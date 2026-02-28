„Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase”, avertizează Kallas: UE colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice

09:10

28 februarie, Ziua Internațională a Bolilor Rare | Interviu realizat de Zaim Diana Sunt zeci de milioane de europeni care trăiesc, zi de zi, cu o boală rară. De Ziua Internațională a Bolilor Rare, gândul nostru se îndreaptă către cei care au parcurs un drum lung și dureros până la diagnostic, către pacienții care au […] INTERVIU | Ziua Internațională a Bolilor Rare. Damaris, pacientă cu fibroză chistică, și tratamentul inovativ care i-a redat șansa la o viață normală: "Nu știam cum este să trăiești fără antibiotic"