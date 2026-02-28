Pensionari păcăliți de două surori contabile: o schemă de fraudă de aproape 1,5 milioane de lei le-a blocat pensiile ani de zile
28 februarie 2026
Pensionarii din Brăila s-au trezit cu conturile blocate și popriri pe pensii, după ce anchetatorii au descoperit că în evidențele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan” apăreau drept beneficiari ai unor împrumuturi fictive. Prejudiciul calculat se ridică la aproape 1,5 milioane de lei.
Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul său din serialul HBO „The Wire”, a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland.
Ngezana, ghimpe în coasta FCSB! Conflictul care a provocat pierderi de sute de mii de euro. „Nu va mai juca nicio secundă la noi” # Adevarul.ro
Siyabonga Ngezana traversează o perioadă dificilă la FCSB, creând tensiuni în club.
Şofer turc arestat în România după ce a încercat să introducă un migrant ascuns sub patul TIR-ului # Adevarul.ro
Un şofer de TIR cu cetăţenie turcă a fost arestat preventiv în România, fiind anchetat într-un dosar pentru trafic de migranţi. Incidentul a fost descoperit de poliţiştii de frontieră din Giurgiu, care au găsit un bărbat ascuns sub salteaua patului din cabina camionului.
„Nu exclud un război cu China”. Propagandistul lui Putin critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare” # Adevarul.ro
Un scandal fără precedent a izbucnit în mass‑media de stat din Rusia. Propagandistul Kirill Fedorov a fost dat afară din emisiune de pe canalul lui Vladimir Soloviov, după ce a făcut declarații care contrazic narativa oficială rusă.
Mai multe explozii au fost raportate sâmbătă dimineață în orașe din Iran, inclusiv în capitala Teheran, după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra unor ținte iraniene.
Contractul pentru realizarea blindatelor Cobra II. Cum răspund MApN și NATO în cazul subcontractorilor cu legături în Federația Rusă # Adevarul.ro
Ministerul Apărării și NATO au oferit explicații, la solicitarea „Adevărul”, în cazul Automecanica Mediaș, companie controlată de doi afaceriști cu conexiuni în Federația Rusă, care ar fi trebuit să producă o parte din blindatele COBRA II destinate Armatei Române.
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, mesaj pentru Donald Trump, după atacul asupra țării # Adevarul.ro
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, a transmis sâmbătă un mesaj pe platforma X, după atacul militar al SUA asupra Iranului.
Emma Răducanu, cunoscută pentru „infidelitățile nebune față de antrenori”. Spaniolii au spus tot adevărul # Adevarul.ro
Situația din echipa Emmei Răducanu rămâne una instabilă, cu schimbări frecvente de antrenori.
O româncă din Israel: „Se aud bombardamente, oamenii sunt speriați”. Netanyahu avertizează: „Regimul iranian nu trebuie să obțină arma nucleară” # Adevarul.ro
Armata israeliană a anunțat că a interceptat rachete lansate din Iran, la scurt timp după atacurile comune ale SUA și Israel asupra unor ținte iraniene. Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat asupra pericolului reprezentat de regimul de la Teheran.
Iranul a declanșat riposta. Cât îi ia unei rachete iraniene să ajungă pe teritoriul israelian # Adevarul.ro
Sirenele au rupt liniștea dimineții în nordul Israel, după ce armata israeliană a anunțat detectarea unor lansări de rachete dinspre Iran.
„Operaţiuni militare majore în desfăşurare”. Donald Trump confirmă implicarea SUA în atacurile Israelului asupra Iranului # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trumpa postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care a confirmat că armata americană a lansat operaţiuni militare majore în Iran.
Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
A murit fostul primar al Iașului, Emil Uncheșel. A fost primul edil de după Revoluție al capitalei Moldovei # Adevarul.ro
Fostul primar al Municipiului Iași, Emil Uncheșel, a decedat, vestea fiind transmisă sâmbătă dimineață de actualul edil al orașului, Mihai Chirica.
