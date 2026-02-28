Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, captivi în Dubai! Mesajul alarmant transmis de fosta concurentă: „Ne trec toate stările”
SpyNews, 28 februarie 2026 17:50
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii se află în Dubai și ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-o situație tensionată. Fosta concurentă de la testul tentației a transmis un mesaj prin care a explicat cu ce se confruntă în Emirate. Iată mai multe detalii!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
17:50
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, captivi în Dubai! Mesajul alarmant transmis de fosta concurentă: „Ne trec toate stările” # SpyNews
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii se află în Dubai și ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-o situație tensionată. Fosta concurentă de la testul tentației a transmis un mesaj prin care a explicat cu ce se confruntă în Emirate. Iată mai multe detalii!
Acum o oră
17:20
Mărturia cutremurătoare a tatălui asistentei din Constanța care a murit în spital: „Seara o durea în partea stângă, în zona splinei” # SpyNews
Au apărut noi detalii cutremurătoare despre cazul Alexandrei, asistenta de 23 de ani, găsită moartă în spital, chiar în timpul serviciului. Aceasta s-a stins din viață subit, nefiind cunoscute informații despre existența unor probleme medicale. Iată ce a povestit tatăl fetei!
Acum 2 ore
16:50
Selly își sărbătorește ziua de naștere! Ce urare emoționantă i-a făcut iubita lui, Smaranda Știrbu # SpyNews
Selly a împlinit 25 de ani, iar Smaranda Știrbu, iubita lui, nu a lăsat evenimentul să treacă neobservat. Tânăra i-a făcut o urare emoționantă celui alături de care își trăiește viața de mulți ani.
Acum 4 ore
16:00
Marina Almășan, îngrijorată pentru fiul ei! Victor se află în Abu Dhabi, acolo unde s-au semnalat explozii # SpyNews
Fiul Marinei Almășan se află în Abi Dhabi, una dintre zonele în care Iranul a dat atacul. Din acest motiv, prezentatoarea TV s-a declarat extrem de îngrijorată pentru cele întâmplate.
15:20
Influencerul care s-a bătut cu fratele lui Rareș Ion are brățară pentru monitorizare la picior! Imaginile momentului cu Adonis # SpyNews
Adonis, influencerul care s-a bătut cu fratele lui Rareș Ion, s-a afișat în mediul online cu brățara electronică pentru monitorizare la picior. Tânărul este arestat la domiciliu, în urma incidentului care a avut loc acum o săptămână.
14:40
Ramona Olaru radiază de fericire de când este într-o relație! Ce face asistenta de la Neatza în ziua ei liberă # SpyNews
Ramona Olaru și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat misterios! Asistenta de la Neatza nu și-a arătat noul iubit, dar se poate observa cu ochiul liber cât de fericită este în preajma lui. Iată ce fac amorezii în weekend!
Acum 6 ore
13:50
Costel Biju a pulverizat zvonurile legate de imaginile senzuale cu el și Denisa Despa: "Nu mi se pare deplasat" # SpyNews
Costel Biju și Denisa Despa s-au filmat împreună, iar manelistul i-a sărutat mana dansatoarei. Manelistul a oferit prima reacție, după ce unii au spus în mediul online că între el și Denisa Despa ar fi ceva mai mult decât o relație de prietenie.
13:10
A început! Baze americane atacate! Informații în timp real despre conflictul din Orientul Mijlociu # SpyNews
Conflictul dintre Israel, SUA și Iran pare că nu se mai termină! Situația a scăpat de sub control, mai ales acum, după ce Iranul a atacat mai multe baze americane! Imaginile vorbesc de la sine!
12:30
Haos în traficul aerian din Orientul Mijlociu! Spații aeriene închise și zboruri anulate spre România # SpyNews
Probleme în spațiul aerian din Orientul Mijlociu. S-au închis spațiile aeriene și s-au anulat zboruri spre România, iar companiile din țara noastră își evacuează personalul din Israel. Iată ce s-a întâmplat!
