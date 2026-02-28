SUA şi Israelul au atacat Iranul. Există riscuri pentru România? Explicaţiile generalului Barbu

20:30

Facultatea e locul unde tinerii speră să capete super puteri. O diplomă magică ce îţi deschide uși, transformă CV-ul într-o baghetă și te face șef peste joburi. Dar realitatea bate ficțiunea. Diploma nu mai garantează automat un loc de muncă. Mulți absolvenți sunt ori supracalificați, ori ştiu prea multă teorie şi mai deloc practică. Şi aşa ies tinerii de pe băncile facultăţii cu o diplomă, dar fără un loc de muncă.