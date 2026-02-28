Proiect: ieși cu o zi mai repede la pensie pentru fiecare noapte muncită. Ce șanse sunt?
Newsweek.ro, 28 februarie 2026
În Parlament au apărut nenumărate proiecte de lege. Unul din ele susține că poți ieși cu o zi mai repede la pensie pentru fiecare noapte muncită. Ce șanse sunt?
• • •
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții pentru transportul către casă.
Macron: Teheranul nu are altă opţiune decât să negocieze cu bună-credinţă în privinţa programului nuclear # Newsweek.ro
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat sâmbătă că "escaladarea actuală" din Orientul Mijlociu este "periculoasă pentru toţi" şi că "trebuie să înceteze", iar regimul iranian trebuie să iniţieze negocieri de bună-credinţă pentru a pune capăt programului său nuclear.
Israelul închide şcolile şi interzice adunările publice, în timp ce Iranul lansează rachete # Newsweek.ro
Israelul a interzis adunările publice, a închis şcolile şi locurile de muncă şi a mutat pacienţii din spitale în unităţi medicale subterane sâmbătă, în timp ce Teheranul a lansat rachete către Israel în semn de represalii pentru un atac comun al Statelor Unite şi Israelului.
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă. Motivele sunt de siguranță # Newsweek.ro
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă, iar oamenii trebuie să înţeleagă că situaţia este intempestivă, nu a fost ceva programat, iar anularea zborului este pentru siguranţa lor.
Panica a cuprins statele din regiunea Golfului Persic în urma atacului cu rachete iraniene # Newsweek.ro
Panica s-a răspândit sâmbătă în mai multe state din regiunea Golfului Persic şi în ţările vecine, după ce rachetele iraniene au provocat explozii şi implementarea unor măsuri de securitate de urgenţă, informează sâmbătă DPA.
Un zbor Hisky care a plecat sâmbătă de la Bucureşti şi a aterizat la Riyadh se va întoarce pe Otopeni # Newsweek.ro
Zborul Hisky 8671, care a plecat sâmbătă dimineaţa, la 8:30 de la Bucureşti spre Dubai, a aterizat la Riyadh, dar se va întoarce pe Otopeni, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
VIDEO Război total în Iran. Teheran a dezlănțuit ploaie de rachete. SUA răspund cu devastatoarele Tomahawk # Newsweek.ro
Iran răspunde la atacurile SUA-Israel cu o ploaie de rachete și drone. În cadrul Operațiunii Epic Fury, Marina SUA a lansat rachete de croazieră de atac terestru Tomahawk de pe submarine și distrugătoare cu rachete ghidate, poziționate în Orientul Mijlociu.
Războiul din Iran. 12 curse au fost anulate până în prezent către Abu Dhabi, Ben Gurion, Dubai şi Al Maktoum # Newsweek.ro
Un număr de 12 curse către sau dinspre Abu Dhabi, Ben Gurion (Israel), Dubai şi Al Maktoum au fost anulate până în acest moment, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
Poliţia Română: Aproape 600 de permise de conducere - reţinute în ultimele 24 de ore. Ce au făcut șoferii # Newsweek.ro
Aproape 600 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti în ultimele 24 de ore, dintre care 44 pentru viteză şi 119 pentru alcool, a informat, sâmbătă, Poliţia Română.
F35 și portavionul de 13.000.000.000$. Arsenalului lui Trump din spatele atacurilor asupra Iranului # Newsweek.ro
Până la acest atac împotriva Iranului, Statele Unite au acumulat resurse militare importante în apropierea Orientului Mijlociu.
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie? # Newsweek.ro
Avocatul Nicolae Enciu a explicat pe Facebook diferența dintre pensia anticipată și pensionarea persoanelor cu handicap, arătând că se poate ieși mai devreme la pensie, dar prin două mecanisme complet diferite, cu efecte financiare distincte.
Dmitri Medvedev ironizează SUA după atacurile asupra Iranului: „Să vedem peste 100 de ani” # Newsweek.ro
Dmitri Medvedev ironizează SUA după atacurile asupra Iranului: „Să vedem peste 100 de ani”. Israelul și SUA au atacat Iranul sâmbătă, 28 februarie 2026. Reacțiile internaționale variază de la avertismente diplomatice la critici dure la adresa Washingtonului.
UE: Von der Leyen și Costa avertizează că evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare # Newsweek.ro
Evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare, afirmă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație comună, dată publicității sâmbătă pe site-ul Comisiei Europene, după atacurile comune ale Israelulu
EMA a aprobat 16 medicamente pentru boli rare în 2025, din totalul celor 104 autorizații acordate # Newsweek.ro
EMA a aprobat 16 medicamente pentru boli rare în 2025, din totalul celor 104 autorizații. 350 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu o boală rară. În 2025, cercetătorii au făcut pași importanți: 16 medicamente aprobate și primul pacient tratat cu un plasture genetic.
Radu Miruță: Industria de armament, captivă politicului și corupției; banii riscă să fie risipiți # Newsweek.ro
Radu Miruță: Industria de armament, captivă politicului și corupției; banii riscă să fie risipiți. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că industria de armament din ţara noastră este captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri.
