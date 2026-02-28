Mergi la munte în weekend? Atenție, e risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu
28 februarie 2026
Specialiștii atrag atenția turiștilor aventurieri că, weekend-ul acesta, e risc foarte mare (4 din 5) de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu.
Horoscop martie al banilor și iubirii. Sezonul eclipselor. Taur - aventură, Pești și Scorpion - bunăstare # Newsweek.ro
La începutul lunii, suntem în plin sezon al eclipselor, iar Mercur este retrograd în Pești. Horoscop martie al bani și iubirii. Sezonul eclipselor. Taur - aventură, Pești și Scorpion - bunăstare
Israelul este în stare de urgență. Iranul amenință cu o ripostă „copleșitoare” la atacurile de azi dimineață # Newsweek.ro
Cu puțin timp în urmă, sirenele au fost declanșate în mai multe zone din Israel în urma identificării rachetelor lansate din Iran. Au fost luate măsuri speciale.
O pensionară de 89 de ani avea monede vechi și bijuterii în valoare de 220.000 €. Escrocii au lăsat-o fără ele # Newsweek.ro
O pensionară de 89 de ani a fost convinsă de o grupare de escroci să le dea 145 de monede britanice de aur și mai multe bijuterii, în valoare totală de 220.000 de euro. Iar aceasta nu este singura pradă a infractorilor. Iată ce s-a întâmplat.
Donald Trump a confirmat că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului. Președintele SUA a făcut această afirmație într-un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social.
Inflația anuală, de aproape 4 ori mai mare în România (8,5%) decât în Ungaria și Bulgaria. Media în UE, 1,7% # Newsweek.ro
România a fost și rămâne campioana inflației din Uniunea Europeană. În timp ce rata anuală medie la nivelul UE a scăzut la 1,7% în ianuarie 2026, în țara noastră este de 8,5%, de aproape 4 ori mai mare decât în Ungaria și Bulgaria.
Israelul a transmis că a lansat un „atac preventiv” împotriva Iranului. Această acțiune împinge Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran și a fost transferat într-un loc sigur.
VIDEO A murit legenda rock-n-roll-ului Neil Sedaka. Avea 86 de ani. Ascultă „Laughter in the Rain”! # Newsweek.ro
Neil Sedaka, legendă a rock-n-roll-ului din anii 1960 - 1970, a murit la vârsta de 86 de ani. Printre cele mai îndrăgite hit-uri ale sale se numără „Breaking Up Is Hard to Do” şi „Laughter in the Rain”.
Accident sau moarte suspectă? Un al treilea actor din celebrul serial „The Wire” a murit în decurs de 2 luni # Newsweek.ro
Actorul american Bobby J. Brown, cunoscut mai ales pentru rolul său din „The Wire” a murit în urma unui incendiu. Suspect, este al treilea actor din distribuţia celebrului serial care își pierde viața în decurs de aproximativ 2 luni.
Cum îți dai seama dacă o plantă este moartă sau în repaus vegetativ? Poți încerca testul zgârieturii # Newsweek.ro
Poți afla dacă o plantă este moartă sau doar în repaus vegetativ printr-un simplu test al tulpinii. Această metodă rapidă te ajută să evaluezi starea plantei fără a-i face rău, oferindu-ți certitudinea dacă mai are viață sau nu.
VIDEO Un avion militar C-130 s-a prăbușit pe o autostradă și a „plouat” cu bani: 15 morți. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un avion militar C-130 al armatei boliviene s-a prăbușit pe o autostradă din apropierea aeroportului din La Paz și a „plouat” cu bani. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, potrivit primelor informații.
Motivul pentru care vopseaua violetă de pe stâlpii de gard sau de pe copaci nu este un semnal bun. Ce să faci? # Newsweek.ro
O simplă dungă de vopsea violet pe un copac sau pe un stâlp de gard nu este un detaliu decorativ, ci un avertisment legal clar: proprietate privată, acces interzis. Iată de ce trebuie să o iei în serios și ce riști dacă o ignori.
Alergiile nu mai au „sezon”. Ce se întâmplă când copacii înfloresc primăvara prea devreme? # Newsweek.ro
Alunii, arinii și mestecenii sunt înfloriți în anumite regiuni din Europa. Această înflorire în masă are loc din ce în ce mai devreme – experții atribuie acest lucru încălzirii globale.
