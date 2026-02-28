Oraşul din România unde roboţii circulă liberi pe străzi: "Vor circula complet autonom cu ajutorul AI"
ObservatorNews, 28 februarie 2026 07:20
Tehnologia a ieșit din laboratoare direct pe stradă la Târgu Mureș: un câine-robot care merge printre trecători și le vorbește despre colectarea selectivă nu mai ține de domeniul SF.
• • •
Acum 30 minute
07:20
SONDAJ: Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus? # ObservatorNews
Guvernul a adoptat, în ședința de ieri, 27 februarie, OUG privind reducerile unor taxe și impozite locale, au declarat surse politice pentru Observator. Măsurile îi vizează pe cei cu handicap, dar și proprietarii caselor mai vechi de 50 de ani. Inițial, OUG nu era pe ordinea de zi, dar prevederile au fost introduse în ședința de vineri. Actul normativ nu este încă în forma finală.
Acum o oră
07:10
Horoscop 1 martie 2026. Ziua de 1 martie vine cu energii puternice și schimbări decisive pentru toate zodiile. Unii nativi își reinventează viața, alții fac mutări strategice în carieră sau își transformă radical relațiile și modul de a privi banii. Creativitatea, ambiția și dorința de evoluție ating cote maxime, iar deciziile luate acum pot influența direcția următoarelor luni.
07:00
Donald Trump ordonă administraţiei să "înceteze imediat utilizarea" instrumentelor Anthropic # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump ordonă vineri administraţiei sale ”să înceteze imediat orice utilizare” a inteligenţei artificiale (AI) a Anthropic, după ce start-up-ul din California a refuzat să-şi deschidă inteligenţa artificială armatei americane.
Acum 12 ore
22:10
Trump sugerează o "preluare prietenoasă" a Cubei, într-un moment de tensiuni intense # ObservatorNews
Preşedintele Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite ar putea opta pentru o "preluare prietenoasă de control asupra Cubei" în contextul tensiunilor cu această insulă din cauza blocadei energetice impuse de Washington.
22:00
Donald Trump, acuzat că vrea să declare stare de urgenţă pentru a controla alegerile. Răspunsul preşedintelui # ObservatorNews
Președintele Trump a ignorat vineri zvonurile conform cărora ar putea lua în considerare declararea unei urgențe naționale în preajma alegerilor de la jumătatea mandatului (midterms).
21:40
"N-am văzut şi n-am făcut nimic rău". Bill Clinton spune că n-a ştiut despre infracţiunile lui Esptein # ObservatorNews
Fostul preşedinte american Bill Clinton a dat asigurări vineri că nu a "avut nicio idee despre infracţiunile" comise de către fostul său prieten Jeffery Esptein, în faţa membrilor unei Comisii de anchetă parlamentară, care-l audiază cu privire la legăturilor pe care le-a avut în trecut cu finanţistul, relatează AFP, citat de news.ro.
21:10
Survivor România, 27 februarie 2026. Războinicii, obligați să schimbe tactica: "S-au mutat pionii pe tablă!" # ObservatorNews
Survivor România, 27 februarie 2026. Războinicii fac noi strategii. Cav: "Au plecat și turele și nebunii!". În ce constă miza de la provocarea pentru recompensă de la Survivor.
20:50
Cel mai mare producător din industria chimică românească închide trei fabrici şi concediază 5.500 de oameni.
20:40
Horoscop lunar Scorpion martie 2026. Martie activează puternic zona creativității, a iubirii și a proiectelor personale.
20:40
Horoscop lunar Săgetător martie 2026. Clarificări în comunicare și noi direcții de viață # ObservatorNews
Horoscop lunar Săgetător martie 2026. Martie te pune în fața unei reconfigurări serioase între viața personală și direcția profesională.
20:40
Horoscop lunar Capricorn martie 2026. Contracte decisive și stabilitate sentimentală # ObservatorNews
Horoscop lunar Capricorn martie 2026. Pentru tine, martie este o lună a comunicării decisive și a reorganizării direcției de viață. Din 2 martie, Marte îți activează zona discuțiilor, a negocierilor și a documentelor.
20:40
Horoscop lunar Vărsător martie 2026. Reorganizare financiară și redefinirea valorii personale # ObservatorNews
Horoscop lunar Vărsător martie 2026. Martie este pentru tine o lună în care accentul cade pe bani, valoare personală și echilibrul dintre autonomie și dependență financiară.
20:40
Horoscop lunar Peşti martie 2026. Lună de destin: noi începuturi în dragoste și bani # ObservatorNews
Horoscop lunar Peşti martie 2026. Martie este o lună definitorie pentru tine, deoarece Marte intră în semnul tău pe 2 martie și îți oferă energie, dar și o doză de impulsivitate.