Cum ne afectează tehnologia capacitatea de concentrare. Specialiștii explică fenomenul și oferă soluții # Adevarul.ro
Durata medie de atenție a scăzut dramatic în ultimele două decenii, de la aproximativ două minute și jumătate la doar 47 de secunde, potrivit cercetărilor realizate de Gloria Mark, profesor de informatică la University of California, Irvine.
În epoca de aur Trump, în plin război al tarifelor, e oare posibilă recalibrarea relației UE cu China? # Adevarul.ro
De voie-nevoie, toate semnalele spun acum că răspunsul ar putea fi favorabil, iar semnalul cel mai clar îl dă vizita Cancelarului german la Beijing, reacție logică la presiunile economice exercitate asupra țării sale și întregii Uniuni Europene.
„Începutul sfârșitului!”. 8 jucători ai Craiovei sunt la un pas de suspendare. Probleme disciplinare în vestiarul din Bănie # Adevarul.ro
Universitatea Craiova abordează confruntarea cu Metaloglobus București cu obiectivul clar de a obține victoria.
Nereguli grave au fost descoperite la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”, în urma unui control efectuat în ambulatoriu. Vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, Bogdan Mihai, a anunțat că telefonul destinat programărilor era setat pe silențios, iar site-ul nu era actualizat.
Mai multe explozii au fost auzite în centrul capitalei iraniene, după ce Israelul a anunțat că a lansat un atac cu rachete asupra Iranului. Proiectilele au lovit zona University Street și cartierul Jomhouri din Teheran, iar coloane de fum au fost văzute ridicându-se deasupra orașului.
Caz rar la Timișoara: Femeie care își dorea un copil a născut tripleți din sarcină naturală # Adevarul.ro
Un caz extrem de rar a avut loc la Maternitatea Odobescu, unde o femeie a adus pe lume tripleți concepuți natural. Medicii spun că probabilitatea unei astfel de sarcini este de aproximativ 1 la 100.000 la nivel mondial, iar în vestul țării un astfel de caz nu a mai fost înregistrat de opt ani.
Cel puțin 15 morți după prăbușirea unui avion militar care transporta bancnote, în Bolivia # Adevarul.ro
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbușit vineri în apropierea capitalei Boliviei, La Paz, avariind mai multe vehicule aflate pe o autostradă și împrăștiind bani pe carosabil, relatează The Guardian.
O destinație europeană, preferată și de români, amenințată de dispariția plajelor. Specialiștii avertizează: nivelul mării ar putea urca cu un metru # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre plajele unei insule europene sunt în pericol de dispariție până la sfârșitul secolului, în condițiile în care nivelul mării ar putea crește cu până la un metru, iar temperaturile medii ar urma să urce cu trei până la cinci grade Celsius, potrivit avertismentelor.
Ilie Năstase, luat prin surprindere de anunțul Senatului. „În România nu prea am avut parte de aprecieri” # Adevarul.ro
Proiectul de lege urmează să fie analizat și votat în Camera Deputaților.
O femeie bogată oferă 50.000 de lire sterline pe an pentru un job inedit: mese în oraș, teatru și călătorii la Monaco # Adevarul.ro
O femeie din Marea Britanie a publicat un anunț de angajare neobișnuit, prin care caută o persoană dispusă să locuiască alături de ea și să o însoțească la mese în oraș, la spectacole de teatru și în călătorii între reședințele sale din Regatul Unit și Monaco.
A murit Neil Sedaka, celebrul cântăreț și autor al hiturilor „Oh! Carol” și „Breaking Up Is Hard to Do”. Avea 86 de ani # Adevarul.ro
Neil Sedaka, unul dintre cei mai de succes cântăreți și compozitori ai primilor ani ai rock ’n’ roll-ului, a murit la vârsta de 86 de ani. Artistul, cunoscut pentru hituri precum „Breaking Up Is Hard to Do” și „Laughter in the Rain”, s-a stins din viață vineri.
Ceață densă în zece județe, sâmbătă dimineață. Restricții pe A1 Sibiu–Deva, după ce o mașină a luat foc pe autostradă # Adevarul.ro
Traficul rutier este afectat de ceață în zece județe din țară, sâmbătă dimineață, potrivit Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române. În paralel, sunt impuse restricții de circulație pe Autostrada A1, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări.
