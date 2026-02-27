17:40

Începând de astăzi, nicio tranzacție de vânzare-cumpărare a unei case, teren sau mașini nu mai poate fi finalizată fără prezentarea certificatului fiscal de către cumpărător. Această condiție este obligatorie atât pentru vânzători, cât și pentru […] Articolul Certificatul fiscal, obligatoriu de azi și pentru cumpărători, nu numai pentru vânzătorii de mașini, casă și teren. Cum pot bucureștenii din S1 să îl obțină apare prima dată în B365.