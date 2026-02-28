Israelul închide preventiv exploatări de gaze, după atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului
News.ro, 28 februarie 2026 17:50
Ministerul Energiei din Israel a ordonat oprirea temporară, preventivă, a unor exploatări de gaze ale ţării, în urma atacurilor lansate sâmbătă de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, transmite Reuters.
• • •
Avioane britanice participă la operaţiuni ”defensive” în Orientul Mijlociu, anunţă Starmer. Atacul americano-israelian împotriva Iranului este ”conform dreptului internaţional” # News.ro
Avioane britanice de luptă se află ”pe cer” sâmbătă, în ”operaţiuni defensive regionale coordonate în vederea apărării poporului nostru, intereselor noastre şi aliaţilor noştri”, a anunţat premierul britanic Keir Starmer, relatează AFP.
Megan Rapinoe critică atitudinea jucătorilor americani de hochei, după gluma lui Donald Trump # News.ro
Megan Rapinoe critică atitudinea jucătorilor americani de hochei, care au râs de gluma de prost gust a lui Donald Trump referitoare la echipa feminină.
18:00
Antrenorul Mihai Teja a anunţat sâmbătă, după meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu 1-2, că nu mai este antrenorul echipei Metaloglobus.
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întâlnească la iniţiativa Franţei şi Bahrainului, în urma atacurilor SUA şi Israelului în Iran şi represaliilor iraniene în O. Mijlociu. Guterres condamnă ”escaladarea” şi cere ”oprirea imediată a ostilităţilor # News.ro
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească sâmbătă, la ora 21.00 GMT (23.00, ora României), pentru a discuta despre ”situaţia în Orientul Mijlociu”, după o operaţiune militară lansată de către Statele Unite împotriva Iranului, anunţă ONU, relatează AFP.
17:40
Alba: Un bărbat care a urcat cu snowmobilul pe munte şi apoi a plecat cu placa într-o zonă neamenajată ca pârtie, recuperat de către jandarmii montani, după ce a rămas blocat în zăpadă - VIDEO # News.ro
Un bărbat din Zalău, care a urcat cu snowmobilul pe munte, în judeţul Alba, în zona domeniului schiabil de la Şureanu, iar apoi a plecat cu placa într-o zonă neamenajată ca pârtie, a rămas blocat în zăpadă, sâmbătă după-amiază. Jandarmii montani au intervenit pentru recuperarea lui, după ce prietena sa a cerut sprijinul autorităţilor.
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi ”să-şi păstreze totodată calmul”, în urma unor atacuri israeliene şi americane, relatează AFP.
Radu Miruţă: Preşedintele Nicuşor Dan era acuzat că nu găsim uşa de la Casa Albă / Nu doar că am găsit, dar am stat lângă preşedintele SUA / A fost o oportunitate pe care România a fructificat-o # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că România era acuzată, la fel şi preşedintele Nicuşor Dan, că nu găseşte uşa de la Casa Albă după instalarea noii administraţii. Miruţă a afirmat că prin participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace nu doar că am găsit uşa, dar preşedintele României a stat lângă preşedintele SUA, Donald Trump. Ministrul Apărării consideră că a fost o oportunitate pe care România a fructificat-o.
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă ”din câte ştiu eu”, anunţă şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi. El cere, într-o convorbire cu Serghei Lavrov, ”traducerea în justiţie a criminalilor”, după atacurile Sua şi Israelului î # News.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă, anunţă ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP.
Macron, Starmer şi Merz cer SUA şi Iranului să reia negocierile şi ”condamnă atacurile iraniene” în O.Mijlociu, fără că comenteze atacurile americano-israeliene în Iran # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer condamnă atacurile iraniene împotriva unor ţări din Orientul Mijlociu, după ce Republica islamică a ripostat prin salve de rachete unor atacuri desfăşurate sâmbătă de către Statele Unite şi Israel, relatează AFP.