20:40
Investigaţia în cazul Epstein ajunge la cei mai importanţi oameni ai planetei. Fostul preşedinte Bill Clinton şi soţia lui au fost audiaţi de Congresul american pe tema legăturilor pe care le-au avut cu pedofilul american. Fosta Primă Doamnă a cerut ca şi Donald Trump să depună mărturie. Noi documente arată că fostul prinţ Andrew a devenit ţinta spionilor ruşi din cauza legăturilor cu Epstein.
20:40
General, despre drona doborâtă lângă România: E aceeaşi rutină, nu ne ajută la descurajare # ObservatorNews
Războiul din Ucraina s-a auzit din nou, zgomotos, la granița României. O dronă rusească, folosită în atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a fost distrusă de antiaeriană la doar o sută de metri de malul românesc, lângă Chilia Veche. Localnicii au primit mesaje RO-Alert, armata română a ridicat avioane F-16 de la Borcea, dar piloţii români nu au deschis focul asupra dronelor inamice.
20:40
EXCLUSIV. Mihai Dimian, favorit să în înlocuiască pe Daniel David. Sunt foarte dedicat educaţiei şi cercetării # ObservatorNews
Scaunul de la Educaţie e iar gol. Mandatul lui Ilie Bolojan a expirat vineri şi chiar dacă a promis că va găsi înlocuitor până la finalul lunii, candidatul potrivit încă nu a apărut. Cel mai recent nume vehiculat pentru portofoliul Educaţiei este Mihai Dimian, Rectorul Universitatii din Suceava. În exclusivitate pentru Observator, acesta a declarat că are expertiza şi curajul necesare pentru a accepta provocarea.
20:40
Fermierii români, revoltaţi că Acordul Mercosur a intrat în vigoare. "Unde vom ajunge noi?" # ObservatorNews
Acordul Mercosur intră în vigoare. Anunţul a fost făcut chiar de către şefa comisiei europene, Ursula von der Leyen, după ce Argentina şi Uruguay au ratificat acordul cu blocul comunitar. Comisia avea mandat să aplice acordul chiar dacă parlamentarii europeni au decis să-l trimită la Curtea de Justiţie. Vestea nu a picat bine pentru fermierii români care spun că, deşi au fost adoptate clauze care să îi protejeze, produsele din Mercosur tot le vor face concurenţă neloială, iar importurile mult mai ieftine riscă să îi falimenteze.
20:40
MAE repatriază personalul neesenţial din Ambasada de la Tel Aviv şi din alte 2 oraşe din Israel # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, că a fost aprobată repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.
20:30
Horoscop lunar Taur martie 2026. Pentru tine, martie activează puternic zona prietenilor și a proiectelor colective.
20:30
Horoscop lunar Gemeni martie 2026. Din 2 martie, Marte îți activează zona statutului profesional și a imaginii publice.
20:30
Horoscop lunar Rac martie 2026. Din 2 martie, Marte îți activează zona studiilor, a călătoriilor și a perspectivelor noi.
20:30
Horoscop lunar Leu martie 2026. Martie este o lună intensă pentru tine, pentru că activează zone sensibile legate de bani comuni, putere personală și decizii majore în carieră.
20:30
Horoscop lunar Fecioară martie 2026. Moment de cotitură în relații și repoziționare personală # ObservatorNews
Horoscop lunar Fecioară martie 2026. Martie este o lună definitorie pentru tine, deoarece eclipsa de Lună din 3 martie se produce în semnul tău și marchează un moment de redefinire personală.
20:30
Horoscop lunar Balanţă martie 2026. Martie este o lună de reașezare a echilibrului dintre muncă, sănătate și relații.
20:30
Planul SUA pentru a interveni în Iran. Negocierile au eşuat, iar armata este mobilizată # ObservatorNews
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite îşi retrag personalul diplomatic neesenţial din mai multe state din regiune pe fondul tensiunulor cu Iranul. O nouă rundă de negocieri s-a terminat fără niciun rezultat la Geneva.
20:30
Una studiază şi alta ajung să lucreze. "A fost un efect de turmă, că toţi au spus Finanţe-Bănci" # ObservatorNews
Facultatea e locul unde tinerii speră să capete super puteri. O diplomă magică ce îţi deschide uși, transformă CV-ul într-o baghetă și te face șef peste joburi. Dar realitatea bate ficțiunea. Diploma nu mai garantează automat un loc de muncă. Mulți absolvenți sunt ori supracalificați, ori ştiu prea multă teorie şi mai deloc practică. Şi aşa ies tinerii de pe băncile facultăţii cu o diplomă, dar fără un loc de muncă.
20:30
Un tramvai a deraiat vineri la Milano, din motive încă necunoscute, provocând moartea unei persoane şi rănirea gravă a mai multor altora, relatează BFMTV, citat de news.ro.
