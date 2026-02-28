Cluj: Doi turişti francezi blocaţi pe o stâncă, în apropierea Cascadei Vălul Miresei, salvaţi de jandarmii montani şi salvamontişti/ Turiştii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale
News.ro, 28 februarie 2026 19:20
Doi turişti francezi care rămăseseră blocaţi, sâmbătă după-amiază, deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei, din judeţul Cluj, au fost aduşi în siguranţă de jandarmii montani clujeni şi salvamontiştii de la Vlădeasa. După ce au fost coborâţi din peretele de stâncă, turiştii, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, au fost duşi cu autospeciala jandarmilor până la locul unde îşi parcaseră maşina.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
19:40
Lideri democraţi din Congresul american denunţă atacurile americano-israeliene în Iran şi acuză desfăşurarea atacurilor americane fără aprobarea Legislativului, relatează The Associated Press.
19:40
Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-2, gruparea londoneză West Ham United, în etapa a 28-a din Premier League.
19:40
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. Lamine Yamal a reuşit o triplă pentru catalani.
Acum 15 minute
19:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul - De la Dubai la Doha, Iranul a răspuns cu atacuri în întreaga regiune / A fost vizată cea mai mare bază americană din regiune / Explozie la hotelul Fairmont din Dubai / O rachetă a vizat baza americană de la Erbil # News.ro
După loviturile americane şi israeliene asupra Iranului, represalii iraniene au fost observate în Orientul Mijlociu, în principal asupra unor locuri care găzduiesc baze militare americane sau în state aliate ale SUA, relatează BBC.
19:30
USR introduce în statut posibilitatea ca Biroul Naţional, cu majoritate de două treimi, să poată demite conducerea unei filiale judeţene care nu îşi îndeplineşte obligaţiile / Primul criteriu de performanţă, rezultatele la alegerile locale şi naţionale # News.ro
Uniunea Salvaţi România (USR) a introdus în statutul partidului posibilitatea ca Biroul Naţional să poată demite conducerea unei filiale care nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu o majoritate de două treimi. Astfel, o filială judeţeană este evaluată în primul rând în urma rezultatelor obţinute în alegerile locale şi naţionale.
Acum 30 minute
19:20
Giganţi din petrol şi gaze, precum şi case de trading, suspendă transporturile prin Strâmtoarea Ormuz după atacurile SUA asupra Iranului # News.ro
Mai mulţi armatori, companii petroliere majore şi case de trading au suspendat transporturile de ţiţei, produse rafinate şi gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului şi după ce Teheranul a anunţat închiderea navigaţiei, au declarat sâmbătă surse din piaţă, citate de Reuters.
19:20
Cluj: Doi turişti francezi blocaţi pe o stâncă, în apropierea Cascadei Vălul Miresei, salvaţi de jandarmii montani şi salvamontişti/ Turiştii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale # News.ro
Doi turişti francezi care rămăseseră blocaţi, sâmbătă după-amiază, deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei, din judeţul Cluj, au fost aduşi în siguranţă de jandarmii montani clujeni şi salvamontiştii de la Vlădeasa. După ce au fost coborâţi din peretele de stâncă, turiştii, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, au fost duşi cu autospeciala jandarmilor până la locul unde îşi parcaseră maşina.
Acum o oră
19:10
FIFA a anunţat sâmbătă că monitorizează evenimentele din Iran, după ce Statele Unite au lansat un atac militar asupra acestei ţări, relatează Reuters.
19:00
O a doua persoană, un adolescent de 17 ani, rănit la picioare, în Israel, în urma unor tiruri iraniene de rachetă, anunţă Magen David Adom # News.ro
O a doua persoană - un adolescent - a fost rănită sâmbătă după-amiaza în Israel, în noi tiruri iraniene de rachetă, anunţă salvatori israelieni, relatează AFP.
