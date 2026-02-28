TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv

13:10

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat preventiv, după ce, aflându-se la volanul unui autoturism fără a deţine permis de conducere, ar fi avariat cinci autovehicule aflate în aşteptare la un semafor pe şoseaua Virtuţii şi ar fi fugit cu tramvaiul 41 ce se afla oprit în staţie la locul accidentului, a informat, sâmbătă, Poliţia Capitalei.