20:20
După o iarnă aspră, vine în sfârşit primăvara. Weekend-ul de mărţişor aduce în dar mult soare şi temperaturi peste media normală a acestei perioade. 12 şi chiar 17 grade Celsius.
20:20
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul: "25 de ani nu a făcut nimic" # ObservatorNews
Frământările de la vârful coaliţiei sunt cu atât mai evidente, cu cât te îndepărtezi de centru. Şi dacă tot am vorbit de taxe, într-o comună din Alba, un primar nu a reuşit să-şi convingă nici măcar colegii de coaliţie să voteze majorarea lor. De suferit, suferă tot oamenii. O economie trebuia făcută, aşa că edilul a cerut companiei de electricitate să stingă lumina pe uliţe. Primarul e neschimbat din funcţie de 5 mandate, dar consilierii şi vicele îl acuză că nu a făcut nimic să dezvolte comuna.
20:00
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV # ObservatorNews
Vlad Marinescu, actorul care a transformat cel mai faimos club de striptease din Capitală într-un bordel, a fost reţinut, alături de alţi zece complici. E acuzat că a câştigat milioane de euro din prostituţie şi droguri, bani pe care i-a spălat printr-o fundaţie care promova activităţi "cultural-artistice". Ancheta procurorilor scoate la iveală detalii şocante. Angajatele erau îndemnate să facă sex neprotejat, chiar dacă unele erau infectate cu HIV. Pentru a le menţine docile, managerele clubului le îndemnau să se drogheze alături de clienţi. Ori le turnau pe ascuns substanţe interzise în băutură.
19:50
JD Vance vorbeşte despre posibilitatea unui "război de amploare" a Statelor Unite cu Iran # ObservatorNews
JD Vance a declarat că "nu există nicio șansă" ca Statele Unite să se implice într-un război de amploare cu Iranul dacă Donald Trump ordonă noi atacuri, în ciuda faptului că președintele încă își cântărește opțiunile.
19:50
Şi-a înjunghiat colega de liceu, pentru că îl plăcea pe fostul său iubit. Băiatul e cel care i-a dat cuţitul # ObservatorNews
Scene pline de cruzime în Ploieşti. O fată de 15 ani a fost bătută şi înjunghiată de o adolescentă de aceeași vârstă, doar pentru că a vrut să înceapă o relaţie cu fostul iubit al agresoarei. La conflict a participat și băiatul de 16 ani, care i-a dat briceagul bătăuşei și apoi a privit tragedia fără să mişte un deget să le despartă pe cele două. Amândoi sunt acum arestaţi la domiciliu, vinovaţi de un gest care putea să curme o viață. Violenţa adolescenților nu mai e doar o avertizare. E realitate. Și ne arată cât de fragilă este linia dintre un conflict și o dramă de neimaginat.
19:50
O tânără de 23 de ani, asistentă medicală la o clinică privată din Constanţa, s-a prăbuşit din senin din picioare la serviciu şi, în ciuda tuturor eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvată. Nu a apucat decât să li se plângă colegilor de dureri crunte de burtă. Nimeni nu ştia să aibă vreo problemă medicală.
19:50
De pe pârtie, direct la spital. Zeci de turişti s-au întors din vacanţe cu oase rupte # ObservatorNews
De pe pârtie, direct în spital. Zeci de turişti s-au întors din vacanţa de schi cu oase sau ligamente rupte. Aglomeraţia de pe pârtiile din ţară şi străinătate, dar şi lipsa activităţii sportive în afara sezonului sunt principalele cauze pentru care oamenii se accidentează, spun medicii.
19:40
Horoscop lunar Berbec martie 2026. Luna martie începe pentru tine cu Marte mutându-se într-un sector al lucrurilor nevăzute, al oboselii acumulate și al situațiilor pe care le ai de închis discret.
19:40
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie # ObservatorNews
În România, calcanul nu se prinde cu plasa, ci cu mită. Specie protejată pe hârtie, peştele e monedă de schimb în realitate. Cotele impuse de Uniunea Europeană sunt, pe litoral, simple recomandări negociabile. În funcţie de cine dă mai mult. Acolo unde ar trebui să fie control, apare complicitatea. DNA anchetează patru inspectori pentru luare de mită şi fals intelectual. Vorbim despre o rețea în care șpaga înoată nestingherită, iar legea e prinsă în năvod. Azi, dezvăluim mecanismul din spatele unei afaceri care miroase mai tare decât orice pește lăsat la soare. Urmăriţi o anchetă Observator realizată de Andreea Filip şi Ionuţ Văduva.
