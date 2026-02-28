TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv
Jurnalul.ro, 28 februarie 2026 14:50
TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv. Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
14:50
TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv. Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026.
Acum o oră
14:30
Palatul liderului suprem Khamenei, distrus în atacurile asupra Iranului. Nu se știe dacă ayatolahul era în clădire.
14:30
Internetul este aproape complet blocat în Iran, potrivit unui organism de supraveghere # Jurnalul.ro
Iranul se confruntă cu o blocare aproape totală a internetului, potrivit organismului de supraveghere a libertății online Netblocks.
14:10
Vânzările online de mărţişoare au crescut cu 54% faţă de 2025, interesul pentru acestea începând încă din luna ianuarie, deşi cei mai mulţi clienţi au început să caute astfel de produse din luna februarie, relevă o analiză de specialitate.
Acum 2 ore
14:00
Cât potențial pierdem fără să știm? Dialog România–Europa despre viitorul copiilor cu abilități înalte: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și președintele European Council for High Ability # Jurnalul.ro
România produce performanțe spectaculoase, olimpici internaționali, tineri cercetători premiați și elevi care impresionează în competiții globale. Și totuși, la nivel sistemic, țara rămâne la coada clasamentelor europene în ceea ce privește inovarea și investiția în cercetare. În acest paradox se înscrie dialogul dintre Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Dr. Colm O’Reilly, președintele European Council for High Ability, una dintre cele mai influente voci europene în domeniul educației de excelență. Miza discuției nu a fost una teoretică, ci profund strategică: cum transformăm potențialul înalt al tinerilor într-un avantaj real pentru societate?
13:50
Ministerul de Externe al Iranului afirmă într-o declarație că, deși Iranul era conștient de „intențiile” SUA și Israelului de a lansa atacuri, a intrat totuși în negocieri.
13:30
Medvedev, după atacurile asupra Iranului: „SUA are 249 de ani. Imperiul Persan, 2.500” # Jurnalul.ro
Israelul și SUA au atacat Iranul sâmbătă, 28 februarie 2026. Reacțiile internaționale variază de la avertismente diplomatice la critici dure la adresa Washingtonului.
13:10
Poliţia Capitalei: Bărbat fără permis, care ar fi lovit 5 maşini şi ar fi fugit de la accident cu tramvaiul 41, arestat # Jurnalul.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat preventiv, după ce, aflându-se la volanul unui autoturism fără a deţine permis de conducere, ar fi avariat cinci autovehicule aflate în aşteptare la un semafor pe şoseaua Virtuţii şi ar fi fugit cu tramvaiul 41 ce se afla oprit în staţie la locul accidentului, a informat, sâmbătă, Poliţia Capitalei.
Acum 4 ore
12:50
Noul Nostradamus a prezis Covid, acum vorbește despre catastrofe globale și soarta lui Trump # Jurnalul.ro
Un clarvăzător poreclit noul Nostradamus spune că omenirea se va confrunta cu mai multe dezastre, inclusiv o lovitură de meteorit. De asemenea, bărbatul care susține că a prezis pandemia Covid și moartea reginei, anunță mai multe războaie și un al treilea mandat pentru Donald Trump.
12:30
Wizz Air anulează toate zborurile spre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până în 7 martie # Jurnalul.ro
Compania aeriană Wizz Air a anunțat sâmbătă printr-un comunicat că din cauza războiului dintre Israle, SUA și Iran, a suspendat toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie inclusiv.
12:30
Apel neașteptat din cercul apropiat al lui Vladimir Putin: Fina liderului de la Kremlin cere public încetarea războiului din Ucraina # Jurnalul.ro
Un apel public neașteptat vine din cercurile apropiate ale puterii de la Kremlin. Ksenia Sobchak, fina președintelui Vladimir Putin, a făcut un apel la încetarea războiului din Ucraina, într-un mesaj publicat la împlinirea a patru ani de la declanșarea conflictului.
12:20
Ce face România după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Primele măsuri ale lui Nicușor Dan # Jurnalul.ro
România este în contact permanent cu misiunile sale diplomatice din Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, a anunțat primele măsuri dispuse de președintele Nicușor Dan.
12:10
Un accident rutier s-a produs la ieșire din localitatea Popricani, județul Iași, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule, în urma căruia trei persoane sunt încarcerate, dar conștiente.
11:50
Alertă de călătorie pentru Israel: MAE îndeamnă cetățenii să nu călătorească în regiune.Spațiul aerian a fost închis # Jurnalul.ro
MAE avertizează: evitați orice călătorie în Israel. Spațiul aerian, închis de autoritățile israeliene.