19:00
Cluj: Presupus cămătar acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor, arestat preventiv/ Alături de el, alţi doi inculpaţi, unul arestat preventiv, celălalt în arest la domiciliu/ Împrumuturi ilegale de un milion de lei, cu dobânzi de până la 50% # News.ro
Un presupus cămătar cercetat pentru că ar fi acordat de 35 de ori împrumuturi în valoare totală de aproximativ un milion de lei, percepând dobânzi de până la 50%, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor. Alături de el, a fost arestat preventiv un alt bărbat acuzat de şantaj, în timp ce un al treilea a fost plasat în arest la dimiciliu, pentru camătă, şantaj şi distrugere.
19:00
Congresul a fost notificat înaintea atacurilor din Iran. Rubio i-a informat personal pe unii congresmeni de rang înalt # News.ro
Congresul Statelor Unite a fost notificat înaintea atacurilor americano-israeliene în Iran, aşa cum prevedere legea americană, relatează The Associated Press.
18:50
Zelenski susţine atacurile SUA în Iran, care dau o ”şansă” poporului iranian să se debaraseze de un ”regim terorist” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută sâmbătă ”determinarea” Satelor Unite, după lansarea unor atacuri americane şi israeliene în Iran şi apreciază că acestea dau o ”şansă” poporului iranian ”să se debaraseze de un regim terorist”, relatează AFP.
Acum 2 ore
18:40
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Consiliul Naţional de Securitate al Israelului, către israelienii din străinătate: Creşte probabilitatea ca Iranul să intensifice tentativele de a comite atacuri împotriva unor ţinte israeliene sau evreieşti. # News.ro
Consiliul Naţional de Securitate al Israelului recomandă precauţie ţi vigilenţă cetăţenilor israelienii din străinătate: Evitaţi participarea la evenimente sau vizitarea unor obiective asociate cu Israelul sau comunitatea evreiască care nu beneficiază de protecţie, evitaţi intrarea în zone ostile israelienilor şi evreilor, este mesajul Consiliului Naţional de Securitate.” Escaladarea cu Iranul creşte probabilitatea ca, în viitorul apropiat, regimul iranian să intensifice tentativele de a comite atacuri în afara ţării împotriva unor ţinte israeliene sau evreieşti.”, avertizează Consiliul
18:40
Companiile DNO, listată la Oslo, şi Dana Gas, listată la Dubai, au oprit producţia de petrol şi gaze din exploatările lor din regiunea Kurdistan a Irakului, ca măsură de precauţie, după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, transmite Reuters.
18:40
Echipa italiană Como a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Lecce, în etapa a 27-a din Serie A.
18:20
Bilanţul victimelor atacului israelian de la şcoala de fete din sudul Iranului creşte la 85 de morţi. Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian denunţă un ”act barbar” # News.ro
Cel puţin 85 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un atac vizând o şcoală de fete în sudul Iranului, potrivit unui nou bilanţ provizoriu, relatează AFP.
18:20
Un oficial israelian anunţă că ”mai mulţi oficiali iranieni de rang înalt” au fost ”eliminaţi” în timpul unor reuniuni în trei instalaţii ”lovite simultan” # News.ro
Un oficial militar israelian anunţă sâmbătă că mai mulţi oficiali iranieni de rang înalt au fost ”eliminaţi” în atacuri desfăşurate în Iran împreună cu Statele Unite, relatează AFP.
18:20
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Netanyahu a vorbit la telefon cu Trump, anunţă Israelul - FOTO # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit sâmbătă dimineaţă la telefon cu preşedintele american Donald Trump, potrivit Biroului Prim-ministrului.
18:10
Avioane britanice participă la operaţiuni ”defensive” în Orientul Mijlociu, anunţă Starmer. Atacul americano-israelian împotriva Iranului este ”conform dreptului internaţional” # News.ro
Avioane britanice de luptă se află ”pe cer” sâmbătă, în ”operaţiuni defensive regionale coordonate în vederea apărării poporului nostru, intereselor noastre şi aliaţilor noştri”, a anunţat premierul britanic Keir Starmer, relatează AFP.
