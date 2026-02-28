Testul IQ care te pune în dificultate. Găsește cele 3 diferențe din imagini în doar 85 de secunde!
Click.ro, 28 februarie 2026 14:50
Dacă îți place să îți testezi atenția și agilitatea mentală, o nouă provocare vizuală a început să circule online și atrage tot mai mulți participanți. Publicată pe un site de puzzle‑uri, provocarea constă în a identifica trei diferențe între două ilustrații ale unui iepure, într‑un interval de 85 d
• • •
Acum 30 minute
14:50
14:50
Rămășițele mumificate ale unui călugăr, găsite într-o statuie veche de 1.000 de ani. Ce i-a uimit pe cercetători # Click.ro
O scanare modernă realizată în 2014 asupra unei statui antice de aproximativ 1.000 de ani a adus la lumină o descoperire care a surprins comunitatea arheologică. În interiorul statuii, cercetătorii au identificat rămășițele mumificate ale unui călugăr, așezat în poziția lotusului. Această revelație
14:40
Zborurile anulate după declanșarea conflictului dintre Israel și Iran. Cursele către și dinspre Tel Aviv, primele afectate # Click.ro
Atacurile recente din Orientul Mijlociu au provocat perturbări în traficul aerian internațional. Primele efecte se văd deja la cursele către și dinspre Tel Aviv.
Acum 2 ore
14:00
Cât costă ceasul de lux pe care Cătălin Bordea îl poartă la mână. Nelu Cortea l-a dat de gol în fața bunicii: „Doamne, Maica Domnului! N-ai minte.” VIDEO # Click.ro
Un clip amuzant postat de Nelu Cortea pe TikTok a devenit viral după ce actorul și-a filmat întâlnirea la masă alături de Cătălin Bordea și bunica sa, doamna Aspazia. Momentul care a captat atenția tuturor a fost ceasul purtat de Bordea, un accesoriu care a stârnit curiozitate în rândul fanilor.
13:50
Doliu în lumea filmului! Bobby J. Brown, actorul din „The Wire”, s-a stins din viață la 62 de ani în urma unui incendiu # Click.ro
Bobby J. Brown, actor recunoscut pentru apariția sa în serialul HBO „The Wire”, și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinței sale din Maryland. La 62 de ani, el devine al treilea membru al distribuției „The Wire” care moare începând din luna decembrie.
Acum 4 ore
12:50
Horia Brenciu și familia sa, momente de tensiune în Malaezia. Zborul spre casă s-a anulat: „Se speculau incidente legate de Israel, de Iran și chiar de Statele Unite” # Click.ro
Horia Brenciu (53 de ani) a trecut printr-o noapte dificilă. Zborul care trebuia să-l aducă acasă din călătoria în Asia a fost anulat pe fondul unor speculații privind atacurile aeriene din Orientul Mijlociu, iar artistul a trăit momente de tensiune maximă alături de familia sa.
12:50
Val de furturi în magazinele din Marea Britanie. Englezii pun lacăte la ciocolată din cauza românilor care sustrag produse de la raft și le trimit în țară cu dubele # Click.ro
Raioanele de dulciuri din mai multe supermarketuri britanice au ajuns să semene tot mai mult cu vitrinele magazinelor de lux. Tabletele de ciocolată sunt încuiate în cutii transparente, bomboanele sunt securizate cu etichete magnetice, iar pentru accesarea anumitor produse clienții trebuie să solici
12:50
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul # Click.ro
În perioada Postului Mare, când atenția se îndreaptă atât spre sănătatea trupului, cât și spre liniștea sufletului, rețetele simple și echilibrate devin tot mai căutate. Măicuțele de la Mănăstirea Nera propun o salată hrănitoare, pe bază de năut, tofu și legume proaspete, un preparat care îmbină sav
11:30
Neil Sedaka, celebrul cântăreț și compozitor al anilor '60, a murit. Anunțul transmis de familie: „O adevărată legendă a rock and roll-ului” # Click.ro
Neil Sedaka, cântăreț și compozitor de succes, a murit vineri, 27 februarie, la vârsta de 86 de ani. Legendarul artist a lăsat în urmă zeci de hituri care au marcat generații întregi, precum „Breaking Up Is Hard to Do”, „Laughter in the Rain” și „Oh Carol”.
