul liniei de autobuz 479 va fi prelungit până la Complexul Rezidențial Allegria din localitatea Glina. Noul traseu va oferi locuitorilor din zonă o conexiune directă și rapidă cu […]
14:00
VIDEO | STB ar putea începe concedierile programate în „Planul de eficientizare”, de la 1 aprilie. Care e numărul de angajați vizați, după întâlnirile cu Ciucu # B365.ro
Reprezentanți ai Sindicatului Transporturilor din București s-au întâlnit cu STB, apoi cu primarul general, Ciprian Ciucu, pentru a discuta despre „Planul de eficientizare și de întărire a disciplinei financiare a STB". În urma unor negocieri, […]
13:50
Dl. Ciucu zice că, în situația cu deszăpezirea, suntem noi isterici. “Primarii intră-n vrie, dau cu tone de sare, strică asfaltul, apar gropi”. După care, probabil, iar suntem noi isterici # B365.ro
Despre situația cu zăpada și deszăpezirea, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, are o explicație destul de simplă, care înseamnă că la cetățean apar niște așteptări razna, deoarece toți, atunci când ninge, toți devenim niște […]
13:40
Un biciclist va primi despăgubiri de 100.000 de euro de la PMB, după ce a căzut într-o groapă de pe stradă. Accidentul s-a produs pe Știrbei Vodă, acum 12 ani # B365.ro
Administrația Străzilor București trebuie să-i plătească unui bărbat despăgubiri în valoare de 100.000 de euro, după ce acesta a intrat cu bicicleta într-o groapă și s-a accidentat grav, în urmă cu 12 ani. Biciclistul va […]
13:10
Adio, iarnă bipolară, chiar vin zile de primăvară în București! Săptămâna viitoare, va fi vreme de jachetă peste tricou. Cât de friguț va mai fi până atunci # B365.ro
Zilele acestea chiar vine primăvara în București, iar săptămâna viitoare vom avea parte și de maxime termice ce ajung la 14 grade în sudul și estul țării, potrivit ANM. Chiar vine primăvara în București Meteorologii […]
13:00
FOTO | Piața 1 Decembrie din S3 va fi modernizată, anunță Negoiță, care zice și în ce scop se întâmplă lucrarea: „Să fie modernă” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că PS3 are un nou proiect, mai precis un proiect de modernizare. Pe lista primăriei de sector se află Piața Iosif Albu, cunoscută ca Piața 1 Decembrie. […]
13:00
VIDEO | Un club de noapte din Sectorul 5 era, de fapt, un bordel unde fetele erau ținute abuziv. DIICOT face percheziții în București și alte trei județe # B365.ro
Procurorii DIICOT au făcut percheziții în București și alte județe într-un caz cu infracțiuni de trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Acestea erau desfășurate într-un club de noapte din Capitală. Au fost 24 de […]
Acum 8 ore
12:50
Bucătăria și zona de dining reprezintă inima oricărei locuințe, fiind spațiile unde familia se reunește zilnic. Totuși, din cauza utilizării intense, mobilierul din aceste încăperi este primul care prezintă semne de uzură. Tapiseria scaunelor, în […]
11:50
Expoziții și ateliere creative pentru picii din Sectorul 1, la hub deGalben. Copiii vor face origami și mărțișoare din lut # B365.ro
În perioada 27 februarie-1 martie hub-ul cultural deGalben din Piața Amzei se transformă într-un spațiu dedicat creativității și tradiției. Aici, copii pot participa gratuit la ateliere creative. Ateliere creative de mărțișor pentru copii la hub […]
11:50
Metroul spre Ghencea, Chiajna și Militari Residence va avea și traseu de suprafață și va fi conectat cu centura feroviară București. Noi detalii despre prelungirea M3 # B365.ro
Primarul interimar, Paul Moldovan, a confirmat că PS6 și Metrorex, respectiv Ministerul Transporturilor, pregătesc două variante privind metroul spre Militari Residence. Este luată în calcul și ectinderea M3 de la spre centura feroviară București (zona […]
11:30
Pisicile sunt printre cele mai misterioase și fascinante animale de companie. Par independente, dar știu exact cum să îți cucerească locuința și rutina zilnică. Fie că ai deja o pisică sau doar te gândești să […]
