Unele mari companii petroliere și traderi suspendă transporturile prin Hormuz, pe fondul atacului SUA asupra Iranului

11:00

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis, începând din […] The post Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat Fidelis, din 6 martie; dobânzi de până la 7,10% la lei şi până la 6% la euro appeared first on Financial Intelligence.