11:20
Cum reușește Jean-Claude Van Damme să arate impecabil la 65 de ani. Secretul care îl ajută să fie mereu suplu și tonifiat # Click.ro
Jean-Claude Van Damme pare să sfideze trecerea timpului. La aproape 40 de ani de la momentul în care a devenit celebru la Hollywood, actorul belgian arată la fel de suplu și bine definit ca în perioada de vârf a carierei sale. Deși, la 65 de ani, apare mai rar pe marile ecrane, Van Damme continuă să
11:10
Portughezul a devenit acționar la o echipă care vrea în La Liga.
Acum 6 ore
11:00
Competițiile europene și-au aflat programul.
10:50
Soluția rapidă și eficientă care îndepărtează grăsimea arsă de pe grătarul aragazului. În 10 minute vei avea un rezultat uimitor # Click.ro
Curățarea grătarului de la aragaz este, pentru mulți, una dintre cele mai incomode activități din bucătărie, mai ales atunci când grăsimea arsă și resturile alimentare se adună în timp și formează depuneri greu de îndepărtat. Totuși, o soluție simplă, rapidă și accesibilă poate transforma această co
10:30
Moment special la Românii au talent! O tânără de 12 ani a primit Golden Buzz în doar câteva secunde: „Ceva aparte față de tot ce am văzut” # Click.ro
Moment special în sezonul 16 „Românii au talent”! Miruna Fecioru, o tânără în vârstă de 12 ani, i-a cucerit pe cei patru jurați, și în doar câteva secunde a primit Golden Buzz. Iată momentul său!
10:30
„Șepcile roșii” au consemnat un succes important în campionat.
10:20
Un avion militar care transporta bancnote s-a prăbușit. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața în accidentul din Bolivia # Click.ro
Cel puțin 15 oameni au murit vineri, în urma prăbușirii unui avion militar care transporta bancnote, în apropierea capitalei Boliviei, La Paz. Aeronava a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe Aeroportul Internațional El Alto, a lovit mai multe autovehicule aflate pe o arteră intens circulată și
09:50
Virgil Ianțu, mărturisiri neașteptate despre o perioadă mai puțin cunoscută din viața lui: „Au fost ani care m-au format, nu doar ca muzician, ci și ca om” # Click.ro
Virgil Ianțu (55 de ani), una dintre figurile emblematice ale televiziunii, a rememorat o perioadă importantă din viața sa, din vremea în care activa în cadrul Corului Național de Cameră Madrigal.
09:40
Israelul și Statele Unite au atacat cu rachete Iranul. Explozii puternice în capitala Teheran # Click.ro
Israelul și Statele Unite au lansat un atac „preventiv” cu rachete împotriva Iranului. În capitala Teheran s-au auzit mai multe explozii, iar nori de fum au fost văzuți ridicându-se deasupra orașului. Vezi mai jos imagini!
09:30
Anual, pe 1 martie, românii celebrează Mărțișorul, un simbol al primăverii. Alcătuit dintr-un fir roși și alb, acesta a avut o semnificație deosebită dintotdeuna, și este purtat cu mândrie de toți românii, începând cu 1 martie. Totuși, există o confuzie pe care o fac foarte multe persoane: parte pe
09:10
Insula superbă din Franța care seamănă cu cele mai spectaculoase locuri din Caraibe. Este destinația perfectă pentru vacanță în acest an # Click.ro
Mulți dintre noi poate că am visat de-a lungul timpului la o vacanță în Caraibe, însă costurile au transformat acest vis într-unul aproape imposibil. Din fericire, există o insulă în Franța, nu foarte departe de țara noastră, care ne poate oferi o experiență similară!
Acum 8 ore
08:40
Semipreparatele, un risc ignorat? Pericolul din spatele meselor gata preparate încălzite la microunde # Click.ro
Mesele gata preparate, considerate o soluție practică pentru ritmul alert al vieții moderne, ar putea ascunde riscuri serioase. Un raport recent atrage atenția că încălzirea alimentelor în ambalaje din plastic poate duce la contaminarea acestora cu microplastice și substanțe chimice periculoase, cu
08:10
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!” # Click.ro
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! S-a pozat cu iubitul în poziții demne de Kama Sutra. Internauții au luat foc, stiliștii o laudă: „Prea mult”
07:40
Rețeta simplă și delicioasă perfectă pentru zilele de post. Cum se pregătește ușor pilaful cu ciuperci # Click.ro
Este o rețetă simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele de post. Cu numai câteva ingrediente, veți putea pregăti un orez delicios cu ciuperci, de care nu vă veți mai sătura!
