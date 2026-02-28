Guvernul iranian le cere prin SMS locuitorilor Teheranului să părăsească oraşul

Financial Intelligence, 28 februarie 2026 17:50

Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi ”să-şi păstreze totodată calmul”, în urma […] The post Guvernul iranian le cere prin <b>SMS</b> locuitorilor Teheranului să părăsească oraşul appeared first on Financial Intelligence.

