MAE: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran

Jeffrey Epstein a încercat să cumpere un palat în valoare de milioane de dolari, în Maroc, cu o zi înainte de arestarea sa în 2019, potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA, anunță BBC. Infractorul sexual încerca să achiziționeze Bin Ennakhil încă din 2011, dar disputele cu vânzătorul privind prețul și condițiile de cumpărare s-au prelungit ani de zile. Grandiosul palat din cartierul de lux Palmeraie din Marrakech a fost descris drept o capodoperă arhitecturală, fiind construit de 1.300 de meșteri și decorat cu sculpturi și mozaicuri ornamentate.