Donald Trump sugerează o „preluare prietenoasă” a Cubei: „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”
Digi24.ro, 27 februarie 2026 22:10
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite ar putea ajunge la o „preluare prietenoasă” a Cubei, în contextul tensiunilor dintre Washington și Havana și al crizei energetice care afectează insula. „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”, a spus liderul de la Casa Albă, susținând că SUA ar putea face „ceva foarte pozitiv” pentru cubanezi.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
22:20
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: „Nu am văzut nimic și nu am făcut nimic greșit”. Ce a spus în fața comisiei din Congresul SUA # Digi24.ro
Fostul președinte american Bill Clinton a început vineri să dea explicații în fața unei comisii parlamentare de anchetă privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein, în timp ce democrații insistă ca și actualul președinte, Donald Trump, să fie chemat la audieri. „Ne adresăm președintelui greșit”, au declarat membri ai opoziției.
Acum 30 minute
22:10
Donald Trump sugerează o „preluare prietenoasă” a Cubei: „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite ar putea ajunge la o „preluare prietenoasă” a Cubei, în contextul tensiunilor dintre Washington și Havana și al crizei energetice care afectează insula. „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”, a spus liderul de la Casa Albă, susținând că SUA ar putea face „ceva foarte pozitiv” pentru cubanezi.
Acum o oră
21:50
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO # Digi24.ro
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul ţării, a informat vineri postul public de televiziune NRK.
21:50
USR a lansat proiectul strategic „România 2036”. Fritz: „Suntem în guvernare pentru a distruge statu-quo-ul” # Digi24.ro
USR a lansat, vineri la Sibiu, în Congresul Național 2026 „Viitorul, împreună”, proiectul strategic „România 2036”, un amplu proces de planificare pe termen lung pentru viitorul țării, eveniment la care peste 500 de delegați au dezbatut direcțiile politice și modificări ale statutului partidului. Președintele Dominic Fritz a declarat că formațiunea este „o amenințare pentru profitorii statu-quo-ului” și că participă la guvernare „pentru a-l distruge”, iar vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că membrii USR trebuie încurajați să își asume funcții publice, inclusiv prin numire politică, pentru a putea reforma instituțiile statului.
21:40
Donald Trump ar fi luat în considerare opţiuni de a declara stare de urgenţă pentru a controla alegerile # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump ar fi luat în considerare proiectul unui ordin executiv redactat de avocaţi apropiaţi care i-ar acorda prerogative de urgenţă pentru a exercita control asupra alegerilor pe baza unei interferenţe dezminţite a Chinei în scrutinul prezidenţial din 2020, potrivit informaţiilor apărute în mass-media, transmite vineri EFE.
Acum 2 ore
21:20
Elevii români au câștigat medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Oana Țoiu: „Sunt cei mai buni ambasadori” # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că, în timpul vizitei oficiale la Ljubljana, s-a întâlnit la sediul Ambasadei României cu membrii echipei naționale care au reprezentat țara la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026).
21:00
Un bulgar condamnat în România pentru trafic de droguri şi dat în urmărire internaţională a fost arestat în Africa de Sud # Digi24.ro
Poliţia sud-africană a anunţat vineri arestarea la Cape Town a unui bărbat bulgar dat în urmărire internaţională prin Interpol şi care a fugit în anul 2009 după ce a fost condamnat în România la 16 ani de închisoare pentru trafic de droguri, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.
20:50
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin conducte de pe teritoriul său # Digi24.ro
Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a asigura transportul de petrol rusesc prin această conductă. Budapesta caută alternative pentru a substitui livrările prin conducta Drujba, care este oprită din 27 ianuarie în Ucraina, din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc. Ungaria acuză însă un şantaj politic ucrainean împotriva sa.
20:50
Controversatul fost rege al Spaniei, Juan Carlos, este rechemat în țară după 5 ani de exil # Digi24.ro
Familia regală a Spaniei vede deschisă calea pentru controversatul fost rege Juan Carlos să se întoarcă în patria sa după cinci ani şi jumătate petrecuţi în exil, în Orientul Mijlociu, informează DPA și Agerpres. Regele-emerit spaniol, în vârstă de 88 de ani, care locuieşte în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, ar putea să se întoarcă în orice moment şi să locuiască permanent în Spania, a anunţat Palatul Regal din Madrid.
