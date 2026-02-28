Italia și Spania, acord pentru o flotă de nave de patrulare a Europei. România a fost inițial în proiect
Newsweek.ro, 28 februarie 2026 07:20
Constructorul naval italian Fincantieri și compania spaniolă Navantia au semnat un memorandum de înțelegere pentru a înființa o societate mixtă în sprijinul programului multinațional European Patrol Corvette (EPC). Și România făcea parte din programul inițial.
• • •