Acum 8 ore
12:00
Horia Brenciu și familia, blocați în Kuala Lumpur! De ce nu se pot întoarce în România: "Azi trebuia să ajung acasă..." # SpyNews
Horia Brenciu ar fi trebuit să ajungă astăzi acasă, din vacanța în care el și familia sa au fost plecați. Ei bine, ce avea să se întâmple pe drum nimeni nu putea anticipa. Familia artistului este acum blocată în Kuala Lumpur.
11:30
Războinicii au câștigat o super recompensă la piscină, însă Faimoșii au o misiune clară – să obțină Imunitatea în această seară, la Survivor! # SpyNews
Gândul că ar putea ieși din camp și să ajungă la o super petrecere, dorința de a lua o pauză de la tot ceea ce presupune cel mai dur format de televiziune și motivația de a începe etapa cu un câștig au rezultat într-o seară de neuitat, la Survivor. Faimoși vs Războinici. Aventura continuă diseară și mâine, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu ediții de senzație care vor aduce răsturnări de situație și multe limite depășite.
11:20
Bogdan de la Ploiești reacționează, după ce Florin Salam l-a acuzat că i-a oferit bani pentru a se împrieteni: "Nu suport minciuna" # SpyNews
Florin Salam susține că Bogdan de la Ploiești i-ar fi oferit o sumă de bani pentru a se împrieteni cu el. În urma acuzației aduse, BDLP a oferit prima reacție și a expus versiunea poveștii sale. Iată ce a transmis manelistul!
10:50
Teodora Tompea se alătură familiei Antena 1, începând cu dată de 2 martie. Frumoasa jurnalistă va prezenta Observator 16. Haideți să aflăm în următoarele rânduri cine este, de fapt, Teodora Tompea și unde și-a început parcursul profesional.
Acum 12 ore
10:10
În după-amiaza zilei de vineri a avut loc un accident grav, în urma căruia și-au pierdut viața două persoane. Un tramvai a deraiat și s-a izbit de o clădire, moment în care s-au înregistrat decesele, iar alte 40 de oameni au fost răniți.
09:40
E grav! Țările mari își îndeamnă cetățenii să plece din Iran și Israel! Ce state au decis asta # SpyNews
Mai multe state au emis avertismente către cetățeni, în ultimele 48 de ore, în care i-au îndemnat pe aceștia să părăsească Iranul sau Israelul. Țările care au luat această decizie nu sunt deloc puține!
Acum 24 ore
23:20
Soția lui Adrian Corduneanu a fost eliberată din închisoare. Primele declarații ale Ramonei, după ce și-a revăzut familia # SpyNews
Soția lui Adrian Corduneanu a fost eliberată din închisoare. „Diamantul roz” este în libertate de pe 9 februarie 2026, după scandalul de acum câteva luni, atunci când și interlopul a fost arestat. Bruneta a făcut primele declarații, după ce măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu cea a controlului judiciar.
22:50
Ea era Alexandra, asistenta medicală moartă la 23 de ani. Nimeni nu știa să aibă probleme de sănătate # SpyNews
O asistentă medicală a murit la 23 de ani. Alexandra s-a stins din viață în timpul turei, la un spital privat din Constanța. Nimeni nu știa să aibă probleme de sănătate, iar cu puțin timp înainte de a muri, s-a plâns de dureri de burtă.
22:10
Milano Fashion Week a început de trei zile. Printre vedetele internaționale prezente s-au numărat și vedete de la noi. Gina Chirilă, Alina Ceușan și Cristina Ștefania nu au ratat evenimentul. Iată cum s-au îmbrăcat.
22:10
Andreea Munteanu și Cristian Boureanu, la un pas de a îngropa securea războiului. De ce există, totuși, probleme în echipa Faimoșilor # SpyNews
Andreea Munteanu și Cristian Boureanu au avut un conflict, la Survivor, într-o ediție trecută. Cei doi par că au îngropat securea războiului, însă gimnastă este deranjată în continuare de atitudinea fostului politician.
22:00
Cornel Ilie, relaţie interesantă cu o domnişoară! La doi ani distanță, din nou împreună | VIDEO # SpyNews
Cât încearcă să-și țină relația departe de ochii curioșilor, tot nu le iese! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini exclusive cu Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, alături de domnișoara cu care l-am surprins și în urmă cu doi ani. Chiar dacă nu și-au asumat public povestea de iubire, umblă vorba că cei doi formează un cuplu. Iată cum au fost văzuți împreună!
22:00
Denisa Despa ne-a oferit prima reacție după ce au apărut imagini controversate cu ea și Costel Biju. De ce au dispărut imaginile din spațiul public, dar și ce spune frumoasa dansatoare despre soția artistului. Declarații exclusive!
21:40
Sebastian de la Mireasa, acuzat că îi fugeau ochii după Amalia, în timp ce se apropia de Roxana. Concurentul a lămurit zvonurile # SpyNews
Sebastian de la Mireasa a pus punct cunoașterii cu Roxana, iar mai apoi s-a arătat interesat de Amalia. Roxana a izbucnit la adresa lui. Concurentul a fost acuzat că o plăcea pe brunetă încă de când spunea că voia să o cunoască pe Roxana.
21:10
Naba Salem și-a început ziua plângând, la Survivor, din cauza problemelor de sănătate. De ce a ajuns și Gabi Tamaș la spital # SpyNews
Problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap Nabei Salem. Concurenta a avut nevoie de ajutorul medicilor, după ce s-a plâns de dureri îngrozitoare. Și Gabi Tamaș a avut nevoie de ajutor, în urma unei accidentări pe care la început a tratat-o ca pe ceva minor.
20:10
Florin Salam, certat în direct, de soție! Ce a scos-o din minți pe Roxana Dobre. Manelistul a izbucnit în lacrimi # SpyNews
Florin Salam a fost certat de soție, în direct, în timpul unui live pe TikTok. Manelistul a izbucnit în lacrimi, după ce Roxana Dobre i-a atras atenția asupra unui subiect sensibil pentru el. Cântărețul a pus live-ul pe pauză, după ce a fost pus la punct de soție.
19:50
Prima iubire a lui Tzancă Uraganu s-a operat. Cum se simte Lambada, după ce a trecut printr-o transformare majoră # SpyNews
Lambada a trecut printr-o schimbare majoră de curând, căci și-a pus implanturi mamare și și-a făcut abdominoplastie. Prima iubire a lui Tzancă Uraganu a primit o mulțime de mesaje în care a fost întrebată cum se simte, după cele două operații, întrebări la care Lambada a răspuns.
19:10
Cum au explicat judecătorii arestarea la domiciliu a lui Adonis, influecerul cu care s-a bătut fratele lui Rareș Ion. A contestat măsura # SpyNews
Adonis a fost arestat la domiciliu în urmă cu o săptămână, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion. Influencerul a contestat măsura și va afla decizia Tribunalului București pe 2 martie. Judecătoria Sector 1 a explicat de ce Adonis a rămas în arest la domiciliu.
18:30
Din această primăvară, Teodora Tompea, jurnalist cunoscut pe piața media pentru cariera construită cu rigoare și profesionalism, aduce, de luni până vineri, de la ora 16.00, la Antena 1, informații clare și povești puternice.
18:20
Caz șocant în Dâmbovița. O femeie a fost amenințată cu moartea de un bărbat pentru a-i accepta cererea de prietenie pe Facebook # SpyNews
Un caz halucinant a avut loc într-o comună din Dâmbovița, după ce un bărbat a intrat în casa femeii, noaptea, și a amenințat-o cu moartea. Cei doi ar fi format un cuplu în trecut, iar bărbatul a constrâns-o să îi accepte cererea de prietenie pe Facebook.
Ieri
18:00
Pariurile sportive sunt o formă populară de divertisment, dar este esențial să fie abordate cu responsabilitate și conștientizare. Jocul responsabil presupune evaluarea riscurilor, stabilirea unor limite clare și menținerea controlului pe tot parcursul sesiunii. Este important să înțelegi că pariurile nu trebuie privite ca o sursă de venit, iar pierderile fac parte din experiență. Această mentalitate ajută la luarea unor decizii raționale și la transformarea jocului într-o activitate plăcută și echilibrată, fără stres inutil.