Pieţele globale se pregătesc pentru volatilitate, pe fondul atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului; reacţiile analiştilor # News.ro
Analiştii financiari avertizează că pieţele vor deschide săptămâna sub presiunea riscurilor geopolitice crescute, după loviturile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului. Evaluările lor converg către aceeaşi concluzie: pieţele petrolului, gazelor, aurului şi monedelor sensibile la risc vor intra într-o perioadă de volatilitate accentuată, alimentată de riscul unor noi escaladări şi al posibilelor perturbări în Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.
Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Slănic-Moldova/ La sosirea pompierilor, tot acoperişul clădirii era în flăcări/ Incendiul este localizat, iar echipajele lucrează la lichidarea acestuia # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la restaurantul unei pensiuni din oraşul Slănic-Moldova. La sosirea pompierilor militari ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” Bacău, tot acoperişul clădirii era în flăcări. La această oră, incendiul este localizat, iar echipajele operative lucrează pentru lichidarea acestuia
La Liga: Egal între Rayo Vallecano şi Athletic Bilbao, scor 1-1 / Andrei Raţiu a fost integralist # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Athletic Bilbao, în etapa a 26-a din La Liga.
Alianţa Nord-Atlantică ”urmăreşte îndeaproape evoluţiile în Iran şi în regiunea” Orientului Mijlociu, anunţă sâmbătă o purtătoare de cuvânt a NATO, Allison Hart, relatează The Associated Press.
Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 29-a din Superligă.
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene - surse # News.ro
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene în Iran, declară sâmbătă două surse apropiate operaţiunilor israeliene şi o sursă regională, relatează Le Figaro.
Israelul şi SUA au atacat Iranul: Liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea, meciurile din Euroligă au fost relocate # News.ro
Din cauza atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea. De asemenea, meciurile din Euroligă sunt relocate.
Macron cere o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU. El cere Tehranului să negocieze ”cu bună-credinţă” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron avertizează sâmbătă că ”escaladarea în curs este periculoasă pentru toţi” şi ”trebuie să înceteze”, în urma unor atacuri americane şi israeliene în Iran, care a ripostat cu salve de rachete în Orientul Mijlociu, relatează AFP.
Grindeanu: Suntem la guvernare pentru a reprezenta votul românilor, nu pentru a valida decizii luate în mod unilateral, nu pentru a fi spectatori / Vom rămâne la guvernare cât timp vocea PSD contează # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii sunt la guvernare pentru a reprezenta votul românilor şi nu prea a valida decizii luate în mod unilateral şi nu pentru a fi spectatori. El a explicat că stabilitatea nu înseamnă supunere şi că PSD va rămâne la guvernare cât timp vocea sa contează.
Preşedintele PSD: Nu avem nimic cu minorităţile sexuale, respectăm deciziile CEDO, dar prioritatea noastră este să ne apărăm în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au nimic cu minorităţile sexuale, respectă deciziile CEDO, dar a adăugat că prioritatea acestora este să apere în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine. Grindeanu a declarat că PSD este un partid pro-european, care doreşte să aibă o voce puternică şi clară în Europa.
Daniil Medvedev a câştigat turneul de la Dubai, după forfaitul lui Tallon Griekspoor. Finala ar fi avut loc într-un context geopolitic tensionat # News.ro
Într-un context tensionat la Dubai şi în alte ţări din Golf, sâmbătă, ca reacţie la atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, finala turneului ATP de simplu organizat în emirat nu va avea loc, Tallon Griekspoor declarând forfait înainte de a-l înfrunta pe Daniil Medvedev.
Grindeanu: Bugetul unei ţări nu este un simplu exerciţiu contabil, ci expresia unei viziuni politice / Bugetul României trebuie să fie unul al dezvoltării, investiţiilor, al stabilităţii # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că bugetul unei ţări nu este un simplu exerciţiu contabil, ci expresia unei viziuni politice, adăugând că o ţară nu se construieşte de la un buget la altul, ci de la o generaţie la alta. El a declarat că bugetul României trebuie să fie unul al dezvoltării, al investiţiilor şi al stabilităţii.
