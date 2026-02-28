Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
Fanatik, 28 februarie 2026 16:20
Orientul Mijlociu are pare de un nou conflict armat după ce Israel și SUA au atacat Iranul. Ce decizie de ultim moment a fost luată de către autoritățile țării atacate.
Acum 30 minute
16:20
16:10
Desertul ce poate duce spre Primăria Cluj. Familia care schimbă scena culturală din fieful lui Emil Boc: Daiszler, în mijlocul unui scandal provocat de PSD în pandemie # Fanatik
Un activist civic din Cluj începe să capete tot mai multă relevanță, iar desertul prin care propune finanțarea culturii locale l-ar putea duce chiar pe scaunul de primar
Acum o oră
15:50
Dan Șucu de Turcia! Patronul lui Beșiktaș a mers în peluză alături de suporteri la meciul contra lui Kocaelispor. Video # Fanatik
În Turcia, ca în România! Patronul lui Beșiktaș l-a copiat pe Dan Șucu și a mers să vadă din galerie meciul echipei sale. Imagini de senzație
Acum 2 ore
15:00
Clipe de groază pentru antrenorul român aflat în Abu Dhabi, după ce Iran a atacat bazele americane: „Au fost bubuituri, le-am auzit!”. Exclusiv # Fanatik
Războiul proaspăt-pornit dintre Israel și Iran dă peste cap situația din Orientul Mijlociu din toate punctele de vedere. Ce se întâmplă cu românii din acea zonă. Reacția unui antrenor aflat chiar în Abu Dhabi.
14:40
Revenire importantă la CFR Cluj: „Va fi apt în play-off! O gură de tun, depăşeşte orice jucător din SuperLiga!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorii accidentați de la CFR Cluj. Președintele Iuliu Mureșan a oferit ultimele detalii despre Mohammed Kamara și Simao Rocha.
Acum 4 ore
14:30
Valentin Mihăilă, un nou meci mare în Turcia! Internaționalul român a marcat din nou pentru Rizespor!
14:20
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o adevărată avere # Fanatik
I-a fost infidel partenerei de viață, însă milionarul a prins o ofertă uriașă. Iată cum a reușit acesta să adauge în conturile bancare o sumă colosală.
14:00
Italienii de la Inter Milano au pus ochii pe un jucător din Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin ar putea face pasul în Serie A. De ce depinde transferul.
13:40
Răsturnare de situație la Dinamo! Kennedy Boateng a făcut anunțul despre viitorul său: „Sunt fericit în fiecare zi aici” # Fanatik
Kennedy Boateng a făcut anunțul despre plecarea sa în China: „E o nebunie! O iau razna”. Rămâne până la urmă la Dinamo și din vară?
13:30
Israelul și SUA au atacat Iranul! Teheranul a ripostat la operațiunea lui Donald Trump și a bombardat bazele americane din Orientul Mijlociu # Fanatik
Israelul și SUA au atacat sâmbătă, 28 februarie, Iranul. Război în toată regula după mai multe avertismente ale americanilor. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
13:20
Motivul pentru care Valentin Costache s-a transferat la Noah: “A fost un câştig de ambele părţi!”. Cât a încasat UTA Arad. Exclusiv # Fanatik
De ce au fost nevoiți cei de la UTA Arad să îl cedeze pe Valentin Costache în Armenia, la Noah. Alexandru Meszar a oferit toate detaliile
13:00
Zeljko Kopic, încântat deja de George Pușcaș: „Îl simt foarte motivat”. Când poate juca și ce a spus croatul despre noi transferuri și plecarea lui Boateng. Video # Fanatik
Zeljko Kopic a făcut anunțul despre George Pușcaș! Când va putea atacantul să joace pentru Dinamo: „Este pregătit să muncească”.
12:50
„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni” # Fanatik
Elias Charalambous a prefațat meciul cu UTA în cadrul unei conferințe de presă. Anunțul devastator făcut de antrenorul FCSB-ului înaintea jocului de la Arad. Cine este titularul incert pentru restul sezonului.
12:40
Jucătorul de la CFR Cluj trece prin momente delicate! Clubul a transmis un mesaj de susținere: „Îți dorim multă putere!”
Acum 6 ore
12:20
Andrei Vochin a găsit adevărul trist care poate salva echipa națională: „Valoroasa Românie de dincolo de granițe” # Fanatik
Andrei Vochin a scris în FANATIK despre importanța pe care o are diaspora în revitalizarea și salvarea echipei naționale de fotbal a României
12:10
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm # Fanatik
Hotărârea care l-a determinat pe Ilie Năstase să refuze milioane de dolari. Fostul mare jucător de tenis a dezvăluit propunerea care i-ar fi schimbat viața.