Nominalizare la premiile europene. Ana Bărbosu, în cursa pentru „Gimnasta anului 2025” # Adevarul.ro
Se anunță un an plin de provocări și decizii importante pentru Ana Bărbosu.
Președintele Serbiei, avertisment pentru Novak Djokovic. Politica nu se negociază nici măcar cu el. „I-aș spune-o și mai ferm” # Adevarul.ro
Aleksandar Vucic a subliniat că diferențele de opinie rămân nerezolvate, în ciuda discuțiilor directe cu Djokovic.
În lipsă de oferte din fotbal, Mutu o cotește spre actorie. Antrenorul joacă într-un serial celebru și e ironizat de fanii lui Chivu # Adevarul.ro
Fostul internațional nu mai are angajament de un an.
Rachetele de croazieră Flamingo revin în forță. Imagini recente arată o lovitură spectaculoasă asupra unui sit strategic din adâncul Rusiei # Adevarul.ro
Ucraina a crescut frecvența rapoartelor privind atacuri cu rachete de croazieră Flamingo, produse intern, începând din noiembrie 2025, iar recent armata ucraineană a anunțat lovituri asupra unor ținte inamice cheie, inclusiv o fabrică de rachete situată adânc în Rusia, relatează Kyiv Independent.
Un nou trend apărut pe TikTok susține că femeile care poartă unghii roșii atrag mai multă atenție din partea bărbaților. Mii de creatoare de conținut au testat teoria și spun că funcționează. Dar cât e psihologie și cât e autosugestie?
„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din București # Adevarul.ro
Un comentariu acid postat pe Reddit a reaprins disputa eternă despre traficul din București și dependența de mașina personală. Capitala apare frecvent între orașele europene cu cele mai multe ore pierdute anual în blocaje, depășind pragul de 100 de ore per șofer.
„Lista neagră” de la ANAF devine secretă. Românii vor expuși la inspecții fără niciun avertisment # Adevarul.ro
Guvernul propune ca, până la 31 decembrie 2026, contribuabilii să nu mai poată solicita oficial de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal. Măsura este inclusă într-un proiect de ordonanță de urgență aflat în dezbatere publică.
Un obicei tradițional este considerat de mulți specialiști responsabil pentru răspândirea latinității pe teritoriul de astăzi al României și unul dintre cei mai importanți factori ai constituirii poporului român. Românii nu sunt doar urmași ai dacilor sau romanilor, arată alte studii.
Oravița, prima gară construită în România, rezistă de 180 de ani. De aici începe cea mai spectaculoasă cale ferată # Adevarul.ro
Cea mai veche gară din România „rezistă” de 180 de ani, chiar dacă multe dintre anexele sale au ajuns în ruină. Gara Oravița a fost locul de întâlnire al primelor căi ferate din Banatul montan, cu o istorie tulburătoare.
Alertă de fraudă. Metoda nouă prin care hoții te conving la telefon să le dai acces la datele personale # Adevarul.ro
Fraudele online și telefonice devin tot mai sofisticate, iar tot mai mulți români povestesc experiențe în care escrocii folosesc identități false, pagini clonă și aplicații de mesagerie pentru a obține date personale sau bani.
România, țara proprietarilor fără bani. Jumătate din veniturile românilor săraci se duce pe facturi # Adevarul.ro
România are foarte mulți proprietari de locuințe. Pe hârtie, foarte mulți români „au avere”, însă foarte puțini au lichidități, majoritatea dintre ei trăind din salariu și împrumuturi pentru plata facturilor de la lună la lună.
Stereotipul „Generația Z nu mai vrea să muncească” îi revoltă pe tineri: „Și apoi ne mirăm că lumea nu mai are chef?” # Adevarul.ro
Numeroși tineri se plâng de stereotipul că „Generația Z nu mai vrea să muncească”, o percepție despre care susțin că a ajuns să afecteze modul în care sunt tratați la interviurile de angajare.