Bilanţul victimelor atacului israelian cu rachetă la o şcoală de fete în sudul Iranului creşte la cel puţin 51 de eleve ucise şi alte 60 de eleve rănite # News.ro
Cel puţin 51 de eleve au fost ucise sâmbătă într-un atac la o şcoală de fete, în sudul Iranului, potrivit televiziunii de stat iraniene, care citează un oficial local care a prezentat un nou bilanţ după lansarea unor atacuri împotriva Iranului de către Israel şi Statele Unite, relatează AFP.
Formaţia ASA Târgu Mureş a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Metalul Buzău, în etapa a 19-a a Ligii a II-a.
Germania a fost informată în avans cu privire la atacurile Israelului în Iran, anunţă Berlinul. Franţa le cere francezilor prezenţi în O.Mijlociu să dea dovadă de prudenţă extremă # News.ro
Germania a fost informată în avans cu privire la atacurile militare ale Israelului în Iran, anunţă sâmbătă un purtător de cuvânt al Guvernului german, care monitorizează îndeaproape evoluţiile şi se consultă strâns cu partenerii săi europeni, relatează The Associated Press.
Grindeanu: Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie, ci doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni / Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care vedem că se victimizează şi cere până la urmă încredere oarbă # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie şi doar dacă această guvernare produce rezultate pentru cetăţeni. El a mai precizat că social-democraţii nu au o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează şi care cere încredere oarbă. Grindeanu a mai declarat că PSD doreşte să le transmită românilor dacă actuala guvernare le face viaţa mai bună sau doar le cere sacrificii, fără rezultate. El a menţionat în acest context că PSD va face o analiză a guvernării, care va începe cu activitatea propriilor miniştri.
Spania monitorizează situaţia şi cere respectarea dreptului internaţional în conflictul din Orientul Mijlociu, anunţă sâmbătă ministrul spaniol de Externe José Manuel Albares, relatează The Associated Press.
Ministerul Transporturilor le recomadă românilor care au planificate călătorii către Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări # News.ro
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii le recomandă tuturor cetăţenilor români care au planificate călătorii către Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict, să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Bolojan: Toate structurile noastre sunt în alertă / Mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc / Vom ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile noastre sunt în alertă şi a precizat că mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile către acestea nu vor mai avea loc. Bolojan a mai precizat că autorităţile vor ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări, urmând să fie găsite soluţii pentru transportul acestora către casă, în momentul în care zborurile se vor relua.
Ministrul pakistanez de Externe Ishaq Dar denunţă drept ”nejustificate” atacurile SUA şi Israelului în Iran, într-o convorbire la telefon cu omologul său iranian Abbas Araghchi # News.ro
Ministrul pakistanez de Externe Ishaq Dar condamnă sâmbătă ”atacuri nejustificate” împotriva Iranului, într-o convorbire la telefon cu omologul său iranian Abbas Araghchi, relatează The Associated Press.
Schi alpin: Elveţianul Marco Odermatt, victorios în proba de coborâre de la Garmisch-Partenkirchen # News.ro
Elveţianul Marco Odermatt a câştigat, sâmbătă, proba de coborâre de la Garmisch-Partenkirchen (Germania), care contează pentru Cupa Mondială de schi alpin, consolându-se cu un succes prestigios după Jocurile Olimpice din 2026, unde nu a câştigat niciun titlu.
Rusia condamnă atacurile SUA şi Israelului în Iran drept ”un act de agresiune armată pregătit dinainte şi neprovocat”, avertizează cu privire la o catastrofă ”radiologică” şi propune o mediere. SUA şi Israelul urmăresc schimbarea regimului # News.ro
Ministerul rus de Externe denunţă sâmbătă atacurile Statelor Unite şi Israelului în Iran drept ”un act de agresiune armată pregătit dinainte şi neprovocat împotriva unui stat suveran şi independent membru al ONU” şi cere o încetare imediată a campaniei militare şi o revenire la diplomaţie, relatează The Associated Press.
