Icoana, fereastră către cer
Cotidianul de Hunedoara, 28 februarie 2026 05:40
”În tradiția creștin-ortodoxă, icoana și pictura murală au un rol pedagogic fundamental, fiind adesea denumite o Biblie în imagini ”. The post Icoana, fereastră către cer appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 10 minute
06:10
INTERVIU „Pentru mine, atelierul este micul paradis în care îmi exorcizez demonii” – Mihai Negoi, pictor # Cotidianul de Hunedoara
„Oricine poate să picteze, dacă își dorește cu adevărat. Dar ca să își dorească trebuie să aibă pasiune. Să nu aibă somn. Să nu aibă liniște. Și atunci, ca să se liniștească, va picta și, foarte important, s-o facă pentru el, nu pentru alții, nu pentru bani sau faimă” – Mihai Negoi The post INTERVIU „Pentru mine, atelierul este micul paradis în care îmi exorcizez demonii” – Mihai Negoi, pictor appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
05:40
Acum 8 ore
22:20
USR, atac la „vechea gardă”: PSD e partidul care a guvernat cel mai mult România și a livrat cel mai redus nivel de trai din UE # Cotidianul de Hunedoara
Președintele USR, Dominic Fritz, a propus crearea unei comisii parlamentare transpartinice pentru o reformă administrativ-teritorială „istorică” în România. Scopul este reducerea numărului de primării de la 3.000 la 1.000 pentru o mai bună eficiență și descentralizare reală. Fritz a criticat PSD și PNL, susținând că nu doresc reformarea statului, iar guvernarea actuală a dus la inflație record, costuri ridicate la energie și deficit bugetar de 10% The post USR, atac la „vechea gardă”: PSD e partidul care a guvernat cel mai mult România și a livrat cel mai redus nivel de trai din UE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:10
Romania aprobă repatrierea personalului diplomatic din Israel și Ramallah, ca măsură preventivă # Cotidianul de Hunedoara
Decizie de ultimă oră de la MAE! The post Romania aprobă repatrierea personalului diplomatic din Israel și Ramallah, ca măsură preventivă appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Concedieri masive la un gigant din România. 1.200 de angajați, pe picior de plecare chiar înainte de Paște. The post 1.200 de români rămân fără serviciu chiar înainte de Paște appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Nu sunt deloc vești bune în privința inflației. Vezi ce spun cifrele! The post Isărescu, veste rea de Mărțișor: Vin scumpirile appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Avem Ordonanță de Urgență (OUG), pe tema pensiilor speciale! The post OUG la ceas de seară pe pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Președintele USR, ieșire în forță să apere bugetul României: Nu mai putem să facem cadouri electorale pe caiet # Cotidianul de Hunedoara
Bugetul României, fără cifre clare în discuțiile din coaliție Întrebat despre stadiul bugetului și momentul în care acesta ar putea fi adoptat, președintele USR a afirmat că nu poate oferi informații concrete. ”Nu pot, din păcate, să vă ofer aceste informații. Asta este ceva ce mă îngrijorează, a fost o ședință de coaliție luni, a […] The post Președintele USR, ieșire în forță să apere bugetul României: Nu mai putem să facem cadouri electorale pe caiet appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Riscul de a rămâne șomer este în creștere. Iată cum să te ferești de marele pericol al zilelor noastre - AI! The post Ce trebuie să înveți să faci la calculator ca să nu rămâi șomer în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Sistemul medical din România, cu un pas mai aproape de modelul occidental. Măsuri fără precedent # Cotidianul de Hunedoara