Cum să scapi de părul cărunt în 10 minute cu leguma "săracilor". Trebuie să folosești cojile fierte # Newsweek.ro
Părul cărunt poate fi combătut rapid cu un remediu simplu și natural: leguma „săracilor”. Fierbe cojile acesteia și aplică-le pe păr pentru doar 10 minute. Această metodă accesibilă și eficientă ajută la redarea culorii naturale fără chimicale agresive sau vopsit costisitor.
Amendă de 50.000 € dacă rupi ghioceii, într-o țară cu aproape 1.000.000 de români. Ce poți păți în România? # Newsweek.ro
Ghioceii sunt considerați „vestitorii primăverii” și piețele sunt pline de micuțele plante cu flori albe. Însă o țară din Europa interzice cu desăvârșire să-i culegi. Riști amenzi incredibil de mari. Dar și în România legile sunt dure.
Cum a făcut un miliard de dolari interlopul oltean Rechinu pe teritoriul clanului lui El Mencho din Mexic # Newsweek.ro
Uciderea lui El Mencho readuce în atenție relația controversată dintre gruparea românească condusă de Florian Tudor, zis Rechinu, și cartelul Jalisco Nueva Generación, care controla teritoriile unde interlopul oltean a făcut fraude de circa un miliard de dolari.
Italia și Spania, acord pentru o flotă de nave de patrulare a Europei. România a fost inițial în proiect # Newsweek.ro
Constructorul naval italian Fincantieri și compania spaniolă Navantia au semnat un memorandum de înțelegere pentru a înființa o societate mixtă în sprijinul programului multinațional European Patrol Corvette (EPC). Și România făcea parte din programul inițial.
Horoscop 1 martie. Luna în Leu îndeplinește dorințele Racilor. Taurii sunt în centrul atenției # Newsweek.ro
Horoscop 1 martie. Luna în Leu îndeplinește dorințele Racilor. Taurii sunt în centrul atenției. Balanțele vor face impresie bună. Gemenii trebuie să fie atenți la finanțe. Capricornii trebuie să fie prudenți.
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei # Newsweek.ro
Pensionarii din România resimt din plin efectele inflației: deși guvernul a anunțat ajutoare one-off care echivalează cu un plus cuprins între 50 și 80 de lei pe lună la pensie, scumpirile și deprecierea puterii de cumpărare reduc practic veniturile cu aproape 200 de lei lunar.
România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran # Newsweek.ro
România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel, anunţă MAE, pe fondul tensiunilor existente între SUA și Iran.
Spania alertează Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Virusul gripei porcine ar putea să se transmită între oameni, avertizează Madridul.
Semn de război? SUA și Marea Britanie și-au evacuat ambasadele din Ierusalim și Teheran # Newsweek.ro
Să fie semn de război? Statele Unite și Marea Britanie și-au evacuat ambasadele din Ierusalim - Israel și Teheran - Iran.
Insectele cyborg, noua armă a NATO. Scotocesc clădirile și tunelurile în căutare de inamici # Newsweek.ro
Startup-ul german din domeniul apărării SWARM Biotactics a desfășurat roiuri de insecte cyborg programabile pentru clienți NATO, inclusiv armata Germaniei, pentru misiuni de recunoaștere la distanță mică în medii urbane și subterane.
Preţurile vor creşte anul acesta mai mult. BNR înrăutăţeşte perspectiva de inflaţie: va fi 9,8% în iunie # Newsweek.ro
Preţurile vor creşte anul acesta mai mult decât s-a prefigurat anterior, aşa că Banca Centrală înrăutăţeşte perspectiva de inflaţie: va fi 9,8%, în luna iunie.
Legea pensiilor magistraţilor se va aplica de la data intrării în vigoare, nu de la 1 ianuarie # Newsweek.ro
Multdiscutata lege a pensiilor magistraţilor se va aplica de la data intrării actului normativ în vigoare, nu de la 1 ianuarie, aşa cum se prevăzuse iniţial.
Dominic Fritz, liderul USR, spune că Ilie Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR # Newsweek.ro
Dominic Fritz, liderul USR, dă replica lui Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. El spune că premierul Ilie Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR.