19:40
După majorările de impozite care au stârnit revoltă, guvernanţii schimbă din nou regulile. Clădirile vechi vor avea reduceri de până la 25%. În plus, persoanele cu dizabilităţi vor plăti şi cu 50% mai puţin la impozitul pentru locuinţe şi maşini.
19:10
Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur # ObservatorNews
Pentru Franţa, aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur reprezintă "o surpriză neplăcută" a afirmat preşedintele Emmanuel Macron. În urma votului din Parlamentul European, textul acordului a fost trimis Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca aceasta să se pronunţe asupra compatibilităţii sale cu dreptul comunitar.
19:00
(P) Publyo: Soluția inteligentă pentru campanii de advertoriale fără stres și bugete irosite # ObservatorNews
Astăzi, nu mai este suficient să "fii pe internet". Ca să fii luat în serios, ai nevoie de articole de calitate publicate pe site-uri de încredere. Acestea nu sunt doar simple reclame, ci un mod de a câștiga respectul publicului și de a apărea mai sus în căutările Google.
18:50
Epidemie de rujeolă în Statele Unite: "Ne îndreptăm spre alte decese. Și este inadmisibil" # ObservatorNews
SUA înregistrează peste 1.100 cazuri de rujeolă în primele opt săptămâni din 2026. Medicii avertizează că urmează noi decese. 96% dintre bolnavi sunt nevaccinați.
Acum 24 ore
18:40
Trei persoane au ajuns la spital după o explozie urmată de incendiu într-o vulcanizare din Galaţi # ObservatorNews
Trei persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital după ce un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, la o vulcanizare din localitatea Gara Berheci, județul Galați. Primele cercetări indică manipularea necorespunzătoare a unei butelii ca și cauză probabilă a incendiului.
18:40
tbi bank, bancă challenger, şi Advent Internaţional, unul dintre cei mai mari investitori globali de private equity, anunţă finalizarea tranzacţiei prin care banca intră în portofoliul fondului american de investiţii.
18:20
Trei bărbaţi, dintre care doi sunt militari, au fost arestaţi preventiv în judeţul Bistriţa-Năsăud, fiind cercetaţi pentru trafic de droguri de risc şi de mare risc, dar şi pentru efectuarea fără drept de operaţiuni cu substanţe psihoactive. În urma percheziţiilor, au fost ridicate sute de grame de droguri.
18:20
Într-o duminică recentă, o piață din Buenos Aires s-a transformat într-o sălbăticie improvizată pentru un grup neobișnuit de adolescenți.
18:20
Din această primăvară, Teodora Tompea, jurnalist cunoscut pe piața media pentru cariera construită cu rigoare și profesionalism, aduce, de luni până vineri, de la ora 16.00, la Antena 1, informații clare și povești puternice.
18:10
BMW vrea să aducă roboți umanoizi în fabricile sale din Germania pentru a reduce costurile cu angajații și a creşte productivitatea. La uzina din Leipzig, în primă fază, mai puţin de 10 roboți vor ajuta pe liniile de asamblare şi la producția bateriilor pentru mașini electrice. BMW a testat roboți similari în SUA. Acolo, timp de 10 luni, roboții au lucrat 10 ore pe zi și au ajutat la producția a peste 30.000 de mașini. Tesla, Hyundai, Toyota, Mercedes și Ford testează și ele roboți umanoizi inteligenți.
18:00
Studiu: Cimpanzeii consumă o cantitate surprinzătoare de alcool în fiecare zi. Legătura cu consumul uman # ObservatorNews
Fructele coapte sunt o parte integrantă a dietei cimpanzeilor sălbatici, deoarece aceștia consumă în mod obișnuit o cantitate egală cu aproximativ 10% din greutatea lor corporală zilnic. Și pentru că acest fruct este adesea supus unei fermentări naturale, aceștia ingeră o cantitate surprinzătoare de alcool - echivalentul, potrivit oamenilor de știință, al unei persoane care bea două cocktailuri pe zi.
18:00
O femeie îşi caută partener pentru 50.000 de lire sterline. Trebuie să meargă cu ea în vacanţe şi la teatru # ObservatorNews
Un anunț de angajare atipic. O femeie caută o persoană care să locuiască în casa ei, dar și care să-i fie companion la ieșiri în oraș, călătorii între Londra și Doncaster și chiar vizite în Monaco. Pentru slujba ieşită din comun, aceasta este dispusă să ofere un salariu de până la 50.000 de lire pe an.
17:50
Interviu cu un expert în educarea copiilor geniali: Intervenţia târzie poate duce la irosirea potenţialului # ObservatorNews
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României face un nou pas în conectarea educației românești la marile dezbateri europene, printr-un dialog strategic cu Dr. Colm O’Reilly, președintele European Council for High Ability (ECHA), una dintre cele mai importante voci la nivel mondial în domeniul educației dedicate copiilor cu potențial înalt.