Așa da! România intră în rândul statelor civilizate. Anunț oficial de la ministrul Sănătății. The post Sistemul medical din România, cu un pas mai aproape de modelul occidental. Măsuri fără precedent appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Dacă ne uităm la finalul anului 2025, vorbim de 285.000 de români care investesc la bursă și au conturi de tranzacționare la BVB. The post 400 de euro de la stat pentru investiții la bursă. Care sunt condițiile appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Justiția decide că serviciul de informații german trebuie să retragă clasificarea AfD ca partid de extremă dreapta The post Retragere tactică în fața valului de extremă dreapta appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Trump are nevoie de o război rapid și decisiv. Atât cât să ajungă victorios la Beijing, în martie, cat sa mulțumească Israelul, să atragă donații de campanie și să nu îndepărteze electoratul MAGA The post Scenariul care împinge America spre un nou război appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Uniunea Salvador Caragea. Fritz acuză o „agitație suspectă” din partea PSD – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Poate are legătură că acest domn a mai făcut arestări”, spune șeful USR despre acuzațiile PSD. The post Uniunea Salvador Caragea. Fritz acuză o „agitație suspectă” din partea PSD – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
17:50
SURSE Risc de baronizare în USR: un amendament elimină limita de 10 ani pentru funcțiile de conducere # Cotidianul de Hunedoara
Mandatele actualului Birou Național expiră în iunie 2026. The post SURSE Risc de baronizare în USR: un amendament elimină limita de 10 ani pentru funcțiile de conducere appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Pată neagră pe obrazul armatei române. Militari arestați pentru trafic de droguri # Cotidianul de Hunedoara
Doi militari ai Armatei României și un complice au fost arestați preventiv într-un dosar DIICOT de trafic de droguri de risc și mare risc, după percheziții în care au fost descoperite canabis și substanțe psihoactive. The post Pată neagră pe obrazul armatei române. Militari arestați pentru trafic de droguri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:10
În Anul omagial al pastorației familiei creștine, Patriarhia Română îndeamnă toate eparhiile să sprijine femeile însărcinate aflate în dificultate și să încurajeze tații copiilor nenăscuți. The post Contra Bruxelles: BOR reafirmă dreptul la viață al copiilor nenăscuți appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Românii își rezervă deja vacanțele pentru vara 2026. Constanța și Mamaia sunt în topul preferințelor, iar ofertele Early Booking atrag turiștii cu prețuri de la 142 lei pe noapte. The post Românii au început deja să își rezerve vacanțele pe litoral appeared first on Cotidianul RO.
16:40
„Îi transmit pe această cale și îl voi anunța și personal că, dacă el este pucist, atunci și eu sunt pucist alături de el. Așa cum el ne-a fost alături și ne ajută de atâta timp cu proiectele noastre, am datoria morală față de voi, în primul rând, să îi fiu alături”, a transmis un primar PNL din Ilfov. The post Thuma și-a pus brigada pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Tismăneanu și lecția americană pentru echipa lui Nicușor Dan: Să fie citite fără ochelari de cal # Cotidianul de Hunedoara
Profesorul de ştiinţe politice Vladimir Tismăneanu, fugit din România comunistă în 1981 şi stabilit în SUA în 1982, predă la Universitatea din Maryland. În 2006 a condus Comisia Prezidenţială numită de preşedintele Traian Băsescu pentru Analiza Dictaturii Comuniste, raportul fiind citit apoi în Parlament de şeful statului. The post Tismăneanu și lecția americană pentru echipa lui Nicușor Dan: Să fie citite fără ochelari de cal appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Pentru prima dată din 2001, mai mulți americani spun că simpatizează cu palestinienii decât cu israelienii, potrivit unui nou studiu realizat în SUA. The post Americanii simpatizează mai mult cu palestinienii decât cu israelienii appeared first on Cotidianul RO.