18:10
Megan Rapinoe critică atitudinea jucătorilor americani de hochei, după gluma lui Donald Trump # News.ro
Megan Rapinoe critică atitudinea jucătorilor americani de hochei, care au râs de gluma de prost gust a lui Donald Trump referitoare la echipa feminină.
18:00
Antrenorul Mihai Teja a anunţat sâmbătă, după meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu 1-2, că nu mai este antrenorul echipei Metaloglobus.
17:50
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întâlnească la iniţiativa Franţei şi Bahrainului, în urma atacurilor SUA şi Israelului în Iran şi represaliilor iraniene în O. Mijlociu. Guterres condamnă ”escaladarea” şi cere ”oprirea imediată a ostilităţilor # News.ro
Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească sâmbătă, la ora 21.00 GMT (23.00, ora României), pentru a discuta despre ”situaţia în Orientul Mijlociu”, după o operaţiune militară lansată de către Statele Unite împotriva Iranului, anunţă ONU, relatează AFP.
17:50
Israelul închide preventiv exploatări de gaze, după atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului # News.ro
Ministerul Energiei din Israel a ordonat oprirea temporară, preventivă, a unor exploatări de gaze ale ţării, în urma atacurilor lansate sâmbătă de Statele Unite şi Israel asupra Iranului, transmite Reuters.
Acum 4 ore
17:40
Alba: Un bărbat care a urcat cu snowmobilul pe munte şi apoi a plecat cu placa într-o zonă neamenajată ca pârtie, recuperat de către jandarmii montani, după ce a rămas blocat în zăpadă - VIDEO # News.ro
Un bărbat din Zalău, care a urcat cu snowmobilul pe munte, în judeţul Alba, în zona domeniului schiabil de la Şureanu, iar apoi a plecat cu placa într-o zonă neamenajată ca pârtie, a rămas blocat în zăpadă, sâmbătă după-amiază. Jandarmii montani au intervenit pentru recuperarea lui, după ce prietena sa a cerut sprijinul autorităţilor.
17:40
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi ”să-şi păstreze totodată calmul”, în urma unor atacuri israeliene şi americane, relatează AFP.
17:30
Radu Miruţă: Preşedintele Nicuşor Dan era acuzat că nu găsim uşa de la Casa Albă / Nu doar că am găsit, dar am stat lângă preşedintele SUA / A fost o oportunitate pe care România a fructificat-o # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că România era acuzată, la fel şi preşedintele Nicuşor Dan, că nu găseşte uşa de la Casa Albă după instalarea noii administraţii. Miruţă a afirmat că prin participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace nu doar că am găsit uşa, dar preşedintele României a stat lângă preşedintele SUA, Donald Trump. Ministrul Apărării consideră că a fost o oportunitate pe care România a fructificat-o.
17:30
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă ”din câte ştiu eu”, anunţă şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi. El cere, într-o convorbire cu Serghei Lavrov, ”traducerea în justiţie a criminalilor”, după atacurile Sua şi Israelului î # News.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, este în viaţă, anunţă ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP.
17:30
Alba: Un bărbat care a urcat cu snowmobilul pe munte şi apoi a plecat cu placa într-o zonă neamenajată ca pârtie, recuperat de către jandarmii montani, după ce a rămas blocat în zăpadă # News.ro
Un bărbat din Zalău, care a urcat cu snowmobilul pe munte, în judeţul Alba, în zona domeniului schiabil de la Şureanu, iar apoi a plecat cu placa într-o zonă neamenajată ca pârtie, a rămas blocat în zăpadă, sâmbătă după-amiază. Jandarmii montani au intervenit pentru recuperarea lui, după ce prietena sa a cerut sprijinul autorităţilor.
17:20
Macron, Starmer şi Merz cer SUA şi Iranului să reia negocierile şi ”condamnă atacurile iraniene” în O.Mijlociu, fără că comenteze atacurile americano-israeliene în Iran # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer condamnă atacurile iraniene împotriva unor ţări din Orientul Mijlociu, după ce Republica islamică a ripostat prin salve de rachete unor atacuri desfăşurate sâmbătă de către Statele Unite şi Israel, relatează AFP.
