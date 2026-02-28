Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul
Sport.ro, 28 februarie 2026 13:20
Kennedy Boateng (29 de ani) se află în ultimele luni de contract cu Dinamo.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
13:30
Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute # Sport.ro
Echipa din Sfântu Gheorghe speră la o revenire cât mai grabnică în Superligă.
Acum 15 minute
13:20
Kennedy Boateng (29 de ani) se află în ultimele luni de contract cu Dinamo.
Acum o oră
13:00
Rapidistele Ștefania Cheluță și Teodora Iancu, irezistibile la fileu! În sfârșit victorie # Sport.ro
Echipa din Giulești a pus capăt seriei de cinci eșecuri consecutive.
13:00
Liverpool - West Ham, LIVE pe VOYO de la 17:00! „Cormoranii” își pot continua seria excelentă # Sport.ro
Liverpool - West Ham este LIVE pe VOYO de la ora 17:00.
12:50
George Pușcaș (29 de ani) a semnat în această săptămână cu Dinamo, însă atacantul nu va putea juca prea curând sub comanda lui Zeljko Kopic.
12:50
Inter - Genoa, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45. Echipele probabile în duelul dintre Cristi Chivu și Dan Șucu # Sport.ro
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre meciul Inter Milano - Genoa.
12:40
Antrenorul din Superliga a transformat total echipa: „Zici că e Guardiola, vai de capul meu!” # Sport.ro
Basarab Panduru a fost uimit de antrenorul din Superliga care a schimbat total fața echipei sale.
12:40
FCSB se pregătește pentru meciul cu UTA, care va avea loc la Arad, duminică, de la ora 21:00, în penultima etapă din sezonul regulat.
Acum 2 ore
12:30
Partidele din campionatul Franței sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:10
Plecarea lui Mohamed Salah de la Liverpool în această vară este din ce în ce mai probabilă, deoarece „The Reds” încearcă să evite pierderea internaționalului egiptean gratis.
11:50
Daniel Paraschiv a fost întrebat despre FCSB și nu s-a ferit să tragă o concluzie.
11:40
"Ar fi incredibil!" Performanța pe care o poate realiza Cristi Chivu la Inter, chiar și după eliminarea din UCL # Sport.ro
Inter Milano a rămas angrenată în doar două competiții după eliminarea din Champions League, iar echipa lui Cristi Chivu are șansa de a realiza eventul.
Acum 4 ore
11:30
FC Augsburg, cea mai ”rotundă” echipă din Bundesliga! Ce dublă performanță au bifat bavarezii # Sport.ro
Succes istoric în ultima etapă pentru Augsburg.
11:10
LIVE VIDEO | Bournemouth - Sunderland, exclusiv pe VOYO de la 14:30. Echipele probabile + toate informațiile despre meci # Sport.ro
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile Bournemouth - Sunderland.
11:00
"Hai, Dinamo!" Gafă de proporții la conferința lui FC Argeș înaintea meciului de pe Arena Națională # Sport.ro
Dinamo - FC Argeș se joacă duminică, de la ora 18:00, pe Arena Națională, în penultima etapă din sezonul regulat al Superligii.
10:40
Şeful federaţiei internaţionale speră să vadă Rusia la Jocurile Olimpice 2030 din Alpii Francezi.
10:40
„Gerard Maldini” a primit un cadou chiar de la fotbalistul italian: reacția jucătorului de la FC Barcelona # Sport.ro
Gerard Martin a primit un cadou de la Paolo Maldini.
10:30
LIVE TEXT | Universitatea Craiova - Metaloglobus, azi de la 15:00! David versus Goliat în Superligă # Sport.ro
Toate informațiile despre Universitatea Craiova - Metaloglobus București se găsesc pe Sport.ro.
10:30
I-au pus coroana și mantia regală direct pe teren, imediat după ce a marcat! Ce record a mai bătut Dayro Moreno # Sport.ro
Fostul atacant de la FCSB înscrie meci de meci la Once Caldas și la 40 de ani.
10:30
"Omul blând al lui Becali" Reacția lui Bogdan Andone după delegarea de la Dinamo - FC Argeș, meci care o poate trimite pe FCSB în play-out # Sport.ro
FC Argeș poate obține calificarea matematică în play-off, duminică, după meciul cu Dinamo.
10:30
Farul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00! Echipa lui Daniel Pancu își poate asigura locul în play-off # Sport.ro
Farul - CFR Cluj se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00.
10:10
Dinamo, ironizată din nou printr-un video! A venit rândul lui FC Argeș: apare și Nicolae Dobrin # Sport.ro
FC Argeș a postat un videoclip special pe pagina oficială înaintea duelului cu Dinamo.
10:00
Inter - Genoa (21:45). Chivu vs. „Grifonul” lui Șucu. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Duelul românilor din Serie A, se dispută azi, la Milano, între echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter, și cea patronată de Dan Șucu, Genoa.