Un cuplu dezvăluie cum un accident le-a schimbat povestea de dragoste. El a rămas în scaun cu rotile # Newsweek.ro
Cei doi erau de vârstă universitară când s-au cunoscut - Matt era înscris, iar Sloan era „la toate petrecerile”, glumește ea într-un interviu acordat revistei PEOPLE.
Grecia va exhuma 150 de morminte de infectaţi cu COVID-19. Corpurile au rămas nedescompuse, 5 ani mai târziu # Newsweek.ro
Grecia va exhuma 150 de morminte cu persoane infectate cu COVID-19, după ce corpurile au rămas nedescompuse cinci ani mai târziu
VIDEO Avioanele Mirage 2000 de 60.000.000 € intră în luptă în Ucraina. Costă 17.000 € pe oră de zbor # Newsweek.ro
Forțele Aeriene Ucrainene au început să utilizeze avioane de vânătoare franceze Mirage 2000 pentru a efectua atacuri aeriene asupra pozițiilor ocupanților ruși. Mirage 2000, cunoscut pentru designul său cu aripă delta, oferă o manevrabilitate și o viteză excepționale.
Scrisul te dă de gol! Literele mari puse aiurea pot ascunde o poveste neașteptată despre psihicul tău # Newsweek.ro
Te-ai surprins vreodată scriind un bilet cu majuscule aleatorii în mijlocul cuvintelor și te-ai întrebat de ce faci asta? Psihologii și experții în scris de mână spun că această ciudățenie poate reflecta emoții, stres sau dorința de a ieși în evidență.
Se pregătesc miliardarii pentru sfârşitul lumii? Cum li se spune în argou şi ce îi face să acţioneze astfel? # Newsweek.ro
Se pregătesc miliardarii din topul global pentru sfârşitul lumii? Cum li se spune acestora în argou şi ce anume îi face să acţioneze în acest fel?
Buruiana minune care crește pe marginea drumului și îți salvează tenul. Bogată în vitamina C # Newsweek.ro
Crește pe marginea drumului și este adesea ignorată, dar această „buruiană minune” poate face miracole pentru ten. Trei frați pătați, planta bogată în vitamina C și antioxidanți, ajută la curățarea pielii, calmarea iritațiilor și redarea strălucirii naturale a chipului.
Cum să scapi de durerile articulare cu brusture și rozmarin? Unguentul care îți ia durerea pe loc # Newsweek.ro
Durerile articulare îți dau bătăi de cap? Un unguent natural pe bază de brusture și rozmarin este lăudat pentru efectul său calmant rapid. Cum se prepară și de ce aceste plante pot reduce inflamația și disconfortul chiar din primele aplicări?
Metoda prin care să-ți cureți prăjitorul de pâine în mai puțin de 15 minute. Ce fel de soluție să folosești? # Newsweek.ro
Prăjitorul de pâine adună rapid firimituri și mirosuri neplăcute, dar îl poți curăța eficient în mai puțin de 15 minute, folosind o soluție simplă, la îndemână. Află ce pași trebuie să urmezi și ce amestec sigur te ajută să îndepărtezi murdăria fără să deteriorezi aparatul.
Arată ca niște simple bălți de apă, dar de fiecare dată când plouă, activează un ecosistem preistoric. Ce sunt # Newsweek.ro
După săptămâni de ploi abundente, câmpiile deschise din jurul orașului São Marcos da Ataboeira din municipiul Castro Verde sunt presărate cu bălți puțin adânci care arată ca niște bălți obișnuite de fermă.
Horoscop săptămânal 1-8 martie: Scorpion – dragoste, Capricorn – planuri, Rac - distracție, Gemeni - obstacole # Newsweek.ro
În prima săptămână din martie, astrele aduc pasiune intensă pentru Scorpioni, care trăiesc momente speciale în dragoste. Capricornii își conturează planuri ambițioase și fac pași siguri spre obiectivele lor, iar Racii se bucură de distracție, socializare și energie pozitivă.
VIDEO Armata Germaniei, autorizată să doboare dronele-spion ale Rusiei. Creează o unitate specializată # Newsweek.ro
Bundestagul german a adoptat noi reguli de apărare împotriva dronelor care conferă forțelor armate o autoritate mai largă. România, ca stat vecin cu războiul din Ucraina, are mari probleme cu dronele Rusiei care „se rătăcesc” de la ruta de atac.
