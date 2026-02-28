Alertă de fraudă. Metoda nouă prin care hoții te conving la telefon să le dai acces la datele personale
Fraudele online și telefonice devin tot mai sofisticate, iar tot mai mulți români povestesc experiențe în care escrocii folosesc identități false, pagini clonă și aplicații de mesagerie pentru a obține date personale sau bani.
România, țara proprietarilor fără bani. Jumătate din veniturile românilor săraci se duce pe facturi # Adevarul.ro
România are foarte mulți proprietari de locuințe. Pe hârtie, foarte mulți români „au avere”, însă foarte puțini au lichidități, majoritatea dintre ei trăind din salariu și împrumuturi pentru plata facturilor de la lună la lună.
Stereotipul „Generația Z nu mai vrea să muncească” îi revoltă pe tineri: „Și apoi ne mirăm că lumea nu mai are chef?” # Adevarul.ro
Numeroși tineri se plâng de stereotipul că „Generația Z nu mai vrea să muncească”, o percepție despre care susțin că a ajuns să afecteze modul în care sunt tratați la interviurile de angajare.
România și Ungaria în Europa cu mai multe viteze: „Orbán vrea să rămână pe loc dacă ține și restul țărilor europene pe loc” # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai importanți români din Parlamentul European, liberalul Siegfried Mureșan (PPE) nu respinge ideea unei Europe cu mai multe viteze, arătând că nu numai România, ci și Ungaria lui Viktor Orbán ar alege să facă parte din nucleul central al țărilor care vor mai multă integrare.
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri? # Adevarul.ro
România a ajuns la peste 1.400 de kilometri de autostradă, cu 1.300 de kilometri mai mulți decât cei realizați în perioada comunistă, lucru care creează dezbateri intense privind modul în care a evoluat infrastructura rutieră, în ultimele decenii.
Muzee unicat ale aurului, cărbunelui și fierului. Se află în județul unde 100.000 de oameni munceau în industrie # Adevarul.ro
Trei muzee unicat – al aurului, cărbunelui și fierului – amintesc de moștenirea industrială a Hunedoarei, unul dintre cele mai bogate județe în resurse naturale, afectat în ultimele decenii de declinul industrial.
La 28 februarie 1754 se năștea istoricul, filologul, traducătorul și poetul Gheorghe Șincai, iar în anul 1785 Horea și Cloșca, doi dintre conducătorii Răscoalei de la 1784 din Transilvania, au fost executați prin frângerea pe roată.
Ce analizează băncile când îți calculează dobânda la credit. Sfaturile unui expert: „Situația din Biroul de Credit este esențială” # Adevarul.ro
Ofertele afișate în vitrine și pe site-uri prezintă întotdeauna dobânda minimă. Ce nu se comunică transparent este că puțini clienți o vor obține efectiv. Am întrebat specialiști în creditare care sunt elementele reale după care băncile calculează costul final al unui împrumut.
Oana Țoiu, în vizită oficială în Slovenia. Este prima vizită la nivel de ministru al afacerilor externe în ultimii cinci ani # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a încheiat vineri, 27 februarie 2026, vizita oficială în Slovenia, la invitația omologului său, Tanja Fajon. Despre vizită, ministerul a transmis că este „prima la nivel de ministru al afacerilor externe în ultimii cinci ani”.
Marco Rubio va face o vizită-fulger în Israel pe fondul tensiunilor cu Iranul și a posibilei intervenții americane # Adevarul.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio va face o vizită-fulger în Israel, luni, 1 martie, în centrul discuțiilor aflându-se Iranul, în contextul în care SUA fac să planeze în continuare ameninţarea unei intervenţii militare împotriva Teheranului.
Dezbaterea privind o posibilă autonomie nucleară europeană nu este nouă. Ea datează încă din zorii erei atomice, înainte de semnarea Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNP).