11:10
Gestul neașteptat și straniu al lui Ciprian Ciucu, făcut cu puțin timp înainte de ședința CGMB. Un gest care seamănă cu o negociere care a eșuat # B365.ro
Cu puțin timp înainte de ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), programată să înceapă la ora 10:00, primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut un gest neașteptat și destul de bizar. A șters […]
Acum 12 ore
10:40
Bancă de alimente și în Sectorul 2. Primăria anunță că proiectul va fi pus pe masa consilierilor locali. Cum funcționează și cine beneficiază de serviciile acesteia # B365.ro
Administrația loaclă a anunțat că va înființa Banca Locală de Alimente Sector 2. Proiectul este după modelul de la Sectorul 6. Proiectul va fi supus în Consiliul Local Sector 2 Administrația locală a transmis că […]
10:40
Piedone se întoarce fulgerător în viața publică a Bucureștiului. Băluță l-a angajat consilier personal, să se ocupe de relația cu Ciucu și PMB # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a fost numit consilierul persoanal al primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. A fost angajat drept sfătuitor personal al lui Băluță, cu acte în regulă și salariu. Piedone, fost om de administrație, cu […]
10:20
FOTO | Bun venit la Berceni Beach, „singura plajă unde poți ajunge direct cu mașina” pe șezlong. Sigur, asta dacă supraviețuiește gropilor acoperite de apă # B365.ro
Gropile din carosabil se înmulțesc pe zi ce trece, iar cetățenii au lăsat puțin supărarea laoparte și au dechis să facă puțin haz de necaz. Așa a apărut Stațiunea Berceni Beach cu promenadă pe Strada […]
09:40
Cum o să dispară iadul din traficul de pe Iuliu Maniu. Planurile PS6: Extindem Bd. Timișoara la 4 benzi și legătura cu Drumul Radial 1 Vest și o ieșire, prin Preciziei, direct în A1 # B365.ro
Primarul interimar, Paul Moldovan, a vorbit despre două viitoare proiecte de infrastructură în Sectorul 6. Administrația locală vrea să se ocupe de o parte din Drumul Radial 1 și o variantă de ieșire din București […]
09:20
Dl. Ciucu face penitență la miezul nopții. Îi cere iertare unui bucureștean, fotograful Octav Ganea, de la care a șterpelit o poză și-a folosit-o pe internet # B365.ro
Miercuri, 25 februarie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a făcut o greșeală. A făcut o postare pe Facebook la adresa lui Daniel Băluță în care a a zis că PMB riscă să piardă foarte […]
09:00
FOTO | Poliția Mărțișoarelor din București, desant în Piața Romană. Anunță c-au fost verificate la sânge și fețele de masă (culoare, textură și lungime) # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București a anunțat controale la tarabele de mărțișoare. Prima oprire a fost la târgul din Piața Romană, unde vor mai reveni. Unde au greșit comercianții Poliția locală a Municipiului București a […]
08:40
VIDEO | Dentiștii asfaltului din București, în acțiune. Unii muncesc ultramodern, cu o roabă și lopeți, unii fie evaluează, fie se odihnesc # B365.ro
Gropile din Capitală sunt cele mai mari necazuri cu care se confruntă șoferii în ultima vreme. PMB a anunțat la începutul luniii februarie că acestea vor fi reparate. Un videoclip în care câțivba muncitori reparau […]
08:20
FOTO | O nouă rundă de amenzi uriașe de la PMB pentru deszăpezirea pe sectoare. De data asta, sectorul condus de Negoiță a picat pe locul 2, fruntașă e „Capitala Capitalei” # B365.ro
Poliția Locală a transmis că a mai dat amenzi pentru deszăpezire la operatorii de salubritate București. Autoritățile cer mai multă seriozitate mai ales în zona centrală. Ce trebuiau să facă și nu au făcut Poliția […]
06:10
Să se revizuiască sunetul RO-Alert primesc! Dar să se schimbe doar orele la care se trimit mesajele pentru bucureșteni și să fie cu manele # B365.ro
A fost scandal monstru la mijlocul acestei săptămâni în legătură cu mesajul RO-Alert trimis de autorități pentru a ne anunța că ninge. Și că e iarnă. Incredibil. Oamenii care au trecut prin acest moment deloc […]
