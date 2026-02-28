O pensionară de 89 de ani avea monede vechi și bijuterii în valoare de 220.000 €. Escrocii au lăsat-o fără ele

16:50

Guvernul a anunţat că va menţine fondul de burse pentru studenţi la nivelul anului precedent. Asta înseamnă că tinerii vor primi aceleaşi sume pe care le-au încasat până acum, în ciuda protestelor pe care le-au desfăşurat în ultimele luni. Bursa socială, de exemplu, reprezintă 92