17:20
Pieţele globale se pregătesc pentru volatilitate, pe fondul atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului; reacţiile analiştilor # News.ro
Analiştii financiari avertizează că pieţele vor deschide săptămâna sub presiunea riscurilor geopolitice crescute, după loviturile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului. Evaluările lor converg către aceeaşi concluzie: pieţele petrolului, gazelor, aurului şi monedelor sensibile la risc vor intra într-o perioadă de volatilitate accentuată, alimentată de riscul unor noi escaladări şi al posibilelor perturbări în Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.
17:20
Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Slănic-Moldova/ La sosirea pompierilor, tot acoperişul clădirii era în flăcări/ Incendiul este localizat, iar echipajele lucrează la lichidarea acestuia # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la restaurantul unei pensiuni din oraşul Slănic-Moldova. La sosirea pompierilor militari ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” Bacău, tot acoperişul clădirii era în flăcări. La această oră, incendiul este localizat, iar echipajele operative lucrează pentru lichidarea acestuia
17:10
La Liga: Egal între Rayo Vallecano şi Athletic Bilbao, scor 1-1 / Andrei Raţiu a fost integralist # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Athletic Bilbao, în etapa a 26-a din La Liga.
17:00
Alianţa Nord-Atlantică ”urmăreşte îndeaproape evoluţiile în Iran şi în regiunea” Orientului Mijlociu, anunţă sâmbătă o purtătoare de cuvânt a NATO, Allison Hart, relatează The Associated Press.
17:00
Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 29-a din Superligă.
16:40
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene - surse # News.ro
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene în Iran, declară sâmbătă două surse apropiate operaţiunilor israeliene şi o sursă regională, relatează Le Figaro.
16:20
Israelul şi SUA au atacat Iranul: Liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea, meciurile din Euroligă au fost relocate # News.ro
Din cauza atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea. De asemenea, meciurile din Euroligă sunt relocate.
16:20
Macron cere o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU. El cere Tehranului să negocieze ”cu bună-credinţă” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron avertizează sâmbătă că ”escaladarea în curs este periculoasă pentru toţi” şi ”trebuie să înceteze”, în urma unor atacuri americane şi israeliene în Iran, care a ripostat cu salve de rachete în Orientul Mijlociu, relatează AFP.
16:00
Grindeanu: Suntem la guvernare pentru a reprezenta votul românilor, nu pentru a valida decizii luate în mod unilateral, nu pentru a fi spectatori / Vom rămâne la guvernare cât timp vocea PSD contează # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii sunt la guvernare pentru a reprezenta votul românilor şi nu prea a valida decizii luate în mod unilateral şi nu pentru a fi spectatori. El a explicat că stabilitatea nu înseamnă supunere şi că PSD va rămâne la guvernare cât timp vocea sa contează.
16:00
Preşedintele PSD: Nu avem nimic cu minorităţile sexuale, respectăm deciziile CEDO, dar prioritatea noastră este să ne apărăm în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au nimic cu minorităţile sexuale, respectă deciziile CEDO, dar a adăugat că prioritatea acestora este să apere în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine. Grindeanu a declarat că PSD este un partid pro-european, care doreşte să aibă o voce puternică şi clară în Europa.
15:50
Daniil Medvedev a câştigat turneul de la Dubai, după forfaitul lui Tallon Griekspoor. Finala ar fi avut loc într-un context geopolitic tensionat # News.ro
Într-un context tensionat la Dubai şi în alte ţări din Golf, sâmbătă, ca reacţie la atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, finala turneului ATP de simplu organizat în emirat nu va avea loc, Tallon Griekspoor declarând forfait înainte de a-l înfrunta pe Daniil Medvedev.