17:50
Gestionarea bugetului în cazino online este esențială pentru a transforma jocul într-o experiență responsabilă și plăcută. Mulți jucători cad în capcana depășirii sumelor planificate, mai ales atunci când pierderile sau câștigurile neașteptate influențează deciziile. Stabilirea unui buget clar, realist și împărțirea acestuia pe sesiuni de joc ajută la menținerea controlului și la prevenirea stresului financiar.
17:40
Andreea Bostănică a pus-o la punct pe fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, Iasmina. Ce au avut de împărțit cele două # SpyNews
Andreea Bostănică a făcut declarații tranșante la adresa Iasminei, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu. Bruneta i-a făcut, zilele trecute, o farsă mamei sale, însă cele două și-au spus replici acide în online.
17:10
Soția lui Costel Biju a reacționat, după ce manelistul a apărut alături de dansatoarea Denisa Despa: „E ușor să...” # SpyNews
Costel Biju și Denisa Despa au apărut, de curând, împreună în ipostaze cel puțin neașteptate. Manelistul i-a sărut și mâinile dansatoarei și chiar dacă au apărut împreună doar pentru o colaborare, se pare că Andreei Biju nu i-au picat deloc bine imaginile respective. Cum a reacționat Andreea.
16:50
Fiul bancherului cu pașaport românesc găsit mort în Italia a fost arestat. Este principalul suspect în cazul crimei # SpyNews
Un bancher cu pașaport românesc a murit luna trecută, într-un apartament închiriat în Milano. Alexander Adarich ar fi fost ucis, iar principalul suspect este chiar fiul său, un bărbat de 34 de ani, care a fost arestat. Anchetatorii bănuiesc că și alte persoane au fost implicate în crimă.
16:30
Blugii reprezintă un element indispensabil în garderoba oricărui bărbat modern datorită versatilității lor incredibile. Această piesă vestimentară a evoluat semnificativ de-a lungul deceniilor, adaptându-se constant la noile cerințe ale modei masculine contemporane. De la modelele robuste de lucru până la variantele elegante de birou, diversitatea stilurilor disponibile este impresionantă. Alegerea perechii potrivite depinde de preferințele personale, forma corpului și ocazia la care vor fi purtați. Fashioniștii caută mereu echilibrul între confortul necesar în activitățile zilnice și un aspect estetic plăcut.
16:00
O fetiță de 11 ani a murit din cauza gripei, în Vâlcea. Copila s-a stins pe patul de spital # SpyNews
Tragedie la spitalul din Vâlcea. O fetiță în vârstă de 11 ani s-a stins din viață din cauza gripei, la scurt timp după internare. Copila ajunsese la spital în stare extrem de gravă, iar medicii nu au mai putut să o salveze.
15:20
Un copil de 11 ani a intrat în comă după ce a fost lovit de o soferiță pe trecerea de pietoni, în Timișoara! Ar fi traversat regulamentar # SpyNews
Accident ectrem de grav în Timișoara! Un copil de 11 ani a ajuns la spital în comă după ce a fost călcat cu mașina de o șoferiță, vineri dimineață. Băiatul a fost lovit cu mașina în timp ce ar fi traversat strada regulamentar, alături de tatăl lui.
15:10
Mesajul emoționant al lui Marcel Pavel în ziua în care mama lui și-ar fi sărbătorit aniversarea. Ce a transmis artistul # SpyNews
Ziua în care mama sa ar fi trebuit să își sărbătorească aniversarea a fost una încărcată de emoție pentru Marcel Pavel. Artistul nu a lăsat momentul să treacă în tăcere și a publicat un mesaj plin de dor și recunoștință pentru cea care i-a dat viață.
14:40
După o cerere în căsătorie ca în filme pe stadion, un fotbalist s-a despărțit de iubita lui. Ce s-a întâmplat la trei zile de la logodnă # SpyNews
Povestea de iubire a unui fotbalist a devenit virală. Și-a cerut iubita de soție pe stadion, în fața suporterilor, dar la trei zile de la acest eveniment, relația lor de iubire s-au încheiat. Fotbalistul a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta.