11:30
Vineri, 27 februarie 2026, Sala de Expoziții „Constantin Brâncuși” din Palatul Parlamentului – Centrul Internațional de Conferințe a găzduit evenimentul aniversar „Brâncuși și Cântecul Pietrei – Anul 2026, Anul Brâncuși”, dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.
11:30
Liderul suprem al Iranului este ayatollahul Ali Khamenei, aflat la conducerea Republicii Islamice din 1989, considerat autoritatea politică și religioasă decisivă în stat.
11:20
Zboruri București – Tel Aviv, în alertă. O cursă spre Abu Dhabi s-a întors pe aeroport # Jurnalul.ro
Toate zborurile dintre București și Tel Aviv ar putea fi afectate din cauza situației din Orientul Mijlociu. Deocamdată nu se înregistrează anulări, anunță Compania Națională Aeroporturi București.
11:10
Horoscop zilnic, 1 martie 2026: Berbecii se gândesc la trecut, Săgetătorii sunt tandri, iar Vărsătorii își asumă rolul de mentori.
Acum 6 ore
10:50
Scutul de la Deveselu, piesă-cheie în apărarea Europei într-un eventual conflict SUA-Iran # Jurnalul.ro
Scutul antirachetă de la Deveselu devine un element strategic crucial pentru apărarea Europei, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Iran, notează G4Media.
10:30
Spunem despre cineva că „bate câmpii” atunci când divaghează, vorbește pe lângă subiect sau își pierde firul ideilor.
10:10
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în luna martie 2026. Există un sentiment puternic că totul se va schimba.
09:50
O rețetă clasică, aromată și ușor de făcut acasă
09:10
Planeta comunicării va fi retrogradă în semnele de apă Pești, Rac și Scorpion în 2026, exact în această ordine. Acesta este un moment în care foștii parteneri reapar, trecutul revine să ne bântuie, dezinformarea este nesfârșită și apar întârzieri în călătorii
Acum 8 ore
09:00
Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării.
08:50
Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat că a convenit cu prim-ministrul slovac Robert Fico înființarea unei comisii ungaro-slovace pentru a verifica situația conductei de petrol Drujba.
08:50
Inteligența Artificială este...proastă. Vezi testul simplu pe care IA l-a picat cu brio # Jurnalul.ro
Un test de logică extrem de simplu, care pentru oameni nu pune niciun fel de problemă, e de natură să pună-n cap majoritatea modelelor de Inteligență Artificială.
08:30
Tehnologia a ieșit din laboratoare direct pe stradă la Târgu Mureș: un câine-robot care merge printre trecători și le vorbește despre colectarea selectivă nu mai ține de domeniul SF.
08:10
Trei zodii sunt favorizate de noroc, oportunități și schimbări de destin în săptămâna 2–8 martie 2026.
08:00
Cântărețul și compozitorul american Neil Sedaka, autor al unor piese celebre precum „Breaking Up Is Hard to Do”, „Oh! Carol”, „Calendar Girl” și „Bad Blood”, a murit la vârsta de 86 de ani, a anunțat familia sa sâmbătă dimineață.
07:40
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că emiterea rovinietei și a peajului poate fi îngreunată sâmbătă, 28 februarie 2026.
07:30
Gândacii de bucătărie sunt una dintre cele mai frecvente probleme din gospodării, răspândindu-se rapid și fiind greu de eliminat.
07:10
Martie 2026 începe sub influența lui Mercur retrograd în Pești și în plin portal de eclipse — o combinație care cere procesare, claritate și, mai ales, renunțarea la control. Pentru cinci zodii, această energie deschide o etapă în care relațiile devin vizibil mai bune înainte de finalul lunii.
Acum 12 ore
06:50
Relațiile de cuplu fericite nu sunt lipsite de conflicte. Diferența o face modul în care partenerii comunică în momentele dificile.
06:10
După 28 februarie 2026, viața începe, în sfârșit, să se așeze pe un făgaș mai bun pentru trei zodii.
Acum 24 ore
00:40
Președintele Donald Trump a declarat vineri că SUA se află în negocieri cu Havana și a ridicat posibilitatea unei „preluări amiabile a Cubei”, fără a oferi detalii despre ceea ce a vrut să spună.
00:30
Culoarea de miliarde de dolari. Pigmentul „perfect” care ar putea revoluționa industria chimică # Jurnalul.ro
O culoare „perfectă”, care să nu se degradeze în timp și să fie ușor de reprodus industrial, rămâne unul dintre marile obiective ale chimiei moderne.
00:20
Pe 28 februarie 2026, patru zodii primesc un mesaj esențial de la Univers. Sub influența Lunii în Leu, atmosfera este pozitivă, încrederea crește, iar emoțiile sunt mai bine controlate.