Cercetătorii legumicoli din Buzău îi cer premierului Bolojan salarii decente: Ni s-a spus mereu: ”Învaţă ca să ai parte”. Am învăţat. Acum încercăm să avem… mâncare / Salariul unui cercetător cu doctorat este 3.900 de lei # News.ro
Colectivul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău au transmis o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan, reclamând nivelul scăzut al salariilor şi noile reguli privind acordarea sporului de doctorat. ”„Ni s-a spus mereu: «învaţă ca să ai parte». Am învăţat. Acum încercăm să avem… mâncare. Fără fotosinteză nu există mâncare. Fără finanţare nu există cercetare”, se arată în încheierea scrisorii.
Campania Internaţională pentru Abolirea Armamentului Nuclear, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, condamnă atacurile SUA şi Israelului în Iran. ”Aceste atacuri sunt total iresponsabile”, denunţă directoarea ICAN Melissa Parke şi cere ”să înceteze ime # News.ro
Campania Internaţională pentru Abolirea Armamentului Nuclear (ICAN), laureată a Premiului Nobel pentru Pace, condamnă sâmbătă atacurile Statelor Unite şi Israelului în Iran, relatează The Associated Press.
Arabia Saudită condamnă sâmbătă în ferm atacurile iraniene în Emiratele Arabe Unite (EAU), Bahrain, Qatar, Kuwait şi Iordania, relatează The Associated Press.
Ali Khamenei nu a apărut în public în ultimele zile, preşedintele israelian Isaac Herzog salută operaţiunea israeliano-americană în Iran. El speră ”să aducă o schimbare istorică şi un viitor mai bun întregului Orient Mijlociu şi întregii lumi” # News.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, nu a apărut în public în zilele dinaintea atacului Israelului şi Statelor Unite în Iran şi nu a fost văzut nici imediat după atac, relatează The Associated Press.
Germanca Emma Aicher a câştigat, sâmbătă, cursa de Super G de la Soldeu, în Andorra, obţinând a cincea victorie în Cupa Mondială de schi alpin şi revenind în cursa pentru globul specialităţii.
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii cere respectarea regulilor războiului în conflictul din O.Mijlociu # News.ro
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) denunţă Războiul din Orientul Mijlociu şi cere respectarea regulilor războiului, relatează The Associated Press.
Neymar, alături de Vinicius în scandalul de rasism: I-am spus că dacă marchează din nou cu Benfica să sărbătorească la fel # News.ro
Neymar a mărturisit că i-a sfătuit lui Vinicius să repete celebrarea sa în meciul retur din Liga Campionilor dintre Real Madrid şi Benfica, după scandalul de rasism cu argentinianul Gianluca Prestianni la meciul tur.
Cinci eleve, ucise la o şcoală de fete în sudul Iranului, la Minab, unde se află o bază a Gardienilor Revoluţiei. un bărbat rănit în nordul Israelului, într-un apartament, la etajul 20 al unui bloc turn. Un mort în EAU # News.ro
Cinci eleve de la o şcoală de fete au fost ucise sâmbătă în sudul Iranului, primele victime cunoscute ale operaţiunii israeliano-americane, anunţă autorităţile iraniene, relatează The Associated Press.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 19-a a Ligii a II-a:
Ministrul Apărării: La Parlament e mai scumpă mâncarea decât la restaurant. N-am prins sumele de 3,23 lei / Cât a plătit pe o lună la popotă - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă susţine că mâncarea la Parlament a devenit mai scumpă decât la restaurant. ”N-am prins niciodată sumele alea cu 3,23 lei, cu 7,23 lei”, susţine Miruţă, deputat USR din 2020. Actualul ministru al Apărării spune că mănâncă la popotă, unde a plătit 270-300 de lei pentru o lună întreagă.