16:00
„Nu te-a strigat vânzătorul de la bufet unde ai datorii pe caiet.” Ce înseamnă excedentul bugetar nesperat din ianuarie # Cotidianul de Hunedoara
Ce înseamnă excedentul din ianuarie 2026? Economist: „E ca la bugetul unei familii de datornici. Poți să ai o săptămână pe excedent, că ai săptămâna fără facturi, nu ți-a venit rata la bancă sau nu te-a strigat pe ulița din sat vânzătorul de la bufet, unde ai datorii pe caiet. Noi aici suntem”. The post „Nu te-a strigat vânzătorul de la bufet unde ai datorii pe caiet.” Ce înseamnă excedentul bugetar nesperat din ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Ionuț Radu, portarul celor de la Celta Vigo, nu a prins un adversar ușor în optimile UEL. Celta Vigo se va duela cu Lyon. The post Cu cine joacă Ionuț Radu și Marius Corbu în UEL. Taboul competiției appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Danemarca se află pe calea cea bună și în ceea ce privește eliminarea transmiterii virusului hepatitei B de la mamă la copil. The post Premieră în UE: Danemarca a eradicat transmiterea HIV de la mamă la copil appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Ambasadorul lui Trump în Israel, pe fondul tensiunilor cu Iranul: Plecați AZI # Cotidianul de Hunedoara
Ambasadorul spune că decizia de a permite plecarea oamenilor care nu sunt esențiali pentru funcționarea instituției a fost făcută dintr-o „abundență de precauție”. The post Ambasadorul lui Trump în Israel, pe fondul tensiunilor cu Iranul: Plecați AZI appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Comisia Europeană a lansat o investigație privind ajutorul de stat suplimentar pentru CE Oltenia. România cere prelungirea planului până în 2029, invocând siguranța energetică regională. Compania a pierdut un miliard de lei în 2025. The post Salvarea CE Oltenia, sub investigația Comisiei Europene appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Moarte fulgerătoare într-un spital. Asistentă de 23 de ani găsită moartă în timpul turei # Cotidianul de Hunedoara
O asistentă de 23 de ani a fost găsită moartă în timpul turei, într-un spital privat din Constanța. Poliția a deschis dosar pentru moarte suspectă, iar cauza decesului urmează să fie stabilită prin necropsie. The post Moarte fulgerătoare într-un spital. Asistentă de 23 de ani găsită moartă în timpul turei appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Măsurile fac parte dintr-o strategie mai amplă a orașului de a gestiona fluxul mare de vizitatori și de a proteja patrimoniul. The post Reguli mai stricte pentru turiștii din Florența appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„Pe raza municipiului Iași, cât îmi dă Dumnezeu putere, nu vor fi jocuri de noroc”, a spus Chirica despre interzicerea păcănelelor. The post Fără păcănele în Iași: Bugetul nu stă în jocurile de noroc appeared first on Cotidianul RO.
14:30
În această sâmbătă, de la ora 13.00, la Prima TV, “România, cine ești?”, emisiunea moderată de Mădălina Dobrovolschi, aduce în prim-plan soluțiile reale care pot schimba destinul copiilor de la marginea societății. The post Copiii săraci ai României – o realitate ce nu trebuie ignorată appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Franța nu a votat acordului Mercosur, președintele francez afirmând că acesta este „un acord dintr-o altă epocă, negociat de prea mult timp pe baze prea vechi”. The post Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu appeared first on Cotidianul RO.
13:50
DNA a pornit o anchetă după ce o firmă din bosnia a denunțat faptul că apare printre firmele din consorțiul care a câștigat licitația, deși nu a acceptat niciodată asta. The post Boc și-a denunțat unilateral centura appeared first on Cotidianul RO.
13:50
VIDEO Atac în stil mafiot la 10 ani. Banda de minore face legea în magazine # Cotidianul de Hunedoara
O bandă de minore cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani terorizează magazinele din Buzău și Râmnicu Sărat. Tinerele fură din magazine, iar dacă sunt prinse, atacă angajații. The post VIDEO Atac în stil mafiot la 10 ani. Banda de minore face legea în magazine appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Turul optimilor va avea loc în 10-11 martie, în timp ce meciurile din retur se vor juca în 17-18 martie. Meciurile pot fi urmărite și pe canalele Prima Sport. The post Guardiola dă de Real Madrid. Sorții au decis optimile UCL appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Capodopere pe Scena Operei: O incursiune în magia operei, baletului și a teatrului de elită # Cotidianul de Hunedoara
De la Mozart la Saint-Saëns, de la Ceaikovski la Caragiale, fiecare titlu propus în această săptămână este o invitație la descoperirea unor lumi artistice diferite, unite de pasiunea pentru spectacolul total. The post Capodopere pe Scena Operei: O incursiune în magia operei, baletului și a teatrului de elită appeared first on Cotidianul RO.
13:10
DIICOT l-a trimis în judecată pe Alexandru Bălan, fost șef în serviciile secrete moldovenești, pentru trădare. Acesta este acuzat că a oferit informații secrete despre România unor ofițeri KGB din Belarus și că a deținut ilegal documente de stat găsite la percheziții. The post Șeful spionilor din Moldova, trimis în judecată de DIICOT appeared first on Cotidianul RO.