20:50
O tânără voluntară ISU a salvat viața unui bărbat inconștient la Baia Mare: „Primele minute sunt critice” # Digi24.ro
O tânără voluntară de 20 de ani, Maria Petrișor, a demonstrat miercuri cât de importantă este pregătirea temeinică și curajul în situații de urgență, salvând viața unui bărbat căzut inconștient pe asfalt în Baia Mare.
20:40
Bill Clinton dă explicații în dosarul Epstein. Democrații cer și audierea lui Trump în Congres: „Ne adresăm președintelui greșit” # Digi24.ro
Fostul președinte american Bill Clinton a început vineri să dea explicații în fața unei comisii parlamentare de anchetă privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein, în timp ce democrații insistă ca și actualul președinte, Donald Trump, să fie chemat la audieri. „Ne adresăm președintelui greșit”, au declarat membri ai opoziției.
Acum 4 ore
20:30
Oana Gheorghiu anunță concurs pentru Consiliul de Administrație al unei companii de stat. Cine poate să-și depună CV-ul # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează restructurarea companiilor aflate în subordinea ministerelor, a subliniat că până de curând locurile din consiliile de administrație ale companiilor de stat erau ocupate „la telefon sau din pixul cuiva, nu prin competență, ci prin relații”. Ea a anunțat că sunt căutați membri în Consiliul de Administrație al Carpatica Feroviar România și cere cetăţenilor să se implice în distribuirea anunţurilor de selecţie pentru Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat.
20:10
MAE: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, că ministrul afacerilor externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din Ambasada României la Tel Aviv, Consulatului General la Haifa și Oficiului de Reprezentare la Ramallah.
19:50
MAE: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel, pe fondul tensiunile dintre SUA și Iran # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, că ministrul afacerilor externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din Ambasada României la Tel Aviv, Consulatului General la Haifa și Oficiului de Reprezentare la Ramallah.
19:40
Regatul Unit a anunţat, vineri, că îşi închide ambasada din Iran şi îşi retrage tot personalul de acolo, „în contextul situaţiei de securitate” din regiune, unde este aşteptat un atac al SUA asupra Iranului.
19:40
Fritz o apără pe Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului, de atacurile PSD: „Nu ascultă comenzi politice” # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că propunerea partidului pentru funcţia de Avocat al Poporului, Roxana Rizoiu, este o persoană „extrem de calificată”, care „nu ascultă comenzi politice”. Afirmația sa vine ca răspuns la criticile primite din partea PSD, care a atacat propunerea pe motiv că Roxana Rizoiu primește pensie specială.
19:40
Rusia susține că a doborât o rachetă ucraineană Flamingo. 13 regiuni au fost plasate în alertă # Digi24.ro
O alertă extinsă a fost instituită în 13 regiuni din Rusia, pe fondul informațiilor privind utilizarea rachetei ucrainene FP-5 Flamingo. Potrivit autorităților ruse, un proiectil ar fi fost interceptat, iar un altul și-ar fi pierdut traiectoria.
19:40
Noi detalii în cazul asistentei care a murit în spitalul unde lucra. Tânăra de 23 de ani se angajase în urmă cu 4 luni # Digi24.ro
Caz șocant la un spital privat din Constanța. O asistentă a murit, imediat după ce a ajuns la maternitatea unde era angajată. Colegii nu au putut face nimic pentru tânăra de 23 de ani. Din primele informații, asistenta ar fi suferit o hemoragie internă.
19:20
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Departamentul de Război al SUA pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate, deşi nu a fost semnat încă niciun acord, iar discuţiile ar putea eşua, informează vineri The Wall Street Journal, transmite EFE.
19:10
O nouă tentativă de fraudă financiară care folosește imaginea deepfake a guvernatorului BNR Mugur Isărescu. Avertizarea experților # Digi24.ro
Banca Națională a României transmite, vineri, că, în ultima săptămână, în mediul online a fost publicată o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Mugur Isărescu. Conținutul video promovează o oportunitate falsă de investiții folosind imaginea guvernatorului BNR și afirmații privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeș, CEO Bitdefender.