Danemarca devine prima țară UE care asigură nașterea copiilor fără HIV și sifilis transmis de mamă # Newsweek.ro
Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi sifilisului de la mamă la copil, conform anunţului Organizaţiai Mondiale a Sănătăţii.
Wizz Air și Ryanair, companiile aeriene preferate de mulți români, desemnate cele mai proaste de pasageri # Newsweek.ro
Din cauza costurilor suplimentare „confuze”, Wizz Air și Ryanair, companiile aeriene „low-cost” preferate de mulți români, au fost desemnate cele mai proaste de către pasageri, confor unui studiu de satisfacție realizat specialistul britanic în domeniu Which? Travel.
1.700 de africani din 36 de țări au fost recrutați ca să lupte pentru Rusia în Ucraina. Câți au murit? # Newsweek.ro
Cel puțin 55 de ghanezi au fost uciși luptând în războiul din Ucraina, iar alți doi sunt deținuți în prezent ca prizonieri de război, a declarat ministrul afacerilor externe din Ghana.
Nuclearelectrica raportează un profit net de 2,39 miliarde lei, în creștere cu 40% față de anul trecut # Newsweek.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a realizat anul trecut un profit net mai mare cu 40%, de 2,39 miliarde lei, de la 1,7 miliarde lei în 2024.
Macron critică aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsă de respect” # Newsweek.ro
Macron critică aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsă de respect”. Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a exprimat nemulţumirea după decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur.
Banca Transivania, prezentă pe monoposturile echipei McLaren în Marile Premii ale Austriei și Ungariei # Newsweek.ro
Banca Transilvania (BT) a anunțat extinderea colaborării cu McLaren Mastercard Formula 1® Team, care va include în sezonul 2026 al Campionatului Mondial de Formula 1 două etape europene: Marile Premii ale Austriei (Spielberg, 26-28 iunie) și Ungariei (Hungaroring, 24-26 iulie).
Record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare ca în 2024 # Newsweek.ro
Autoritățile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piața neagră de peste 197 de milioane de lei, potrivit datelor agregate pe platforma StopContrabanda.ro.
Cel mai mare combinat chimic din România, inaugurat în 1959, dă afară 6.700 de angajați. Energia, prea scumpă # Newsweek.ro
Pe fondul scumpirii energiei, a gazelor și curentului, cel mai mare combinat chimic din România, inaugurat în 1959, a încheiat 2025 cu un EBITDA pozitiv de 62 milioane lei, însă cu o pierdere netă de 179 milioane lei, și anunță că oprește producția și dă afară 6.700 de angajați.
MAE inițiază un grup de lucru interinstituțional pentru studierea limbii române în străinătate # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit un grup de lucru interinstituțional de coordonare cu instituțiile care au atribuții în studierea limbii române în străinătate, scopul fiind creșterea nivelului de colaborare în promovarea limbii române în diaspora.
Proteste fără efect! Bursa socială de 925 de lei, menținută în continuare pentru studenți # Newsweek.ro
Guvernul a anunţat că va menţine fondul de burse pentru studenţi la nivelul anului precedent. Asta înseamnă că tinerii vor primi aceleaşi sume pe care le-au încasat până acum, în ciuda protestelor pe care le-au desfăşurat în ultimele luni. Bursa socială, de exemplu, reprezintă 92
Macron, în cursă contra cronometru! Planul nuclear care ar putea schimba securitatea Europei # Newsweek.ro
Cu doar 14 luni rămase din mandat, președintele Emmanuel Macron intră într-o cursă contra cronometru pentru a defini modul în care Franța ar putea folosi întreaga forță a arsenalului său nuclear pentru a garanta mai amplu securitatea Europei.
Două comune din Hunedoara vreau comasare de bună voie. Care primar renunță la funcție? # Newsweek.ro
Două comune din Hunedoara ar vrea să fuzioneze printr-un proces de comasare. Anunțul vine la puțin timp ce premierul Bolojan a dat o ordonanță prin care se face o reformă administrativă.
Carne mucegaită și produse expirate pe rafturi! Descoperire șoc în controale naționale ale ANPC # Newsweek.ro
ANPC au verificat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici la nivel național și au găsit mai multe nereguli, printre care alimente expirate, carne mucegăită, echipamente uzate.
