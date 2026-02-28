Unele mari companii petroliere și traderi suspendă transporturile prin Hormuz, pe fondul atacului SUA asupra Iranului
Financial Intelligence, 28 februarie 2026 15:10
Unele mari companii petroliere și case de comerț de top au suspendat transporturile de țiței și combustibil prin […]
Compania rusă Rosatom afirmă că instalațiile nucleare din Iran nu ar trebui să fie ținta atacurilor „în niciun caz” # Financial Intelligence
Compania nucleară de stat rusă Rosatom afirmă că a evacuat 94 de persoane din Iran, dar personalul său […]
„Daune semnificative” la pista aeroportului din baza militară din Kuweit care găzduiește trupele italiene # Financial Intelligence
Un atac iranian cu rachete de sâmbătă a provocat „daune semnificative" pistei unei baze aeriene din Kuweit care […]
Președintele finlandez avertizează că SUA acționează în afara dreptului internațional tradițional # Financial Intelligence
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că SUA acționează în mare măsură în afara dreptului internațional tradițional în urma […]
Recomandări și măsuri privind siguranța pasagerilor aerieni în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
În contextul deciziilor operatorilor aerieni de a suspenda zborurile comerciale către/dinspre destinațiile din Israel și alte state din […]
„Acesta nu este războiul vostru”: ministrul de externe al Omanului îndeamnă SUA „să nu se implice și mai mult” # Financial Intelligence
Avem prima reacție publică a lui Badr Albusaidi, ministrul de externe al Omanului, care a mediat recentele runde […]
Emmanuel Macron, președintele Franței, afirmă că izbucnirea războiului între SUA, Israel și Iran „are consecințe grave pentru pacea […]
EAU condamnă atacurile și transmite condoleanțe familiei cetățeanului pakistanez ucis în atac; Aeroporturile din Dubai suspendă operațiunile de zbor # Financial Intelligence
EAU au condamnat cu fermitate atacurile cu rachete iraniene care au vizat țara și o serie de state […]
Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a promis că țara sa se va apăra împotriva atacurilor Israelului și […]
Berlinul a fost informat în prealabil sâmbătă dimineață despre atacurile militare ale SUA și Israelului asupra Iranului, a […]
Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului # Financial Intelligence
Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, afirmând că situația trebuie „readusă pe calea […]
Dubai: Oficialii declară că siguranța este prioritatea principală, după ce au fost auzite explozii în apropierea cartierului Marina # Financial Intelligence
Biroul de presă al Dubaiului a declarat sâmbătă că continuă să funcționeze având ca „prioritate principală" siguranța cetățenilor […]
Piețele petroliere se pregătesc pentru volatilitate, în contextul în care SUA și Israelul lansează atacuri asupra Iranului; Creștere neobișnuită a activității tancurilor petroliere la terminalele iraniene – Oilprice # Financial Intelligence
Statele Unite și Israelul au lansat un atac militar masiv și coordonat asupra Iranului, inclusiv asupra capitalei Teheran, […]
UE: Asigurarea siguranței nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea escalada tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială # Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa au transmis o declarație comună privind […]
Confuzie în traficul maritim din Marea Roșie din cauza amenințărilor Houthi, companiile de transport maritim își redirecționează navele; Exportatorii de petrol din Orientul Mijlociu au intensificat transporturile de țiței # Financial Intelligence
Gigantul danez de transport maritim Maersk a anunțat că a decis temporar să devieze o serie de nave […]
Qatarul condamnă atacul cu rachete al Iranului și își rezervă dreptul de a riposta # Financial Intelligence
Qatarul condamnă atacul cu rachete al Iranului și își rezervă dreptul de a riposta, potrivit Ministerului Afacerilor Externe […]
Surse afirmă că atacurile israeliene au vizat, printre alții, pe liderul suprem și președintele Iranului – CNN # Financial Intelligence
Atacurile Israelului asupra Iranului de sâmbătă dimineață au vizat personalități iraniene de rang înalt, printre care liderul suprem […]
Doi oficiali ai grupării Houthi din Yemen, susținută de Iran, au declarat sâmbătă pentru Associated Press că gruparea […]
Iranul ripostează împotriva mai multor baze militare americane din Orientul Mijlociu, declară un oficial american pentru NBC; Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului afirmă că forțele armate au început „răspunsul zdrobitor” la atacuri # Financial Intelligence
Un oficial american afirmă că Iranul ripostează împotriva mai multor baze militare americane din Orientul Mijlociu, relatează NBC […]
O explozie puternică a fost auzită în capitala Arabiei Saudite, Riad, a raportat agenția de știri AFP. Iranul […]
Operatorii aerieni Animawings şi Hisky au anunţat anularea zborurilor către Tel Aviv, programate în acest sfârşit de săptămână # Financial Intelligence
Operatorii aerieni Animawings şi Hisky au anunţat anularea zborurilor către Tel Aviv, programate sâmbătă şi duminică, a transmis […]
Două rachete balistice au fost doborâte deasupra Iordaniei, potrivit armatei țării. Nu este clar cine a lansat rachetele, […]
Cel puțin o persoană a fost ucisă în Abu Dhabi după ce Emiratele Arabe Unite au interceptat mai multe rachete iraniene; Mai multe explozii au fost auzite în Dubai # Financial Intelligence
Cel puțin o persoană a fost ucisă în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, după ce mai multe […]
Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel […]
Wizz Air suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie # Financial Intelligence
Wizz Air confirmă că, în urma recentei escaladări a situației de securitate din Iran, compania aeriană suspendă toate […]
