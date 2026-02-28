SONDAJ: Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus?

20:20

Frământările de la vârful coaliţiei sunt cu atât mai evidente, cu cât te îndepărtezi de centru. Şi dacă tot am vorbit de taxe, într-o comună din Alba, un primar nu a reuşit să-şi convingă nici măcar colegii de coaliţie să voteze majorarea lor. De suferit, suferă tot oamenii. O economie trebuia făcută, aşa că edilul a cerut companiei de electricitate să stingă lumina pe uliţe. Primarul e neschimbat din funcţie de 5 mandate, dar consilierii şi vicele îl acuză că nu a făcut nimic să dezvolte comuna.