Acum 24 ore
00:10
ESENȚIAL | Ciucu mai încearcă o dată să obțină audit extern la STB și Termoenergetica, proiect pe ordinea de zi în ședința CGMB de azi. Teoretic, consilierii PSD sunt în grevă # B365.ro
Se anunță o nouă ședință cel puțin interesantă în Consiliul General al Municipiului București, unde primarul general Ciprian Ciucu mai încearcă o dată să obțină audit extern la Societatea de Transport București (STB) și Termoenergetica. […]
25 februarie 2026
21:20
PMB, primul mesaj despre gropile gigantice din București. “S-a aruncat în neștire cu sare la deszăpezire. În plus, din aproape 5.500 de străzi, doar 880 sunt ale noastre” # B365.ro
După aproape o săptămână de dat în cele mai sinistre gropi apărute pe străzile, străduțele și bulevardele din București ăn ultimii 10 ani (pe puțin), Primăria Capitalei are un prim mesaj în această uriașă problemă […]
19:30
PSD se repliază, după scandalul din CGMB pe tema proiectului „Nu primești, nu plătești”: Nu cedăm, vom avea o nouă ședință extraordinară pe această temă, în martie # B365.ro
PSD anunță că va avea loc o nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București, pe data de 20 martie, la ora 16:00, pe tema proiectului „Nu primești, nu plătești", proiect care a dus la […]
19:00
Garage Sale Cireșari e în acest weekend. Bucureștenii sunt așteptați la cafeneaua Ikai să facă schimb de aproape orice fel de obiecte # B365.ro
Weekendul acesta are loc în Capitală, Garage Sale Cireșari. Acesta va avea loc la cafeneaua Ikai. Intrarea este liberă. Garage Sale Cireșari e în acest wekeend la cafeneaua Ikai Sâmbată, 28 februarie, în intervalul 9:00-13:00, […]
Ieri
18:20
VIDEO | Noile troleibuze Yutong U12, pe traseu pentru probe. Șoferii STB sunt instruiți să folosească mijloacele de transport dotate cu sisteme de siguranță și asistență moderne # B365.ro
STB a transmis bucureștenilor că astăzi, 25 februarie, noile troleibuze Yutong U12 au intrat în teste pe traseele din București. Șoferii STB sunt instruiți pentru a se familiariza cu tehnologia și sistemele moderne ale acestora. […]
17:50
300 de pisici vor fi sterilizate gratuit în Ilfov, în această primăvară. Traseul caravanei și cum îți poți înscrie mâța sau motanul în program # B365.ro
Direcția Protecția Animalelor Ilfov, în colaborare cu Fundația Susy Utzinger pentru Bunăstarea Animalelor (SUST), a lansat o campanie prin care 300 de pisici din județul Ilfov vor beneficia de sterilizări gratuite în lunile martie și […]
16:50
Safari urban printre troiene și zebre-parcare. București, orașul tuturor posibilităților, cu două probleme dintr-o lovitură, plus mocirlă # B365.ro
O nouă parcare ad-hoc, pe trecerea de pietoni de data aceasta, blochează complet accesul
16:40
Metroul promis spre Militari Residence și Prelungirea Ghencea. Cum arată cele mai noi planuri ale Metrorex de prelungire a Magistralei M3 # B365.ro
Magistralei de metrou M3 se vrea extinsă până la Centura de Vest. Acest proiect vizează proiectele pentru construirea a 19 km de linie de metrou, de-a lungul cărora vor fi opt noi stații. Metroul promis spre […] Articolul Metroul promis spre Militari Residence și Prelungirea Ghencea. Cum arată cele mai noi planuri ale Metrorex de prelungire a Magistralei M3 apare prima dată în B365.
16:10
Fenomen nou la metrou, pe Magistrala Corporatiștilor, Schema „Cum prinzi loc se simte dimineața, când stația Tineretului arată ca una de la Unirii # B365.ro
În ultima vreme la metrou, peronul de la Piața Unirii e aproape identic, la orele de vârf, cu peronul de la Tineretului. Fenomenul acesta are la bază o încercare de evita așteptarea unui alt metrou […] Articolul Fenomen nou la metrou, pe Magistrala Corporatiștilor, Schema „Cum prinzi loc se simte dimineața, când stația Tineretului arată ca una de la Unirii apare prima dată în B365.