15:50
Grindeanu: Bugetul unei ţări nu este un simplu exerciţiu contabil, ci expresia unei viziuni politice / Bugetul României trebuie să fie unul al dezvoltării, investiţiilor, al stabilităţii # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că bugetul unei ţări nu este un simplu exerciţiu contabil, ci expresia unei viziuni politice, adăugând că o ţară nu se construieşte de la un buget la altul, ci de la o generaţie la alta. El a declarat că bugetul României trebuie să fie unul al dezvoltării, al investiţiilor şi al stabilităţii.
15:50
Bilanţul victimelor atacului israelian cu rachetă la o şcoală de fete în sudul Iranului creşte la cel puţin 51 de eleve ucise şi alte 60 de eleve rănite # News.ro
Cel puţin 51 de eleve au fost ucise sâmbătă într-un atac la o şcoală de fete, în sudul Iranului, potrivit televiziunii de stat iraniene, care citează un oficial local care a prezentat un nou bilanţ după lansarea unor atacuri împotriva Iranului de către Israel şi Statele Unite, relatează AFP.
Acum 6 ore
15:20
Formaţia ASA Târgu Mureş a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Metalul Buzău, în etapa a 19-a a Ligii a II-a.
15:20
Germania a fost informată în avans cu privire la atacurile Israelului în Iran, anunţă Berlinul. Franţa le cere francezilor prezenţi în O.Mijlociu să dea dovadă de prudenţă extremă # News.ro
Germania a fost informată în avans cu privire la atacurile militare ale Israelului în Iran, anunţă sâmbătă un purtător de cuvânt al Guvernului german, care monitorizează îndeaproape evoluţiile şi se consultă strâns cu partenerii săi europeni, relatează The Associated Press.
15:20
Grindeanu: Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie, ci doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni / Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care vedem că se victimizează şi cere până la urmă încredere oarbă # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie şi doar dacă această guvernare produce rezultate pentru cetăţeni. El a mai precizat că social-democraţii nu au o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează şi care cere încredere oarbă. Grindeanu a mai declarat că PSD doreşte să le transmită românilor dacă actuala guvernare le face viaţa mai bună sau doar le cere sacrificii, fără rezultate. El a menţionat în acest context că PSD va face o analiză a guvernării, care va începe cu activitatea propriilor miniştri.
15:00
Spania monitorizează situaţia şi cere respectarea dreptului internaţional în conflictul din Orientul Mijlociu, anunţă sâmbătă ministrul spaniol de Externe José Manuel Albares, relatează The Associated Press.
14:40
Ministerul Transporturilor le recomadă românilor care au planificate călătorii către Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări # News.ro
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii le recomandă tuturor cetăţenilor români care au planificate călătorii către Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict, să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.
14:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul - Bolojan: Toate structurile noastre sunt în alertă / Mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc / Vom ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile noastre sunt în alertă şi a precizat că mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile către acestea nu vor mai avea loc. Bolojan a mai precizat că autorităţile vor ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări, urmând să fie găsite soluţii pentru transportul acestora către casă, în momentul în care zborurile se vor relua.
14:30
Ministrul pakistanez de Externe Ishaq Dar denunţă drept ”nejustificate” atacurile SUA şi Israelului în Iran, într-o convorbire la telefon cu omologul său iranian Abbas Araghchi # News.ro
Ministrul pakistanez de Externe Ishaq Dar condamnă sâmbătă ”atacuri nejustificate” împotriva Iranului, într-o convorbire la telefon cu omologul său iranian Abbas Araghchi, relatează The Associated Press.
14:20
Schi alpin: Elveţianul Marco Odermatt, victorios în proba de coborâre de la Garmisch-Partenkirchen # News.ro
Elveţianul Marco Odermatt a câştigat, sâmbătă, proba de coborâre de la Garmisch-Partenkirchen (Germania), care contează pentru Cupa Mondială de schi alpin, consolându-se cu un succes prestigios după Jocurile Olimpice din 2026, unde nu a câştigat niciun titlu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.