09:50
Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani # Sport.ro
Dinamo are șanse bune de a reveni în cupele europene după o lungă pauză, însă echipa lui Zeljko Kopic nu va putea folosi cel mai mare stadion al țării.
09:50
Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc # Sport.ro
Diferențe imense în meciurile din Liga Națională de baschet feminin.
Acum 6 ore
09:30
Barcelona a luat o decizie extrem de importantă în contextul problemelor financiare cu care se confruntă clubul.
09:20
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România” # Sport.ro
Costel Enache a dezvăluit câteva dintre „secretele” succesului pe care îl are cu formația din Liga 2.
09:10
Invincibila Corvinul, Sepsi OSK, FC Voluntari, CS Dinamo, Poli Iași sau FC Bacău joacă de la ora 11:00! # Sport.ro
Sâmbătă se dispută cele mai multe partide din cadrul etapei cu numărul 19 din Liga 2.
09:10
Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A.
09:00
Argentinianul are misunea să salveze de la retrogradare un club de tradiție din Spania.
09:00
Manchester City i-a fixat un preț accesibil lui Rodri pentru Real Madrid.
08:50
Succes de prestigiu în fața lui ASD Bogliasco 1951 din Italia.
08:50
Oțelul Galați și-a luat adio de la play-off, după un eșec drastic suferit pe terenul Universității Cluj, scor 0-4.
08:40
Gigi Becali a dezvăluit cum ar putea face 200 de milioane de euro cu FCSB.
08:30
Naționala României, speranțe deșarte și cu Portugalia în preliminariile CM! Ce s-a întâmplat la final # Sport.ro
Eșec clar la Coimbra, urmează revanșa de la Pitești.
08:30
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre George Pușcaș și a transmis când va debuta internaționalul român pentru „câini”.
08:00
Patru dintre cele șase locuri de play-off au fost deja ocupate, iar campioana en-titre FCSB pare că are șanse minime să intre în top 6 la finalul sezonului regulat.
07:40
Directorul sportiv al lui Inter, Piero Ausilio, a lămurit culisele aducerii lui Cristi Chivu ca antrenor principal, respingând ferm zvonurile despre o altă variantă.
07:40
„Am fost șocat!” Victor Angelescu îl pune la zid pe Gino Iorgulescu după afirmațiile despre FCSB # Sport.ro
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a reacționat după ce Gino Iorgulescu, președintele LPF, a susținut că ar fi păcat ca FCSB să nu se califice în play-off.
07:40
Cavani a ajuns să fie huiduit de fanii lui Boca Juniors. "Are aproape 40 de ani, ar trebui să se retragă" # Sport.ro
Edinson Cavani are 39 de ani și este căpitanul echipei Boca Juniors.
Acum 24 ore
00:00
Cristi Munteanu a izbucnit în momentul în care a fost întrebat dacă Oțelul joacă pentru FCSB.
00:00
Patronul FCSB-ului îi oferă libertatea de a pleca unui fotbalist.
27 februarie 2026
23:50
Federico Dimarco vrea să „rupă norii” alături de Cristi Chivu: cele două dorințe ale italianului # Sport.ro
Federico Dimarco a spus ce își dorește să atingă la finalul acestui sezon.
23:50
Argint pentru fiica lui Mihai Covaliu la Europene! Cu ce probleme s-a confruntat Amalia: „M-am speriat puțin” # Sport.ro
Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie juniori!
23:40
Federico Dimarco vreau să „rupă norii” alături de Cristi Chivu: cele două dorințe ale italianului # Sport.ro
Federico Dimarco a spus ce își dorește să atingă la finalul acestui sezon.
23:30
Întrebat despre lupta la titlu, Giani Kiriță a rostit două nume: „Din câte arată pe teren” # Sport.ro
Actualul sezon din SuperLiga este unul dintre cele mai echilibrate din ultimii ani.
23:30
Alexandru Chipciu, răspuns fabulos când a fost întrebat cum se menține în formă la 36 de ani: „Eram cel mai tare” # Sport.ro
Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.
23:00
„U” Cluj a făcut spectacol pe Cluj Arena și a învins-o clar pe Oțelul Galați, scor 4-0, în etapa a 29-a din Superliga.
22:50
Bergodi, suspendat, a reacționat imediat după calificarea U Cluj în play-off: mesajul său # Sport.ro
Tehnicianul „șepcilor roșii“, care a primit o suspendare de o lună după incidentele de la derby-ul cu CFR, s-a bucurat enorm de victoria cu Oțelul Galați, scor 4-0.
22:40
Laszlo Balint, siderat după „U” Cluj - Oțelul 4-0: „Toată lumea știe, nu pot să detaliez” # Sport.ro
Reacția lui Laszlo Balint după partida „U” Cluj - Oțelul 4-0, contând pentru etapa a 29-a din Superliga României.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.