Unele mari companii petroliere și traderi suspendă transporturile prin Hormuz, pe fondul atacului SUA asupra Iranului

Financial Intelligence, 28 februarie 2026 15:10

Unele mari companii petroliere și case de comerț de top au suspendat transporturile de țiței și combustibil prin […]

Acum 30 minute
15:10
Unele mari companii petroliere și traderi suspendă transporturile prin Hormuz, pe fondul atacului SUA asupra Iranului Financial Intelligence
Unele mari companii petroliere și case de comerț de top au suspendat transporturile de țiței și combustibil prin […]
15:00
Compania rusă Rosatom afirmă că instalațiile nucleare din Iran nu ar trebui să fie ținta atacurilor „în niciun caz” Financial Intelligence
Compania nucleară de stat rusă Rosatom afirmă că a evacuat 94 de persoane din Iran, dar personalul său […]
15:00
„Daune semnificative” la pista aeroportului din baza militară din Kuweit care găzduiește trupele italiene Financial Intelligence
Un atac iranian cu rachete de sâmbătă a provocat „daune semnificative" pistei unei baze aeriene din Kuweit care […]
Acum o oră
14:40
Președintele finlandez avertizează că SUA acționează în afara dreptului internațional tradițional Financial Intelligence
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că SUA acționează în mare măsură în afara dreptului internațional tradițional în urma […]
14:40
Recomandări și măsuri privind siguranța pasagerilor aerieni în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
În contextul deciziilor operatorilor aerieni de a suspenda zborurile comerciale către/dinspre destinațiile din Israel și alte state din […]
14:30
„Acesta nu este războiul vostru”: ministrul de externe al Omanului îndeamnă SUA „să nu se implice și mai mult” Financial Intelligence
Avem prima reacție publică a lui Badr Albusaidi, ministrul de externe al Omanului, care a mediat recentele runde […]
14:30
Macron afirmă că „escaladarea periculoasă trebuie să înceteze” Financial Intelligence
Emmanuel Macron, președintele Franței, afirmă că izbucnirea războiului între SUA, Israel și Iran „are consecințe grave pentru pacea […]
14:30
EAU condamnă atacurile și transmite condoleanțe familiei cetățeanului pakistanez ucis în atac; Aeroporturile din Dubai suspendă operațiunile de zbor Financial Intelligence
EAU au condamnat cu fermitate atacurile cu rachete iraniene care au vizat țara și o serie de state […]
14:30
Ministrul de externe iranian declară statelor arabe că țara sa se va apăra Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a promis că țara sa se va apăra împotriva atacurilor Israelului și […]
Acum 2 ore
13:50
Germania a fost informată în prealabil despre atacurile asupra Iranului Financial Intelligence
Berlinul a fost informat în prealabil sâmbătă dimineață despre atacurile militare ale SUA și Israelului asupra Iranului, a […]
13:40
Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului Financial Intelligence
Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului,  afirmând că situația trebuie „readusă pe calea […]
13:40
Dubai: Oficialii declară că siguranța este prioritatea principală, după ce au fost auzite explozii în apropierea cartierului Marina Financial Intelligence
Biroul de presă al Dubaiului a declarat sâmbătă că continuă să funcționeze având ca „prioritate principală" siguranța cetățenilor […]
13:40
Piețele petroliere se pregătesc pentru volatilitate, în contextul în care SUA și Israelul lansează atacuri asupra Iranului; Creștere neobișnuită a activității tancurilor petroliere la terminalele iraniene – Oilprice Financial Intelligence
Statele Unite și Israelul au lansat un atac militar masiv și coordonat asupra Iranului, inclusiv asupra capitalei Teheran, […]
Acum 4 ore
13:00
UE: Asigurarea siguranței nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea escalada tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa au transmis o declarație comună privind […]
12:50
Confuzie în traficul maritim din Marea Roșie din cauza amenințărilor Houthi, companiile de transport maritim își redirecționează navele; Exportatorii de petrol din Orientul Mijlociu au intensificat transporturile de țiței Financial Intelligence
Gigantul danez de transport maritim Maersk a anunțat că a decis temporar să devieze o serie de nave […]
12:50
Qatarul condamnă atacul cu rachete al Iranului și își rezervă dreptul de a riposta Financial Intelligence