România și Ungaria în Europa cu mai multe viteze: „Orbán vrea să rămână pe loc dacă ține și restul țărilor europene pe loc” # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai importanți români din Parlamentul European, liberalul Siegfried Mureșan (PPE) nu respinge ideea unei Europe cu mai multe viteze, arătând că nu numai România, ci și Ungaria lui Viktor Orbán ar alege să facă parte din nucleul central al țărilor care vor mai multă integrare.
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri? # Adevarul.ro
România a ajuns la peste 1.400 de kilometri de autostradă, cu 1.300 de kilometri mai mulți decât cei realizați în perioada comunistă, lucru care creează dezbateri intense privind modul în care a evoluat infrastructura rutieră, în ultimele decenii.
Muzee unicat ale aurului, cărbunelui și fierului. Se află în județul unde 100.000 de oameni munceau în industrie # Adevarul.ro
Trei muzee unicat – al aurului, cărbunelui și fierului – amintesc de moștenirea industrială a Hunedoarei, unul dintre cele mai bogate județe în resurse naturale, afectat în ultimele decenii de declinul industrial.
La 28 februarie 1754 se năștea istoricul, filologul, traducătorul și poetul Gheorghe Șincai, iar în anul 1785 Horea și Cloșca, doi dintre conducătorii Răscoalei de la 1784 din Transilvania, au fost executați prin frângerea pe roată.
Ce analizează băncile când îți calculează dobânda la credit. Sfaturile unui expert: „Situația din Biroul de Credit este esențială” # Adevarul.ro
Ofertele afișate în vitrine și pe site-uri prezintă întotdeauna dobânda minimă. Ce nu se comunică transparent este că puțini clienți o vor obține efectiv. Am întrebat specialiști în creditare care sunt elementele reale după care băncile calculează costul final al unui împrumut.
Oana Țoiu, în vizită oficială în Slovenia. Este prima vizită la nivel de ministru al afacerilor externe în ultimii cinci ani # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a încheiat vineri, 27 februarie 2026, vizita oficială în Slovenia, la invitația omologului său, Tanja Fajon. Despre vizită, ministerul a transmis că este „prima la nivel de ministru al afacerilor externe în ultimii cinci ani”.
Marco Rubio va face o vizită-fulger în Israel pe fondul tensiunilor cu Iranul și a posibilei intervenții americane # Adevarul.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio va face o vizită-fulger în Israel, luni, 1 martie, în centrul discuțiilor aflându-se Iranul, în contextul în care SUA fac să planeze în continuare ameninţarea unei intervenţii militare împotriva Teheranului.
Dezbaterea privind o posibilă autonomie nucleară europeană nu este nouă. Ea datează încă din zorii erei atomice, înainte de semnarea Tratatul de Neproliferare Nucleară (TNP).
Președintele Donald Trump a afirmat vineri, 27 februarie, că SUA ar putea realiza o „preluare prietenoasă” a Cubei, pe măsură ce tensiunile dintre Washington și Havana cresc după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro.
Trump „nu este mulțumit” de negocierile cu Iranul. Ce spune președintele SUA despre un eventual atac # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a transmis vineri, 27 februarie, că „nu este mulțumit” de conținutul negocierilor în curs cu Iranul. Acesta a precizat că negocierile vor continua și vineri.
Cum se împart miliardele pentru dotarea Armatei: prețul și viteza de livrare, decisive în selecția furnizorilor pentru programul SAFE # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale a făcut publice procedurile prin care se vor derula cele 21 de proiecte majore de înzestrare prin instrumentul financiar european SAFE, cu o valoare estimată de 9,6 miliarde de euro pentru perioada 2026–2030.
Ghid turistic, arestat în Egipt după ce a desenat pe o piramidă antică. Ce pedeapsă riscă # Adevarul.ro
Poliția din Egipt a anunțat arestarea unui ghid turistic, suspectat că a desenat pe fațada unei piramide de lângă Cairo, în timp ce oferea explicații unui grup de turiști străini.