Președintele Donald Trump a afirmat vineri, 27 februarie, că SUA ar putea realiza o „preluare prietenoasă” a Cubei, pe măsură ce tensiunile dintre Washington și Havana cresc după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro.
Trump „nu este mulțumit” de negocierile cu Iranul. Ce spune președintele SUA despre un eventual atac # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a transmis vineri, 27 februarie, că „nu este mulțumit” de conținutul negocierilor în curs cu Iranul. Acesta a precizat că negocierile vor continua și vineri.
Cum se împart miliardele pentru dotarea Armatei: prețul și viteza de livrare, decisive în selecția furnizorilor pentru programul SAFE # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale a făcut publice procedurile prin care se vor derula cele 21 de proiecte majore de înzestrare prin instrumentul financiar european SAFE, cu o valoare estimată de 9,6 miliarde de euro pentru perioada 2026–2030.
Ghid turistic, arestat în Egipt după ce a desenat pe o piramidă antică. Ce pedeapsă riscă # Adevarul.ro
Poliția din Egipt a anunțat arestarea unui ghid turistic, suspectat că a desenat pe fațada unei piramide de lângă Cairo, în timp ce oferea explicații unui grup de turiști străini.
Horoscop sâmbătă, 28 februarie. Taurii trebuie să iasă din zona de confort, iar Gemenii se reorientează profesional # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 28 februarie.
S-a mai închis o ușă în nasul celor de la FCSB. Al patrulea loc de play-off a fost adjudecat # Adevarul.ro
Craiova, Rapid și Dinamo obținuseră deja biletele pentru grupa de elită.
„Schema Sâmbăta”: noua portiță descoperită de români pentru a fenta prima zi de concediu medical neplătit. Ce spun pacienții # Adevarul.ro
Dileme majore pentru departamentele de HR în gestionarea concediilor medicale. Tensiunile dintre angajatori și Casele de Asigurări de Sănătate cresc, pe fondul suspiciunilor de manipulare a noilor reglementări privind retenția.
Ambasada SUA de la București publică un mesaj transmis de Marco Rubio: „A cere statelor membre NATO să fie mai puternice nu este o amenințare” # Adevarul.ro
Ambasada SUA la București a publicat vineri, 27 februarie, un mesaj transmis de secretarul de stat Marco Rubio, potrivit căruia NATO trebuie să fie „atât de puternică”, încât „nimeni să nu îndrăznească, vreodată, să o provoace”.
Mesaje războinice la Congresul USR. Fritz: România este erodată de o „rețea politico-economică furăcioasă și amorală” # Adevarul.ro
Congresul USR a fost marcat de apeluri la unitate, reformă și mobilizare politică, susținute de lideri ai partidului, printre care ministrul Economiei, Irineu Darău, ministra Diana Buzoianu și ministrul Apărării, Radu Miruță.
Venus Williams, desființată de un rus pentru că își tot lungește cariera. „Sfidează bunul simț” # Adevarul.ro
Americanca joacă încă tenis, la 45 de ani.
Bill Clinton, în fața parlamentarilor SUA care investighează relația sa și a soției sale cu Jeffrey Epstein: „Nu am văzut nimic” # Adevarul.ro
Fostul președinte Bill Clinton a declarat vineri, 27 februarie, că „nu a văzut nimic și nu a făcut nimic greșit”, în fața parlamentarilor din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților, în cadrul investigației privind relația sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
O nouă cercetare arată că vegetarienii tind să aibă un risc mai scăzut de a dezvolta mai multe tipuri de cancer.
MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv # Adevarul.ro
Ministerul Român de Externe a anunțat vineri seara că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.
Ce omit să spună acționarii Automecanica Mediaș despre conexiunile din Federația Rusă, în dreptul la replică transmis către Adevărul # Adevarul.ro
Într-un drept la replică transmis către Adevărul, acționarii Automecanica, Serghei Glinka și Andrei Scobioală, încearcă să minimalizeze conexiunile pe care le au în Rusia. În realitate, aceștia și-ar fi continuat afacerile la Moscova, direct sau indirect, după declanșarea invaziei asupra Ucrainei.
