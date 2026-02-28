ICI București a organizat masa rotundă cu tema „De la fragmentare la forță: cum inițiativele UE modelează viitorul industriei de apărare europene”

22:30

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, la o zi după marcarea a patru ani de la declanșarea de către Rusiei a invaziei sale militare asupra Ucrainei și înainte ca negociatorii ucraineni, americani și ruși să se întrunească, joi, la Geneva. La discuția telefonică […] The post Zelenski și Trump au discutat la telefon înaintea unei noi runde de tratative SUA-Ucraina-Rusia: Ne așteptăm să putem ridica discuțiile la nivel de lideri appeared first on caleaeuropeana.ro.