Emma Aicher, a cincea victorie la Cupa Mondială de schi alpin

Sport.ro, 28 februarie 2026 14:50

Germanca Emma Aicher a câştigat, sâmbătă, cursa de Super G de la Soldeu, în Andorra, obţinând a cincea victorie în Cupa Mondială de schi alpin şi revenind în cursa pentru globul specialităţii.