Qatarul condamnă atacul cu rachete al Iranului și își rezervă dreptul de a riposta, potrivit Ministerului Afacerilor Externe […]
12:40
Surse afirmă că atacurile israeliene au vizat, printre alții, pe liderul suprem și președintele Iranului – CNN Financial Intelligence
Atacurile Israelului asupra Iranului de sâmbătă dimineață au vizat personalități iraniene de rang înalt, printre care liderul suprem […]
12:40
Gruparea Houthi reia atacurile în Marea Roșie Financial Intelligence
Doi oficiali ai grupării Houthi din Yemen, susținută de Iran, au declarat sâmbătă pentru Associated Press că gruparea […]
12:30
Iranul ripostează împotriva mai multor baze militare americane din Orientul Mijlociu, declară un oficial american pentru NBC; Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului afirmă că forțele armate au început „răspunsul zdrobitor” la atacuri Financial Intelligence
Un oficial american afirmă că Iranul ripostează împotriva mai multor baze militare americane din Orientul Mijlociu, relatează NBC […]
12:30
AFP: Explozie puternică auzită în capitala saudită Riad Financial Intelligence
O explozie puternică a fost auzită în capitala Arabiei Saudite, Riad, a raportat agenția de știri AFP. Iranul […]
12:20
Operatorii aerieni Animawings şi Hisky au anunţat anularea zborurilor către Tel Aviv, programate în acest sfârşit de săptămână Financial Intelligence
Operatorii aerieni Animawings şi Hisky au anunţat anularea zborurilor către Tel Aviv, programate sâmbătă şi duminică, a transmis […]
12:20
Iordania doboară două rachete balistice Financial Intelligence
Două rachete balistice au fost doborâte deasupra Iordaniei, potrivit armatei țării. Nu este clar cine a lansat rachetele, […]
12:10
Cel puțin o persoană a fost ucisă în Abu Dhabi după ce Emiratele Arabe Unite au interceptat mai multe rachete iraniene; Mai multe explozii au fost auzite în Dubai Financial Intelligence
Cel puțin o persoană a fost ucisă în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, după ce mai multe […]
11:50
TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv Financial Intelligence
Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel […]
11:50
Wizz Air suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie Financial Intelligence
Wizz Air confirmă că, în urma recentei escaladări a situației de securitate din Iran, compania aeriană suspendă toate […]
11:40
Imaginile din satelit arată mai multe aeronave la baza aeriană saudită utilizată de forțele americane Financial Intelligence
Imaginile din satelit au arătat o creștere a numărului de aeronave militare de sprijin, inclusiv avioane-cisternă pentru realimentare […]
11:30
Țările din Golf închid spațiul aerian; Diverse zboruri internaționale suspendate, spații aeriene închise Financial Intelligence
Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite și-au închis spațiul aerian. Wizz Air suspendă toate zborurile către și dinspre […]
11:30
Declarația Gărzii Revoluționare Islamice din Iran: Am lansat contraatacul Financial Intelligence
Garda Revoluționară Islamică din Iran a anunțat că lansează un contraatac, potrivit unei declarații publicate de agenția de […]
11:30
SUA și Israelul au desfășurat luni întregi de „planificare strânsă și comună” înainte de atac, afirmă armata israeliană Financial Intelligence
Luni întregi de „planificare strânsă și comună" au avut loc între Statele Unite și Israel înaintea unei campanii […]
Acum 6 ore
11:20
Explozii raportate în țările arabe din Golf, care găzduiesc baze americane; EAU închide spațiul aerian după ce au fost auzite explozii în Abu Dhabi; Qatarul a interceptat două rachete iraniene deasupra teritoriului său Financial Intelligence
Explozii raportate în țările arabe din Golf, care găzduiesc baze americane Există rapoarte privind multiple explozii în Bahrain, […]
11:20
Dmitri Medvedev afirmă că SUA își arată „adevărata față” prin atacul asupra Iranului Financial Intelligence
Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, care în prezent ocupă funcția de vicepreședinte al […]
11:20
Toate activele SUA și Israelului din regiune sunt „ținte legitime”, afirmă un înalt oficial iranian Financial Intelligence
Un înalt oficial iranian a declarat pentru Al Jazeera că îi avertizează pe israelieni să „se pregătească pentru […]
11:00
CNAB: Toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu; momentan nu se înregistrează anulări Financial Intelligence
Toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată […]
11:00