07:10
Mic dejun rapid și bogat în proteine pentru dimineți energizante. Cum să prepari clătitele cu unt de arahide. Rețeta perfectă pentru un start de zi nutritiv # Click.ro
Diminețile aglomerate nu trebuie să fie lipsite de savoare și energie. Clătitele cu unt de arahide reprezintă alegerea ideală pentru un mic dejun rapid, care combină gustul intens al arahidei cu aportul proteic necesar pentru o zi activă.
Acum 12 ore
06:40
Horoscop luna martie. Cele 3 zodii care trag lozul norocos la început de primăvară. Au karma și destinul de partea lor până de Paște 2026 # Click.ro
Horoscop luna martie. Cele 3 zodii care trag lozul norocos la început de primăvară. Au karma și destinul de partea lor până de Paște 2026.
06:10
Superalimente care stimulează pasiunea și energia. Cum să-ți hrănești corpul și mintea ca să te simți minunat # Click.ro
Pasiunea și starea de bine nu țin doar de emoții sau chimia relațiilor, ci și de ceea ce consumăm zilnic. Anumite alimente au capacitatea de a influența producția de neurotransmițători precum dopamina și serotonina, crescând energia, motivația și buna dispoziție.
05:40
Ce facem cu mărțișoarele după ce au fost purtate și cum păstrăm florile proaspete mai mult timp. Sfaturi de la specialiști # Click.ro
De Mărțișor, milioane de români oferă flori și mici simboluri ale primăverii, păstrând vie una dintre cele mai îndrăgite tradiții. După emoția momentului, rămân însă gesturile mărunte care pot prelungi bucuria: ce facem cu mărțișoarele după ce au fost purtate și cum păstrăm florile?
05:10
Sarea iodată nu este doar un condiment de masă, ci un aliat discret al tiroidei. Acest mineral esențial ajută organismul să producă hormoni tiroidieni, substanțe vitale pentru metabolism, energie și dezvoltarea celulară.
04:10
Ce să mănânci ca să ai un ficat sănătos. Alimentele pe care ar trebui să le incluzi în dieta ta # Click.ro
Detoxifierea ficatului este un subiect tot mai discutat, însă, în realitate, organismul uman dispune deja de mecanisme eficiente de eliminare a toxinelor. Ficatul joacă rolul principal în acest proces, fiind responsabil de metabolizarea substanțelor toxice, reglarea glicemiei, producerea bilei.
03:10
Pilaf călugăresc de post. Cum se prepară rețeta secretă a părintelui Dionisie de la Mănăstirea Căldărușani # Click.ro
Descoperă gustul autentic al bucătăriei mănăstirești cu această rețetă de pilaf călugăresc, pregătită cu grijă de părintele Dionisie la Mănăstirea Căldărușani.
02:10
Pe 3 martie 2026, cerul va fi martorul unui eveniment astrologic deosebit: luna plină numită „Luna Viermului” își va atinge apogeul la ora 00:37, aducând schimbări emoționale și revelatoare pentru toate zodiile.
Acum 24 ore
01:10
Cândva un centru minier prosper, cu aproximativ 10.000 de locuitori și o economie în plină expansiune, Picher este astăzi considerat unul dintre cele mai contaminate locuri din lume.
01:10
Fostul mare fotbalist Adrian Mutu își încearcă norocul în televiziune și va apărea în curând în serialul „Las Fierbinți”. După ce a rămas fără echipă, Mutu face astfel primul pas în lumea actoriei, surprinzând fanii atât pe micile ecrane, cât și pe platforma de streaming VOYO.
01:00
Afacere românească într-o localitate minusculă din Spania. Cu ce preparate au dat lovitura doi români # Click.ro
În micul sat Tronchón, unde trăiesc doar 56 de oameni, liniștea a fost spartă din nou de râsetele a doi copii și de forfota din singurul bar al localității.
00:40
Un moment născut din durere a ridicat sala în picioare la Românii au talent: „Foarte emoționant” # Click.ro
Ediția din 27 februarie 2026 a adus pe scenă un moment care a îmbinat sensibilitatea teatrului cu forța dansului și a cinematografiei.
00:10
Cea mai bună plantă pentru sănătatea rinichilor. Previne cancerul de sân, colon, uter și protejează inima # Click.ro
Rucola, cu frunzele ei verzi, ușor amărui, nu este doar un ingredient savuros pentru salate, ci și un aliat de nădejde pentru sănătatea organismului. Nutriționiștii și studiile recente evidențiază beneficiile sale multiple
27 februarie 2026
23:10
Sâmbătă, 28 februarie 2026, patru semne zodiacale primesc mesaje importante de la Univers, care îi vor ghida în această zi. În timpul Lunii în Leu, starea de spirit este bună, iar nervii rămân calmi.