Iranul a făcut pregătiri de război cu miliţii proiraniene din Irak, în vederea ţintirii unor forţe şi interese americane în Kurdistanul irakian şi Iordania vecină, dezvăluie AP # News.ro
Oficiali iranieni au participat la o reuniune, în urmă cu două luni, cu reprezentanţi ai unor miliţii irakiene afiliate Iranului, în vederea întocmirii unor planuri de răspuns, în cazul atacării Iranului şi în vederea repartizării unor sarcini grupărilor armate irakiene, declară doi reprezentanţi ai unora dintre miliţiile irakiene susţinute de Iran, relatează The Associated Press.
Israelul le ordonă pe X iranienilor să evacueze zonele din apropierea instalaţiilor militare în Iran # News.ro
Armata israeliană cere, într-un avertisment în persană, evacuarea imediată a zonelor situate în apropierea instalaţiilor de producţie de armament în Iran, relatează The Associated Press.
Ministrul Apărării, despre clubul Steaua: Au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni să închirieze stadionul. Diurne de 22.000 de euro peste lege. Au închiriat sala din Chiajna cu un preţ de cinci ori mai mare - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă susţine că actuala conducere militară a Clubului Steaua a pus, ”din pix”, o chirie mai mare cu 10.000 de euro pentru stadionul din Ghencea decât suma pe care o percepe Primăria Capitalei pentru Arena Naţională. De asemenea, echipa de handbal Steaua a plătit o sumă de cinci ori mai mare pentru a închiria sala de sport din comuna Chiajna, aflată lângă Capitală, dezvăluie ministrul Apărării. Cât despre echipa de fotbal Steaua, Radu Miruţă susţine că soluţia ar fi o asociere cu o firmă privată, astfel încât clubul să poată promova în prima ligă. ”E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată şi decide. Dar ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România”, a spus Radu Miruţă, la Prima TV.
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Preşedinta Comisiei Europene şi preşedintele Consiliului European: Evoluţiile din Iran, extrem de îngrijorătoare/ Apel la toate părţile la maximă reţinere, protejarea civililor şi să respectarea dreptului internaţional # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene Ursul von der Leyen şi preşedintele Consiliului Europene Antonio Costa califică evoluţiile din Iran ca fiind ”extrem de îngrijorătoare/” şi fac apel la toate părţile ă dea dovadă de maximă reţinere, să protejeze civilii şi să respecte pe deplin dreptul internaţional.
Patria Bank a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de anul precedent. Activele totale au urcat cu 18%, la 5,3 miliarde lei # News.ro
Patria Bank a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creştere cu 53% faţă de anul precedent, în timp ce venitul net bancar a ajuns la 251,5 milioane lei, în creştere cu 18% faţă de 2024. La 31 decembrie 2025, Patria Bank a raportat active totale de 5,299 miliarde lei, în creştere cu 18% faţă de 31 decembrie 2024 (4,486 miliarde lei), evoluţie susţinută de dinamica solidă a creditării şi de creşterea plasamentelor în instrumente cu risc redus.
”A venit timpul să ne apărăm patria”, îndeamnă Ministerul iranian de Externe, care avertizează că Iranul nu va ezita să ”răspundă decisiv agresorilor cu deplină autoritate” # News.ro
Iranul nu va ezita în răspunsul său la noua agresiune israeliană şi americană, subliniază sâmbătă Ministerul iranian e Externe, relatează The Associated Press.
Radu Miruţă explică de ce USR pune la Avocatul Poporului o pensionară specială: Toţi oamenii din sistem sunt implicit toxici, corupti şi netrebnici? E o greşeală - VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării Radu Miruţă susţine că nu toţi pensionarii speciali sunt ”toxici, corupţi şi netrebnici”. Afirmaţia vine în contextul în care USR o susţine pentru funcţia de Avocat al Poporului pe Roxana Rizoiu, fost funcţionar în Ministerul Justiţiei şi în Ministerul de Externe. Rizoiu s-a pensionat la vârsta de 50 de ani şi este beneficiară de pensie specială. ”Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toţi toxici”, a explicat Radu Miruţă.