Pană aproape totală de internet în Iran (autorități) Financial Intelligence
Iranul se confruntă cu o pană aproape totală de internet, potrivit Netblocks, organismul de supraveghere a libertății online, […]
11:00
Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat Fidelis, din 6 martie; dobânzi de până la 7,10% la lei şi până la 6% la euro Financial Intelligence
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis, începând din […]
10:40
Netanyahu confirmă atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului Financial Intelligence
Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul și SUA au desfășurat o operațiune „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată […]
10:20
Israelul numește operațiunea împotriva Iranului „Răcnetul leului” Financial Intelligence
Israelul a anunțat că noua sa operațiune împotriva Iranului se va numi „R[cnetul leului", potrivit Biroului Primului Ministru. […]
10:20
Iranul lansează rachete către Israel: armata israeliană; Aeroportul Ben Gurion din apropierea Tel Avivului va rămâne închis timp de 48 de ore Financial Intelligence
Armata israeliană afirmă că rachetele lansate din Iran au fost identificate îndreptându-se către Israel, declanșând sirene în mai […]
10:10
Atacuri SUA în Iran – „V-am avertizat”, spune șeful comisiei de securitate națională a Iranului; “Acum ați pornit pe un drum al cărui final nu mai este sub controlul vostru” Financial Intelligence
„V-am avertizat!", a scris pe rețelele de socializare Ebrahim Azizi, șeful comisiei de securitate națională a parlamentului iranian. „Acum […]
10:00
Trump confirmă într-un mesaj video că a început campania militară în Iran Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a confirmat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare că Statele Unite au început […]
10:00
Ce zone au fost ținta atacurilor israeliene în Teheran? Agențiile de știri iraniene, inclusiv IRNA, se confruntă cu atacuri cibernetice; Surse sugerează că SUA intenționează să „decapiteze” guvernul iranian Financial Intelligence
* Președintele Pezeshkian este teafăr: mass-media de stat Agenția de știri iraniană IRNA, citând o sursă din biroul […]
09:50
Iranul a închis spaţiul aerian; Ayatollahul Khamenei a fost dus la un loc sigur Financial Intelligence
Iranul a anunţat sâmbătă închiderea spaţiului său aerian până la noi ordine, după ce în capitala Teheran s-au […]
09:40
Bento raportează venituri din exploatare de 56,3 milioane de lei în 2025 și un profit net de 6,4 milioane de lei Financial Intelligence
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software […]
09:40
Cristina Prună, USR: Am depus un nou proiect de lege care își propune să încurajeze valorificarea superioară a gazului natural, de care dispune România, în industrie Financial Intelligence
Deputata USR Cristina Prună a anunțat, recent, că a depus un nou proiect de lege care își propune […]
09:30
ROCA Industry anunță o cifră de afaceri la nivel consolidat de 629,6 mil. RON în 2025, iar pentru 2026 își planifică o creștere de 19%   Financial Intelligence
ROCA Industry, primul holding industrial din România specializat în materiale de construcții, a raportat o cifră de afaceri […]
09:30
Un oficial american confirmă că forțele americane au atacat Iranul; anterior, Israelul a lansat atacuri asupra Teheranului Financial Intelligence
Un oficial american a confirmat că forțele americane au atacat Iranul, a relatat sâmbătă agenția de știri Reuters, […]
Acum 8 ore
09:20
Israelul a atacat Iranul; explozii auzite la Teheran Financial Intelligence
Israelul a anunţat sâmbătă că a lansat un "atac preventiv" asupra Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare […]
08:20
Croația respinge cererea Ungariei de a accepta tranzitul petrolului rusesc prin conducta Adria Financial Intelligence
Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a […]
08:10
Băncile de pe Wall Street – afectate de falimentul unui creditor ipotecar britanic, ceea ce stârnește temeri privind apariția altor „gândaci” ai creditelor (Reuters) Financial Intelligence
Barclays, Santander și Jefferies se confruntă cu pierderi potențiale din cauza falimentului MFS Creditorii MFS invocă gestionarea defectuoasă […]
08:10
MAE anunţă repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah Financial Intelligence
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au transmis, vineri, că ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului […]
