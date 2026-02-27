Donald Trump sugerează o „preluare prietenoasă” a Cubei: „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”

20:30

Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează restructurarea companiilor aflate în subordinea ministerelor, a subliniat că până de curând locurile din consiliile de administrație ale companiilor de stat erau ocupate „la telefon sau din pixul cuiva, nu prin competență, ci prin relații”. Ea a anunțat că sunt căutați membri în Consiliul de Administrație al Carpatica Feroviar România și cere cetăţenilor să se implice în distribuirea anunţurilor de selecţie pentru Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat.