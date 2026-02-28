Secretarul de război al SUA monitorizează atacurile din Iran de la complexul Mar-a-Lago

20:40

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că nu este „mulţumit de Iran”, după convorbirile recente de la Geneva, pe marginea programului nuclear al Teheranului. El a subliniat că nu vrea să recurgă la forţă militară împotriva Teheranului, însă a adăugat că „uneori, este necesar”. Mai multe state au emis avertismente către cetăţenii lor din Iran […]