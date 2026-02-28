Turcia condamnă “provocările” în conflictul dintre SUA şi Iranul
Financial Intelligence, 28 februarie 2026 17:50
Guvernul Turciei a condamnat sâmbătă "provocările care pot intensifica violenţa" în conflictul declanşat de atacurile americane asupra Iranului
Acum 15 minute
18:00
Premierul canadian, Mark Carney, a dat asigurări sâmbătă că Washingtonul are sprijinul Ottawa după lansarea unei operațiuni militare
18:00
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri
Acum 30 minute
17:50
Guvernul iranian le cere prin SMS locuitorilor Teheranului să părăsească oraşul # Financial Intelligence
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi "să-şi păstreze totodată calmul", în urma
17:50
Guvernul Turciei a condamnat sâmbătă "provocările care pot intensifica violenţa" în conflictul declanşat de atacurile americane asupra Iranului
Acum o oră
17:40
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă ”din câte ştiu eu”, anunţă şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi. El cere, într-o convorbire cu Serghei Lavrov, ”traducerea în justiţie a criminalilor”, după atacurile Sua şi Israelului în Iran # Financial Intelligence
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă, anunţă ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP,
17:40
Macron, Starmer şi Merz cer SUA şi Iranului să reia negocierile şi ”condamnă atacurile iraniene” în Orientul Mijlociu, fără că comenteze atacurile americano-israeliene în Iran # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer condamnă atacurile iraniene împotriva unor
17:40
Preşedintele rus a convocat Consiliul de Securitate al ţării după atacul SUA şi Israelului asupra Iranului # Financial Intelligence
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate pentru a discuta despre
Acum 2 ore
17:10
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene – surse # Financial Intelligence
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri
17:00
Rachete iraniene doborâte deasupra Dubaiului; Se pare că una dintre rachete a fost doborâtă deasupra hotelului de lux Atlantis The Royal, situat pe insula artificială Palm Jumeirah; Burj Khalifa evacuat # Financial Intelligence
Aproximativ cinci explozii s-au auzit deasupra Dubaiului, potrivit media. Urme ale operațiunilor de apărare aeriană au fost observate
16:50
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis: „Există indicii tot mai clare” în acest sens; Nu există o confirmare oficială # Financial Intelligence
Israelul „evaluează" podibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează
16:50
OPEC+ va analiza o creştere agresivă a producţiei de petrol după atacul SUA-Israel asupra Iranului # Financial Intelligence
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, va lua în considerare
16:40
Israelul şi SUA au atacat Iranul – Bolojan: Toate structurile noastre sunt în alertă / Mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc / Vom ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile noastre sunt în
16:30
TAROM suspendă temporar zborurile către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Amman în perioada 28 februarie – 2 martie 2026 # Financial Intelligence
În contextul situației tensionate în zona Orientului Mijlociu, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă
16:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, nu are în plan să ţină un discurs către naţiune sâmbătă, după atacurile aeriene
Acum 4 ore
15:40
Postelnicu (CNAB): Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă; anularea zborilor este pentru siguranţa lor # Financial Intelligence
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă, iar oamenii trebuie să înţeleagă că situaţia
15:40
Un democrat de rang înalt din Senat afirmă că atacurile din Iran ridică „grave îngrijorări juridice și constituționale” # Financial Intelligence
Senatorul SUA din Virginia, Mark Warner, cel mai important democrat din Comisia de Informații a Senatului, a declarat
15:10
Unele mari companii petroliere și traderi suspendă transporturile prin Hormuz, pe fondul atacului SUA asupra Iranului # Financial Intelligence
Unele mari companii petroliere și case de comerț de top au suspendat transporturile de țiței și combustibil prin
15:00
Compania rusă Rosatom afirmă că instalațiile nucleare din Iran nu ar trebui să fie ținta atacurilor „în niciun caz” # Financial Intelligence
Compania nucleară de stat rusă Rosatom afirmă că a evacuat 94 de persoane din Iran, dar personalul său
15:00
„Daune semnificative” la pista aeroportului din baza militară din Kuweit care găzduiește trupele italiene # Financial Intelligence
Un atac iranian cu rachete de sâmbătă a provocat „daune semnificative" pistei unei baze aeriene din Kuweit care
14:40
Președintele finlandez avertizează că SUA acționează în afara dreptului internațional tradițional # Financial Intelligence
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că SUA acționează în mare măsură în afara dreptului internațional tradițional în urma
14:40
Recomandări și măsuri privind siguranța pasagerilor aerieni în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
În contextul deciziilor operatorilor aerieni de a suspenda zborurile comerciale către/dinspre destinațiile din Israel și alte state din
14:30
„Acesta nu este războiul vostru”: ministrul de externe al Omanului îndeamnă SUA „să nu se implice și mai mult” # Financial Intelligence
Avem prima reacție publică a lui Badr Albusaidi, ministrul de externe al Omanului, care a mediat recentele runde
14:30
Emmanuel Macron, președintele Franței, afirmă că izbucnirea războiului între SUA, Israel și Iran „are consecințe grave pentru pacea
14:30
EAU condamnă atacurile și transmite condoleanțe familiei cetățeanului pakistanez ucis în atac; Aeroporturile din Dubai suspendă operațiunile de zbor # Financial Intelligence
EAU au condamnat cu fermitate atacurile cu rachete iraniene care au vizat țara și o serie de state