13:10
„În cazul în care aţi interacţionat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizaţi date personale şi să raportaţi imediat aceste situaţii autorităţilor competente”, transmite BNR despre deepfakeul cu Isărescu. The post Un deepfake cu Isărescu, imaginea unei tentative de fraudă financiară appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Risc de inundații pe râuri din sudul și vestul României. INHGA a emis cod portocaliu și cod galben pentru mai multe județe, pe fondul viiturilor și al topirii zăpezii. The post Risc de inundaţii pe râuri din sudul şi vestul ţării appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Giroud a devenit cel mai bătrân marcator din istoria eliminatoriilor Europa League # Cotidianul de Hunedoara
În topul celor mai în vârstă marcatori din Liga Europa în toate fazele, Olivier Giroud ocupă locul 3 după reușita de joi seară. The post Giroud a devenit cel mai bătrân marcator din istoria eliminatoriilor Europa League appeared first on Cotidianul RO.
12:30
„Încercăm cum putem. Dar am nevoie de profesori care să lucreze gratis, că n-am cum să-l plătesc. Trebuie să învățăm să facem VOLUNTARIAT”, a spus Șoșoacă despre încercarea de a oferi cursuri pentru doritori. The post Șoșoacă: Legionarii au inventat voluntariatul în lume appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Iniţiatoarea proiectului, deputata Oana Murariu, afirmă că mulţi dintre tinerii medici vor să rămână în România şi să profeseze aici. The post USR vrea observatori externi la concursurile din Sănătate appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Wiz Khalifa a pierdut apelul la Curtea de Apel Constanța și rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Artistul american a fost condamnat definitiv pentru deținere de canabis, după ce a fumat pe scenă la un festival din România în 2024. The post Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare în România appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Perspectiva de gen și identitatea de gen rămân subiecte extrem de sensibile în societatea românească. Problema ridicată de critici este transformarea școlii într-un laborator ideologic The post Ministerul Educaţiei introduce perspectiva de gen în școlile din România appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Magistrala M6 va fi metroul direct spre aeroporturile din București și va facilita conexiunea directă cu Aeroportul Internațional Henri Coandă. The post Inspecție japoneză pe M6: Cum se cheltuiesc banii? appeared first on Cotidianul RO.
12:10
SURSE Reducerile la impozitele locale, introduse într-o ordonanță care vizează biometanul # Cotidianul de Hunedoara
Decizia fusese stabilită în coaliția de luni și urma să fie adoptată vineri, într-o Ordonanță de urgență separată. The post SURSE Reducerile la impozitele locale, introduse într-o ordonanță care vizează biometanul appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Instituția culturală Madrigal, cea care ține pe fronton deviza „Din 1963, schimbăm România prin muzică!”, reprezintă țara noastră mai bine decît o fac diplomații The post Madrigal, acasă și prin toată lumea appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Trecând direct la ora 4.00 pierdem o oră de somn, o rutină stresantă pentru foarte mulți oameni. The post Ora de vară 2026: Când dăm ceasurile înainte appeared first on Cotidianul RO.
11:50
În document apare semnătura actualului președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, însă sesizarea Parchetului a fost făcută în timpul interimatului lui Zsombor Vajda. The post O știre veche de un an a devenit breaking news appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Pensii speciale: câți șefi de la stat ar pleca din funcția publică dacă s-ar aplica regula lui Sorin Grindeanu # Cotidianul de Hunedoara
Șefii mai multor instituții publice puși pe funcție politic ar rămâne fără privilegii dacă s-ar aplica un principiu enunțat de Sorin Grindeanu. Acesta a spus că PSD nu susține propunerea USR pentru Avocatul Poporului pentru că persoana propusă are și pensie specială. Șeful PSD îi cere Roxanei Rizoiu să renunțe la pensie dacă vrea să fie numită. Principiul enunțat de Grindeanu nu a fost aplicat până acum de PSD niciodată. Ba dimpotrivă, partidul are cei mai mulți clienți politici cu pensii speciale, numiți în fruntea unor instituții. Dacă totuși Grindeanu ar aplica principiul pentru toată lumea, atunci mulți și-ar pierde sinecurile. The post Pensii speciale: câți șefi de la stat ar pleca din funcția publică dacă s-ar aplica regula lui Sorin Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Pakistanul a declarat „război deschis” autorităților talibane în urma unei ofensive afgane lansate recent. Conflictul a dus deja la bombardamente aeriene asupra orașelor Kabul și Kandahar. Ambele părți implicate în lupte raportează pierderi umane grele în rândul militarilor și al civililor. The post Iranul se oferă să stingă focul dintre Pakistan și Afganistan appeared first on Cotidianul RO.