22:40
Ce diferență de vârstă este între Gabi Tamaș și soția lui. Ioana îi este aproape de mai bine de 20 de ani # Click.ro
Gabriel Tamaș, unul dintre cei mai vizibili concurenți din echipa Faimoșilor la Survivor România 2026, este cunoscut publicului datorită carierei sale în fotbal. În plan personal, fostul internațional preferă discreția, alegând să își țină familia departe de lumina reflectoarelor.
22:10
„Este prințesa mea!” Fetița care n-a vrut să-i mai dea drumul lui Kate! Îmbrățișarea care a topit inimile în Țara Galilor # Click.ro
Un moment desprins parcă dintr-un basm modern a făcut înconjurul lumii! În timpul unei vizite oficiale în Țara Galilor, Kate Middleton a fost protagonista unei scene care a emoționat până la lacrimi fanii Casei Regale.
22:00
Sfaturile preotului Pimen, adresate credincioșilor care greșesc în Postul Paștelui: „Postul nu este despre perfecțiune, ci despre statornicie” # Click.ro
Părintele Pimen Vlad vine în atenția credincioșilor cu un mesaj privind Postul Paștelui. Preotul se adresează credincioșilor care au ales să postească, dar care fac mici greșeli și nu reușesc să respecte întocmai rânduielile bisericești din această perioadă.
21:50
Este cea mai bună băutură pentru sănătatea articulațiilor. Ceaiul recomandat de experți pentru a ține durerile sub control # Click.ro
Niciodată nu este prea devreme pentru a începe să ne gândim la sănătatea articulațiilor noastre.
21:20
Caz neobișnuit în Grecia! 150 de morți de Covid, exhumați după ce corpurile au rămas intacte # Click.ro
O situație fără precedent a determinat autoritățile locale din nordul Greciei să ia o decizie dificilă: aproximativ 150 de persoane decedate din cauza COVID-19 vor fi exhumate, după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici la cinci ani de la înmormântare.
20:40
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură! # Click.ro
Am descoperit această rețetă într-una dintre cărțile de bucate cumpărate din Grecia și a fost dragoste la prima lectură. Preparatul poartă numele de „Briam me patates ke kolokithakia”.
20:10
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii # Click.ro
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii.
19:50
Cele 70 de ore decisive din istoria României. Momentul în care țara noastră putea fi invadată și dezmembrată de ruși, turci și austrieci # Click.ro
La 11 februarie 1866, Principatele Unite intrau într-una dintre cele mai periculoase crize din istoria lor modernă.
19:50
Suplimentele cu colagen au obținut mare popularitate în ultimii ani, fiind recunoscute pentru multiplele beneficii: întineresc pielea, sporesc elasticitatea și îi oferă hidratarea corespunzătoare. Cu toate acestea, conform unei noi analize științifice, nu opresc apariția ridurilor.
19:20
Mesaje de 1 Martie care topesc inimile! Cele mai frumoase urări de Mărțișor pe care să le trimiți celor dragi # Click.ro
1 Martie nu este doar prima zi din calendarul primăverii, ci și una dintre cele mai îndrăgite sărbători din România. Este momentul în care mărțișoarele, florile și zâmbetele se împletesc cu urările calde transmise celor dragi.
19:00
Dragoș Dolănescu e psiholog în Costa Rica. Tatăl Ion Dolănescu nu l-a ajutat în studenție: „Căram saci de ciment, în America, pentru bani.” Cum arată spitalul unde tratează depresia? # Click.ro
Dragoș Dolănescu e psiholog în Costa Rica. Tatăl Ion Dolănescu nu l-a ajutat în studenție: „Căram saci de ciment, în America, pentru bani.” Cum arată spitalul unde tratează depresia
19:00
Jim Carrey, de nerecunoscut la 64 de ani! Cea mai recentă apariție a actorului american i-a surprins pe mulți: „Toți pun că e o clonă”. Foto # Click.ro
Jim Carrey, unul dintre cei mai mari și mai iubiți actori americani de comedie de la Hollywood, a atras atenția cu apariția sa surpriză pe covorul roșu, la cea de-a 51-a ediție a Premiilor César. Actorul a primit trofeul onorific al Academiei Franceze de Film, însă noul său look a fost în centrul at
18:40
Care este semnificația șnurului alb-roșu al Mărțișorului. Legenda Babei Dochia și a lânii # Click.ro
La început de martie, mărțișorul reapare în piețe, în școli și în birouri, aducând cu el un simbol vechi de secole.