Iranul lovește patru baze americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și EAU, în semn de răzbunare # Newsweek.ro
Armata iraniană a afirmat sâmbătă că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineții asupra Iranului, transmite dpa.
Uniunea Africană și Libanul fac apel la reținere după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului # Newsweek.ro
Uniunea Africană (UA) a făcut apel sâmbătă la o "dezescaladare urgentă" pentru a evita "agravarea în continuare a instabilității globale" după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, transmite AFP.
Iranul avertizează: armata, pregătită să pedepsească agresorii după atacurile Israel–SUA # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că atacurile comune Israel - SUA de sâmbătă dimineață au vizat „integritatea teritorială și suveranitatea națională a țării, inclusiv infrastructură defensivă și locații civile în diverse orașe”.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, în contextul recentelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu, a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Statul Israel la nivelul 8/9 - evitați orice călătorie.
Zborurile suspendate pe aeroporturile din București din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Companiile aeriene care operează pe aeroporturile din București au început să anunțe zborurile anulate din cauza tensiunile din orientul Mijlociu.
Ce se întâmplă când lași încărcătorul de la telefon conectat tot timpul în priză? Are loc fenomenul „vampir” # Newsweek.ro
Lași încărcătorul în priză chiar și când nu îți încarci telefonul? Deși pare inofensiv, poate consuma energie în mod constant – așa-numitul „consum vampir”. Cât de mare este impactul asupra facturii și există riscuri ascunse?
Oana Țoiu: „Numărul românilor care solicită repatrierea din Israel”. Celulă de criză la MAE # Newsweek.ro
Oana Țoiu spune că este încă redus numărul românilor care solicită repatrierea din Israel. Recomandarea autorităților române pentru cetățenii aflați în Iran și Israel este să rămână la adăpost
Șofer turc arestat în România pentru trafic de migranți. Ce au descoperit polițiștii de frontieră? # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în zona de competență, un cetățean turc care transporta ilegal un migrant ascuns în cabina unui automarfar.
De unde apar gândacii de bucătărie și ce poți face ca să nu îi mai vezi niciodată în casa ta # Newsweek.ro
Un gândac apărut pe podeaua bucătăriei este suficient ca să îți strice liniștea. Prima întrebare care îți vine în minte este firească: de unde a apărut și cum a ajuns în casa mea?
Marius Lazurca, consilier prezidențial: Ambasadoarea și personalul Ambasadei României în Iran, în siguranță # Newsweek.ro
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat sâmbătă într-o postare pe X că ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță.
Valul de falimente continuă: Un cunoscut producător de jucării a dat faliment. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un producător german de jucării cu o lungă tradiție a dat faliment. 120 de angajați se tem pentru locurile lor de muncă. Sunt mai multe motice care au dus la acest rezultat.
Zborurile București-Tel Aviv, afectate, după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Anunțul oficial # Newsweek.ro
Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de așteptat ca toate zborurile București – Tel Aviv să fie afectate, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București.
Horoscop martie al banilor și iubirii. Sezonul eclipselor. Taur - aventură, Pești și Scorpion - bunăstare # Newsweek.ro
La începutul lunii, suntem în plin sezon al eclipselor, iar Mercur este retrograd în Pești. Horoscop martie al bani și iubirii. Sezonul eclipselor. Taur - aventură, Pești și Scorpion - bunăstare
Israelul este în stare de urgență. Iranul amenință cu o ripostă „copleșitoare” la atacurile de azi dimineață # Newsweek.ro
Cu puțin timp în urmă, sirenele au fost declanșate în mai multe zone din Israel în urma identificării rachetelor lansate din Iran. Au fost luate măsuri speciale.
O pensionară de 89 de ani avea monede vechi și bijuterii în valoare de 220.000 €. Escrocii au lăsat-o fără ele # Newsweek.ro
O pensionară de 89 de ani a fost convinsă de o grupare de escroci să le dea 145 de monede britanice de aur și mai multe bijuterii, în valoare totală de 220.000 de euro. Iar aceasta nu este singura pradă a infractorilor. Iată ce s-a întâmplat.
Donald Trump a confirmat că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului. Președintele SUA a făcut această afirmație într-un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social.
Mergi la munte în weekend? Atenție, e risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu # Newsweek.ro
Specialiștii atrag atenția turiștilor aventurieri că, weekend-ul acesta, e risc foarte mare (4 din 5) de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu.
Inflația anuală, de aproape 4 ori mai mare în România (8,5%) decât în Ungaria și Bulgaria. Media în UE, 1,7% # Newsweek.ro
România a fost și rămâne campioana inflației din Uniunea Europeană. În timp ce rata anuală medie la nivelul UE a scăzut la 1,7% în ianuarie 2026, în țara noastră este de 8,5%, de aproape 4 ori mai mare decât în Ungaria și Bulgaria.
Israelul a transmis că a lansat un „atac preventiv” împotriva Iranului. Această acțiune împinge Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran și a fost transferat într-un loc sigur.