19:00
Prognoza BNR arată o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei: Creştere pronunţată în trimestrul II # Digi24.ro
Actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, mai cu seamă pe segmentul de mijloc al orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să îşi prelungească scăderea lentă în trimestrul I 2026, la fel ca în proiecţia precedentă, potrivit Minutei şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 17 februarie 2026. De asemenea, inflația va consemna în trimestrul următor o creştere mai pronunţată decât cea previzionată în noiembrie 2025, potrivit sursei citate.
19:00
Tramvai deraiat în Milano: un mort și 39 de răniți, autoritățile au deschis anchetă pentru omor din culpă # Digi24.ro
Un tramvai al liniei 9 a deraiat vineri după-amiază în Piazza Vittorio Veneto, zona Porta Venezia din Milano, lovind o clădire și provocând moartea unei persoane și rănirea a 39 de oameni, dintre care unul grav, potrivit bilanțului provizoriu, transmite Rainews.it. Cauzele deraierii nu sunt cunoscute încă, iar autoritățile verifică dacă viteza excesivă ar fi fost un factor. Sunt făcute cercetări pentru omor din culpă.
18:50
Havana, sub blocadă americană. Ambasadorul Cubei în România: „Vor să ne îngenuncheze, de aceea pun multă presiune” # Digi24.ro
Statele Unite vor o schimbare în Emisfera Vestică. După arestarea liderului Venezuelei, la începutul anului, presiunea s-a mutat asupra Cubei. Faptul că regimul comunist cubanez permite în continuare Rusiei şi Chinei să îşi facă simţită influenţa în America Latină nu este pe placul administraţiei Trump. Aşa că a impus o blocadă asupra importului de petrol, iar cubanezii sunt acum la limita unei situaţii umanitare de proporţii. Stăm de vorbă cu Alexandro Rodriguez Salazar, ambasadorul Cubei la Bucureşti, despre soluţiile care sunt pe masă.
18:50
Un deputat PNL critică numirea lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Sadu: „O decizie profund inadecvată” # Digi24.ro
Deputatul PNL de Iași Alexandru Muraru a reacționat dur după numirea lui Viorel Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu, județul Gorj, considerată de liberal „o decizie profund inadecvată”.
Acum 6 ore
18:20
Spania a alertat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în legătură cu o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine în varianta A(H1N1)v, un purtător de cuvânt al autorităţilor sanitare din regiunea Catalonia a confirmat vineri pentru Reuters.
18:20
Fritz, replică la atacul lui Grindeanu: „PSD a mai încercat să fie absolut dominant. Nu s-a sfârșit bine” # Digi24.ro
Dominic Fritz a vorbit în conferința de presă susținută vineri despre criza politică declanșată de PSD în coaliție. Președintele USR a afirmat că partidul pe care îl conduce a semnat un protocol și se va ține de cuvânt „și când ne convine, și când nu ne convine”. Acesta a subliniat faptul că „social-democrații trebuie să se obișnuiască cu gândul, că și în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri”. În plus, Fritz consideră că declarațiile liderului PSD i se par „o manevră” dedicată „mai degrabă publicului intern, o manevră lipsită de sinceritate”.
18:10
Limită de cheltuieli stabilită de Guvern pentru prefecți în 2026: Câți bani pot fi decontați pentru cazare și deplasări # Digi24.ro
Executivul a decis care vor fi limitele cheltuielilor lunare pentru prefecți și subprefecți în 2026, în ceea ce privește locuința de serviciu, cazarea și deplasările. Plafoanele stabilite mențin nivelul din 2025, conform hotărârii adoptate vineri.
18:10
Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea la Uzina Sadu: „Toată agitația asta publică este foarte suspectă” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a descris drept „suspectă” „agitația publică” iscată de decizia ministrului Economiei, Irinel Dărău, de a-l numi pe fostul șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: Uzina Mecanică Sadu.