14:00
O asistentă de 23 de ani a fost găsită moartă în timpul turei, într-un spital privat din Constanța. Tânăra abia venise la serviciu # SpyNews
Tragedie într-un spital privat din Constanța! O asistentă medicală de 23 de ani a fost găsită moartă în timpul turei. Potrivit informațiilor, tânăra abia venise la serviciu.
13:50
Dealerii ucigașilor lui Mario Berinde au fost reținuți. Patru persoane, arestate într-un dosar de trafic de droguri # SpyNews
La o lună de la crima care a șocat România, ies la iveală noi informații în cazul lui Mario Berinde. Dealerii ucigașilor adolescentului, patru dintre cele cinci persoane audiate, au fost reținuți ieri, 26 februarie, pentru 24 de ore, într-un dosar de trafic de droguri. Autoritățile continuă investigațiile.
13:50
Premieră istorică la Chefi la cuțite: unul dintre cei mai influenți Chefi din lume, care are trei stele Michelin, vine la o jurizare cheie în noul sezon # SpyNews
Mai sunt trei zile până când bucătăria Chefi la cuțite își redeschide porțile pentru o nouă serie de confruntări incendiare: pe 2 martie, Irina Fodor va da startul sezonului 17 al show-ului culinar, care aduce noutăți și momente în premieră, ce propulsează competiția la un nou nivel.
13:40
Alex Bodi și iubita lui, Anca, sunt din ce în ce mai fericiți împreună. Cei doi s-au afișat într-o ipostază romantică pe rețelele de socializare și au dat frâu liber pasiunii, sub privirile fanilor afaceristului.
13:00
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp # SpyNews
O descoperire îngrozitoare a avut loc, recent, în stațiunea turistică Halkidiki din Grecia. A fost găsit un cadavru fără cap, împachetat într-o geantă veche și ruptă. Polițiștii au intervenit de urgență la fața locului.
12:50
Iulia Albu și Mike sunt pe drumul cel bun! Cei doi par tot mai apropiați și par să se simtă din ce în ce mai bine împreună. Ce detaliu îi dă de gol.
12:50
(P) Hainele luxury, noul simbol al statutului social? Tendințe și realități din piața românească # SpyNews
În ultimii ani, piața de fashion premium din România a cunoscut o evoluție accelerată. De la apariția unor noi concepte de retail și până la creșterea vizibilității brandurilor internaționale în marile orașe, segmentul high-end pare să fi devenit mai mult decât o simplă nișă.
12:20
Un actor a murit la vârsta de 62 de ani într-un incendiu puternic. Bobby J. Brown a încercat să pornească mașina în hambarul din curte, însă acesta a izbucnit în flăcări. Actorul a fost găsit decedat, în timp ce soția lui a suferit arsuri pe corp.
12:20
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată de sfeclă cu ceapă roşie, un fel principal, pui cu sos de roşii, şi un desert, gogoşi de post.
11:50
Scene șocante la un festival! Un elefant a aruncat un bărbat în mulțime. Totul a fost filmat # SpyNews
La un festival din India, atmosfera s-a transformat rapid într-un coșmar când un elefant scăpat de sub control a aruncat un bărbat în mulțime. Incidentul a stârnit panică printre participanți, iar scenele dramatice au fost surprinse de camerele de filmat.
11:40
Un bărbat a fost arestat aproape de casa mamei dispărută a prezentatoarei TV. Polițiștii au intervenit de urgență # SpyNews
Intervenție de urgență acasă la mama dispărută a Savannei Guthrie. Polițiștii au arestat un bărbat care a condus sub influența alcoolului sau a drogurilor. Bărbatul a avut un comportament suspect.
11:30
Diseară, la Survivor, începe o nouă săptămână încărcată de provocări și momente importante: ”suntem într-o nouă partidă de șah, s-au mutat pionii pe tablă” # SpyNews
După șapte săptămâni de competiție, triburile s-au adaptat condițiilor dificile și au realizat că viața de zi cu zi a rămas în urmă, iar familia le este doar în gânduri și în speranța de a-i revedea cât mai târziu, cu rezultate cât mai bune în competiție. Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Survivor revine cu o nouă ediție puternică, în care jocul va avea o miză importantă, iar triburile o dorință majoră de a se impune!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.