11:50
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video # Fanatik
Moment de uluială la FC Argeș înaintea meciului crucial cu Dinamo! Mesajul transmis de oficialul clubului piteștean: Bogdan Andone și jucătorii săi au rămas fără cuvinte
11:40
Laszlo Dioszegi, dezvăluiri de culise după coşmarul retrogradării lui Sepsi: „Am avut încredere în jucători şi am rămas dezamăgit când mi-au spus asta”. Exclusiv # Fanatik
Laszlo Dioszegi a povestit pentru FANATIK cum a trăit coşmarul retrogradării neaşteaptate a lui Sepsi. Patronul covăsnenilor e cu sufletul la gură în finalul sezonului de regulat din liga secundă, obiectivul fiind promovarea directă.
11:20
Fostul jucător al lui Inter și al naționalei Italiei a auzit că Simone Inzaghi are probleme în Arabia Saudită și a dat un verdict clar cu privire la o revenire a sa la gruparea nerazzurrilor.
10:50
Hunedoara e în delir! Ce se va întâmpla cu Corvinul, imediat după promovarea în SuperLiga României # Fanatik
Corvinul a transmis un comunicat extrem de important pentru hunedoreni! Ce se va întâmpla cu echipa de fotbal după ce va obține promovarea în SuperLiga României
10:40
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!” # Fanatik
Cum a făcut Dumitru Dragomir iureș în vestiarul echipei din SuperLiga! Dezvăluiri de senzație în direct, în premieră: legătura cu Daniel Pancu
Acum 8 ore
10:10
Duel românesc în Serie A, între echipele lui Cristi Chivu și Dan Șucu! Ce decizie a luat omul de afaceri înainte de Inter - Genoa
10:10
Headhunter de România sau ce este recrutarea inversă. Oamenii care caută joburi pentru manageri # Fanatik
Tot mai mulți manageri români își angajează headhunteri pentru a-și regândi și controla cariera în era algoritmilor.
09:50
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei” # Fanatik
Care sunt businessurile ce l-au făcut să fie aproape de pragul falimentului pe Cristi Borcea. Fostul acționar de la Dinamo a spus adevărul abia acum.
09:40
Universitatea Craiova pregătește duelul cu Metaloglobus București din postura de lider, iar Alexandru Crețu a dezvăluit rolul decisiv al antrenorului Filipe Coelho în transformarea vestiarului.
09:20
Benfica, decizie radicală după scandalul de rasism de la meciul cu Real Madrid! „Clubul nu tolerează nicio formă de discriminare” # Fanatik
Benfica a anunțat prima sancțiune aplicată de club după scandalul de rasism de la meciul cu Real Madrid din play-off-ul UEFA Champions League. Ce măsuri a luat gruparea portugheză.
09:10
Pe patru roți pentru Știința! Imagini spectaculoase ale camionului decorat în „hainele alb-albastre“ ale Universității Craiova # Fanatik
Descoperă camionul impresionant decorat în „alb-albastru“, care va purta spiritul Universității Craiova pe drumurile României. Imaginile sunt spectaculoase.
08:50
„Nebunie!” Spaniolii au reacționat după ce Real Madrid a dezvăluit cât vor costa biletele pentru meciul de Champions League cu Manchester City # Fanatik
Real Madrid și Manchester City se vor întâlni din nou în UEFA Champions League, iar gruparea din capitala Spaniei a dezvăluit cât vor costa biletele pentru duelul din prima manșă.
08:40
Au sărit să îl bată pe arbitru fix sub ochii lui Florinel Coman! Imagini șocante de la ultimul meci al lui Al-Gharafa. Video # Fanatik
Scene reprobabile s-au petrecut în Al-Gharafa - Al-Rayyan. Colegii lui Florinel Coman au sărit la gâtul arbitrului. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 12 ore
08:20
Cristi Chivu a aflat când se joacă marele derby pentru Scudetto! Inter Milano, program complicat # Fanatik
Inter a părăsit lamentabil Champions League și nu-i mai rămâne decât obiectivele interne. Pentru Cristi Chivu urmează o perioadă grea cu meciuri dificile în Serie A.
08:20
Pensia incredibilă pe care o încasează soția lui Dumitru Dragomir după 50 de ani în învățământ. Diferență uriașă de venit între ei # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit, la FANATIK, pensia pe care o încasează soția sa după 50 de ani pe care i-a petrecut în învățământ. Suma este una incredibil de mică raportat la anii dedicați meseriei.
08:10
Barcelona a făcut pași importanți pentru a perfecta un prim transfer în vara acestui an. Care este singurul impediment care ar mai putea să blocheze mutarea.
07:50
Scene incredibile în prima ligă din Turcia! Antrenorul a vrut să îl schimbe pe fostul coleg al lui Messi, dar acesta a refuzat să iasă de pe teren. Ce a urmat. Video # Fanatik
Un fost internațional argentinian, care evoluează momentan în Turcia, a refuzat să iasă de pe teren, deși antrenorul său pregătise o schimbare. Ce s-a întâmplat mai apoi.
07:40
Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a fost ferm în ceea ce privește diferența dintre echipa sa și cei de la Dinamo, marea rivală din SuperLiga cu care se luptă de mulți ani.
