Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întâlnească la iniţiativa Franţei şi Bahrainului, în urma atacurilor SUA şi Israelului în Iran şi represaliilor iraniene în O. Mijlociu. Guterres condamnă ”escaladarea” şi cere ”oprirea imediată a ostilităţilor

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie şi doar dacă această guvernare produce rezultate pentru cetăţeni. El a mai precizat că social-democraţii nu au o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează şi care cere încredere oarbă. Grindeanu a mai declarat că PSD doreşte să le transmită românilor dacă actuala guvernare le face viaţa mai bună sau doar le cere sacrificii, fără rezultate. El a menţionat în acest context că PSD va face o analiză a guvernării, care va începe cu activitatea propriilor miniştri.