16:00
Schema „prinzi loc în metrou” pe Magistrala Corporatiștilor din București. Efect: dimineața la stația Tineretului arată ca una la Unirii # B365.ro
În ultima vreme la metrou, peronul de la Piața Unirii e aproape identic, la orele de vârf, cu peronul de la Tineretului. Fenomenul acesta are la bază o încercare de evita așteptarea unui alt metrou […] Articolul Schema „prinzi loc în metrou” pe Magistrala Corporatiștilor din București. Efect: dimineața la stația Tineretului arată ca una la Unirii apare prima dată în B365.
15:40
HARTA | Schimbări pe linia 196. Autobuzele STB vor opri într-o nouă stație și au alt capăt de linie, de duminică # B365.ro
TPBI a anunțat că apare o nouă stație pe traseul liniei 196. De asemenea, călătorii mai trebuie să știe că autobuzele acesteia vor avea un nou capăt de linie pe Strada Dr. Constantin Istrati. Schimbări […] Articolul HARTA | Schimbări pe linia 196. Autobuzele STB vor opri într-o nouă stație și au alt capăt de linie, de duminică apare prima dată în B365.
15:10
Trenurile Alstom Coradia Stream pleacă din Gara de Nord spre Brașov, Craiova și Constanța fără asigurare. CFR a lansat din nou licitație în SEAP # B365.ro
CFR Călători a lansat o altă licitație pentru asigurare în caz de accidente, aceasta este pentru cele opt rame Alstom Coradia Stream. Prima a fost anul trecut, dar autoritatea contractantă a anulat-o. O nouă licitație […] Articolul Trenurile Alstom Coradia Stream pleacă din Gara de Nord spre Brașov, Craiova și Constanța fără asigurare. CFR a lansat din nou licitație în SEAP apare prima dată în B365.
14:50
VIDEO | Cum arată calvarul zilnic al locuitorilor din Cernica și Pantelimon și al celorlalți șoferi care străbat Centura Capitalei. Asfalt zob pe segmentul spre și dinspre A2 # B365.ro
Degradarea avansată a carosabilului pe Centrura București (DNCB) a transformat traficul într-o cursă cu obstacole periculoasă, obligând șoferii la manevre bruște de evitare care pot pune în pericol viața participanților la drum. Topierea zăpezilor și […] Articolul VIDEO | Cum arată calvarul zilnic al locuitorilor din Cernica și Pantelimon și al celorlalți șoferi care străbat Centura Capitalei. Asfalt zob pe segmentul spre și dinspre A2 apare prima dată în B365.
14:50
Război total între Ciucu și Băluță. Primarul general le spune bucureștenilor din S4 că primarul lor e cel care îi ține în frig. Militează și pentru desființarea sectoarelor # B365.ro
Scandalul de ieri din ședința Consiliului General al Municipiului București este un fel de bornă de fază nouă în războiul dintre Ciprian Ciucu, primarul general, și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, respectiv și între PNL […] Articolul Război total între Ciucu și Băluță. Primarul general le spune bucureștenilor din S4 că primarul lor e cel care îi ține în frig. Militează și pentru desființarea sectoarelor apare prima dată în B365.
14:40
Un nou cămin studențesc se construiește în Regie, pentru studenții de la Politehnică. Câte locuri va avea și cine are prioritate la repartizare # B365.ro
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București va avea un nou cămin studențesc în complexul Regie. Acesta va avea o capacitate de 170 de locuri. Un nou cămin studențesc în Regie Universitatea Națională de […] Articolul Un nou cămin studențesc se construiește în Regie, pentru studenții de la Politehnică. Câte locuri va avea și cine are prioritate la repartizare apare prima dată în B365.
14:00
FOTO | Începe o nouă serie de plombări în asfaltul ciuruit din București, ne anunță un oficial. Lista străzilor unde se vor astupa gropi rămâne, însă, un mister # B365.ro
După ploi și ninsori, sunt tot mai multe gropi în București. Zonele avariate cauzează probleme șoferilor și îngreunează traficul. Consilierul general Nicorel Nicorescu ne anunță că Administrația Străzilor a început o campanie de astupare a […] Articolul FOTO | Începe o nouă serie de plombări în asfaltul ciuruit din București, ne anunță un oficial. Lista străzilor unde se vor astupa gropi rămâne, însă, un mister apare prima dată în B365.