00:00
Moartea lui Epstein, postată cu 38 de minute înainte de anunțul oficial: FBI nu a găsit autorul # Jurnalul.ro
Un utilizator anonim a anunțat moartea lui Jeffrey Epstein pe 4chan în 2019, cu 38 de minute înaintea presei. FBI a investigat ani de zile fără rezultat.
27 februarie 2026
23:40
Bill Clinton explică în faţa unei comisii parlamentare de anchetă legătura sa cu Jeffrey Epstein # Jurnalul.ro
Fostul preşedinte american Bill Clinton a început vineri să dea explicaţii în faţa unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein, numeroase şi documentate, în timp ce democraţii continuă să ceară ca la audieri să fie chemat şi preşedintele Donald Trump, şi el un fost apropiat al infractorului sexual, transmite AFP.
23:30
Excedent bugetar în ianuarie. Nazare: Execuția arată reziliență în administrarea finanțelor publice # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent bugetar de 0,85 miliarde lei, respectiv 0,04% din PIB, fiind prima lună ianuarie cu excedent din 2019, după ce în ianuarie 2025 România înregistra un deficit de 11 miliarde lei.
23:10
Cazul Lukoil. Ce înseamnă de fapt amânarea termenului de aplicare a sancțiunilor internaționale? # Jurnalul.ro
Specialiștii în drept consultați de Mediafax au explicat ce presupune o nouă amânare a termenului-limită de aplicare a sancțiunilor internaționale în cazul activelor gigantului rus Lukoil, decisă joi de Trezoreria Statelor Unite ale Americii.
23:00
Preşedintele Donald Trump ar fi luat în considerare opţiuni pentru a declara stare de urgenţă şi a controla alegerile # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump ar fi luat în considerare proiectul unui ordin executiv redactat de avocaţi apropiaţi care i-ar acorda prerogative de urgenţă pentru a exercita control asupra alegerilor pe baza unei interferenţe dezminţite a Chinei în scrutinul prezidenţial din 2020, potrivit informaţiilor apărute în mass-media, transmite vineri EFE.
22:50
Pregătiri de război: România aduce acasă personalul neesenţial din Ambasada de la Tel Aviv, Consulatul de la Haifa şi Oficiul de la Ramallah # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat vineri că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv, Consulatul General al României la Haifa şi Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah.
22:40
Accident grav în Milano: Un tramvai a intrat într-o clădire. Două persoane au murit și 40 au fost rănite. MAE: Niciun român implicat # Jurnalul.ro
Un tramvai aglomerat de pe linia 9 a deraiat vineri, în jurul orei 16:00 (ora locală), pe Viale Vittorio Veneto, în centrul Milano. Vehiculul, unul dintre cele mai noi modele bidirecționale introduse recent în flotă, a ieșit de pe șine, a lovit un semafor, apoi s-a izbit de vitrina unui restaurant. Rezultatul: o persoană decedată (un pieton de 60 de ani) și până la 40 răniți, majoritatea pasageri.
22:40
Universitatea Cluj a învins categoric Oțelul Galați, scor 4-0 (2-0), vineri seară, în etapa a 29-a din Superliga de fotbal României, rezultat care asigură matematic prezența ardelenilor în play-off, dar complică și calculele de calificare pentru campioana FCSB.
22:40
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 promite că returnează diferențele de impozit: „Asta este cel mai important” # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat la Antena 3 CNN că va aplica pragul minim de impozitare și va returna diferențele încasate în plus față de noua formulă de calcul.
22:30
Fritz, îngrijorat de buget: Nu putem să facem cadouri electorale pe caiet. USR nu va creşte deficitul # Jurnalul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că nu poate "din păcate" să ofere informaţii despre buget şi asta îl "îngrijorează", precizând că "USR nu va creşte deficitul" pentru că "nu putem să facem cadouri electorale pe caiet".
22:20
Șoc în Grecia: cadavrele victimelor COVID nu s-au descompus după cinci ani. 150 de morți exhumați # Jurnalul.ro
Autoritățile din Kavala, nordul Greciei, vor exhuma aproximativ 150 de morminte COVID-19. Motivul: trupurile nu s-au descompus nici după cinci ani de la înmormântare.
22:10
MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a familiilor din Israel # Jurnalul.ro
Ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa și Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
22:00
Jurnalista Teodora Tompea se alătură echipei Observator Antena 1. O nouă dimensiune a ştirilor după-amiezii, la Observator 16, din 2 martie # Jurnalul.ro
Din această primăvară, Teodora Tompea, jurnalist cunoscut pe piața media pentru cariera construită cu rigoare și profesionalism, aduce, de luni până vineri, de la ora 16.00, la Antena 1, informații clare și povești puternice.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.