Cineastul Radu Jude a mai coregizat împreună cu istoricul Adrian Cioflâncă lungmetrajul „Ieșirea trenurilor din gară” (2020) și mediumetrajul „Amintiri de pe Frontul de Est” (2022), amândouă selectate la Festivalul de la Berlin (în secțiunea „Forum”, respectiv „Berlinale Shorts”).
Un adolescent din Norvegia, arestat sub suspiciunea că plănuia să comită un atentat asupra unei structuri NATO # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani a fost arestat vineri, 27 februarie, fiind suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul Norvegiei.
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI caută de peste șase ani autorul postării # Adevarul.ro
Un utilizator anonim a anunțat moartea lui Jeffrey Epstein pe 4chan în 2019, cu 38 de minute înaintea presei. FBI a investigat mai mulți ani, dar fără rezultat.
Regatul Unit a anunțat vineri, 27 februarie, că închide ambasada din Iran și își retrage tot personalul de acolo, „în contextul situației de securitate” din regiune.
Directorul OpenAI dezvăluie că negociază cu Pentagonul pentru folosirea modelelor AI în medii clasificate # Adevarul.ro
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Pentagonul pentru a implementa modelele sale de inteligență artificială (AI) în medii clasificate, deşi nu a fost semnat încă niciun acord, iar discuțiile ar putea eșua.
Sediu PNL atacat cu pietre. Un bărbat a spart cu bolovani geamurile și a fost reținut. Cum și-a motivat gestul # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Biroului Investigații Criminale Deva, fiind suspectat că a spart geamurile sediului din Deva al PNL. El le-a spus polițiștilor că a făcut acest gest după ce a consumat alcool.
Relația apropiată părinte–copil, cea mai puternică formă de prevenție a consumului de alcool la minori # Adevarul.ro
– Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), cu susținerea Ursus Breweries, a organizat conferința „Inspiration Day – Stiluri parentale, echilibru emoțional și prevenția consumului de alcool la minori”.
Cât au voie să cheltuiască prefecții și subprefecții pe cazare și deplasări în 2026. Sumele maxime au fost aprobate de Guvern # Adevarul.ro
Executivul a decis vineri plafonul maxim al cheltuielilor lunare pentru prefecți și subprefecți în ceea ce privește locuința de serviciu, cazarea și deplasările. Guvernul a anunțat menținerea nivelul din 2025.
De ce bărbații și femeile resimt diferit durerea. Indiciile celulare descoperite de cercetători # Adevarul.ro
Sistemul imunitar al bărbaţilor pare să fie mai bine echipat pentru blocarea durerii, ceea ce ar putea explica de ce durerea cronică este mai frecventă la femei, sugerează constatările unui studiu realizat pe șoareci și oameni, transmite vineri Reuters.
Comisia Europeană investighează planul de restructurare modificat al României pentru Complexul Energetic Oltenia # Adevarul.ro
Comisia Europeană a lansat o investigație aprofundată pentru a evalua dacă amendamentele propuse de România la planul de restructurare al companiei energetice CE Oltenia sunt în linie cu reglementările UE privind ajutoarele de stat, a informat vineri Executivul comunitar.
Din punct de vedere psihologic și clinic, din perspectiva dependenței există foarte multe similarități între dependența de droguri și dependența de jocuri de noroc. Avem similarități în mecanismele cognitive, în afectarea funcțiilor și structurii creierului, în efectele lor pe plan personal.
Cum vor circula troleibuzele și autobuzele din Cluj-Napoca odată cu luna martie. Liniile de transport în comun care sunt suplimentate # Adevarul.ro
Tramvaiele, troleibuzele și autobuzele Companiei de Transport Public Cluj vor circula după un program diferit odată cu venirea primăverii, anunță instituția într-un comunicat.