17:50
Parlamentul polonez a aprobat împrumuturi de 44 miliarde euro prin programul SAFE. Preşedintele Nawrocki ar putea să se opună prin veto # Digi24.ro
Parlamentul polonez a aprobat vineri un vast program de cheltuieli militare de aproape 44 de miliarde de euro prin noul instrument comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin împrumuturi a unor achiziţii şi investiţii militare ale statelor UE. Programul este criticat sever de opoziţia conservatoare şi de preşedintele Karol Nawrocki, care consideră Bruxelles-ul capătă noi pârghii de decizii şi control în detrimentul suveranităţii naţionale.
17:40
Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior # Digi24.ro
Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior
17:40
Iranul blochează accesul inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare. 440 kg de uraniu îmbogățit, imposibil de verificat # Digi24.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat vineri că Iranul refuză să ofere acces inspectorilor săi la instalațiile nucleare atacate de Israel și SUA în iunie 2025, ceea ce face imposibilă verificarea stocurilor de uraniu îmbogățit, inclusiv a celor 440 de kilograme cu o puritate de 60%, foarte aproape de nivelul necesar pentru fabricarea armelor nucleare.
17:30
Comisia Europeană sprijină dreptul la avort sigur: fondurile UE pot fi folosite pentru acces garantat # Digi24.ro
Comisia Europeană a anunțat sprijinul oficial pentru inițiativa cetățenească europeană „My Voice, My Choice”, care solicită utilizarea fondurilor UE pentru a garanta acces sigur și legal la servicii de avort în toate statele membre. Demersul a strâns peste 1,2 milioane de semnături la nivel european, dintre care aproximativ 74.000 provin din România, situând țara noastră pe locul al cincilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește mobilizarea pentru dreptul la sănătate reproductivă.
17:20
Mirabela Grădinaru: Registrul de Screening Neonatal creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere # Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat vineri că Registrul Naţional de Screening Neonatal reprezintă o măsură concretă a Ministerul Sănătăţii, născută din dialog, colaborare şi responsabilitate, fiind un pas esenţial pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă.
17:20
România, încă un pas către „Clubul bogaților”. Țara noastră a primit cel de-al 22-lea aviz din partea OCDE, anunță Luca Niculescu # Digi24.ro
România a mai făcut un pas important în drumul său către OCDE. În două zile a primit două avize, numărul acestora fiind 22 din 25, anunță secretarul de stat, Luca Niculescu.
17:00
Guvernul intervine în cazul crizei de la Curtea de Argeș: Primăria va putea înlocui filtrele și instalația de la stația de apă # Digi24.ro
Guvernul intervine în cazul crizei de apă de la Curtea de Argeș. Chiar dacă primăria nu are încă bugetul pentru 2026 aprobat, autoritățile locale vor putea finanța lucrările necesare de înlocuire a filtrelor și instalației de la stația de apă.
17:00
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său # Digi24.ro
Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română, găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano, a fost reţinut vineri în Spania, în baza unui mandat de arestare european, pentru răpire agravată care a condus la moartea tatălui său, relatează Ansa.
16:40
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat opozant rus Boris Nemțov # Digi24.ro
Reprezentantul României în Rusia a particiapt la ceremonia prin care a fost comemorat unul dintre cei mai mari opozanți ai lui Vladimir Putin, au transmis reprezentanții MAE pentru digi24.ro. Boris Nemțov a fost împușcat mortal pe un pod de lângă Kremlin în 2015.
16:40
Guvernul a aprobat vineri o modificare la legea pensiilor magistraţilor prin care a stabilit că articolele pentru care implementarea era prevăzută începând cu 1 ianuarie 2026 vor fi aplicate de la data intrării în vigoare a actului normativ.
16:40
66 de organizații cer Parlamentului adoptarea parteneriatului civil. Apel după declarațiile lui Sorin Grindeanu privind hotărârea CEDO # Digi24.ro
Asociația MozaiQ, alături de alte 65 de organizații ale societății civile și zeci de personalități publice și aliați, solicită Parlamentului adoptarea de urgență a unor proiecte de lege privind parteneriatul civil, inițiate în 2019. Propunerile legislative creează un cadru de recunoaștere legală pentru toate cuplurile necăsătorite din România, inclusiv pentru cele formate din persoane de același sex. Sorin Grindeanu a anunțat că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier.