14:30
Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a promis că țara sa se va apăra împotriva atacurilor Israelului și
Acum 6 ore
13:50
Berlinul a fost informat în prealabil sâmbătă dimineață despre atacurile militare ale SUA și Israelului asupra Iranului, a
13:40
Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului # Financial Intelligence
Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, afirmând că situația trebuie „readusă pe calea
13:40
Dubai: Oficialii declară că siguranța este prioritatea principală, după ce au fost auzite explozii în apropierea cartierului Marina # Financial Intelligence
Biroul de presă al Dubaiului a declarat sâmbătă că continuă să funcționeze având ca „prioritate principală" siguranța cetățenilor
13:40
Piețele petroliere se pregătesc pentru volatilitate, în contextul în care SUA și Israelul lansează atacuri asupra Iranului; Creștere neobișnuită a activității tancurilor petroliere la terminalele iraniene – Oilprice # Financial Intelligence
Statele Unite și Israelul au lansat un atac militar masiv și coordonat asupra Iranului, inclusiv asupra capitalei Teheran,
13:00
UE: Asigurarea siguranței nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea escalada tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială # Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa au transmis o declarație comună privind
12:50
Confuzie în traficul maritim din Marea Roșie din cauza amenințărilor Houthi, companiile de transport maritim își redirecționează navele; Exportatorii de petrol din Orientul Mijlociu au intensificat transporturile de țiței # Financial Intelligence
Gigantul danez de transport maritim Maersk a anunțat că a decis temporar să devieze o serie de nave
12:50
Qatarul condamnă atacul cu rachete al Iranului și își rezervă dreptul de a riposta # Financial Intelligence
Qatarul condamnă atacul cu rachete al Iranului și își rezervă dreptul de a riposta, potrivit Ministerului Afacerilor Externe
12:40
Surse afirmă că atacurile israeliene au vizat, printre alții, pe liderul suprem și președintele Iranului – CNN # Financial Intelligence
Atacurile Israelului asupra Iranului de sâmbătă dimineață au vizat personalități iraniene de rang înalt, printre care liderul suprem
12:40
Doi oficiali ai grupării Houthi din Yemen, susținută de Iran, au declarat sâmbătă pentru Associated Press că gruparea
12:30
Iranul ripostează împotriva mai multor baze militare americane din Orientul Mijlociu, declară un oficial american pentru NBC; Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului afirmă că forțele armate au început „răspunsul zdrobitor” la atacuri # Financial Intelligence
Un oficial american afirmă că Iranul ripostează împotriva mai multor baze militare americane din Orientul Mijlociu, relatează NBC
12:30
O explozie puternică a fost auzită în capitala Arabiei Saudite, Riad, a raportat agenția de știri AFP. Iranul
12:20
Operatorii aerieni Animawings şi Hisky au anunţat anularea zborurilor către Tel Aviv, programate în acest sfârşit de săptămână # Financial Intelligence
Operatorii aerieni Animawings şi Hisky au anunţat anularea zborurilor către Tel Aviv, programate sâmbătă şi duminică, a transmis
12:20
Două rachete balistice au fost doborâte deasupra Iordaniei, potrivit armatei țării. Nu este clar cine a lansat rachetele,
Acum 8 ore
12:10
Cel puțin o persoană a fost ucisă în Abu Dhabi după ce Emiratele Arabe Unite au interceptat mai multe rachete iraniene; Mai multe explozii au fost auzite în Dubai # Financial Intelligence
Cel puțin o persoană a fost ucisă în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, după ce mai multe
11:50
Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel
11:50
Wizz Air suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie # Financial Intelligence
Wizz Air confirmă că, în urma recentei escaladări a situației de securitate din Iran, compania aeriană suspendă toate
11:40
Imaginile din satelit arată mai multe aeronave la baza aeriană saudită utilizată de forțele americane # Financial Intelligence
Imaginile din satelit au arătat o creștere a numărului de aeronave militare de sprijin, inclusiv avioane-cisternă pentru realimentare
11:30
Țările din Golf închid spațiul aerian; Diverse zboruri internaționale suspendate, spații aeriene închise # Financial Intelligence
Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite și-au închis spațiul aerian. Wizz Air suspendă toate zborurile către și dinspre
11:30
Garda Revoluționară Islamică din Iran a anunțat că lansează un contraatac, potrivit unei declarații publicate de agenția de
11:30
SUA și Israelul au desfășurat luni întregi de „planificare strânsă și comună” înainte de atac, afirmă armata israeliană # Financial Intelligence
Luni întregi de „planificare strânsă și comună" au avut loc între Statele Unite și Israel înaintea unei campanii
11:20
Explozii raportate în țările arabe din Golf, care găzduiesc baze americane; EAU închide spațiul aerian după ce au fost auzite explozii în Abu Dhabi; Qatarul a interceptat două rachete iraniene deasupra teritoriului său # Financial Intelligence
Explozii raportate în țările arabe din Golf, care găzduiesc baze americane Există rapoarte privind multiple explozii în Bahrain,
11:20
Dmitri Medvedev afirmă că SUA își arată „adevărata față” prin atacul asupra Iranului # Financial Intelligence
Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, care în prezent ocupă funcția de vicepreședinte al
11:20
Toate activele SUA și Israelului din regiune sunt „ținte legitime”, afirmă un înalt oficial iranian # Financial Intelligence
Un înalt oficial iranian a declarat pentru Al Jazeera că îi avertizează pe israelieni să „se pregătească pentru
11:00
CNAB: Toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu; momentan nu se înregistrează anulări # Financial Intelligence
Toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată
11:00
Iranul se confruntă cu o pană aproape totală de internet, potrivit Netblocks, organismul de supraveghere a libertății online,