07:20
Real Madrid, contre cu UEFA la cel mai înalt nivel după ce a căzut din nou cu Manchester City în Champions League: ”E curios”. Video # Fanatik
Real Madrid va întâlni Manchester City în optimile Champions League. Cum au comentat spaniolii faptul că vor juca din nou cu formația lui Pep Guardiola.
07:10
Cristi Chivu a făcut lista de cumpărături pentru șefii lui Inter Milano. Planuri mari pentru campania de transferuri din vară # Fanatik
Anunț uriaș pentru Cristi Chivu! Inter se pregătește de o campanie de transferuri spectaculoasă în vară: care sunt numele vehiculate în prezent în presa italiană
06:50
Infidelitatea Emmei Răducanu taxată dur: „Are o lipsă de loialitate aproape nesănătoasă! ” # Fanatik
Britanica cu tată român și mamă din China a fost criticată după ultima ei mutare, care i-a adus însă un câștig financiar important, de câteva milioane de dolari
05:50
Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis. Obiceiul pe care-l păstrează încă din copilărie # Fanatik
Deprinderea pe care Horia Tecău o folosește după ce a ieșit din circuitul competițional. Fostul tenismen are un ritm lent, dar foarte bine pus la punct.
Acum 24 ore
00:40
Fanii lui Dinamo vor titlul şi Cupa României în acest sezon: “Dacă ajungem în cupele europene este bine să cădem de sus” # Fanatik
Dinamo e pe val în acest sezon, iar suporterii au foame mare de trofee. Președintele DDB a anunțat ce urmează în viitorul apropiat pentru echipa din „Ștefan cel Mare”.
00:20
Șeful lui U Cluj, planuri mari după 4-0 cu Oțelul. Vrea să se asigure că o scoate pe FCSB din play-off: „Să facem 54 de puncte” # Fanatik
U Cluj a făcut o demonstrație de forță cu Oțelul și și-a asigurat prezența în play-off. Ce obiectiv are trupa lui Cristiano Bergodi pentru finalul sezonului.
27 februarie 2026
23:50
Alex Chipciu a dat din casă după U Cluj – Oțelul 4-0 și calificarea în play-off: „Sunt singur, soția a plecat cu fetele!” # Fanatik
Alex Chipciu s-a arătat extrem de bucuros după meciul U Cluj - Oțelul 4-0. Veteranul ”șepcilor roșii” a avut o reacție spumoasă după calificarea în play-off.
23:40
Un celebru jucător care a evoluat pentru echipa Dinamo va urca pe scena festivalului Beach Please! S-a dat de gol într-o emisiune, unde a spus cu cine va performa.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Farul Constanța – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Farul Constanța - CFR Cluj
23:20
Milionarul care și-a deschis o cafenea în țara pe care românii o adoră. Ai șanse mari să te întâlnești cu el dacă ajungi aici # Fanatik
El este afaceristul care are o cafenea în destinația iubită de mulți români. E posibil să te servească chiar el dacă vizitezi această națiune cu atracții speciale.
23:10
Laszlo Balint a spus totul după U Cluj – Oțelul 4-0: „Am pierdut urât! Aș vrea să prezint scuze” # Fanatik
Speranțele de play-off ale Oțelulului au dispărut după ce gălățenii au fost surclasați de U Cluj, 4-0, în penultima etapă a sezonului regulat. Antrenorul Laszlo Balint a tras concluziile la finalul întâlnirii.
23:10
Președintele Oțelului face scandal după 0-4 cu U Cluj: „Suntem echipa lui FCSB? E o mizerie” # Fanatik
Cristian Munteanu, prima reacție după U Cluj – Oțelul Galați 4-0. Cum a comentat președintele gălățenilor informațiile potrivit cărora ar ajuta-o pe FCSB.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 februarie 2026, poate aduce un câștig de 278 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
22:40
Dezvăluiri explozive după arbitrajul la meciul care a ținut-o pe FCSB departe de play-off: “Gigi Becali pe Kovacs trebuie să fie supărat! Dacă faci scandal se compensează” # Fanatik
Arbitrajul de la meciul FC Argeș - Farul 1-0 continuă să nască discuții. Un analist de la FANATIK SUPERLIGA i-a dat un ”sfat” lui Gigi Becali: ”Pe Kovacs trebuie să fie supărat”.
22:20
Radu Drăgușin, în fața celei mai mari rușini din carieră! Igor Tudor a vorbit despre retrogradarea lui Tottenham din Premier League # Fanatik
Radu Drăgușin riscă să retrogradeze cu Tottenham din Premier League în acest sezon! Ce spune antrenorul Igor Tudor despre acest scenariu de coșmar
22:00
FCSB mai pierde o variantă pentru play-off după U Cluj – Oțelul 4-0. Cum mai poate campioana să le depășească pe CFR Cluj și FC Argeș # Fanatik
FCSB a pierdut încă o variantă de a ajunge în play-off după U Cluj - Oțelul 4-0. De ce rezultate are nevoie campioana României pentru a le depăși pe CFR Cluj și FC Argeș în clasament.