Acum 8 ore
16:30
Fondul de burse pentru studenţi va fi menţinut la nivelul anului 2025, conform unei ordonanţe de urgenţă adoptate vineri de Guvern.
16:10
Amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la ședința Prefecturii București. Anunțul Prefectului # Digi24.ro
Prefectul Capitalei anunţă amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la şedinţa de fond funciar. Ședința programată joi nu s-a mai putut ține, din lipsă de cvorum. Într-o postare pe Facebook, Andrei Nistor a explicat că a luat această măsură pentru a fi sigur că nu mai tratează nimeni superficial sedințele.
15:50
ANPC a verificat peste 1.900 de operatori din țară și a dat amenzi de aproape şase milioane de lei. Ce nereguli au găsit comisarii # Digi24.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici la nivel naţional şi găsit mai multe nereguli, printre care alimentare expirate, carne mucegăită, echipamente uzate. Echipele de control au dat amenzi de aproape şase milioane de lei.
15:50
Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi la Washington cu preşedintele american Donald Trump, căruia îi va prezenta o „poziţie europeană comună” privind taxele vamale şi tensiunile comerciale cu SUA, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, citat de Bloomberg.
15:30
Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Ei fac treabă” # Digi24.ro
O comună din județul Olt nu are canalizare și nici asfalt, dar cheltuielile pe asistența socială în caz de invaliditate se ridică la 60% din buget, conform datelor Ministerului de Finanțe. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt a început reevaluarea tuturor persoanelor cu dizabilități din comuna Ștefan cel Mare.
15:20
Zeci de morminte romane descoperite pe șantierul spitalului din Constanța. Primăria acuză întârzieri și pierderi de fonduri # Digi24.ro
Peste 30 de morminte din perioada romană, unele cu înhumări multiple, au fost descoperite pe șantierul lucrărilor de consolidare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța, în cadrul cercetării arheologice preventive. Descoperirile, care includ bijuterii, vase de sticlă, monede și amfore africane, au dus la prelungirea săpăturilor și la întârzieri ale proiectului finanțat prin PNRR, situație care a generat tensiuni între municipalitate și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
15:20
Instituțiile statului vor trebui să transmită digital, la ANI, declarațiile privind respectarea restricțiilor pre/post-angajare # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă, vineri, introducerea unui mecanism digital strict de control al respectării restricţiilor pre/post-angajare, pentru prevenirea situaţiilor care contravin legii. Declaraţiile se transmit Agenţiei exclusiv în format electronic prin intermediul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a desemna o persoană.
15:20
Tragerea la sorți pentru optimile de finală din Conference League a fost în direct, astăzi, la DigiSport1.
15:00
China le-a recomandat cetăţenilor săi evite călătoriile în Iran şi le-a cerut celor aflaţi în ţară să plece „cât mai curând posibil”, invocând o creştere accentuată a riscurilor de securitate, pe fondul intensificării tensiunilor între Washington şi Teheran, informează vineri Xinhua şi AFP.
14:50
Mișcare strategică a lui Mark Carney: Canada caută sprijin economic în India după răcirea relațiilor cu Statele Unite # Digi24.ro
Premierul canadian Mark Carney a sosit vineri în India, unde speră să dubleze schimburile comerciale şi să compenseze degradarea relaţiilor cu Statele Unite, transmite Reuters. Potrivit media indiene, Carney a sosit la Mumbai, centrul financiar al ţării, unde ar urma să se adreseze reprezentanţilor patronatului, înainte de a se deplasa luni în capitala New Delhi pentru a se întâlni cu premierul Narendra Modi.
14:40
Incident militar în Malmo: Suedia a interceptat o dronă rusă în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle # Digi24.ro
Forțele armate suedeze au interceptat o dronă rusă, care s-a apropiat de portavionul francez Charles de Gaulle, ancorat în portul din orașul Malmo. Potrivit postului de televiziune suedez SVT, portavionul nuclear din serviciul Franței se află ancorat de câteva zile în regiune pentru exercițiul militar NATO Orion-26.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.