Tragedie la Milano. Un tramvai deraiat s-a izbit de o clădire: un mort și 39 de răniți # Adevarul.ro
Un tramvai a deraiat vineri după-amiază în zona Porta Venezia din Milano. Un om a murit iar alți 39 sunt răniți, conform primelor informații.
Primul studiu local realizat de McDonald’s împreună cu Oxford Economics evidențiază rolul companiei în susținerea economiei locale prin angajări, investiții și parteneriate locale.
Șeful USR se spală de mâini de punerea în funcție a lui Salvador Caragea la Uzina Mecanică Sadu: „Această numire nu a fost politică” # Adevarul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că numirea lui Salvador Caragea în funcţia de adminsitrator special la Uzina Mecanică Sadu nu este una politică, ci făcută de un minister.
România a primit al 21-lea aviz din 25 necesare pentru aderarea la „clubul țărilor dezvoltate” # Adevarul.ro
Ministerul Justiției transmite că a contribuit activ la procesul de evaluare, „demers coordonat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de punct focal național pentru acest Comitet.”
Dîncu îl suspectează pe ministrul Apărării că vrea să își pună oamenii lui în poziții cheie. „Sper să nu fie cum a fost la fabrica de armament de la Sadu” # Adevarul.ro
Fost ministru al Apărării, actualmente europarlamentar PSD, Vasile Dîncu consideră că actualul ministru al MApN are propriul proiect prin care vrea să-și numească oameni loiali în structuri cheie.
Dominic Fritz consideră că ar fi o „iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer” coaliția. „Mă surprinde Sorin Grindeanu” # Adevarul.ro
Dominic Fritz a declarat că „ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”, după ce Sorin Grindeanu a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.
Celebra statuie a lui Churchill din Londra, vandalizată cu mesaje politice și rasiste: „Criminal de război sionist”. Un bărbat a fost arestat # Adevarul.ro
Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată cu graffiti, a anunțat Poliția Metropolitană. Pe statuie au fost scrise cu vopsea roșie cuvinte care îl califică pe fostul prim-ministru drept „criminal de război sionist”.
Documente FBI în care o femeie susține că a fost abuzată de Trump pe când era minoră ar fi dispărut. Departamentul de Justiție: „Nimic nu a fost șters” # Adevarul.ro
Trei note FBI din 2019, care descriu patru interviuri cu o femeie ce susține că ar fi fost abuzată sexual de Donald Trump pe când era minoră în anii ’80, cu implicarea lui Jeffrey Epstein, nu au fost incluse în setul de milioane de documente publicate de Departamentul de Justiție.
Sondajele prevăd victoria partidului de opoziție Tisza, situația pentru Viktor Orbán este serioasă. Acum, premierul ungar avertizează asupra unor atacuri ucrainene și trimite armata să păzească instalațiile energetice.
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a lăudat prestația premierului Ilie Bolojan la „Interviurile Adevărul”, dar susține că acesta are o comunicare defectuoasă nu doar cu Coaliția, ci și cu oamenii.
Omagiul adus actriței Brigitte Bardot la Premiile Césars, întâmpinat cu huiduieli: „Rasista!” # Adevarul.ro
Un omagiu adus joi, 26 februarie, actriței Brigitte Bardot la Césars, echivalentul francez al Oscarurilor, a fost întâmpinat cu huiduieli.
Primarul din R. Moldova, care a câștigat două mandate, inclusiv unul după ce a accidentat mortal un copil, și-a aflat pedeapsa # Adevarul.ro
Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi accidentat mortal un adolescent dintr-o localitate din Republica Moldova în care era primar și că ar fi încercat să ascundă urmele infracțiunii, a fost condamnat la șapte ani de pușcărie. Sentința Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani a fost dictată l
Vasile Dîncu susține că nu trebuie amânată prea mult numirea noului șef SRI: „Poate să vină și din politică, poate să vină și din afară” # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a susținut la Interviurile Adevărul că autoritățile nu trebuie să mai amâne prea mult numirea șefului Serviciului Român de Informații.