VIDEO A murit legenda rock-n-roll-ului Neil Sedaka. Avea 86 de ani. Ascultă „Laughter in the Rain”! # Newsweek.ro
Neil Sedaka, legendă a rock-n-roll-ului din anii 1960 - 1970, a murit la vârsta de 86 de ani. Printre cele mai îndrăgite hit-uri ale sale se numără „Breaking Up Is Hard to Do” şi „Laughter in the Rain”.
Accident sau moarte suspectă? Un al treilea actor din celebrul serial „The Wire” a murit în decurs de 2 luni # Newsweek.ro
Actorul american Bobby J. Brown, cunoscut mai ales pentru rolul său din „The Wire” a murit în urma unui incendiu. Suspect, este al treilea actor din distribuţia celebrului serial care își pierde viața în decurs de aproximativ 2 luni.
Cum îți dai seama dacă o plantă este moartă sau în repaus vegetativ? Poți încerca testul zgârieturii # Newsweek.ro
Poți afla dacă o plantă este moartă sau doar în repaus vegetativ printr-un simplu test al tulpinii. Această metodă rapidă te ajută să evaluezi starea plantei fără a-i face rău, oferindu-ți certitudinea dacă mai are viață sau nu.
VIDEO Un avion militar C-130 s-a prăbușit pe o autostradă și a „plouat” cu bani: 15 morți. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un avion militar C-130 al armatei boliviene s-a prăbușit pe o autostradă din apropierea aeroportului din La Paz și a „plouat” cu bani. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, potrivit primelor informații.
Motivul pentru care vopseaua violetă de pe stâlpii de gard sau de pe copaci nu este un semnal bun. Ce să faci? # Newsweek.ro
O simplă dungă de vopsea violet pe un copac sau pe un stâlp de gard nu este un detaliu decorativ, ci un avertisment legal clar: proprietate privată, acces interzis. Iată de ce trebuie să o iei în serios și ce riști dacă o ignori.
Alergiile nu mai au „sezon”. Ce se întâmplă când copacii înfloresc primăvara prea devreme? # Newsweek.ro
Alunii, arinii și mestecenii sunt înfloriți în anumite regiuni din Europa. Această înflorire în masă are loc din ce în ce mai devreme – experții atribuie acest lucru încălzirii globale.
Cum să scapi de părul cărunt în 10 minute cu leguma "săracilor". Trebuie să folosești cojile fierte # Newsweek.ro
Părul cărunt poate fi combătut rapid cu un remediu simplu și natural: leguma „săracilor”. Fierbe cojile acesteia și aplică-le pe păr pentru doar 10 minute. Această metodă accesibilă și eficientă ajută la redarea culorii naturale fără chimicale agresive sau vopsit costisitor.
Amendă de 50.000 € dacă rupi ghioceii, într-o țară cu aproape 1.000.000 de români. Ce poți păți în România? # Newsweek.ro
Ghioceii sunt considerați „vestitorii primăverii” și piețele sunt pline de micuțele plante cu flori albe. Însă o țară din Europa interzice cu desăvârșire să-i culegi. Riști amenzi incredibil de mari. Dar și în România legile sunt dure.
Cum a făcut un miliard de dolari interlopul oltean Rechinu pe teritoriul clanului lui El Mencho din Mexic # Newsweek.ro
Uciderea lui El Mencho readuce în atenție relația controversată dintre gruparea românească condusă de Florian Tudor, zis Rechinu, și cartelul Jalisco Nueva Generación, care controla teritoriile unde interlopul oltean a făcut fraude de circa un miliard de dolari.
Italia și Spania, acord pentru o flotă de nave de patrulare a Europei. România a fost inițial în proiect # Newsweek.ro
Constructorul naval italian Fincantieri și compania spaniolă Navantia au semnat un memorandum de înțelegere pentru a înființa o societate mixtă în sprijinul programului multinațional European Patrol Corvette (EPC). Și România făcea parte din programul inițial.
Horoscop 1 martie. Luna în Leu îndeplinește dorințele Racilor. Taurii sunt în centrul atenției # Newsweek.ro
Horoscop 1 martie. Luna în Leu îndeplinește dorințele Racilor. Taurii sunt în centrul atenției. Balanțele vor face impresie bună. Gemenii trebuie să fie atenți la finanțe. Capricornii trebuie să fie prudenți.
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei # Newsweek.ro
Pensionarii din România resimt din plin efectele inflației: deși guvernul a anunțat ajutoare one-off care echivalează cu un plus cuprins între 50 și 80 de lei pe lună la pensie, scumpirile și deprecierea puterii de cumpărare reduc practic veniturile cu aproape 200 de lei lunar.
România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran # Newsweek.ro
România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel, anunţă MAE, pe fondul tensiunilor existente între SUA și Iran.
Spania alertează Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Virusul gripei porcine ar putea să se transmită între oameni, avertizează Madridul.
Semn de război? SUA și Marea Britanie și-au evacuat ambasadele din Ierusalim și Teheran # Newsweek.ro
Să fie semn de război? Statele Unite și Marea Britanie și-au evacuat ambasadele din Ierusalim - Israel și Teheran - Iran.