Imaginile din satelit arată mai multe aeronave la baza aeriană saudită utilizată de forțele americane # Financial Intelligence
Imaginile din satelit au arătat o creștere a numărului de aeronave militare de sprijin, inclusiv avioane-cisternă pentru realimentare […]
Țările din Golf închid spațiul aerian; Diverse zboruri internaționale suspendate, spații aeriene închise # Financial Intelligence
Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite și-au închis spațiul aerian. Wizz Air suspendă toate zborurile către și dinspre […]
Garda Revoluționară Islamică din Iran a anunțat că lansează un contraatac, potrivit unei declarații publicate de agenția de […]
SUA și Israelul au desfășurat luni întregi de „planificare strânsă și comună” înainte de atac, afirmă armata israeliană # Financial Intelligence
Luni întregi de „planificare strânsă și comună" au avut loc între Statele Unite și Israel înaintea unei campanii […]
Explozii raportate în țările arabe din Golf, care găzduiesc baze americane; EAU închide spațiul aerian după ce au fost auzite explozii în Abu Dhabi; Qatarul a interceptat două rachete iraniene deasupra teritoriului său # Financial Intelligence
Explozii raportate în țările arabe din Golf, care găzduiesc baze americane Există rapoarte privind multiple explozii în Bahrain, […]
Dmitri Medvedev afirmă că SUA își arată „adevărata față” prin atacul asupra Iranului # Financial Intelligence
Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, care în prezent ocupă funcția de vicepreședinte al […]
Toate activele SUA și Israelului din regiune sunt „ținte legitime”, afirmă un înalt oficial iranian # Financial Intelligence
Un înalt oficial iranian a declarat pentru Al Jazeera că îi avertizează pe israelieni să „se pregătească pentru […]
CNAB: Toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu; momentan nu se înregistrează anulări # Financial Intelligence
Toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată […]
Iranul se confruntă cu o pană aproape totală de internet, potrivit Netblocks, organismul de supraveghere a libertății online, […]
Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat Fidelis, din 6 martie; dobânzi de până la 7,10% la lei şi până la 6% la euro # Financial Intelligence
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis, începând din […]
Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul și SUA au desfășurat o operațiune „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată […]
Israelul a anunțat că noua sa operațiune împotriva Iranului se va numi „R[cnetul leului", potrivit Biroului Primului Ministru. […]
Iranul lansează rachete către Israel: armata israeliană; Aeroportul Ben Gurion din apropierea Tel Avivului va rămâne închis timp de 48 de ore # Financial Intelligence
Armata israeliană afirmă că rachetele lansate din Iran au fost identificate îndreptându-se către Israel, declanșând sirene în mai […]
Atacuri SUA în Iran – „V-am avertizat”, spune șeful comisiei de securitate națională a Iranului; “Acum ați pornit pe un drum al cărui final nu mai este sub controlul vostru” # Financial Intelligence
„V-am avertizat!", a scris pe rețelele de socializare Ebrahim Azizi, șeful comisiei de securitate națională a parlamentului iranian. „Acum […]
Președintele SUA Donald Trump a confirmat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare că Statele Unite au început […]
Ce zone au fost ținta atacurilor israeliene în Teheran? Agențiile de știri iraniene, inclusiv IRNA, se confruntă cu atacuri cibernetice; Surse sugerează că SUA intenționează să „decapiteze” guvernul iranian # Financial Intelligence
* Președintele Pezeshkian este teafăr: mass-media de stat Agenția de știri iraniană IRNA, citând o sursă din biroul […]
Iranul a închis spaţiul aerian; Ayatollahul Khamenei a fost dus la un loc sigur # Financial Intelligence
Iranul a anunţat sâmbătă închiderea spaţiului său aerian până la noi ordine, după ce în capitala Teheran s-au […]
Bento raportează venituri din exploatare de 56,3 milioane de lei în 2025 și un profit net de 6,4 milioane de lei # Financial Intelligence
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software […]
Cristina Prună, USR: Am depus un nou proiect de lege care își propune să încurajeze valorificarea superioară a gazului natural, de care dispune România, în industrie # Financial Intelligence
Deputata USR Cristina Prună a anunțat, recent, că a depus un nou proiect de lege care își propune […]
ROCA Industry anunță o cifră de afaceri la nivel consolidat de 629,6 mil. RON în 2025, iar pentru 2026 își planifică o creștere de 19% # Financial Intelligence
ROCA Industry, primul holding industrial din România specializat în materiale de construcții, a raportat o cifră de afaceri […]
Un oficial american confirmă că forțele americane au atacat Iranul; anterior, Israelul a lansat atacuri asupra Teheranului # Financial Intelligence
Un oficial american a confirmat că forțele americane au atacat Iranul, a relatat sâmbătă agenția de știri Reuters, […]
Israelul a anunţat sâmbătă că a lansat un "atac preventiv" asupra Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare […]
Croația respinge cererea Ungariei de a accepta tranzitul petrolului rusesc prin conducta Adria # Financial Intelligence
Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a […]
Băncile de pe Wall Street – afectate de falimentul unui creditor ipotecar britanic, ceea ce stârnește temeri privind apariția altor „gândaci” ai creditelor (Reuters) # Financial Intelligence
Barclays, Santander și Jefferies se confruntă cu pierderi potențiale din cauza falimentului MFS Creditorii MFS invocă gestionarea defectuoasă […]
MAE anunţă repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah # Financial Intelligence
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au transmis, vineri, că ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului […]
